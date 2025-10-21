Lună Nouă în Balanță, în 21 octombrie
Timis Online, 21 octombrie 2025 08:50
Atunci când Luna și Soarele se unesc în același semn zodiacal se formează Luna Nouă. Acum suntem invitați să semănăm intenții, să plantăm sămânța unui nou început. Această Lună Nouă din 21 octombrie are loc în semnul Balanță și aduce în prim-plan tema relațiilor, armoniei, frumuseții, esteticului, diplomației, a căutării „echilibrului” între polarități.
Acum 30 minute
08:50
Acum o oră
08:40
Sănătatea sânilor la orice vârstă. Dr. Simona Cerbu explică prevenția, autoexaminarea și rolul controalelor imagistice # Timis Online
Îngrijirea sânilor este esențială pentru prevenția și depistarea timpurie a cancerului mamar, indiferent de vârstă. Dr. Simona Cerbu, medic primar ecografie, explică ce este important ca femeile să știe despre sănătatea sânilor, cum se efectuează corect autoexaminarea, când și cât de des este recomandat să se facă controale imagistice și ce semnale de alarmă nu trebuie ignorate. Aflați ce mituri trebuie demontate, cum influențează stilul de viață sănătatea sânilor și de ce educația timpurie și conștientizarea sunt cheia prevenției.
08:40
Un nume legendar în breasla acordeoniștilor, Teodoro Anzelotti, cel căruia Luciano Berio i-a dedicat Sequenza XIII, deschide, astăzi, Festivalul – Concurs Remus Georgescu, cu un recital ce se anunță a fi incendiar, anunță compozitorul Gabriel Mălăncioiu, care îndeamnă, cu umor și convingere, audiența să vină cu „unt ghee la purtător, pentru a evita formarea bătăturilor de la prea mult aplaudat”.
08:40
Festivalul Internațional de Orgă TimOrgelFest – ediția a XXV-a continuă astă-seară cu un concert deosebit, care aduce pe aceeași scenă două instrumente aparent contrastante, dar de o vivacitate captivantă și o rezonanță complementară. Protagonist va fi prestigiosul duo elvețian Vincent Thevenaz (orgă)și Vincent Barras (saxofon), iar programul captivant al serii cuprinde de la Klezmer evreiesc și dansuri românești, la celebrul Oblivion al lui Piazzolla.
08:30
Toyota Timișoara Sud | Autoglobus întâmpină toamna cu oferte speciale și servicii la standarde oficiale. Este primul sezon în care Autoglobus funcționează ca Reparator Autorizat Toyota, o veste excelentă pentru toți posesorii de Toyota din vestul țării.
08:30
Unul dintre cele mai prietenoase anotimpuri când vine vorba de vreme, toamna chiar îţi oferă ocazii grozave să petreci timp în natură. Canicula nu mai e o problemă, peisajele sunt superbe, iar vremea rece nu-şi face de obicei apariţia până la începutul iernii. Astfel, cele câteva luni de toamnă devin momentul ideal pentru sport, plimbări, activităţi creative sau chiar relaxare în aer liber.
Acum 2 ore
08:10
Marți, 21 octombrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Acum 12 ore
00:20
Marți puteți merge la expoziții sau un spectacol.
Acum 24 ore
19:10
Realitate virtuală la Timișoara: trei filme internaționale despre identitate, mediu și umanitate # Timis Online
Timișoara devine, pe 29 octombrie, gazda unei experiențe cinematografice inovatoare prin intermediul realității virtuale (VR). Asociația Citizenit invită publicul să exploreze trei filme internaționale care abordează teme precum impactul uman asupra mediului, identitatea și reziliența în fața conflictelor, în cadrul proiectului transfrontalier „Communities through Art”.
18:40
Reprezentanții Consiliului Județean Timiș, instituție care deține Depozitul de Deșeuri Nepericuloase din comuna Ghizela, au anunțat, luni seara, că acesta este funcțional.
18:10
Analiză Eurydice: România, printre țările europene cu cele mai puține măsuri pentru combaterea analfabetismului funcțional # Timis Online
România se află printre țările europene care au adoptat cele mai puține măsuri pentru îmbunătățirea competențelor de bază ale elevilor în perioada 2020-2025, potrivit unui raport recent al Comisiei Europene, publicat în rețeaua Eurydice, dedicată statisticilor și politicilor educaționale.
