Începe programul de înzestrare “Tanc principal de luptă”. Ce presupune și cum se va moderniza Armata
Newsweek.ro, 21 octombrie 2025 07:50
Comisiile reunite pentru Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor şi Se...
Acum 5 minute
08:20
Putin nu mai trece pe deasupra României ca să ajungă la Budapesta. Bulgaria i-a deschis cerul # Newsweek.ro
Putin ar fi putut trece pe deasupra României pentru a ajunge la Budapesta unde ar urma să negocieze ...
Acum 10 minute
08:10
SUA vrea să scadă din dominația Chinei privind pământurile rare. A semnat un acord cu Australia # Newsweek.ro
SUA şi Australia au semnat un acord menit să stimuleze aprovizionarea cu pământuri rare şi alte mine...
Acum 30 minute
07:50
Începe programul de înzestrare “Tanc principal de luptă”. Ce presupune și cum se va moderniza Armata # Newsweek.ro
Comisiile reunite pentru Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor şi Se...
Acum o oră
07:40
Modificarea și/sau spargerea pereților apartamentelor pentru obținerea de spațiu sau confort în plus...
07:40
Tensiuni la Marea Neagră. Aeronavă de avertizare a Forțelor Aeriene Turce a survolat Constanța # Newsweek.ro
Un Boeing E-7T „Peace Eagle” (numărul de cod 13-004, indicativ HVK42) al Forțelor Aeriene Turce a op...
07:30
EXCLUSIV 857.000.000 lei pentru industria de armament. Fabricile Romarm, pierderi de 15.000.000 lei # Newsweek.ro
Ministerul Apărării susține, într-un răspuns pentru Newsweek România, că va investi 857.000.000 lei ...
Acum 2 ore
07:20
Horoscop 22 octombrie. Luna în Scorpion aduce tensiuni în relațiile Taurilor. Berbecii au succes # Newsweek.ro
Horoscop 22 octombrie. Luna în Scorpion aduce tensiuni în relațiile Taurilor. Berbecii au succes. Ba...
07:10
Revoltă la Poștă. Livrarea pensiilor, sub semnul întrebării. Poștașii, strigăt disperat de ajutor # Newsweek.ro
Poștașii care duc 2.300.000 de pensii la casele românilor se află sub o presiune imensă. În ultimele...
Acum 12 ore
22:40
Cum „fentează” primarii reforma Bolojan? Salvează Asociația Comunelor reducerile de personal # Newsweek.ro
Multe primării nu și-au plătit nici cotizația pe anul trecut, câteva sute de lei. Alți primari au gă...
22:40
Două surori, un brand frumos, o poveste fascinantă: cum au transformat moda într-un act artistic # Newsweek.ro
Când alții croiesc după tendințe, ele aleg să construiască altfel. Anca și Silvia Negulescu nu fac m...
22:10
Nicușor Dan: Bolojan nu trebuie să demisioneze. Ar numi vreodată un premier de la AUR? # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a fost ferm și a spus că Bolojan nu trebuie să demisioneze din funcția de p...
22:10
Alexandru Ciuncan, UNSAR: 19 dosare de daună, deja deschise după explozia din Cartierul Rahova # Newsweek.ro
Preşedintele UNSAR, Alexandru Ciuncan, spune că 19 dosare de daună au fost deja deschise după exploz...
21:50
VIDEO Drona navală lansatoare de drone. Noua armă a Ucrainei pentru a ucide soldați ruși # Newsweek.ro
Brigada 40 Separată de Apărare a Coastei din Ucraina a raportat că forțele sale au folosit o barcă f...
21:40
Ce vrea să facă Kelemen Hunor pentru pensiile magistraţilor. "Ar închide subiectul" # Newsweek.ro
Ce vrea să facă liderul UDMR, Kelemen Hunor, pentru terminarea scandalului cu pensiile magistraţilor...
21:20
Ce spune prim-ministrul Ilie Bolojan despre picarea Legii pensiilor magistraţilor la CCR. Nu îşi dă ...
