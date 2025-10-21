Consilierul economic al Casei Albe: Blocajul guvernamental din SUA s-ar putea încheia în această săptămână
Bursa, 21 octombrie 2025 07:50
Kevin Hassett, principalul consilier economic al Casei Albe, a declarat luni că blocajul guvernamental din Statele Unite este and #8221;probabil să se încheie în cursul acestei săptămâni and #8221;, deşi administraţia Trump este pregătită să adopte and #8221;măsuri mai ferme and #8221; dacă democraţii nu vor coopera
Acum 30 minute
08:00
Un militar nord-coreean a dezertat în Coreea de Sud, a traversat frontiera minată care desparte cele două ţări - Zone Demilitarizată (DMZ), cel mai minat loc din lume -, a fost prins şi plasat în detenţie, în weekend, de către armata sud-coreeană, a anunţat Comitetul Şefilor Statului Major Interarme sud-coreean (JCS)
08:00
Au avut loc 174 de ciocniri pe front, în direcţia Pokrovsk, inamicul a efectuat 65 de atacuri asupra poziţiilor Forţelor Armate ale Ucrainei, pierzând 130 de ocupanţi,
07:50
Economia Chinei a crescut cu 4,8% în trimestrul al treilea faţă de anul precedent, potrivit datelor oficiale publicate luni, o încetinire faţă de trimestrul anterior, dar conformă cu estimările analiştilor, transmite CNBC.
07:50
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) intenţionează să crească sprijinul acordat companiei energetice de stat ucrainene Naftogaz, după seria de atacuri aeriene ruseşti din această lună asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, a declarat pentru Reuters preşedinta instituţiei, Odile Renaud-Basso.
07:50
Israelul a identificat rămăşiţele unui ostatic israelian decedat, predate luni, ca fiind ale sergentului major Tal Haimi # Bursa
Medicii legişti israelieni au identificat rămăşiţele unui ostatic israelian decedat, predate luni, ca fiind ale sergentului major Tal Haimi, a declarat biroul primului ministru,
07:50
Acum o oră
07:40
SUA şi Australia au semnat un acord menit să stimuleze aprovizionarea cu pământuri rare şi alte minerale critice, în contextul în care administraţia Trump caută modalităţi de a contracara dominaţia Chinei pe piaţă, relatează BBC.
07:40
O parte din aripa estică a Casei Albe a fost demolată, odată cu începerea lucrărilor de construcţie a noii săli de bal a preşedintelui american Donald Trump, relatează BBC.
07:40
Pieţele bursiere europene au închis sesiunea de luni în teritoriu pozitiv, impulsionate de creşterile puternice ale acţiunilor din sectorul apărării, după câteva zile marcate de volatilitate ridicată, relatează Reuters.
Acum 2 ore
06:50
Cristiano Ronaldo Junior calcă pe urmele tatălui său. Fiul lui Cristiano Ronaldo tocmai a fost convocat pentru prima dată la echipa U16 a Portugaliei, la câteva luni după debutul său la U15.
06:50
CFR Cluj anunţă că Iuliu Mureşan, preşedintele care a condus clubul spre unele dintre cele mai importante rezultate din istoria sa, atât pe prima scenă a fotbalului românesc, cât şi în competiţiile Europene, revine în Gruia după 7 ani.
Acum 4 ore
06:10
Deşi se revendică de la moştenirea teoretică a lui Joseph Schumpeter, premiul Nobel pentru economie din 2025 îl trădează cu eleganţă.
Acum 12 ore
00:00
Femeile trăiesc mai mult decât bărbaţii, aceasta este o constatare prezentă în aproape toate culturile şi epocile.
00:00
Jaf spectaculos la Muzeul Louvre: bijuterii de valoare inestimabilă furate în doar şapte minute # Bursa
O echipă de hoţi profesionişti a reuşit, duminică dimineaţă, să pătrundă în celebrul Muzeu Louvre din Paris şi să fure bijuterii de o valoare considerată and #8222;inestimabilă and #8221;.
00:00
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care s-au menţinut la 5,73%.
00:00
Euro a crescut, ieri, cu 0,01 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0890 lei/euro.
00:00
* BET marchează un nou record istoric
00:00
Prognoza pentru RomâniaVremea se va încălzi, însă dimineaţa se va menţine rece în cea mai mare parte a ţării.
