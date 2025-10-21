Premierul Japoniei a demisionat
Rador, 21 octombrie 2025 07:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (21 octombrie) – Premierul Japoniei, Shigeru Ishiba, și-a dat demisia înaintea unui vot în parlament care este de așteptat să ducă la alegerea primei femei din istoria țării în funcția de prim-ministru – Sanae Takahichi. Aceasta, care conduce Partidul Liberal Democrat aflat la guvernare, este considerată o conservatoare fermă. De mult timp, […]
• • •
Alte ştiri de Rador
Acum 10 minute
08:10
EVENIMENTE INTERNE – Parlament * ora 10:00 – Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO – nivel P, sala 28 – Senat * ora 9:00 – 16:00 – Lucrări în Comisiile permanente (la sediul Senatului și online) ora 9:00 – Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, […]
08:10
In 1833, pe 21 octombrie, s-a născut Alfred Nobel, chimist şi industriaş suedez; inventatorul dinamitei (1867); a brevetat 355 de invenţii, a făcut fotografii aeriene, a dezvoltat metode de obţinere a mătăsii sintetice, a cauciucului sintetic şi a pielii sintetice; prin testamentul său, redactat la Paris la 27 noiembrie 1895, Alfred Nobel cerea ca toate […]
08:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (21 octombrie) – Departamentul de Stat al SUA a confirmat că secretarul de stat american, Marco Rubio, a purtat, luni, o convorbire telefonică cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigot, a declarat că miniștrii de externe ai celor două țări au discutat care […]
Acum 30 minute
08:00
Femeile și fetele sunt ucise în număr record și rămân neprotejate, pe măsură ce numărul războaielor din lume crește (ONU) # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (21 octombrie) – Un raport al Organizației Națiunilor Unite arată că femeile și fetele sunt ucise în număr record și rămân neprotejate, pe măsură ce numărul războaielor din lume crește. Documentul precizează că, în contextul celui mai mare număr de conflicte active de la 1946 încoace, femeile și fetele se confruntă cu […]
07:50
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (21 octombrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cătălin Gomboș – Curtea Constituţională a admis, cu cinci voturi pentru şi patru împotrivă, sesizarea depusă de Înalta Curte de Casaţie de Justiţie asupra legii privind pensiile magistraţilor şi a stabilit că actul normativ este în ansamblu neconstituţional. Judecătorii CCR au invocat motive procedurale care […]
07:50
Valoarea totală a coşului de consum a crescut, conform unei estimări a fundației Friedrich Ebert România # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (21 octombrie) – Realizator: Tibi Ursan – Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent al unei familii formate din doi adulți și doi copii a crescut luna trecută la 11.370 de lei pe lună, cu aproape 9% mai mult față de 2024, relevă o estimare a fundației Friedrich Ebert România. […]
07:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (21 octombrie) – Fostul președinte al Franței Nicolas Sarkozy își va începe marţi executarea pedepsei de cinci ani de închisoare. El a fost condamnat pentru conspirație criminală într-o schemă de finanțare a campaniei sale electorale din 2007 cu fonduri provenite de la dictatorul libian Muammar Gaddafi. Doar doi șefi de stat francezi […]
07:50
Bulgaria va acorda un coridor aerian preşedintelui Federaţiei Ruse pentru a ajunge la Budapesta, dacă i se va solicita # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (21 octombrie) – Dacă i se va solicita, Bulgaria va oferi un coridor aerian preşedintelui rus, Vladimir Putin, pentru a ajunge la Budapesta la întâlnirea sa cu preşedintele american, Donald Trump. Acest lucru a reieşit din declaraţiile pe care ministrul de externe al Bulgariei, Gheorg Gheorghiev, le-a făcut în timpul Consiliului Afaceri […]
07:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (21 octombrie) – Premierul Japoniei, Shigeru Ishiba, și-a dat demisia înaintea unui vot în parlament care este de așteptat să ducă la alegerea primei femei din istoria țării în funcția de prim-ministru – Sanae Takahichi. Aceasta, care conduce Partidul Liberal Democrat aflat la guvernare, este considerată o conservatoare fermă. De mult timp, […]
07:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (21 octombrie) – Serviciul Român de Informații consideră este necesară o actualizare a legislației penale în domeniul dezinformării, pentru a putea combate eficient campaniile de diseminare a unor mesaje false, radicale sau extremiste. SRI a transmis acest mesaj în contextul în care, în ultimele zile, pe rețelele de socializare au circulat numeroase […]
07:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (21 octombrie) – Ministerul de Finanţe a împrumutat, luni, aproape 800 de milioane de lei de la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat, la un randament mediu de 7,21% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României. Ministerul de Finanţe a planificat, în această lună, împrumuturi de la […]
Acum 4 ore
04:20
ENERGY PRESS: Independența energetică trebuie corelată și cu prețuri mici la curentul electric – Europa de Sud-Est suportă o povară disproporționată, susține ministrul grec al energiei # Rador
Ministrul grec al Mediului și Energiei, Stavros Papastavrou, și ministrul adjunct responsabil cu energia, Nikos Tsafos, au participat la Consiliul Miniștrilor Energiei al Uniunii Europene, desfășurat luni, la Luxemburg. Printre punctele de pe ordinea de zi s-au numărat propunerea de Regulament REPowerEU pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia, rolul extinderii electricității […]
Acum 8 ore
00:20
Presa internațională continuă să analizeze perspectiva unei întâlniri la Budapesta între președintele american, Donald Trump, și cel rus, Vladimir Putin. Reuters transmite că secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a discutat cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, despre următorii pași în vederea opririi războiului din Ucraina. Deocamdată însă ”nu există niciun fel de […]
Acum 12 ore
00:10
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, și secretarul de stat american, Marco Rubio, au avut în această seară o discuție telefonică despre pregătirile pentru summitul care îi va reuni, la Budapesta pe președinții Vladimir Putin și Donald Trump. Potrivit Ministerului rus de Externe, discuția a fost constructivă privind posibilii pași concreți în vederea „punerii în […]
20 octombrie 2025
23:10
Volodimir Zelenski se declară pregătit să ia parte la un summit cu Donald Trump şi Vladimir Putin în Ungaria, dacă ar fi invitat # Rador
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că ar fi pregătit să se alăture lui Donald Trump și lui Vladimir Putin la un summit propus în Ungaria, dacă ar fi invitat. Președinții din Statele Unite și Rusia au anunțat, după o convorbire telefonică purtată joi, că intenționează să poarte discuții privind războiul din Ucraina la Budapesta, […]
23:10
Primele patru familii grav afectate de explozia din cartierul Rahova s-au mutat, pe termen mediu și lung, în apartamente complet mobilate și utilate, iar alte 111 persoane sunt cazate în hoteluri, transmite într-un mesaj online primarul interimar al Bucureștiului, Stelian Bujduveanu. Între timp, autoritățile, alături de mai multe ONG-uri, au început procedurile pentru identificarea și […]
23:10
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, va merge la Bruxelles pentru a participa joi la un summit al Consiliului European, a declarat pentru Reuters o sursă familiarizată cu situația. Summitul ar urma să abordeze, printre altele, subiecte precum Ucraina și apărarea europeană, potrivit Uniunii Europene. Zelenski este așteptat vineri la Londra pentru a participa la o reuniune […]
23:00
Guvernul va relua procesul de adoptare a reformei pensiilor magistraților, a anunțat premierul Ilie Bolojan # Rador
Guvernul va relua procesul de adoptare a reformei pensiilor magistraților, a anunțat premierul Ilie Bolojan în această seară, după ce Curtea Constituțională nu a respins proiectul de lege pe fond, obiecția fiind exclusiv procedurală. Judecătorii CCR au precizat în motivarea deciziei că actul normativ este neconstituțional, întrucât executivul nu a respectat termenul de 30 de […]
Acum 24 ore
18:30
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va călători vineri la Londra pentru a participa la o întâlnire a „Coaliției Voinţei”, a declarat o sursă familiarizată cu situația, referindu-se la gruparea de ţări aliate care își propune să ofere Ucrainei garanții de securitate. Într-o postare separată pe X, dl Zelenski a precizat că, săptămâna aceasta, în Europa vor […]
18:30
Serghei Lavrov și Marco Rubio au avut o convorbire telefonică constructivă, a anunţat guvernul rus # Rador
