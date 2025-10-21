Crimă oribilă la Ciacova, județul Timiș: Un bărbat a fost bătut cu cruzime și incendiat în propria casă de doi prieteni de pahar

13:10

Speranțele pentru reluarea discuțiilor blocate de mult timp pentru vindecarea rupturii etnice vechi de decenii din Cipru au fost amplificate duminică, când ciprioții turci au ales un lider care a militat pentru revenirea la negocierea unei federații cu două zone, alături de ciprioții greci rivali, după un impas de opt ani. Tufan Erhurman, în vârstă […]