00:00
Oraş de 30 milioane locuitori, sufocat sub un nor toxic; poluarea a depăşit de 16 ori limitele OMS # Bursa
Capitala Indiei, New Delhi, trăieşte din nou coşmarul smogului. Oraşul de peste 30 de milioane de locuitori s-a trezit luni sub un strat gros de gaze toxice, cu niveluri de poluare de peste 16 ori mai mari decât limita admisă de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), potrivit agenţiei AFP.
00:00
O echipă de oameni de ştiinţă din Florida a identificat la delfini modificări cerebrale comparabile cu cele observate la pacienţii diagnosticaţi cu boala Alzheimer, asociind aceste anomalii cu expunerea prelungită la algele toxice care se dezvoltă în apele calde şi poluate.
00:00
În ce mă priveşte, nu mai am răbdare cu Donald Trump. Desigur, nu mă aştept ca Donald Trump să bage măcar de seamă, însă pentru mine asta are, totuşi, o consecinţă.
00:00
Deşi se revendică de la moştenirea teoretică a lui Joseph Schumpeter, premiul Nobel pentru economie din 2025 îl trădează cu eleganţă. Acordat lui Philippe Aghion, Peter Howitt şi Joel Mokyr, el recompensează o viziune optimistă asupra capitalismului, în care inovaţia este un mecanism autoreglabil din care a dispărut conflictul economic, social şi politic ce dădea viaţă teoriei schumpeteriene.
00:00
CONFERINTA "CSR SI SUSTENABILITATE" Diana Buzoianu, ministrul Mediului: and #8221;Digitalizarea - instrument împotriva corupţiei and #8221; # Bursa
Trebuie să înţelegem rolul instituţilor şi modul în care au colaborat până acum cu partenerii externi, spune Diana Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, subliniind: and #8221;Pe de o parte, îmi doresc mult mai multă corectitudine de la instituţiile din subordinea Ministerului Mediului, în sensul în care legislaţia să fie cu adevărat respectată.
00:00
CONFERINTA "CSR SI SUSTENABILITATE" Gabriel Ţecheră, TTS: and #8221;Suntem obligaţi să respectăm un mare eşec legislativ and #8221; # Bursa
La nivelul guvernului există, pentru prima oară, oameni mai ales tineri, ceea ce este extrem de important, şi, în al doilea rând, oameni care ating exact lucrurile ce ne dor cel mai tare din perspectiva aplicării legislaţiei în zona ESG - lipsa de reglementare şi neaplicabilitatea normelor, lipsa digitalizării, lipsa de transparenţă şi exploatarea datelor, declară Gabriel Ţecheră, director de Guvernanţă Corporativă şi Relaţii cu Investitorii în cadrul Transport Trade Services SA (TTS).
00:00
CONFERINTA "CSR SI SUSTENABILITATE" Laszlo Borbely: 'Se lucrează la simplificarea standardelor privind raportarea sustenabilităţii and #8221; # Bursa
Oficialii de la nivelul Uniunii Europene lucrează la simplificarea standardelor privind raportarea din domeniul sustenabilităţii, a precizat Laszlo Borbely, consilier de stat la Cabinetul Prim-Ministrului şi coordonator al Departamentului de Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului.
00:00
CONFERINTA "CSR SI SUSTENABILITATE" Gabriel Şteţco, MEDAT: 'Sustenabilitatea, greu de atins în lipsa unui parteneriat între stat şi mediul de afaceri and #8221; # Bursa
Este nevoie de un parteneriat corect între stat şi mediul de afaceri pentru ca obiectivele de sustenabilitate să poată fi atinse, a afirmat Gabriel-Bogdan Şteţco, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT).
00:00
CONFERINTA "CSR SI SUSTENABILITATE" Daniel Buda, europarlamentar: 'Este esenţial să păstrăm un echilibru între ambiţiile politice ale UE şi realităţile economice din Uniune and #8221; # Bursa
Direcţia corectă în ceea ce priveşte tranziţia verde este mai puţină birocraţie, mai multă coerenţă şi mai multă competitivitate, consideră Daniel Buda, Membru al Parlamentului European, prim vicepreşedinte al Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală.
