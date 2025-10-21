Oana Radu a demascat o persoană publică. Cum a mințit-o și a încercat să o prostească: "Mi-a tot scris"
SpyNews, 21 octombrie 2025 08:50
Oana Radu și-a povestit pe rețelele sociale cea mai recentă întâmplare prin care a trecut. Artista a explicat cum a încercat o persoană publică să o prostească. Iată ce s-a întâmplat, de fapt!
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 5 minute
09:20
O celebră influenceriță din România a recunoscut că nu își dorește să devină mamă niciodată. A explicat totul: "Amândoi nu ne dorim" # SpyNews
O cunoscută TikTokeriță a recunoscut în spațiul public faptul că nu își dorește copii absolut niciodată. A vorbit deschis, iar motivul pentru care nu vrea să devină mamă te va șoca!
Acum 10 minute
09:10
După o relație de iubire de 16 ani și 30 de zile de mariaj, artista ar fi intentat divorțul și ar fi cerut 160 de milioane de dolari. Toni Braxton și Birdman s-ar fi separat # SpyNews
După 16 ani de iubire și 30 de zile de mariaj, Toni Braxton ar fi intentat divorțul de Birdman și i-ar fi cerut 160 de milioane de dolari. Vestea unei posibile separări între cei doi i-a surprins profund pe fanii lor.
Acum 30 minute
08:50
Oana Radu a demascat o persoană publică. Cum a mințit-o și a încercat să o prostească: "Mi-a tot scris" # SpyNews
Oana Radu și-a povestit pe rețelele sociale cea mai recentă întâmplare prin care a trecut. Artista a explicat cum a încercat o persoană publică să o prostească. Iată ce s-a întâmplat, de fapt!
Acum 12 ore
23:30
Asia Express sezonul 8, 20 octombrie 2025. Alex Ion și Karmen Minune, în lacrimi. De ce s-au emoționat atât de tare cei doi concurenți # SpyNews
În episodul din această seară, 20 octombrie 2025, al sezonului 8 din Asia Express, Alex Ion și Karmen Minune au fost copleșiți de emoții. Momentul a fost unul profund, iar cei doi concurenți nu și-au putut stăpâni lacrimile. De ce s-au emoționat atât de tare cei doi concurenți.
22:50
Mireasa - Capriciile Iubirii. Adin și Lavinia s-au împăcat? Cei doi s-au sărutat, dar nu s-au declarat un cuplu # SpyNews
La petrecerea de la sfârșitul săptămânii trecute, Adin și Lavinia au surprins pe toată lumea cu un gest neașteptat: cei doi s-au sărutat. Deși se comportă ca un cuplu, cei doi nu s-au declarat într-o relație.
22:10
Gabi Bădălău uimește pe zi ce trece! Afaceristul a demonstrat că nu este cu „nasul pe sus” și s-a dus să trăiască cu... „plebea”. Bine, nu fără motiv. Pasiunea cea mare l-a determinat să renunțe la fițe, iar noi avem dovada. Paparazzii Spynews.ro l-au surprins în ipostaze demne de fotografiat și... de ținut minte. Iată despre ce este vorba!
22:10
Imagini rare cu Gabriela Cristea şi Tavi Clonda! Fac totul împreună şi se completează! PAPARAZZI # SpyNews
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, cum rar i-ai mai văzut! Cei doi trăiesc o poveste frumoasă de dragoste, iar acest fapt se poate observa cu ochiul liber, mai ales din aceste imagini! Iată cât de bine se completează!
22:10
A stat despărţit de iubită, dar... Bogdan Mocanu şi-a învăţat lecţia! Ce sfat i-a dat mama! # SpyNews
Bogdan Mocanu, în culmea fericirii, artistul s-a împăcat cu iubita! Ce lecție au învățat cei doi în perioada în care au fost separați. Spynews.ro a aflat și motivul pentru care cântărețul și partenera sa au ajuns la despărțire. Declarații exclusive!
22:10
Spera la o înțelegere, însă... Fiul Oanei Ioniță și al fostului soț, audiat de magistrați. Coregrafa face declarații exclusive # SpyNews
Spera la o înțelegere, însă situația a luat o întorsătură neașteptată. Fiul Oanei Ioniță și al fostului soț va fi audiat de magistrați. Coregrafa a făcut declarații exclusive pentru Spynews.ro. Motivul pentru care au ajuns de urgență în fața judecătorilor.