17:10
Simptomele care revin constant, nas înfundat, strănut, mâncărime oculară sau tuse, nu sunt întotdeauna semne ale unei răceli prelungite. Specialiștii de la Asociația Română de Educație în Alergii explică faptul că pentru mulți acestea indică o alergie respiratorie, una dintre cele mai frecvente boli cronice, adesea asociată cu astmul alergic.
17:00
Delegație din Republica Moldova, în vizită oficială la Timișoara. A învățat cum să atragă fonduri europene # Timis Online
O delegație din Republica Moldova, formată din 18 reprezentanți ai Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Moldova, Cancelariei de Stat și ai administrației locale, a venit la Timișoara pentru a învăța modelul primăriei privind atragerea de fonduri europene.
16:40
În ultimii ani, tot mai mulți oameni au prezentat simptome precum înroșirea feței, balonarea sau durerile de cap pe seama unei presupuse „intoleranțe la histamină”. Specialiștii Asociației Române de Educație în Alergii explică însă că lucrurile nu sunt atât de simple.
16:40
Variantă preliminară a planului pentru cartierul Fabric, aprobată în CTATU: parcări și promenadă pe Bega # Timis Online
Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism (CTATU) a Primăriei Timișoara a aprobat varianta preliminară a planului urbanistic de zona construită protejată (PUZCP) al cartierului Fabric.
16:10
Cum să găsești echilibrul între muncă, copii și viața personală. O seară dedicată părinților, la Timișoara # Timis Online
Joi, 23 octombrie, părinții din Timișoara sunt invitați la Modern Community Timișoara – FABER, un eveniment gratuit dedicat explorării provocărilor vieții de familie și găsirii echilibrului între muncă, copii și propria persoană. Participarea este gratuită.
15:50
Curtea Constituțională a declarat neconstituțională reforma pensiilor magistraților, care prevedea majorarea vârstei de pensionare de la 48 de ani la 65 de ani în zece ani și reducerea cuantumului pensiei la 70% din salariul net
15:10
Importanța colaborării cu un detectiv privat Timișoara în cazurile personale și profesionale # Timis Online
ADVERTORIAL. Într-o lume în care informația circulă rapid, iar deciziile importante se bazează tot mai mult pe fapte concrete, colaborarea cu un specialist în investigații private devine o necesitate. În Timișoara, oraș activ și în continuă dezvoltare, tot mai mulți oameni caută sprijinul profesioniștilor pentru a clarifica situații delicate, fie personale, fie profesionale. În astfel de contexte, experiența, discreția și legalitatea acțiunilor sunt esențiale.
14:50
PROGRAM. Cannes ajunge la Timișoara. Încep proiecțiile celor mai apreciate filme de la festivalul francez # Timis Online
Începând de joi, 23 octombrie, Timișoara va găzdui Les Films de Cannes à Timișoara, festivalul care aduce în premieră producții premiate la Cannes 2025. Publicul va avea ocazia să urmărească filme apreciate internațional, să participe la discuții cu regizori și actori, dar și alte evenimente speciale dedicate artei cinematografice.
14:30
Soiuri de trandafiri creați de Árpád Mühle, recuperate de peisagiștii timișoreni. Au fost multiplicate in vitro în laboratorul de genetică # Timis Online
Árpád Mühle, arhitect peisagist, fiul celebrului horticultor Wilhelm Mühle, cel mai important rozerist al României din perioada interbelică, care a iniţiat reamenajarea Parcului Rozelor, după distrugerea acestuia în timpul Primului Război Mondial, continuă să reprezinte o inspirație pentru generația actuală de peisagiști.
12:50
Viața evreilor din Timișoara, dincolo de sinagogi și palate, le va fi prezentată, marți, celor interesați să participe la o seară de istorie vie, povești autentice și memorie colectivă.
12:40
Departament integrat de cardiologie intervențională la Spitalul REGINA MARIA Timișoara: soluții complete pentru patologiile cardiovasculare # Timis Online
ADVERTORIAL. Bolile cardiovasculare continuă să fie principala cauză de mortalitate în România, însă progresele cardiologiei intervenționale oferă șanse reale la viață pentru pacienți.
