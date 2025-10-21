Antreprenorul Mark Savaya, specializat în cultivarea canabisului, numit de Donald Trump emisar special al SUA în Irak
Digi24.ro, 21 octombrie 2025 07:50
Preşedintele Donald Trump l-a numit pe antreprenorul Mark Savaya, fondatorul Leaf and Bud - o întreprindere de cultivare a canabisului în interior - în postul de emisar special al Statelor Unite în Irak, atribuindu-i meritul de a fi contribuit la creşterea numărului de voturi în favoarea sa în alegerile prezidenţiale din 2024, relatează AFP.
O parte a Casei Albe a fost demolată luni pentru a construi viitoarea sală de bal a preşedintelui SUA Donald Trump, marcând începutul unuia dintre cele mai mari şantiere la celebra clădire din ultimul secol, au constatat jurnalişti ai agenţiei France Presse.
Preşedintele Donald Trump l-a numit pe antreprenorul Mark Savaya, fondatorul Leaf and Bud - o întreprindere de cultivare a canabisului în interior - în postul de emisar special al Statelor Unite în Irak, atribuindu-i meritul de a fi contribuit la creşterea numărului de voturi în favoarea sa în alegerile prezidenţiale din 2024, relatează AFP.
Daniel Naroditsky, mare maestru de şah şi cunoscut comentator al acestui sport, a a murit la vârsta de 29 de ani.
Spionajul militar ucrainean, despre strategia atacurilor în interiorul Rusiei: „Rușii încă nu înțeleg fenomenul” # Digi24.ro
Atacurile ucrainenilor în interiorul teritoriului rus vizează infrastructura critică a Rusiei, iar efectul acestor operațiuni este deja semnificativ, susține Vadym Skibitskyi, şeful adjunct al agenţiei de informaţii militare a Ucrainei (HUR), potrivit RBC Ukraine.
Racheta balistică „monstru” Hyunmoo-5 intră în dotarea armatei din Coreea de Sud până la sfârșitul anului # Digi24.ro
Coreea de Sud va începe curând utilizarea de balistice Hyunmoo-5, considerate cele mai puternice rachete non-nucleare din lume, până la sfârșitul anului 2025, raportează Defenсe Blog, citând ministrul apărării Ahn Gyu-back.
Ședință în Coaliție: mandatul lui Ilie Bolojan după decizia CCR și data alegerilor din București, în discuție. Ce variante sunt pe masă # Digi24.ro
Coaliția de guvernare se reunește astăzi, de la ora 14:00, în ședință, după ce judecătorii Curții Constituționale au respins reforma pensiilor magistraților, decizie care a pus sub semnul întrebării mandatul premierului Ilie Bolojan. Liderii trebuie să ia o hotărâre și în privința alegerilor din București, unde s-au conturat deja mai multe variante, toate implicând un scrutin în acest an: finalul lunii noiembrie sau începutul lunii decembrie.
Avertismentul Bulgariei: Rusia colaborează cu infractorii pentru destabilizarea Europei, cu ajutorul involuntar al ONG-urilor umanitare # Digi24.ro
Spionii ruși și grupurile umanitare de extremă stânga colaborează cu traficanții de persoane pentru a inunda Europa cu migranți ilegali, afirmă Daniel Mitov, ministrul de Interne al Bulgariei, care spune că guvernul său are dovezi că serviciul de informații externe al Rusiei are legături directe cu bandele criminale care facilitează imigrația ilegală în Uniunea Europeană, scrie The Times.
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin inamicii și cine a orchestrat anexarea Crimeei # Digi24.ro
De mulți ani, Serviciul pentru protecția ordinii constituționale și lupta contra terorismului (SZKSBT), cunoscut și drept Serviciul Doi al FSB, a funcționat practic ca o versiune rusească a Gestapo – poliția secretă responsabilă de represiune și teroare pe plan intern. Ofițerii acestui serviciu sunt cei care au otrăvit importanți membri ai opoziției ruse, potrivit unui fost ofițer FSB, care a dezvăluit detalii noi despre ucigașii lui Alexei Navalnîi și supravegherea inamicilor regimului lui Putin, dar și despre rolul crucial jucat de Serviciul Doi al FSB în orchestrarea anexării Crimeei.
China va avea în curând un nou plan cincinal. Trei momente în care acestea au remodelat istoria lumii # Digi24.ro
Liderii de vârf ai Chinei se reunesc săptămâna aceasta la Beijing pentru a decide obiectivele și aspirațiile cheie ale țării pentru restul deceniului, scrie BBC.
