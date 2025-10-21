Valentin Stan: Bolojan nu își va da DEMISIA, nu își va ține cuvântul
Gândul, 21 octombrie 2025 08:50
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre posibila demisie a lui Ilie Bolojan din funcția de premier. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Povestea cu eu plec a lui Bolojan e de pe 2 […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
09:10
Se lucrează intens pe drumul județean DJ179 Periș – Buriaș. Stadiul lucrărilor din teren a ajuns la un procent 70%. Astfel, se estimează ca termen de finalizare jumătatea anului 2026. Proiectul tehnic este conceput pentru o lungime de 9 kilometri și prevede un regim de circulație de 30-50 km/h. Carosabilul va avea o lățime de […]
09:10
A fost nevoie ca Gândul să scrie pentru ca Jurca și Dogioiu să-și dea seama că nu-și fac treaba pentru care sunt plătiți. Cum s-au „pierdut” acordurile miniștrilor de publicare a declarațiilor de avere și interese # Gândul
Transparența la Palatul Victoria funcționează în ritm propriu. Mai exact, doar când cineva o semnalează public că lipsește. Pe 17 octombrie, Gândul arăta că opt miniștri din Cabinetul Bolojan nu aveau publicate pe site-ul Guvernului, până la data de 16 octombrie, declarațiile de avere și interese, deși premierul ceruse asta încă din 8 august. Coincidență […]
09:10
Unul dintre cei mai importanți atacanți din istoria lui Dinamo s-a declarat dezamăgit de evoluția pe care a avut-o Cătălin Cîrjan, vedeta echipei, în derby-ul cu Rapid. Giuleștenii s-au impus cu 2-0, pe Arena Națională, cu „alb-roșii” gazde, în cel mai așteptat meci al rundei precedente. Chiar dacă Dinamo a pierdut, pentru Ionel Augustin jocul […]
09:10
Ce a pățit o pensionară care a încercat să îi muște pe polițiștii care veniseră să-i ia câinele AGRESIV. „Doar Creatorul poate decide asupra mea” # Gândul
O femeie de 67 de ani din Viena, Austria, a fost condamnată la 15 luni de închisoare pentru că a încercat să muște polițiștii care veniseră să-i confiște câinele agresiv. Incidentul a avut loc pe 25 august, iar autoritățile au venit la domiciliul pensionarei să-i ia animalul după ce acesta a ucis un alt câine […]
09:10
Solistul trupei Vama Veche a înlocuit, în ultima perioadă, microfonul de artist cu acela de activist civic şi politic. Tudor Chirilă nu pierde nicio ocazie să bage capul în fiecare poză cu implicaţii politice. Deciziile recente ale Curţii Constituţionale a României l-au „forţat” să spună ce crede despre magistraţii CCR. Într-una dintre postările de pe […]
09:10
Franța aleargă după hoții de la LUVRU. Poliția a recuperat o cască de motociclist și o mănușă a tâlharilor # Gândul
Ancheta în cazul spectaculosului jaf comis la Muzeul Luvru de la Paris duminică dimineață continuă. Mobilizarea este maximă. Anchetatorii din Brigada pentru Reprimarea Banditismului (BRB), împreună cu cei de la Oficiul Central de Luptă împotriva Traficului de Bunuri Culturale (OCBC), continuă să strângă mărturii și indicii materiale care i-ar putea ajuta să-i identifice pe autorii […]
09:10
Mărturia cutremurătoare a mamei gravidei care a murit în EXPLOZIA din Rahova: „Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc” # Gândul
Drama cumplită din cartierul Rahova a fost presimțită de tânara care urma să devină mămică, dar care, din păcate a murit în explozia care a șocat o țară întreagă. Cu o zi înainte de deflagrație, Maria, tânăra însărcinată care și-a pierdut viața în expozie, i-a trimis unei prietene un mesaj care s-a dovedit premonitoriu. Mama […]
Acum 30 minute
08:50
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre posibila demisie a lui Ilie Bolojan din funcția de premier. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Povestea cu eu plec a lui Bolojan e de pe 2 […]
08:50