22:10
Am aflat motivul pentru care Andrei Lemnaru de la Insula Iubirii a rupt orice legătură cu ispita Andrușca! Ce s-a întâmplat! # SpyNews
După ce a pus punct relației cu Ella Vișan, chiar la Insula Iubirii, Andrei Lemnaru și-a dat liber sentimentelor față de ispita Andrușca, cea cu care a plecat și acasă, dar a căror poveste de dragoste s-a încheiat mai rapid decât ne-am fi așteptat. În exclusivitate pentru Spynews.ro, fostul concurent de spune motivele pentru care a rupt orice legătură cu tânăra.
22:10
El este soțul Iasminei Halas! S-au căsătorit în mare secret și l-a ținut ascuns până acum. Primele imagini cu blondina și bărbatul din viața ei. Exclusiv! # SpyNews
Așa cum v-am obișnuit, Spynews.ro vine mereu cu exclusivități! De data aceasta vă prezentăm exclusivitatea zilei: avem primele imagini cu soțul Iasminei Halas! Fosta parteneră a lui Cristian Daminuță s-a căsătorit în mare secret, în urmă cu doar câteva luni, cu bărbatul cu care nu este de foarte mult timp împreună. Deși l-a ținut „ascuns”, iată că acum vi-l prezentăm pe cel care o face fericită pe blondină. La rândul său, și el este o persoană cunoscută, fiind fost participant într-un reality show.
22:10
Nereguli grave descoperite în urma exploziei din Rahova! ANAF confirmă că firma de gaze era inactivă și funcționa ilegal # SpyNews
Ies la iveală nereguli grave în cazul exploziei din Rahova. În cursul zilei de azi, 20 octombrie, ANAF a anunțat că a inactivat fiscal societatea Ampropertyconstruct SRL (AMPCgaz) încă din luna august, iar orice activitate derulată după momentul respectiv ”se situeazã în afara cadrului fiscal legal”.
21:40
Zi importantă pentru Larisa Iordache! Fiica ei a spus primul cuvânt: "Sunt recunoscătoare" # SpyNews
Larisa Iordache trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei de mamă. Fosta gimnastă a povestit cu emoție că fiica ei a rostit primul cuvânt. Care a fost acesta și ce a avut de spus despre micuța ei.
21:10
Dacă ai văzut-o, sună la 112! Nicola Elena, o fată în vârstă 9 ani, a dispărut fără urmă. Este căutată de oamenii legii # SpyNews
E alertă în București, după ce o fată în vârstă de numai 9 ani, din Sectorul 2, a fost dată dispărută de familie. Danciu Nicola Elena a plecat voluntar de acasă în cursul zilei de astăzi. Oricine are informații despre locația sau direcția în care s-ar fi îndreptat micuța este rugat să sune de urgență la 112 sau să se adreseze celei mai apropiate secții de poliție.
21:00
Administratorul blocului din Rahova, dezvăluiri șocante: "Cel de la Distrigaz s-a baricadat în mașină, n-a vrut să vorbească." Mirosul de gaz a fost simțit ore întregi înainte de tragedie # SpyNews
Noi detalii tulburătoare ies la iveală în urma exploziei din cartierul Rahova. Administratorul blocului a făcut dezvăluiri șocante. Mirosul de gaz a fost simțit ore întregi înainte de tragedie.
20:30
Ioana Grama, impresionată de gesturile făcute de iubitul ei. Cum reușește bărbatul să o surprindă: "Nu mă așteptam..." # SpyNews
Ioana Grama a vorbit recent despre relația sa și despre cât de atent este partenerul ei la micile detalii. Influencerița a mărturisit că iubitul ei reușește să o surprindă în cel mai frumos mod posibil.
Acum 24 ore
19:50
Transfăgărășanul și Transalpina, închise temporar începând de astăzi, 20 octombrie 2025. Anunțul făcut de CNAIR # SpyNews
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că, începând de astăzi, 20 octombrie 2025, Transfăgărășanul și Transalpina vor fi închise temporar. Decizia vine din cauza condițiilor meteo, pentru siguranța șoferilor.
19:10
Primele 4 familii afectate de explozia din cartierul Rahova s-au mutat în apartamente. Vor locui aici pe termen mediu și lung: "Au primit un loc sigur și decent..." # SpyNews
Primele patru familii afectate de explozia din cartierul Rahova s-au mutat în apartamentele unde vor locui pe termen mediu și lung. Ce declarații a făcut Stelian Bujduveanu, primarul general al Capitalei.