Regiunea care ar putea decide soarta războiului din Ucraina: De ce este Donbas obsesia lui Putin # Digi24.ro
După aproape patru ani de război, regiunea Donbas a redevenit un subiect central al discuțiilor internaționale. Vladimir Putin încearcă din nou, prin manevre politice, să obțină ceea ce nu a reușit să cucerească prin forță: inima industrială a Ucrainei, relatează Kyiv Independent.
Platforma online Lonely Planet, recunoscută pentru ghidurile și informațiile turistice, a realizat un studiu privind cele mai interesante orașe europene de vizitat în perioada Halloweenului. Conform rezultatelor, mai multe destinații din România se află în fruntea recomandărilor.
Randament slab al planului bugetar al Ursulei Von der Leyen pentru regiunile mai sărace: „Doar un euro creștere a PIB” # Digi24.ro
Politica UE în valoare de 392 de miliarde de euro destinată sprijinirii regiunilor mai sărace are un randament foarte redus, sugerează un nou studiu, chiar în momentul în care Bruxellesul pregătește cea mai mare reorganizare a bugetului său din ultimii 30 de ani. Fiecare euro cheltuit de UE prin „politica de coeziune” - principalul său instrument de reducere a inegalităților regionale - generează doar aproximativ 1 euro de creștere suplimentară a PIB, potrivit unui studiu realizat de Zareh Astryan, profesor de economie la Universitatea din Munster. Studiul, prezentat de Financial Times, pune la îndoială valoarea fondurilor de dezvoltare regională, în contextul în care Comisia Europeană planifică reforme bugetare radicale.
Cercetătorii au inventat un microcip revoluționar care îi ajută pe pacienții orbi să își recapete vederea. Cum funcționează implantul # Digi24.ro
Cercetătorii au inventat un implant ocular electronic ce îi ajută pe pacienții care au orbit să își recapete văzul prin refacerea parțială a vederii centrale esențiale pentru citit și alte activități de zi cu zi.
Accident grav pe un bulevard din Craiova, cu cinci mașini implicate. Două s-ar fi luat la întrecere de la semafor # Digi24.ro
Accident grav în luni seară în Craiova. Trei persoane au ajuns la spital în urma unui carambol cu cinci mașini pe un bulevard circulat din oraș.
Israelul recuperează trupul unui alt ostatic din Gaza. Hamas a predat 13 până acum, dar susține că are nevoie de timp pentru restul # Digi24.ro
Israelul a anunţat luni seară că a recuperat, prin intermediul Crucii Roşii, corpul unui alt ostatic reţinut în Fâşia Gaza, al treisprezecelea returnat de Hamas în temeiul acordului de încetare a focului în vigoare în teritoriul palestinian.
Ce au descoperit anchetatorii la cablul dintre cele două cabine ale funicularului Gloria din Lisabona, unde au murit 17 oameni (raport) # Digi24.ro
Cablul cu care erau legate cele două cabine ale funicularului Gloria din Lisabona, a cărui deconectare a cauzat deraierea uneia dintre ele la începutul lunii septembrie, provocând moartea a 17 persoane, nu respecta standardele, conform constatărilor preliminare publicate luni într-un raport de Biroul pentru Prevenirea şi Investigarea Accidentelor Aeriene şi Feroviare (GPIAAF), relatează AFP.
Zona blocului din Rahova unde a avut loc explozia rămâne sub restricții. Poliția și firmele de utilități, în teren pentru evaluări # Digi24.ro
Intervenţiile la locul exploziei la blocul din Rahova au fost făcute și luni, fiind implicate mai multe instituţii şi firme. Anchetatorii au continuat cercetările, fiind permis și accesul firmelor de utilităţi pentru evaluarea defecţiunilor, cât şi accesul oamenilor ca să își ia bunuri din apartamente. Autoritățile au mai anunțat că opt din cei 15 răniţi sunt încă în spital.
Doi bărbaţi suspectaţi că au bătut un bărbat din Timiș și i-au dat foc au fost reţinuţi. Ce nu au putut stabili anchetatorii # Digi24.ro
Doi bărbaţi suspectaţi că au bătut cu bestialitate un bărbat, într-o localitate din judeţul Timiş, şi apoi l-au incendiat au fost reţinuţi. Procurorii nu au putut stabili dacă victima mai trăia sau nu în momentul incendierii.
