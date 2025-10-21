Blocajul guvernamental din SUA s-ar putea încheia în această săptămână

00:40

Cele mai multe federații sindicale au propus pentru 2026 o majorare a salariului minim la 4.350 lei, cu 300 lei mai mult decât nivelul actual de 4.050 lei. Patronatele fie nu au dorit însă majorarea, fie au susținut să fie la nivelul minim potrivit calculelor reieșite din prevederile legale. Nivelul minim calculat este de 4.319 lei, iar cel maxim este de 4.778 lei, conform surselor oficiale Profit.ro.