AUTOSTRADA România – Grecia, desemnată „prioritate absolută” la Bruxelles. Drumul va lega Constanța de Marea Egee. Când ar urma să fie gata # Gândul
Visul turiștilor români care iubesc vacanțele în Grecia e pe cale să devină realitate. Dacă până acum călătoriile spre destinațiile de vacanță din țara elenă presupuneau un efort susținut din partea șoferilor, mai ales tranzitul greoi prin Bulgaria, în viitor am putea călătorii direct spre grecia pe autostradă din Constanța. România, Bulgaria și Grecia vor […]
Acum o oră
08:30
WhatsApp implementează o nouă regulă anti-SPAM. Ce se întâmplă cu mesajele trimise către persoane necunoscute # Gândul
Aplicația WhatsApp introduce o nouă regulă privind trimiterea de mesaje către persoane necunoacute, ca o măsură menită să reducă volumul de spam și să protejeze utilizatorii reali ai aplicației. Platforma anunță că testează deja noul sistem în mai multe țări. Într-o eră în care atacurile cibernetice, fraudele și mesajele de tip „spam” sunt la ordinea […]
08:30
Nicolas Sarkozy urmează să se prezinte la închisoarea Santé din Paris azi. Familia sa îndeamnă la un miting de SUSȚINERE # Gândul
Fostul președinte al Franței Nicolas Sarkozy este așteptat marți dimineață la ora 10 dimineața (ora locală) la închisoarea Santé, situată în arondismentul 14 al Parisului. Clădirea se întinde de-a lungul bulevardului Arago, Rue Jean Dolent și Rue de la Santé, unde se află intrarea principală și curtea principală. Din motive de securitate, este puțin probabil […]
08:30
Petrolul învinge CFR Cluj și Mandorlini urmează să fie demis. Cine poate fi noul antrenor al ardelenilor # Gândul
Petrolul a învins CFR Cluj, 1-0, în etapa 13 a Superligii, golul fiind marcat de Denis Radu (77). Ardeleneii au o victorie în ultimele 12 etape, șapte egaluri și patru eșecuri. Antrenorul CFR-ului Andrea Mandorlini poate fi demis și noul președinte al echipei, Iuliu Mureșan, l-ar putea instala pe banca tehnică pe Dorinel Munteanu, potrivit […]
08:30
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1336. Britanicii, pregătiți să trimită trupe în Ucraina. Ce plan are Londra # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat marți, 21 octombrie 2025, în a 1.336-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Marea Britanie este pregătită să cheltuiască „mult peste” 100 de milioane de lire sterline pentru pregătirea unei posibile desfășurări de trupe în Ucraina. 4,5 miliarde de lire, ajutor pentru Kiev Declarația a fost […]
Acum 2 ore
08:10
DNA anchetează în premieră o nouă infracțiune pe legea evaziunii fiscale: „schema frauduloasă”. Procurorii fac la această oră percheziții în mai multe orașe. Este vizată piața auto second hand # Gândul
Procurorii Secției a 2-a a DNA desfășoară la această oră 12 percheziții în mai multe orașe și locații, anchetând în premieră o potențială infracțiune prevăzută în legea evaziunii fiscale, modificată în 2023. Perchezițiile se desfășoară în Oradea, Ilfov, Prahova și Suceava. Infracțiunea cercetată de procurorii DNA este „schema frauduloasă” iar prejudiciul în acest caz ar […]
08:00
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 746. Trump amenință Hamas, Israelul a făcut un anunț important # Gândul
Israelul a anunțat că a recuperat, prin intermediul Crucii Roșii, corpul unui alt ostatic reținut în Fâșia Gaza, al 13-lea returnat de Hamas în temeiul acordului de încetare a focului. „Israelul primit, prin intermediul Crucii Rolii, sicriul unui ostatic dispărut, care a fost predat armatei și Shin Bet (n.r. – serviciul de informații interne israelian), […]
07:40
Marius Șumudică se autopropune la FCSB: „Aș putea lucra cu Gigi Becali, știu cum să-l iau”. Ce părere au ultrașii lui Mustață despre această mutare # Gândul