19:00
Mihaela Prigoană, interviu emoționant la un an de la moartea lui Silviu Prigoană. Ce relație are cu băieții regretatului afacerist # SpyNews
În cadrul unui interviu pe care l-a acordat în exclusivitate pentru Știrile Antena Stars, Mihaela Prigoană a vorbit deschis despre relația pe care o are cu copiii regretatului afacerist și a transmis un mesaj emoționant pentru unul dintre ei.
18:20
SRI intervine în cazul evenimentului tragic din cartierul Rahova al Capitalei. Ce au transmis oficialii # SpyNews
Serviciul Român de Informații a intervenit în contextul evenimentului tragic petrecut în cartierul Rahova din București. Ce au transmis autoritățile.
18:00
Acces Direct. Două surori, scandal pe bani și avere. Tatăl lor e prins la mijloc și nu știe cui să dea dreptate # SpyNews
Tensiuni mari într-o familie din județul Călărași. Două surori au ajuns față în față într-un conflict dur legat de bani și împărțirea averii. Relația dintre ele s-a deteriorat grav, iar cel mai afectat pare a fi chiar tatăl lor, care nu știe cui să dea dreptate.
17:30
Denisa Nechifor, dezvăluiri despre relația de iubire pe care a avut-o timp de 4 ani. Cum trebuie să fie bărbatul care să o cucerească: "Este atât de simplu..." # SpyNews
Invitată în platoul Știrilor Antena Stars astăzi, 20 octombrie, Denisa Nechifor a vorbit deschis despre cea mai recentă poveste de dragoste din viața ei, relație care a durat patru ani. Ce mărturisiri a făcut fosta iubită a lui Adrian Cristea și ce așteptări are de la viitorul partener.
17:00
O cunoscută influenceriță din România este însărcinată pentru a doua oară! A anunțat că va deveni din nou mamă, însă nimeni nu știe cine este tatăl copilului # SpyNews
O cunoscută influenceriță din România și-a surprins fanii cu un anunț neașteptat! A dat vestea că este însărcinată pentru a doua oară, însă nu a dezvăluit cine este tatăl copilului.
16:50
Supraviețuitoarea Colectiv, care a fost reprezentată de avocata moartă în explozia din Rahova, declarații dureroase: ”Mai încetați cu toate teoriile conspirației” # SpyNews
În urma valului de teorii controversate după explozia din Rahova, în care se vorbea despre o mână criminală, supraviețuitoarea Colectiv, reprezentată în instanță de avocata moartă în dezastru, a făcut declarații! Explozia ar fi pornit chiar din apartamentul avocatei, dar acest lucru nu ar avea nicio legătură cu ocupația Vasilicăi.
16:30
Anchetă la Spitalul din Iași, unde 8 copii au murit! Șefa ATI, suspectată că ar fi cerut ascunderea probelor după decesul micuților # SpyNews
Se complică situația la Spitalul din Iași, unde 8 copii au murit. Cazul a intrat în atenția anchetatorilor, iar printre cei vizați se află chiar șefa secției ATI, care e suspectată că ar fi cerut ascunderea probelor după decesul micuților.
16:00
Cum este acum viața Oanei Zăvoranu, după perioada grea prin care a trecut. Vedeta a făcut mărturisiri emoționante # SpyNews
Oana Zăvoranu a reapărut pe micile ecrane și a povestit, în exclusivitate, pentru Știrile Antena Stars, despre cum arată acum viața ei, după toate problemele prin care a trecut. Iată ce declarații emoționante a făcut!
16:00
Ultimele cuvinte ale Mirelei, tânăra gravidă moartă în explozia din Rahova. Fata era îngrozită de mirosul de gaz # SpyNews
Familia Mirelei, gravida moartă în explozia din Rahova, a făcut noi declarații dureroase! Mama ei își amintește cu durere în suflet care au fost ultimele cuvinte ale fiicei sale, înainte de explozia care i-a adus sfârșitul.
15:30
Cătălin Botezatu, despre despărțirea de iubita sa, Nicolle. Ce s-a întâmplat, de fapt: "Nu mai am răbdare să am grijă de cineva" # SpyNews
Cătălin Botezatu a vorbit, în exclusivitate, la Știrile Antena Stars despre despărțirea de fosta iubită mai tânără cu mult decât el, Nicolle. Fashion designerul a decis că a venit momentul să pună "stop" speculațiilor.
15:20
O explozie de proporții, neurmată de un incendiu a avut loc, astăzi, la o rafinărie din Ploiești. În urma celor întâmplate, un bărbat a fost rănit și transportat de urgență la spital.