00:00
*Premierul Ilie Bolojan a decis să îşi asume răspunderea în Parlament, deşi la proiectul legislativ nu exista avizul obligatoriu din partea Consiliului Superior al Magistraturii
00:00
CONFERINTA "CSR SI SUSTENABILITATE" Simplificarea legislaţiei, primul pas pentru o economie sustenabilă şi eficientă # Bursa
Simplificarea legislaţiei în domeniul raportărilor nefinanciare constituie primul pas necesar pentru o economie sustenabilă, dar pentru a avea o legislaţie eficientă este nevoie şi de implementarea efectivă a acesteia, au afirmat participanţii la cea de-a treia ediţie a Conferinţei 'CSR şi sustenabilitate and #8221;, organizată ieri de Grupul de presă BURSA.
00:00
CONFERINTA "CSR SI SUSTENABILITATE" Alexandru Cojocaru, Schneider Electric: 'Monitorizarea, măsurarea şi interpretarea datelor sunt obligatorii and #8221; # Bursa
Într-un context naţional în care decizia de digitalizare, conectivitate şi interoperabilitate este privită de cei mai mulţi antreprenori ca o chestie facultativă, monitorizarea, măsurarea şi interpretarea datelor reprezintă adevărate obligaţii pentru companii, avertizează Alexandru Cojocaru, Services Director în cadrul firmei Schneider Electric.
00:00
CONFERINTA "CSR SI SUSTENABILITATE" Adina Călin, CEC Bank: and #8221;Sustenabilitatea este despre menţinerea competitivităţii and #8221; # Bursa
* and #8221;Diferenţa între preţul unui credit verde faţă de cel al unui credit maro începe să se adâncească din ce în ce mai tare and #8221;
00:00
* Taiwan Semiconductor Manufacturing - motorul global al revoluţiei AI
20 octombrie 2025
22:10
Cea de-a 19-a ediţie a Programului FIDELIS, desfăşurată în perioada 10 - 17 octombrie 2025, a atras subscrieri în valoare totală de aproximativ 2,2 miliarde de lei, înregistrând 21.067 de ordine de subscriere din partea investitorilor
21:20
BDR Associates anunţă lansarea unei noi linii de business dedicată serviciilor de Investor Relations (IR). Noua divizie se adresează companiilor listate, celor aflate în proces de listare, fondurilor de investiţii şi companiilor private care doresc să îşi consolideze relaţia cu investitorii şi cu piaţa de capital
21:10
Directivele DORA şi NIS 2: De la obligaţie la avantaj competitiv în era rezilienţei digitale # Bursa
Din ianuarie 2025, mediul de business european a intrat într-o nouă etapă de maturitate digitală. Regulamentul DORA (Digital Operational Resilience Act) şi Directiva NIS 2 nu sunt simple acte normative, ci obligaţii de aplicare, în primul rând, dar şi un adevărat test al capacităţii companiilor de a-şi proteja operaţiunile
20:30
Simtel, grup de inginerie şi tehnologie listat pe Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti şi lider naţional în domeniul energiei regenerabile, anunţă deschiderea unei noi filiale în Stockholm, Suedia - Simtel Nordics. Această iniţiativă marchează o nouă etapă în procesul de extindere internaţională a companiei şi este fundamentată pe oportunităţile de piaţă identificate în regiunea nordică, una dintre cele mai dinamice şi avansate din Europa în domeniul tranziţiei energetice
20:20
Bunurile de consum din întreaga lume devin tot mai scumpe atunci când sunt evaluate în monede tradiţionale. Totuşi, exprimate în uncii de aur, aceleaşi bunuri au devenit mai accesibile, o dovadă clară că metalul preţios continuă să protejeze puterea de cumpărare în contextul inflaţiei globale şi al deprecierii valutare
20:20
Studiile arată o schimbare în obiceiurile tinerilor în comparaţie cu generaţiile anterioare. Dacă în ultimii ani, comportamentele asociate în mod tradiţional cu tineretul erau consumul de alcool, fumatul sau petrecerile, astăzi acestea au pierdut teren în favoarea unor rutine mai concentrate pe îngrijirea personală, sănătatea fizică şi mentală şi bunăstarea pe termen lung
20:10
United Drive intră pe piaţa auto premium din România, în urma unei investiţii de peste 7 milioane de euro # Bursa