FCSB este într-o criză profundă de rezultate și joc, după două sezoane în care echipa și-a măturat adversarii din Liga 1 și a reușit performanțe remarcabile și în cupele europene. Pentru prima dată în mulți ani se pune problema schimbării staff-ului tehnic, iar un nume vehiculat este cel al lui Marius Șumudică. Fostul „principal” de […]
Acum 4 ore
07:20
21 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Marcel Răducanu împlinește 71 de ani, Lavinia Miloșovici 49. Se stinge Ilie Balaci # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 21 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Marcel Răducanu este unul dintre cei mai talentați fotbaliști români ai anilor ‘70-‘80, cunoscut pentru tehnica sa rafinată și viziunea de joc excepțională. Născut pe 21 octombrie 1954 la București, Marcel Răducanu […]
07:10
Vremea de Revelion: Meteorologii de la Accuweather estimează o probabilitate de 60% să NINGĂ în București, la 1 ianuarie 2026 # Gândul
Bucureștenii ar putea avea parte de zăpadă de Anul Nou. Meteorologii de la Accuweather estimează șanse de 60% să ningă în prima zi a anului 2026. În ultima zi a anului 2025, în București, cerul va fi parțial însorit (înnorat în proporție de 49%), iar valorile termice maxime vor fi de 3 grade Celsius. Probabilitatea […]
06:10
Unul dintre cei mai temuți lideri interlopi din București a ajuns, în comă, la Spitalul Universitar. Ce l-a doborât pe protectorul lui Tzancă Uraganu # Gândul
Unul dintre cei mai temuți lideri interlopi ai momentului a fost internat în stare gravă, la sfârșitul săptămânii trecute, la Spitalul Universitar de Urgență din București. Marian Sîrbu, zis Box, conduce echipa care îl păzește pe manelistul Tzancă Uraganu, dar numele lui apare și în mai multe dosare deschise pentru fapte de mare violență. Cunocut […]
06:10
România fără speranță: tinerii, tot mai NESIGURI de viitor. Măsurile de austeritate, salariile mici și lipsa de încredere în stat adâncesc pesimismul pentru 2026 # Gândul
Tinerii români privesc anul 2026 fără prea multă speranță. După luni de scumpiri, taxe noi și măsuri de austeritate, optimismul pare un lux pe care puțini și-l mai permit. Un sondaj realizat în vară arată că peste 60% dintre tineri consideră că țara merge într-o direcție greșită. Un alt studiu, realizat de Reveal Research, arată […]
06:10
Acum 30 de ani a fugit de armată, iar acum o conduce. De ce se ferește ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, să spună de ce nu și-a făcut stagiul militar: „Ar fi un pic cam târziu” # Gândul
În 1992, anul în care Ion Iliescu și Michael Jackson își strângeau mâinile , tânărul Ionuț Moșteanu primea ordinul de recrutare. Dacă ar fi știut atunci că va ajunge într-o bună zi ministru al Apărării, poate că s-ar fi dus în armată. Însă tânărul Moșteanu a făcut tot posibilul ca să evite înrolarea. Altfel, ar […]
Acum 6 ore
05:10
Dezastrul termoficării din București continuă. Sute de blocuri sunt afectate, mii de oameni îngheață de frig # Gândul
Răbdarea bucureștenilor este pusă din nou la încercare. Sute de blocuri din Capitală vor rămâne fără apă caldă și căldură, din cauza unor lucrări la rețeaua de termoficare anunțate astăzi de Compania Municipală Termoenergetica București. Confrom instituției, în următoarele zile se vor efectua lucrări de remediere a unor avarii pe conductele rețelei termice. Compania Municipală […]
Acum 12 ore
01:10
Valentin Stan: ROMÂNIA ar trebui să fie atentă la situația din UE. Riscăm să ne fie încălcate drepturile # Gândul
În ediția din 20 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul Valentin Stan a adus în discuție o serie de declarații alarmante venite dinspre conducerea Uniunii Europene, ilustrate în special prin intervențiile președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și ale fostului ministru ungar. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan a […]
01:00