15:20
Patroana magazinului distrus de explozia din Rahova, declarații din infern! Femeia se afla la doar câțiva metri distanță de bloc # SpyNews
Patroana magazinului din Rahova, care a fost distrus de explozia de vineri, a făcut declarații dureroase la Viața fără filtru. Femeia se afla la doar câțiva metri distanță de bloc când s-a produs explozia. Scenele la care a luat parte sunt tulburătoare.
14:40
O explozie de proporții, neurmată de un incendiu a avut loc, astăzi, la o benzinărie din Ploiești. În urma celor întâmplate, un bărbat a fost rănit și transportat de urgență la spital.
14:30
A fost găsit sigiliul rupt al contorului de gaz care a explodat în Rahova. Adiministratorul blocului a făcut declarații # SpyNews
A fost găsit sigiliul rupt al contorului care a explodat, vineri, în Rahova. Anchetatorii l-au luat dintre dărâmături și a fost dus la secția de poliție. Administratorul blocului a fost audiat ieri și a făcut declarații despre cine a rupt sigiliul.
14:10
Ce sumă colosală a plătit Dorian Popa pentru colierul soției sale. Denisa Nechifor a făcut publică informația # SpyNews
Denișa Nechifor a fost "complice" atunci când Dorian Popa și-a cerut iubita în căsătorie. Aceasta l-a ajutat pe vlogger să aleagă cel mai special colier, dar... și cel mai scump! A costat cât o mașină!
14:00
Un bărbat din Dolj și-a aruncat soția în fântână, apoi a recurs la un gest necugetat. Crima a fost descoperită de fiul de 13 ani # SpyNews
Un bărbat din Dolj și-a bătut crunt soția până la ultima suflare, apoi i-a aruncat trupul neînsuflețit în fântâna din curte. Agresorul a recurs la un gest necugetat, după crimă. Ambele cadavre au fost găsite ieri, într-o curte din comuna Unirea.
13:30
Imagini care spun povești: diseară, concurenții Asia Express devin fotografi în inima Vietnamului. Aventura de pe Drumul Eroilor a fost și aseară lider de audiență # SpyNews
Prima zi din cea de-a șaptea etapă a Asia Express – Drumul Eroilor a început într-o căldură aproape infernală, cu o competiție încinsă până la ultimul detaliu. Jocul de amuletă s-a dovedit a fi unul plin de strategie și adrenalină, iar Ștefan și Alex au reușit să își mai adauge o victorie în palmares, câștigând o nouă amuletă. În plus, cei doi au obținut și un Joker care le permite să lege la ochi un adversar în cursa pentru marea imunitate — un avantaj ce promite să schimbe dinamica etapelor următoare. Aventura de pe Drumul Eroilor a fost și aseară lider de audiență, atât la nivelul publicului comercial, cât şi pe segmentul urban.
13:20
Jennifer Lopez, acuzată de infidelitate de primul soț! Ojani Noa a făcut declarații tranșante: ”Nu a putut să se abțină” # SpyNews
Declarațiile controversate ale lui Jennifer Lopez, care a spus că niciun bărbat din viața ei nu a fost capabil să o iubească, a stârnit un val de reacții acide din partea primului ei soț. Ojani Noa o acuză pe artistă că l-a înșelat.
12:50
Medana Oprea, invitată recent în platoul emisiunii Spynews TV, a vorbit deschis despre relația pe care o are cu partenerul ei, Alin. Aceasta a recunoscut că iubirea a schimbat-o mult!
12:40
Cerasela Rogen, despre cum să ne creăm conștient un an 2026 excepțional! “Trebuie să te programezi” # SpyNews
Cerasela Rogen, autoare și coach transformațional, a fost invitată în cadrul emisiunii Lumea nevăzută. Aceasta a vorbit despre modul în care ne putem construi conștient realitatea pentru anul 2026.
12:40
Primele declarații ale designerului Adrian Oianu și ale administratorului cu care s-a încăierat pe stradă. De la ce a început, de fapt, scandalul: „Omul ăsta...” # SpyNews
Adrian Oianu a făcut primele declarații, în exclusivitate, la Știrile Antena Stars, după ce a fost bătut de administratorul Târgului de Agronomie. De la ce a început, de fapt, scandalul.
12:30
Luna Nouă din 21 octombrie 2025 aduce o resetare cosmică pentru zodii. Cum le schimbă acest lucru viețile # SpyNews
Luna Nouă în zodia Balanță din data de 21 octombrie 2025 aduce pace și liniște în viața zodiilor din horoscop. Fenomenul de la finalul lunii octombrie produce o resetare cosmică și vine cu schimbări semnificative.