Guvernul rus a anunţat că ministrul rus de externe, Serghei Lavrov și secretarul american de stat Marco Rubio, însărcinați cu pregătirea unui summit între președinții Vladimir Putin și Donald Trump, au purtat, luni, o discuţie „constructivă”. Vladimir Putin și Donald Trump au convenit într-o convorbire telefonică de joia trecută să se întâlnească în curând la […]
18:10
Președintele Franţei, Emmanuel Macron, a declarat luni că reprezentanţii unui grup de țări care s-au angajat să consolideze sprijinul pentru Ucraina se vor întâlni vineri la Londra. Domnul Macron a vorbit cu jurnaliștii din Slovenia, la o reuniune a țărilor mediteraneene. (REUTERS – 20 octombrie)/opopescu/ctuluc
16:30
Circulația rutieră pe Transfăgărășan între Piscul Negru și Bâlea Cascadă, precum și pe Transalpina de la Rânca până la Curpat, a fost închisă de astăzi, anunță Compania de Drumuri. Măsura a fost luată din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a posibilelor riscuri cauzate de ninsori, viscol, căderi de stânci sau polei. Sectoarele de drum închise […]
16:00
Capitala Indiei, Delhi, a fost acoperită de o ceaţă densă toxică, în condiţiile în care nivelul poluării atmosferice este de 16 ori mai mare decât cel maxim recomandat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Poluarea aerului este pusă pe seama emisiilor industriale, a traficului şi a incendiilor provocate ilegal de fermierii din statele vecine. De asemenea, […]
16:00
Acord de coaliţie în Japonia, care deschide calea către desemnarea primei femei în funcţia de premier # Rador
Partidul Liberal Democrat, de guvernământ, şi formaţiunea politică parteneră au încheiat un acord de coaliţie, deschizând astfel calea către desemnarea dnei Sanae Takaichi în funcţia de premier al ţării. Acordul dintre PLD şi Partidul Japonez al Inovaţiei – Ishin – de dreapta, a fost încheiat cu numai o zi înainte de votul din camera inferioară […]
15:50
Curtea Constituţională a respins reforma pensiilor speciale în urmă cu puţin timp. Este o comunicare oficială – sesizarea depusă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru pensiile magistraţilor a fost admisă. Din informaţiile DIGI 24, legea ar fi picat integral.(DIGI 24 – 20 octombrie)/dsirbu RADOR RADIO ROMÂNIA (20 octombrie)
15:50
Uniunea Europeană, decisă să pună capăt treptat ultimelor importuri de gaze naturale din Rusia până la sfârşitul anului 2027 # Rador
Ţările membre ale Uniunii Europene au decis să pună capăt treptat ultimelor importuri de gaze naturale din Rusia până la sfârşitul anului 2027. Planul, care trebuie aprobat de Parlamentul European, urmăreşte să împiedice ca veniturile rezultate din exporturile de energie din Rusia să fie folosite pentru finanţarea războiului din Ucraina. Mecanismul folosit este elaborat în […]
15:30
Sofia Corradi, profesoară titulară de științe ale educației la Universitatea Roma 3 și cunoscută sub numele de „mama Erasmus”, a decedat la Roma, la vârsta de 91 de ani. Corradi a fost fondatoarea programului care a adus și continuă să aducă mii de tineri studenți în întreaga Europă în fiecare an. Vestea a fost anunțată […]
15:30
De la 1 ianuarie 2026, Republica Moldova şi Ucraina vor fi integrate în zona Spaţiului Economic European # Rador
De la 1 ianuarie 2026, Republica Moldova şi Ucraina vor fi integrate în zona Spaţiului Economic European, unde se vor aplica tarifele de roaming reglementate la nivelul Uniunii Europene. Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii atrage însă atenţia că până atunci există riscul de activare accidentală a serviciului de roaming în judeţele de […]
15:30
Restricții de circulație pe centura Capitalei și autostrada A1 din cauza lucrărilor de întreținere # Rador
Pe prima bandă a centurii Capitalei, în zona localităţii Popeşti-Leordeni, sunt restricţii de circulaţie până la ora 22:00. Până diseară, aici au loc lucrări de întreţinere a drumului. Și pe autostrada A1 Bucureşti – Râmnicu Vâlcea se desfăşoară diferite lucrări de asfaltare şi marcare a şoselei, iar traficul este restricţionat progresiv până la ora 18:00, […]
14:20
Grecia revine în NATO: un pas decisiv în istoria strategică a Mediteranei (20 octombrie 1980) # Rador
Introducere La 20 octombrie 1980, Grecia revenea oficial în structurile militare ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), după o absență de șase ani. Evenimentul a marcat un moment semnificativ în istoria recentă a Mediteranei de Est și a fost rezultatul unor negocieri complexe, a tensiunilor geopolitice și a eforturilor diplomatice intense, desfășurate într-un context […]
14:20