Trump șochează din nou: Dărâmă aripa Casei Albe ca să își facă SALĂ DE BAL de 250 de milioane de dolari. „Vor fi petreceri grandioase”, anunță el # Gândul
La Washington a început demolarea unei părți a aripii estice a Casei Albe, pentru a construi o sală de bal la ordinul președintelui Trump. Anterior, președintele a promis că nu va modifica planificarea existentă a clădirii, scrie The Washington Post, care a citat surse apropiate președinției americane. Președintele s-a declarat încântat pe platforma de socializare […]
00:40
Valentin Stan: Orban strică planurile de război din UNIUNEA Europeană. De aceea l-a ales Trump pentru summitul cu Putin # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a explicat de ce premierul ungar Viktor Orban a devenit un personaj incomod pentru liderii occidentali. El spune că Orban le strică planurile de război. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Viktor Orban le strică planurile Stan a spus că Viktor […]
00:40
JD Vance ajunge în Israel, în contextul reluării ostilităților dintre Hamas și IDF. Ce se întâmplă cu pacea lui Trump? # Gândul
Vicepreședintele SUA JD Vance efectuează o vizită în Israel, în timp ce preeșdintele Donald Trump a avertizat gruparea Hamas că armistițiul mediat de SUA în Fâșia Gaza trebuie respectat. Pe durata întâlnirii cu premierul australian Anthony Albanese de luni, Trump a amenințat gruparea Hamas cu „eradicarea”. „Îi vom eradica. Dacă trebuie să o facem, ei […]
00:10
I-a fost milă de ea pentru că cerșea, dar românca o storcea de bani și o amenința. Coșmarul trăit de o bătrână din Italia timp de 2 ani # Gândul
O româncă în vârstă de 48 de ani a fost arestată în Mentana, provincia Roma, acuzată fiind de estorcare în dauna unei femei de 80 de ani din Italia. Arestarea a avut loc chiar în timpul unui flagrant, după un apel la numărul de urgență, făcut chiar de pensionară. Incidentul s-a petrecut în dimineața zilei […]
00:10
În ediția din 20 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Valentin Stan, a abordat teme sensibile legate de percepția publică asupra magistraților și implicațiile reformelor în sistemul judiciar din România. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan a exprimat convingerea că majoritatea românilor sunt supărați pe magistrați, în special din cauza pensionărilor […]
20 octombrie 2025
23:50
Tinerii între 18 și 35 de ani pot urma stagiu „militar voluntar în termen”. Anunțul lui Ionuț Moșteanu # Gândul
Ministrul Apărării anunță că așa cum arată cel mai recent sondaj al INSCOP că 74% dintre români susțin stagiul militar voluntar, Legea privind pregătirea populației pentru apărare a trecut luni de Comisia pentru Apărare a Camerei Deputaților. Ionuț Moșteanu mai menționează, pe Facebook, că este vorba despre legea care introduce, pentru prima dată, conceptul […]
23:30
Valentin Stan: Dacă vrei să dai o șansă societății, ai nevoie de JUSTIȚIE. Nu poți să umbli cu toporul în legea pensiilor magistraților # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a explicat de ce statutul magistraților nu poate fi schimbat la repezeală fără a distruge fundația juridică a statului. Acesta avertizează că unele decizii pun în pericol chiar ideea de dreptate. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. CSM-ul a demontat minciuna […]
23:30
Românii vor trece la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă, 25 octombrie, spre duminică, 26 octombrie 2025. Atunci, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, astfel că ora 4:00 va deveni ora 3:00. Ne pregătim să trecem din nou la ora de iarnă. În noaptea de sâmbătă spre duminică, 25 spre 26 octombrie […]
23:20
Revoluție în medicină. Oamenii de știință au inventat un implant ocular pentru ca pacienții orbi să poată vedea din nou # Gândul