12:00
Și-a transformat durerea în putere! Veronica Cucu, „Eu nu ştiam care e mama, pe cine să iau în brațe” # SpyNews
Ultima ediție a emisiunii „Visul românesc-Succes internațional”, prezentată de Mădălina Bălan, a adus în fața publicului o poveste care emoționează până la lacrimi, cea a Veronicăi Cucu, o femeie care a învins destinul cu puterea credinței și a muncii.
11:50
Fetița Alinei Laufer a împlinit o lună! Ce a declarat vedeta despre botezul micuței Eden: "La noi..." # SpyNews
Alina Laufer, cea mai fericită mămică! Eden, al patrulea copil al vedetei, a împlinit o lună de viață! Alina Laufer a făcut primele declarații despre botezul fetiței. De ce nu va fi creștinată Eden.
11:50
Rudele victimelor care au murit în explozia din Rahova au primit testele ADN. Încep pregătirile pentru demolare # SpyNews
Rudele victimelor care au murit în explozia din Rahova au primit testele ADN și urmează să se pregătească de înmormântare. La locul exploziei, autoritățile iau măsuri suplimentare pentru demolarea celor patru etaje ale blocului.
11:40
Fotograful român Edward Aninaru, stabilit de peste 15 ani la Los Angeles, a vorbit despre locurile sale preferate din lume și despre ce înseamnă, pentru el, experiența americană.
11:20
Tragedie aviatică! Un avion a lovit o mașină pe pista de aterizare și s-a rupt în două. Două persoane au murit # SpyNews
Incident aviatic foarte grav! Un avion a lovit o mașină, luni dimineață, pe pista de aterizare și s-a rupt în două. Aeronava s-a rupt în bucăți după impact, iar două persoane și-au pierdut viața. Incidentul a fost filmat.
11:10
Bianca Censori, soția rapperului Kanye West, o altă apariție șocantă! Bruneta, aproape dezbrăcată, la o sesiune de shopping # SpyNews
Imaginile cu Bianca Censori și Kanye West au făcut înconjurul Internetului! Cei doi se aflau într-un magazin celebru de brand din Italia, iar soția rapperului s-a afișat aproape dezbrăcată!
10:40
Alex Bodi și Anca s-au afișat în cele mai romantice ipostaze în orașul iubirii! Cât de îndrăgostiți sunt după împăcare # SpyNews
Alex Bodi și iubita lui sunt mai fericiți ca niciodată! Afaceristul s-a împăcat cu Anca și au pelcat împreună într-o escapadă romantică în Paris. Alex Bodi s-a afișat alături de iubita lui în ipoataze în care rareori a mai fost văzut.
10:30
Jennifer Aniston, mărturisiri cutremurătoare despre decizia de a nu adopta un copil. Prin ce clipe dificile a trecut # SpyNews
Jennifer Aniston a vorbit recent despre lupta pe care a dus-o timp de 20 de ani pentru a avea un copil. Ei bine, acum, actrița a explicat și prin câte momente grele a trecut de-a lungul anilor. Nu-ți va veni să crezi!
10:10
Președintele, față în față cu cea mai mare criză a democrației din istoria României. Ediție specială Observator, ora 19:00 – în direct de la Palatul Cotroceni # SpyNews
Ce vor românii de la România? Ediția 2025 a Studiului Național Antena, cel mai mare studiu la nivel naţional iniţiat vreodată de o entitate media, realizat de către prestigioasa companie internatională de cercetare de piaţă IPSOS, indică un nivel fără precedent al neîncrederii publice. 82% dintre români nu au încredere în oamenii politici, iar 83% nu cred că măsurile fiscale implementate de stat vor îmbunătăți situația economică a țării. Nu este vorba doar despre o criză de guvernare, ci despre o ruptură profundă între cetățeni și instituțiile statului. Pentru mulți, democrația nu mai funcționează în numele lor, ci în ciuda lor.
10:00
A apărut foaia pe care ar fi semnat-o soțul gravidei care a murit la spitalul privat din Constanța! Ce scrie pe documentul medical # SpyNews
A apărut foaia pe care ar fi semnat-o soțul Mădălinei, proaspăta mămică moartă în Constanța, pentru a refuza histerectomia în locul ei. Documentul medical ar dovedi că acuzațiile din ultimele zile ar fi adevărate.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.