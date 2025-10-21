Informații din trafic

08:10

Blocul din Calea Rahovei din capitală unde a avut loc explozia care a ucis trei perosnae şi a rănit altele nu mai este sigur pentru locuit – arată datele raportului preliminar al Inspectoratului de Stat în Construcţii. Conform specialiştilor acesta nu mai îndeplineşte cerinţele de rezistenţă şi stabilitate. Specialiştii recomandă demolarea scării afectate şi instituirea […]