Un militar nord-coreean a dezertat în Coreea de Sud traversând cea mai minată zonă din lume # Digi24.ro
Un militar nord-coreean a dezertat în Coreea de Sud traversând frontiera minată care desparte cele două ţări - Zona Demilitarizată (DMZ), cel mai minat loc din lume. El fost prins şi plasat în detenţie, în weekend, de către armata sud-coreeană, a anunţat Comitetul Şefilor Statului Major Interarme sud-coreean (JCS), relatează AFP.
Premieră privind drepturile reproductive ale femeilor. Japonia aprobă vânzarea fără rețetă a pilulei „de a doua zi” # Digi24.ro
Japonia a aprobat pentru prima dată vânzarea fără rețetă a unei pilule contraceptive de urgență, a anunțat producătorul medicamentului, ceea ce va permite femeilor din țară să o obțină fără prescripție medicală, scrie BBC.
Ministra Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a participat luni la Reuniunea Ministerială privind securitatea şi conectivitatea trans-regională în regiunea Mării Negre, organizată în marja Consiliului Afaceri Externe (CAE). În cadrul discuțiilor, Oana Țoiu a transmis oferta României de a găzdui hub-ul de Securitate Maritimă al UE.
Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate va fi operațională parțial din acest an, anunță Alexandru Rogobete # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că, până în august 2026, noua Platformă Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) va fi operaţională, permițând ca istoricul medical al unei persoane să fie accesat oricând şi oriunde de pe telefon sau calculator.
Preşedintele ales al Boliviei, senatorul de centru-dreapta Rodrigo Paz, a anunţat luni că relaţiile diplomatice cu Statele Unite, întrerupte din 2008 sub guvernul fostului preşedinte de stânga Evo Morales, vor fi „restabilite”, notează AFP.
Donald Trump nu crede că Ucraina poate câștiga războiul cu Rusia, dar susține că „orice se poate întâmpla” # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump a declarat luni, în cadrul unei întâlniri cu premierul australian Anthony Albanese, că Ucraina „ar putea totuși să câștige războiul cu Rusia”, dar nu crede că se va întâmpla asta, relatează agenția de presă RBC Ukraine.
Comisiile din Parlament aprobă achiziția de tancuri și introducerea serviciul militar voluntar de 4 luni, cerute de MApN # Digi24.ro
Programul de înzestrare „Tanc principal de luptă”, în valoare de aproape 6,49 miliarde euro, a fost aprobat în unanimitate de comisiile pentru apărare ale Parlamentului, inițiativă care aparține Ministerului Apărării. Totodată, comisia de apărare a Camerei Deputaţilor a adoptat un raport de admitere asupra legii care introduce serviciul militar voluntar, în care cei interesați pot face o pregătire de patru luni.
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat luni, despre al doilea mandat la Cotroceni, că este devreme să ia o decizie, dar în principiu îşi doreşte, pentru că a înţeles că este nevoie de timp ca să faci lucruri în societate.
Ciucu propune un referendum pe tema eliminării pensiilor speciale. Când spune liberalul că ar putea avea loc # Digi24.ro
Primarul Sectorului 6 și prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a declarat că un referendum pe tema eliminării pensiilor speciale ar fi oportun să fie organizat odată cu alegerile parţiale locale de anul acesta, inclusiv cele din București, după ce CCR a decis că e neconstituțională legea privind pensiile magistraților. Ideea organizării unui astfel de referendum a fost inițial propusă de președintele USR, Dominic Fritz.
UE respinge propunerea lui Trump ca Ucraina „să fie împărţită”. Kaja Kallas: „Acest lucru este foarte periculos” # Digi24.ro
Ucraina nu ar trebui să fie nevoită să renunțe la teritorii ca parte a unui acord de pace cu Rusia, a spus luni Kallas, după ce președintele american Donald Trump a cerut Kievului să cedeze o parte din teritoriu pentru a pune capăt războiului.
Bulgaria ar putea permite avionului care îl duce pe Putin la Budapesta să-i traverseze spaţiul aerian, anunță ministrul de externe # Digi24.ro
Avionul preşedintelui rus Vladimir Putin care îl va transporta pe liderul de la Kremlin la Budapesta pentru a participa la întâlnirea cu preşedintele american Donald Trump ar putea primi autorizaţie să survoleze spaţiul aerian al Bulgariei, a declarat ministrul bulgar de externe Georg Georgiev, citat de postul public de radio.