20:50
Theodor Stolojan, despre decizia CCR: O nouă palmă românilor. Lovitură în încrederea în Justiţie # Newsweek.ro
Fostul lider liberal Theodor Stolojan, despre decizia CCR: O nouă palmă dată românilor., Lovitură în...
20:20
Are loc o intervenţie la un bloc din oraşul Caracal, unde se simte miros de gaz metan. 53 de peersoa...
20:10
Putin poate să uite de Odesa. SUA construiesc în port un terminal pentru gaze GNL exportate # Newsweek.ro
Delegația ucraineană s-a întors din Statele Unite cu acorduri energetice menite să consolideze rezer...
19:50
De ce un stomatolog nu recomandă laptele înainte de culcare la copii. Pot apărea carii permanente # Newsweek.ro
De ce un stomatolog nu recomandă laptele înainte de culcare la copii. Pot apărea carii permanente, m...
19:40
A apărut mucegaiul odată cu vremea rece? Află ce greșeli faci în casă și cum să le eviți de acum # Newsweek.ro
A apărut mucegaiul odată cu vremea rece? Află ce greșeli faci în casă și cum să le eviți de acum. Câ...
Acum 24 ore
19:20
Costurile crescute și haosul continuă să pună la încercare rezistența industriei auto din SUA # Newsweek.ro
„Multe costuri și mult haos.” Așa caracterizează Ford Motor situaţia actuală. Directorul general Jim...
19:10
CCR va rejudeca proiectul de tăiere a pensiilor speciale. Tudorel Toader explică anomalia # Newsweek.ro
Curtea Constituţională a României (CCR) va rejudeca proiectul guvernamental de tăiere a pensiilor sp...
18:50
Grindeanu, după decizia CCR pe pensiile speciale: „Este clar că s-a mers cumva pe repede înainte” # Newsweek.ro
Șeful interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, după decizia CCR pe pensiile magistraţilo...
18:50
Cum să-ți încălzești casa mai eficient, fără să crească factura la gaze. De ce să pui covor din lână # Newsweek.ro
Cum să-ți încălzești casa mai eficient, fără să crească factura la gaze. Un covor din lână pus în do...
18:40
Putin refuză planul lui Trump. Atacă centrul Ucrainei cu un nou tip de bombe, cu motor cu reacție # Newsweek.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că poziția Rusiei nu s-a schimbat în ...
18:20
Țările UE vor conveni pe termenul-limită 2028, pentru interzicerea gazelui lichefiat din Rusia # Newsweek.ro
Țările UE vor conveni asupra termenului-limită pentru anul 2028, pentru interzicerea gazelui lichefi...
18:10
Țara UE cu 1.000.000 români cere eliminarea trecerii la ora de iarnă. Dăunează sănătății # Newsweek.ro
Președintele Guvernului, Pedro Sánchez, a propus luni, în cadrul Consiliului European, eliminarea sc...
17:50
US Air Force pierd din superioritatea aeriană. Anual, casează 250 de avioane, dar aduc numai 90 # Newsweek.ro
Experții americani autorizați avertizează că „Forțele Aeriene ale SUA sunt la limita capacităților l...
17:50
Președintele Nicușor Dan: Reforma pensiilor magistraților e o prioritate, nu un atac la justiție # Newsweek.ro
Reforma pensiilor magistraților rămâne unul dintre cele mai dezbătute subiecte din spațiul public, d...
17:30
Lia Savonea a transmis, după decizia CCR privind pensiile speciale, că admiterea excepției de necons...
17:20
Președintele Senatului, după hotărârea CCR: O soluție ar putea fi și angajarea din nou a răspunderii # Newsweek.ro
Mircea Abrudean, președintele Senatului, a declarat, după decizia CCR privind pensiile speciale că I...
17:20
Guvernul italian vrea să elimine anumite scutiri de impozit. Îi vizează și pe românii de acolo # Newsweek.ro
Guvernul italian intenţionează să pună capăt unei scutiri de impozit de care beneficiază închirieril...
17:00
Nivelurile de CO2 din atmosfera Pământului, la cel mai înalt nivel din istorie. Ce spun specialiștii # Newsweek.ro
Organizația Meteorologică Mondială (WMO) a raportat că nivelurile de dioxid de carbon din atmosfera ...