Oamenii care au devenit nevăzători din cauza afecțiunii oculare de degenerescență maculară pot vedea din nou. Oamenii de știință au inventat un implant ocular care le poate reda vederea. Dispozitivul i-a ajutat pe 81% dintre participanții la testare, care sufereau de degenerescență maculară legată de vârsta progresivă. „Este primul caz în care o încercare de […]
23:00
Cât a crescut valoarea coșului de consum în 2025, pentru o familie cu doi copii. Câți bani ar trebui să cheltuie pentru un trai decent în România # Gândul
În România, valoarea coșului minim de consum a crescut, pentru un trai decent în anul 2025, la o familie formată din doi copii și doi adulți, a crescut cu aproape 9 procente față de 2024. A fost actualizată valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru anul 2025, în baza datelor oferite de […]
22:50
Ministrul Sănătății: Istoricul medical al pacienților va putea fi accesat oricând şi oriunde # Gândul
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că, până în august 2026, noua Platformă Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) va fi operaţională, astfel că istoricul medical al unei persoane va putea fi accesat oricând şi oriunde de pe telefon sau calculator. „Noua Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) este cel mai amplu proiect de […]
22:30
Pușcăria cu condiții de lux, mai ceva ca la hotel, există. Ce trebuie să faci ca să ai parte de camere duble cu baie, grădină, iazuri, teren de fotbal # Gândul
Da, ați citit bine, căci o țară europeană investește peste 350 de milioane de euro pentru construirea celei mai mari închisori, unde deținuții vor avea dormitoare cu băi proprii, teren de fotbal și facilități ultra-moderne pentru educație și sănătate mintală. Este vorba despre proiectul HMP Highpoint din Suffolk, din Regatul Unit, supranumit și „mega-închisoarea”. Aceasta […]
22:20
Ce crede Trump despre șansele Ucrainei în războiul cu Rusia: ”Nu am spus că îl vor câștiga, am spus că îl pot câștiga, se poate întâmpla orice” # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat, luni, că el nu a susținut niciodată că Ucraina poate câștiga războiul cu Rusia, subliniind însă că va continua eforturile diplomatice pentru oprirea conflictului. ”Nu cred că Ucraina poate câștiga războiul, încă l-ar putea câștiga, eu nu am spus niciodată că îl vor câștiga. Am spus că îl […]
22:10
De ce a fost declarat NECONSTITUȚIONAL pachetul lui Bolojan. Bulgărele aroganței premierului s-a rostogolit la Înalta Curte de Casație și Justiție și, mai apoi, la CCR. Culisele unui meci între PUTERILE STATULUI, câștigat de ȘEFA JUSTIȚIEI # Gândul
Atunci când faci legi pe repede înainte, lucrurile se complică. Ilie Bolojan a riscat enorm când a lansat proiectul de lege privind modificările la pensiile magistraților, calcul și vârstă. Și nu numai Bolojan. Toată Coaliția. Puterea judecătorească, spre deosebire de celelalte, cunoaște cel mai bine cum stau lucrurile când e vorba de legislație. Ce-i drept, […]
22:10
Marius Tucă Show începe marți, 21 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta # Gândul
Invitatul zilei este Victor Ponta, fost premier al României. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:10
Spectacol pe cer susținut de două comete. Una dintre ele poate fi admirată și cu ochiul liber # Gândul
Zilele acestea, pământenii vor avea ocazia să admire două comete care străbat simultan cerul nopții. Una dintre ele poate fi observată și cu ochiul liber, fără binoclu sau telescop, dintr-o zonă fără poluare luminoasă. Cometa vizibilă a fost botezată „C2025/A6 Lemmon” și se va deplasa cu o viteză de 200.000 km/oră, la o distanță de […]
22:10
Ministrul Muncii DECLARĂ că nu are ce să-și reproșeze. Premierul știa că avizul CSM a fost „doar” solicitat # Gândul
Ministrul Muncii, Florin Manole, a spus luni seara, la Antena 3 CNN, că a transmis cancelariei premierului că avizul CSM a fost doar solicitat, însă nu s-a primit și decizia. „Ministerul Muncii nu are ce să-și reproșeze nicio secundă din punct de vedere al conduitei și al lucrurilor pe acest proiect și am văzut și […]