12:40
Într-o întâlnire stabilită cu presa pentru ziua de luni, 20 octombrie, conducerea STPT a prezentat un rezumat al acțiunilor din ultima perioadă, mai ales de când au venit noii șefi, dar și planurile societății pentru următoarea perioadă. În ciuda numeroaselor critici, director Florin Petolea spune că STPT „nu este o companie falimentară”.
12:30
O pană globală de internet provoacă haos online. Site-uri și aplicații majore, nefuncționale # Timis Online
O defecțiune de proporții la nivel global a lăsat zeci de site-uri, jocuri online și aplicații populare nefuncționale. Cauza pare a fi o problemă apărută la platforma de cloud computing Amazon Web Services (AWS) – cel mai mare furnizor de astfel de servicii din lume, potrivit BBC și The Independent.
11:50
FOTO. Centrul Medical Neoclinic: excelență în servicii și îngrijire personalizată pentru sănătatea timișorenilor # Timis Online
ADVERTORIAL. Centrul Medical Neoclinic este cunoscut drept un punct de referință în Timișoara pentru îngrijirea medicală de încredere, caracterizată prin servicii profesioniste și personalizate. Cu un accent deosebit pe calitatea îngrijirii și pe relația cu pacienții, ne angajăm să oferim soluții medicale eficiente și accesibile, într-un mediu modern și primitor.
11:50
RETIM: „Ne menținem poziția privind transferul angajaților Depozitului Ghizela către noua companie a Consiliului Județean Timiș” # Timis Online
ADVERTORIAL. În contextul în care Consiliul Județean (CJ) Timiș a anunțat public, săptămâna trecută, că intenționează să continue activitatea la Depozitul de Deșeuri Nepericuloase (DDN) Ghizela prin intermediul societății Eco Serv Timiș S.R.L., societatea RETIM Ecologic Service S.A. își menține poziția privind necesitatea transferului majorității angajaților punctului de lucru Ghizela către noua entitate care urmează să gestioneze depozitul.
11:00
Un bărbat și-a omorât soția cu toporul și a aruncat-o într-o fântână, apoi s-a spânzurat # Timis Online
Un bărbat de 45 de ani din comuna Unirea, Dolj, și-a ucis soția de 39 de ani cu un topor, i-a aruncat trupul într-o fântână, apoi s-a spânzurat. Tragedia a fost descoperită după ce ginerele lor a alertat poliția. Ancheta este în desfășurare pentru stabilirea tuturor împrejurărilor.
10:50
PROGRAM. „FestteamArt” 2025 marchează 25 de ani de prietenie teatrală între Lugoj și Corinthos # Timis Online
În perioada 22-26 octombrie, la Lugoj va avea loc Festivalul Internațional de Teatru „FestteamArt”. Manifestarea ajunge la ediția cu numărul 16.
10:40
Ziua Mondială a Osteoporozei. Boala tăcută care afectează milioane de oameni, cu precădere femeile # Timis Online
O dată la trei secunde, la nivel mondial, o persoană suferă o fractură cauzată de osteoporoză. Boala afectează tot mai multe persoane, în special femeile trecute de 50 de ani, și rămâne adesea nediagnosticată până la apariția unei fracturi.
10:20
Inconștiență la volan. La 81 de ani, un șofer a provocat un accident cu victimă pe Calea Lugojului # Timis Online
Un accident rutier a avut loc pe Calea Lugojului, unde o femeie de 55 de ani a fost rănită după ce autoturismul condus de un bărbat în vârstă de 81 de ani a intrat în mașina sa. Incidentul s-a petrecut la intersecția dintre DN 68A și DJ 681A, iar poliția a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.
10:00
Tragedie într-o locuință din Timiș: bărbat bătut și ars de viu, după o ceartă între prieteni # Timis Online
Aseară, în localitatea Ciacova, mai multe persoane s-au chefuit, după care s-au luat la ceartă și au incendiat camera, în care aceștia au consumat băuturi. O femeie a alertat autoritățile, care s-au deplasat de urgență la adresa menționată.
Ieri
09:00
Luni, 20 octombrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
08:40
Horoscopul în această săptămână:
00:10
Luni, 20 octombrie, puteți merge la o expoziție sau la un spectacol de teatru.
19 octombrie 2025
15:30
Muzeul Luvru va fi închis pe tot parcursul zilei de duminică, după ce a fost raportat un furt.
