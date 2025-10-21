Consilierul economic al Casei Albe: Blocajul guvernamental din SUA s-ar putea încheia în această săptămână

17:30

Pe măsură ce frigul se instalează, tot mai multe familii din Bucureşti şi Ilfov caută soluţii pentru a reduce costurile de încălzire, fără să renunţe la confort. Iarna aduce inevitabil un consum mai mare de gaze, însă acest lucru nu trebuie să se traducă automat în facturi uriaşe. Există o soluţie simplă, accesibilă şi extrem de eficientă: instalarea unui termostat la centrala termică, realizată profesionist de echipa ACME INSTAL