Introducere Pe 20 octombrie 1920 începea una dintre cele mai ample mișcări sociale din istoria României: greva generală a proletariatului, la care au participat aproximativ 400.000 de salariați. Timp de opt zile, între 20 și 28 octombrie, activitatea din aproape toate ramurile industriei și transporturilor a fost paralizată, marcând prima grevă politică generală din întreaga […]
13:30
Conferinţă la Casa Europa – House of Europe: „Femeile antreprenor. De la stereotipuri, la construirea succesului în business” # Rador
Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (FJSC), Universitatea din București, vă invită la conferinţa „Femeile antreprenor. De la stereotipuri la construirea succesului în business”. Evenimentul va avea loc miercuri, 29 octombrie 2025, ora 10:00 la Casa Europa – House of Europe (Str. Vasile […]
13:20
Summitul de Pace de la Budapesta – Volodimir Zelenski este gata să meargă la Budapesta pentru o întâlnire „în orice format” # Rador
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reiterat, într-o declarație recentă, că este pregătit să meargă la Budapesta pentru a-i contacta pe președintele american Donald Trump și pe președintele rus Vladimir Putin „sub orice formă”, care se vor întâlni acolo, deşi nu consideră Budapesta cel mai potrivit loc pentru o astfel de întâlnire. „Am semnalat că suntem […]
13:10
Investigaţiile subacvatice, dispuse recent de biroul Parchetului European de la Sofia, au indicat că ferma de midii finanţată de UE în Marea Neagră ar putea să nu conţină nimic altceva decât nisip, informează Parchetul European. Ancheta în curs se referă la un proiect pentru o fermă inovatoare de creştere a midiilor negre (Mytilus galloprovincialis), finanţat […]
12:10
Estimarea contaminării alimentelor cu hormoni naturali, dar mai ales cu hormoni sintetici de tipul steroizilor este o direcție importantă de cercetare a medicinii veterinare românești # Rador
Ioan Ștefan Groza a fost în perioada 1996-2020 coordonatorul Disciplinei de Reproducţie, Obstetrică şi Ginecologie Veterinară din cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară Cluj-Napoca, un nume cu remarcabile rezultate profesionale în domeniul medicinei veterinare și al cercetărilor în specialitate. Cariera de cercetător și-a împletit-o cu cea de cadru didactic și manager de structuri educaționale fiind: Prodecan […]
09:30
De la începutul lunii iunie până în prezent au fost înregistrate 47 de cazuri de infecţie cu virusul West Nile # Rador
47 de cazuri de infecţie cu virusul West Nile au fost înregistrate în România de la începutul lunii iunie, cele mai multe în Bucureşti şi în judeţele Galaţi, Brăila şi Ilfov – arată datele publicate astăzi de Institutul Naţional de Sănătate Publică. Dintre acestea, 39 sunt cazuri confirmate, iar opt sunt cazuri probabile. În aceeaşi […]
09:00
CCR discută sesizarea depusă de Înalta Curte de Casație și Justiție în legătură cu legea privind pensiile magistraților # Rador
Curtea Constituțională a României discută astăzi sesizarea depusă de Înalta Curte de Casație și Justiție în legătură cu legea privind pensiile magistraților, pentru care guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament. Curtea a amânat de două ori luarea unei decizii în acest caz, pe 24 septembrie și pe 8 octombrie. În sesizarea magistraților, scrie că legea […]
08:20
EVENIMENTE INTERNE -Președinție * Programul președintelui Nicușor Dan: ora 10:15 – Primirea Comisarului european pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner – la Palatul Cotroceni -Senat *ora 12:00 – Ședinţa Biroului permanent al Senatului și ședința Comitetului liderilor grupurilor parlamentare *ora 14:00 – Lucrări în grupurile parlamentare *ora 16:00 – Lucrări în plenul Senatului (la […]
Ieri
08:10
Blocul din Calea Rahovei din capitală unde a avut loc explozia nu mai este sigur pentru locuit (INS) # Rador
Blocul din Calea Rahovei din capitală unde a avut loc explozia care a ucis trei perosnae şi a rănit altele nu mai este sigur pentru locuit – arată datele raportului preliminar al Inspectoratului de Stat în Construcţii. Conform specialiştilor acesta nu mai îndeplineşte cerinţele de rezistenţă şi stabilitate. Specialiştii recomandă demolarea scării afectate şi instituirea […]
01:20
Urmărind cele mai recente evoluții legate de războiul din Ucraina, Le Point scrie că președintele Rusiei i-a transmis omologului american condițiile pentru pace. “La telefon cu Trump, Putin a cerut control deplin asupra Donețkului pentru a pune capăt războiului, plasând Ucraina într-o poziție insuportabilă. Această cerere ar putea reprezenta un obstacol major în calea oricărui […]