12:50
Un accident a avut loc duminică pe Calea Dorobanților din Timișoara, fiind implicate două mașini și un autobuz.
11:20
Școala PneumoClinicsTM, organizată de joi până sâmbătă la Universitatea de Medicină și Farmacie „Dr. Victor Babeș” Timișoara, s-a încheiat cu trei titluri de „Visiting Professor” acordate în ultima sa zi.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:00
La aproximativ două ore de Roma, într-o localitate liniștită din regiunea Umbria, vizitatorii pot pătrunde într-unul dintre cele mai neobișnuite muzee din Europa: Museo delle Mummie di Ferentillo. Situat în cripta bisericii Chiesa di Santo Stefano, nu oferă picturi sau sculpturi, ci ceva mult mai tulburător: trupuri umane mumificate natural, conservate perfect de peste două secole
00:20
Duminică, 19 octombrie, puteți participa la un atelier de creat mandale de toamnă sau să mergeți la un film. În Piața Victoriei aveți ocazia să învățați cum să acordați primul ajutor corect.
18 octombrie 2025
17:20
Adolescent transportat la spital cu elicopterul SMURD după un accident la Chevereșu Mare # Timis Online
Sâmbătă a avut loc un accident rutier în localitatea Chevereșu Mare, cu două victime.
13:00
Anul acesta, șapte organizații, școli și persoane fizice din Timișoara vor primi 15 biciclete electrice în urma selecției făcute prin apelul „Urban eRiders”. Programul face parte din RO Bike Valley, lansat de Fundația Comunitară Timișoara în Săptămâna Europeană a Mobilității.
12:40
Aproape 500 de români au luat parte la un studiu care are drept temă cunoștințele despre tehnicile de prim ajutor. Studiul MENSAVE a avut la bază un chestionar cu 11 întrebări, iar la final respondenții au primit o evaluare: „Știți să acordați primul ajutor” sau „Aveți nevoie de un curs de prim ajutor”, în funcție de pragul răspunsurilor corecte.
11:00
Ca parte a proiectului de modernizare a căii ferate care traversează Timișoara, constructorul WeBuild are în desfășurare lucrări și în zona Gării de Nord. Se lucrează pe mai multe paliere.
10:00
Unul dintre cei 15 răniți în explozia din Rahova este transportat în această dimineață la o clinică din Austria, în urma arsurilor grave suferite.
08:50
Sâmbătă, 18 octombrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
08:50
Prințul Andrew al Marii Britanii, fratele Regelui Charles, renunță la titlul său regal # Timis Online
Prințul Andrew, implicat în scandaluri în legătură cu relația sa cu agresorul sexual american Jeffrey Epstein, a anunțat vineri seară că renunță la titlul său regal, negând însă categoric acuzațiile aduse, scrie Agerpres.
00:10
Sâmbătă, 18 octombrie, puteți merge la un tur ghidat, la un recital educativ sau la un film. În Piața Unirii are loc Retroparada Toamnei.
17 octombrie 2025
21:10
În acest weekend, va avea loc tradiționalul concert de la Peștera Românești, amintesc cei de la Visit Timiș. Orchestra Filarmonicii Oltenia din Craiova, sub bagheta dirijorului timișorean Radu Zaharia, a pregătit un program special.
19:00
Soarta centrelor de colectare voluntară începând de săptămâna viitoare – un nou măr al discordiei între PMT și CJT # Timis Online
Centrele de colectare voluntară a deșeurilor „riscă să fie blocate de săptămâna viitoare”, atrage atenția Primăria Timișoara, dând vina pe CJT și ADID, cele care au decis închiderea deponeului de la Ghizela. De la „județ”, răspunderea este trimisă către RETIM, firma la care și municipalitatea este acționar.
15:00
Simonis susține că nu rămânem cu gunoiul pe străzi. La Ghizela ar urma să se producă energie din deșeuri # Timis Online
Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, a declarat, vineri, în cadrul ședinței aleșilor, că pe lângă Arad și Hunedoara, unde vor ajunge deșeurile produse de timișeni în următoarele luni, a mai găsit „unul-două” județe de rezervă. S-a ajuns în această situație pentru că s-a umplut mai repede decât era previzionat celula 2 din cadrul deponeului de la Ghizela, iar CJT a reziliat contractul cu RETIM, acuzând operatorul că a depozitat acolo și deșeuri neconforme.