Președintele Nicușor Dan exclude ruperea coaliției de guvernare: „Sunt partide responsabile” # Digi24.ro
Șeful statului a respins categoric ipoteza unei crize politice, luni, afirmând că toate partidele din coaliția de guvernare sunt responsabile și unite în fața provocărilor actuale. Întrebat dacă ar propune un premier susţinut de AUR şi de încă un alt partid, în cazul în care actuala coaliţie eşuează, preşedintele a exclus categoric această ipoteză.
Poliția Capitalei cere ajutorul pentru găsirea unei fete de 9 ani, dată dispărută luni din Bucureşti. A fost emis şi un mesaj Ro-Alert.
Nicușor Dan, despre alegerile pentru București: „E legitim ce zic USR și PSD”. Când ar vrea președintele să aibă loc scrutinul # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan ar prefera ca scrutinul pentru funcția de primar general să aibă loc în luna noiembrie, astfel încât momentul să nu interfereze cu sărbătorile de iarnă și cu vacanțele. Șeful statului consideră că atât USR, cât şi PSD au puncte de vedere legitime în ce priveşte organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei.
Moşteanu, întrebat dacă a făcut armata: „Sunt foarte mulţi care n-au satisfăcut stagiul militar” # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat luni că el este un ministru civil potrivit unei separaţii clare în statul român şi în jurul său are militari de carieră, profesionişti foarte buni, cu care lucrează în fiecare zi. El a răspuns astfel acuzațiilor că nu a satisfăcut stagiul militar.
Alertă în Caracal: Zeci de oameni au fost evacuați dintr-un bloc unde s-a simțit miros de gaz # Digi24.ro
Aproape 60 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc din Caracal, luni seară, după ce în zonă s-a simţit puternic miros de gaz. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de intervenție.
Prima reacție a premierului Ilie Bolojan după ce Curtea Constituțională a respins reforma pensiilor speciale # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan anunţă că reforma pensiilor magistraţilor rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern, asumat de întreaga coaliţie. CCR nu a respins pe fond proiectul. Aşa că Guvernul poate relua demersul, iar standardul procedural pentru primirea avizului CSM va fi respectat.
Serghei Lavrov și Marco Rubio au avut o discuție telefonică „constructivă” înaintea summitului Putin-Trump # Digi24.ro
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a avut luni o convorbire telefonică cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, în contextul pregătirilor pentru viitorul summit dintre președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump, care urmează să aibă loc la Budapesta.
Interdicţia de a importa gaze naturale ruseşti în Uniunea Europeană până la sfârşitul anului 2027 a fost aprobată luni de majoritatea statelor membre, în cadrul unei reuniuni a miniştrilor europeni ai energiei care a avut loc la Luxemburg.
Nicuşor Dan, despre o demisie a lui Bolojan: „Nicidecum”. Când spune președintele că va fi rezolvată problema pensiilor magistraților # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, despre demisia din funcția de premier Ilie Bolojan în contextul neconstituționalității legii privind pensiile speciale ale magistraților decisă de CCR, că „nicidecum” nu este cazul pentru un astfel de gest. Șeful statului a adăugat că „nu e o chestiune aşa de importantă încât un Guvern să-şi dea demisia”.
„Tiranii ca Putin răspund doar la forţă”. Premierul britanic vrea ca aliații să crească presiunea asupra mașinăriei de război rusești # Digi24.ro
Premierul britanic Keir Starmer le va cere aliaților, la reuniunea „Coaliției Voinței”, să intensifice sancțiunile economice împotriva Rusiei, pentru a slăbi industria de apărare a lui Vladimir Putin și a consolida sprijinul pentru Ucraina.
Premierul slovac Robert Fico declară că PES este un „partid de homosexuali” după excluderea formaţiunii sale din rândurile acestuia # Digi24.ro
Premierul Slovaciei, politicianul populist Robert Fico, a declarat luni că Partidul Socialiştilor Europeni (PSE) ar trebui să se numească „partidul homosexualilor”, într-o reacţie la excluderea formaţiunii sale, SMER, din cauza îndepărtării acesteia de „valorile europene”, relatează EFE.