00:00
Patru transporturi agabaritice se vor pune în mișcare, luni, pe mai multe trasee din județele Constanța, Brăila, Galați și Vaslui # Rador
Patru transporturi agabaritice se vor pune în mișcare mâine pe mai multe trasee din județele Constanța, Brăila, Galați și Vaslui, a anunțat Centrul Infotrafic. Un transport cu o înălțime de peste 5 metri și masa de 116 tone va pleca din portul Damen, din Galați, și se va deplasa până în localitatea Cuca. Alte trei […]
19 octombrie 2025
23:50
Se mențin restricțiile temporare de circulație instituite în urma exploziei care s-a produs în blocul de pe Calea Rahovei # Rador
Se mențin restricțiile temporare de circulație instituite în urma exploziei care s-a produs în blocul de pe Calea Rahovei în urmă cu două zile. Poliția Capitalei a transmis în această seară că traficul rămâne deviat în zonă pe rute alternative. Polițiști, jandarmi și pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență sunt prezenți în perimetrul […]
23:40
CCR este aşteptată să dea mâine o decizie privind modificarea regulilor de pensionare a magistraților # Rador
Curtea Constituțională este așteptată să dea mâine o decizie în urma contestației privind modificarea regulilor de pensionare a magistraților, care în principal cresc vârsta limită și perioada minimă în activitate, concomitent cu scăderea cuantumului pensiei raportat la ultimul salariu. CCR a amânat deja de două ori hotărârea, după ce a fost sesizată de Înalta Curte […]
23:20
Furnizorul de curent electric din zona Moldovei, Delgaz Grid, are funcționale trei dispecerate complet automatizate, interconectate între ele # Rador
Furnizorul de curent electric din zona Moldovei, Delgaz Grid, a anunțat că are funcționale de astăzi trei dispecerate complet automatizate, interconectate între ele, ceea ce permite un management de calitate în cazul unor defecțiuni. Echipamentele instalate pot detecta o avarie în timp real și se poate crea o alimentare pe un alt circuit, astfel încât […]
21:20
Un moderat a câștigat duminică alegerile prezidențiale cipriote turce (în așa-numita Republică Turcă a Ciprului de Nord – RTCN, n.red.), învingând un candidat de linie dură într-un vot crucial care ar putea ajuta la relansarea discuțiilor blocate de la ONU privind reunificarea Ciprului divizat. Politicianul de centru-stânga Tufan Erhürman a obținut victoria, obținând 62,8% din […]
21:10
Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, dispune măsuri în forță, după încălcarea armistițiului de către Hamas (Jerusalem Post) # Rador
Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a ordonat, duminică seara, închiderea punctelor de trecere și oprirea tuturor ajutoarelor care intră în Fâșia Gaza, au declarat două surse israeliene pentru „The Jerusalem Post”, după ce primul ministru a dat dispoziție Armatei israeliene (IDF) să răspundă cu forță la o încălcare a armistițiului de către Hamas, în urma căruia doi […]
20:00
Hoții au furat în șapte minute piese de patrimoniu de o valoare inestimabilă de la Muzeul Luvru din Paris # Rador
Hoții care au dat spargerea din această dimineață de la Muzeul Luvru din Paris au furat piese de patrimoniu de o valoare inestimabilă, istorică și materială, bijuterii din timpul lui Napoleon I și Napoleon al III-lea. Jaful a fost comis în mai puțin de șapte minute. Din capitala franceză revine cu noi informații Daniela Coman. […]
19:40
Forțele americane au atacat o navă de contrabandă cu droguri, a anunţat secretarul american al apărării # Rador
Forțele americane au atacat vineri o navă de contrabandă cu droguri și au ucis trei persoane, a declarat duminică secretarul american al apărării, Pete Hegseth, susținând că ambarcaţiunea era deţinută de un grup de gherilă columbian. „Serviciile noastre de informații știau că nava era implicată în contrabanda ilicită cu narcotice, se deplasa pe o rută […]
19:30
Coaliția de guvernare va ajunge până la finalul acestei luni la un acord privind reforma din administrație (Ilie Bolojan) # Rador
Coaliția de guvernare va ajunge până la finalul acestei luni la un acord privind reforma din administrație, estimează premierul Ilie Bolojan. El precizează că, pe lângă reducerile de cheltuieli cu personalul, sunt deja pregătite o serie de măsuri de descentralizare, prin care se întărește autoritatea primarilor. Toate vor face parte dintr-un al treilea pachet fiscal, […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.