United Drive se lansează pe piaţa din România în urma unei investiţii de peste 7 milioane de euro în dezvoltarea parcului auto, a stocurilor şi a showroom-ului propriu şi îşi propune să ajungă unul dintre cei mai mari jucători luxury auto din România
19:40
Hotelul Mercure Alba Iulia îşi deschide porţile pentru comunitate în cadrul unui eveniment special # Bursa
Cel mai nou hotel din Alba Iulia îşi va deschide larg porţile către comunitatea locală şi către toţi cei curioşi să descopere un reper modern al ospitalităţii, în cadrul unui eveniment special Open Day, care va avea loc sâmbătă, 18 octombrie, între orele 15:00 şi 19:00
Acum 24 ore
19:10
Brandul internaţional BaByliss aniversează 10 ani de prezenţă pe piaţa din România. Cu această ocazie, distribuitorul oficial al brandului, SKIN MEDIA SRL, a organizat un eveniment aniversar de excepţie, în cadrul căruia a prezentat cele mai noi produse din portofoliu, dedicate unui styling modern, rapid şi eficient
19:00
Maraton de întâlniri la nivel înalt cu oficiali ai administraţiei Trump şi mari finanţatori: principalele concluzii # Bursa
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a condus în perioada 14-18 octombrie 2025 delegaţia României la Reuniunea Anuală a FMI şi Grupului Băncii Mondiale, la Washington D.C.
18:50
Ficatul gestionează sute de procese importante pentru organism şi, de multe ori, nu îi acorzi suficientă atenţie. Acest organ susţine detoxifierea, digestia şi menţine un metabolism sănătos
17:40
Electroalfa International investeşte în educaţie: peste 500.000 euro în centrul de formare al Academiei Alfa # Bursa
Electroalfa International a investit în ultimii doi ani peste 500.000 euro în dezvoltarea unui centru modern de training destinat angajaţilor, parte dintr-o iniţiativă mai amplă-Academia Alfa, dedicată formării profesionale în domenii tehnice. Investiţia include amenajarea unui amfiteatru de 100 de locuri şi spaţii de instruire care reproduc la scară reală atelierele de producţie
17:30
Reţele Electrice România contribuie la protejarea păsărilor migratoare din zona Deltei Dunării # Bursa
Reţele Electrice România contribuie la protejarea păsărilor migratoare ale căror trasee ajung în zona Deltei Dunării, printr-un proiect derulat, la nivelul României, în parteneriat cu Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării şi cofinanţat de Uniunea Europeană
17:30
Pe măsură ce frigul se instalează, tot mai multe familii din Bucureşti şi Ilfov caută soluţii pentru a reduce costurile de încălzire, fără să renunţe la confort. Iarna aduce inevitabil un consum mai mare de gaze, însă acest lucru nu trebuie să se traducă automat în facturi uriaşe. Există o soluţie simplă, accesibilă şi extrem de eficientă: instalarea unui termostat la centrala termică, realizată profesionist de echipa ACME INSTAL
17:20
BRD Groupe Societe Generale lansează un studiu despre percepţiile antreprenorilor oportunităţile tranziţiei către modele de business sustenabile # Bursa
BRD Groupe Societe Generale, partener fondator al Climate Change Summit, lansează primul studiu care analizează percepţiile antreprenorilor români despre oportunităţile şi provocările tranziţiei către modele de business sustenabile
17:00
and #8222;România şi Europa de Est se află în prima linie a securităţii alimentare europene. A investi astăzi în agricultura digitală, în managementul riscului şi în modernizarea lanţurilor agroalimentare nu este un act de generozitate, ci o necesitate strategică - pentru fermieri, pentru stabilitatea şi pentru suveranitatea alimentară a Europei. and #8221; a declarat Holger Kray
17:00
Florin Jianu a revenit în fruntea IMM România după votul exprimat în şedinţă extraordinară a organizaţiei
17:00
Revolut a anunţat, luni, că a primit autorizaţia finală de la Comisia Naţională Bancară şi a Valorilor Mobiliare (CNBV), cu aprobarea Băncii Mexicului, pentru a începe operaţiunile ca instituţie bancară multiplă în această ţară. Acordul obţinut este esenţial în procesul de autorizare a unei bănci pe piaţa mexicană şi obligatoriu pentru a derula servicii bancare în această ţară
