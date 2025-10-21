Antreprenorul Mark Savaya, specializat în cultivarea canabisului, numit de Donald Trump emisar special al SUA în Irak

18:20

Theodor Stolojan a vorbit luni, în exclusivitate la Digi24, despre decizia CCR cu privire la pensiile speciale și despre rămânerea în funcție a premierului Bolojan. Liberalul spune că picarea reformei pensiilor la Curtea Constituțională este „o nouă palmă dată cetățeanului român care se duce în fiecare zi la slujbă 8h/zi sau mai mult ca să aducă un bănuț familiei, să poată să-și întrețină zilele până la sfârșitul lunii când ia un nou salariu”. În ceea ce îl privește pe premierul Bolojan, liberalul a spus că acesta trebuie să rămână la Palatul Victoria pentru a continua redresarea economică a României, în ciuda fapului că PSD și UDMR se opun reformării administrației publice și centrale.