Clipe de coșmar pentru un șofer din Tulcea, după ce s-a trezit cu un șarpe pe parbriz în timp ce conducea # Digi24.ro
Jandarmii au intervenit, luni, în municipiul Tulcea, după ce un şofer a observat un şarpe pe parbrizul autoturismului în timp ce conducea. Ulterior, reptila s-a ascuns în zona motorului, dar a fost scoasă de jandarmi şi dusă pe un câmp, departe de zona locuită.
Ministrul Justiţiei, după decizia CCR: Mă preocupă să văd argumentele pentru a şti ce e de făcut în atingerea echilibrului social # Digi24.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, afirmă, după ce Curtea Constituţională a admis obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind pensiile de serviciu, că îl preocupă să vadă care sunt „argumentele extrinseci” ale acestei decizii, pentru a şti apoi „ce e de făcut pentru a atinge acel obiectiv de justiţie socială, de echilibru social şi de îndeplinire a programului de guvernare”.
Curtea Constituțională a publicat luni motivul pentru care a respins legea reformei pensiilor magistraților. Judecătorii CCR au stabilit că Guvernul trebuia să aștepte avizul CSM pe proiectul de lege înainte de a-l adopta în ședință.
Sorin Grindeanu propune data de 30 noiembrie pentru alegerile la Primăria Capitalei: „E mai bine să le facem mai repede” # Digi24.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că va propune partenerilor de guvernare data de 30 noiembrie pentru alegerile la Primăria Capitalei. El spune că e de acord cu candidaturi separate, precizând șefa PSD Bucureşti, Gabriela Firea, şi primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, „sunt doi oameni care pleacă cu şanse reale”.
Primele 4 familii afectate de explozia din Rahova, mutate în locuințe mobilate și utilate. 111 de persoane sunt cazate în hoteluri # Digi24.ro
Primele 4 familii afectate de explozia din Rahova, mutate în locuințe mobilate și utilate. 111 de persoane sunt cazate în hoteluri
Un cunoscut oraș turistic european interzice trotinetele electrice din cauza „haosului” de pe trotuare # Digi24.ro
Un oraș vizitat de milioane de turiști anual va interzice închirierea de trotinete electrice, începând cu luna ianuarie 2026, viceprimarul criticând această modalitate de transport pentru „haosul” pe care îl provoacă pe trotuare.
O victorie a extremei drepte la prezidenţialele din Franţa în 2027 ar însemna „sfârşitul UE”, avertizează un fost premier italian # Digi24.ro
O victorie a extremei drepte la alegerile prezidenţiale din Franţa preconizate să aibă loc în 2027 ar însemna „sfârşitul Uniunii Europene aşa cum o cunoaştem”, a avertizat luni fostul prim-ministru italian Matteo Renzi, citat de EFE.
Ce poate face Guvernul Bolojan după ce CCR a respins reforma pensiilor magistraților. Tudorel Toader: „Greșeala se poate îndrepta” # Digi24.ro
Ce poate face Guvernul Bolojan după ce CCR a respins reforma pensiilor magistraților? Fostul judecător al Curții Constituționale, Tudorel Toader, a declarat pentru Digi24 că Guvernul poate să reia proiectul de lege și să ceară avizul de CSM.
Stolojan, despre decizia CCR: O nouă palmă dată românilor și încă o lovitură la încrederea și așa scăzută a oamenilor în justiție # Digi24.ro
Theodor Stolojan a vorbit luni, în exclusivitate la Digi24, despre decizia CCR cu privire la pensiile speciale și despre rămânerea în funcție a premierului Bolojan. Liberalul spune că picarea reformei pensiilor la Curtea Constituțională este „o nouă palmă dată cetățeanului român care se duce în fiecare zi la slujbă 8h/zi sau mai mult ca să aducă un bănuț familiei, să poată să-și întrețină zilele până la sfârșitul lunii când ia un nou salariu”. În ceea ce îl privește pe premierul Bolojan, liberalul a spus că acesta trebuie să rămână la Palatul Victoria pentru a continua redresarea economică a României, în ciuda fapului că PSD și UDMR se opun reformării administrației publice și centrale.
Prima evaluare Schengen: România, lăudată de Comisia Europeană pentru protejarea granițelor UE # Digi24.ro
România are „o mare” contribuţie la protejarea graniţelor externe ale Uniunii Europene, prima evaluare de la intrarea în spaţiul Schengen fiind „foarte bună”, a declarat, luni, comisarul european pentru Afaceri interne şi migraţie, Magnus Brunner, aflat într-o vizită oficială la Bucureşti.