17:00
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a reacționat la decizia CCR de a re...
17:00
Transfăgărășanul și Transalpina, închise de astăzi din cauza ninsorilor. CNAIR anunță zonele oprite # Newsweek.ro
Transfăgărășanul și Transalpina, închise de astăzi din cauza ninsorilor. CNAIR anunță sectoarele de ...
16:50
USR vrea modificarea Constituției după decizia CCR privind pensiile speciale. Să găsim rezolvare # Newsweek.ro
Președintele USR, Dominic Fritz, a reacționat după ce Curtea Constituțională a admis sesizarea ÎCCJ ...
16:50
Circulația mai multor trenuri de călători, oprită din cauza unei datorii de peste 100 milioane lei # Newsweek.ro
Circulația mai multor trenuri de călători, oprită din cauza unei datorii de peste 100 milioane lei. ...
16:40
Rusia nu a cerut autorizație pentru ca avionul lui Putin să tranziteze spațiul aerian românesc # Newsweek.ro
Rusia nu a cerut autorizație pentru ca avionul lui Vladimir Putin să tranziteze spațiul aerian român...
16:30
Prima reacție din Guvern după decizia CCR privind pensiile speciale. Nazare: „Va avea efecte” # Newsweek.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a comentat decizia CCR privind pensiile speciale și a spus c...
16:20
SRI atrage atenția asupra unui fake news privind explozia de la Rahova. Există mai multe conspirații # Newsweek.ro
SRI atrage atenția asupra unui fake news privind explozia de la Rahova. Există mai multe conspirații...
16:10
3 judecători CCR care au votat contra pensiilor speciale au pensii între 30.000 și 70.000 lei # Newsweek.ro
CCR a decis cu 5 voturi în favoare și 4 împotrivă să nu sen taie pensiile speciale. 3 din cei 5 jude...
15:50
A început „Școala altfel”. Părinții sunt nemulțumiți că nu mai merg copiii în excursii plătite de ei # Newsweek.ro
Unii elevi sunt în „Școala altfel”. Adică nu fac ore propriu-zis ci o serie de activități tematice. ...
15:40
Germania și Olanda cheltuiesc 4.000.000.000$ pe blindate. România, 3.000.000.000$ pe mașini de luptă # Newsweek.ro
Germania și Olanda urmează să achiziționeze sute de vehicule de luptă pentru infanterie cu roți Jack...
15:30
Sorin Grindenau și-a depus candidatura pentru președinția PSD. Cine face parte din echipa sa? # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu și-a depus candidatura pentru președinția PSD. El are și o listă cu cei care vor fac...
15:30
Plata pensiilor în pericol după ce CCR nu a tăiat pensiile speciale. Economist: Scenariu de coșmar # Newsweek.ro
Economiștii avertizează asupra unui scenariu de coșmar. Plata celor 4.600.000 de pensii contributive...
15:20
Ucraina cumpără 25 de sisteme Patriot din SUA. Europa ar putea trimite rachete Tomahawk # Newsweek.ro
Președintele Volodimor Zelenski a anunțat că Ucraina va semna un contract cu Statele Unite pentru 25...
15:10
De ce s-a întâlnit Nicușor Dan cu Magnus Brunner la Cotroceni? Președintele: „I-am mulțumit” # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu Magnus Brunner, comisarul european pentru afaceri interne ș...
14:50
75% dintre români consideră norocul important în viață. Câți spun că li s-au adeverit superstițiile # Newsweek.ro
75,3% dintre români consideră că norocul este important în viață, iar 41,6% spun că au avut o întâmp...
14:30
Cât costă să-ți montezi o centrală termină în apartament în 2025. Prețuri, avize și costuri ascunse # Newsweek.ro
Tot mai mulți români renunță la sistemele centralizate și aleg să monteze o centrală termică proprie...
14:20
O explozie neurmată de incendiu s-a produs, luni după-amiază, în incinta rafinăriei Lukoil din Ploie...