22:00
Ce amendă primești dacă execuți lucrări la casă fără să ai autorizație de construire și când se transformă fapta în infracțiune # Gândul
Tot mai mulți români își doresc modernizarea locuinței, fie prin schimbarea acoperișului, fie prin transformarea podului în mansardă. Dar puțini oameni știu că astfel de lucrări pot să fie considerate ilegale dacă nu există și o autorizație de construire. De altfel, lipsa acestei autorizații poate să atragă amenzi uriașe, de până la 100.000 de lei, […]
21:50
Fata de 9 ani din București dată dispărută de familie a fost găsită. Poliția Capitalei: Minora a fost găsită și se află în afara oricărui pericol # Gândul
Nicola Elena, o fată în vârstă de 9 ani, a dispărut fără urmă în seara zilei de 20 octombrie. Oamenii legii au început căutările și a fost emis RO-ALERT prin telefoanele bucureștenilor. Fata a fost dată dispărută de familie. Danciu Nicola Elena a plecat voluntar de acasă în cursul zilei de astăzi. „La data de […]
21:30
Uniunea Europeană ia în considerare impunerea unor sancțiuni ISRAELULUI. Kaja Kallas insistă asupra furnizării ajutorului umanitar către Fâșia Gaza # Gândul
Uniunea Europeană ia în considerare impunerea unor sancțiuni împotriva Israelului, a declarat, luni Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas. „Încetarea focului a schimbat contextul, acest lucru este clar pentru toată lumea. Cu toate acestea, până când nu vom vedea schimbări tangibile și durabile pe teren, în special acordarea mai multor ajutoare Fâșiei Gaza, amenințarea […]
21:20
UE vrea să accepte noi membri fără a le acorda drepturi depline de vot. Republica Moldova și Ucraina ar putea profita de ocazie # Gândul
Noi state ar putea adera la Uniunea Europeană fără drept de vot deplin, o mișcare care ar putea facilita extinderea Blocului comunitar în pofida opoziției unor lideri precum premierl Ungariei, Viktor Orbán. Propunerea de modificare a regulilor de apartenență la UE se află într-un stadiu incipient și ar trebui aprobată de toate statele membre, potrivit […]
21:10
Într-un mesaj plin de greșeli de scriere, mâna dreaptă a lui Bolojan spune că vrea referendum ca să tranșeze problema pensiilor speciale # Gândul
Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a gafat într-o postare pe Facebook, printr-un text plin de greșeli, prin care își exprima ideea de referendum în cazul pensiilor magistraților. Așa cum poate fi văzut în fotografia atașată mai jos, primarul Sectorului 6 a avut câteva scăpări în postarea sa. Este vorba despre litere greșite, sărite sau cuvântul „privilegilor” […]
20:50
Bulgaria este pregătită să își deschidă spațiul aerian pentru președintele rus, Vladimir Putin, dacă acesta decide să călătorească la Budapesta pentru o întâlnire cu președintele american Donald Trump, a confirmat luni ministrul de Externe Georg Georgiev în cadrul Consiliului Afaceri Externe al UE de la Luxemburg. Georgiev a declarat că astfel de chestiuni logistice vor […]
20:40
Ilie Bolojan NU demisionează. Premierul își încalcă promisiunea făcută înainte de decizia CCR. Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a anunțat în această seară că „a luat act de decizia CCR în privința legii privind pensiile magistraților, stabilită cu o majoritate strânsă, de 5-4”. El susține că „reforma pensiilor magistraților rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern, asumat de întreaga coaliție. CCR nu a respins pe fond proiectul acestei reforme, obiecția […]
20:30
Primarul care a demolat un STADION cu pistă de atletism a îndatorat orașul pentru unul nou, fără pistă. Banii erau meniți pentru renovarea școlilor # Gândul
Primarul Piteștiului, Cristian Gentea de la PSD, s-a împrumutat să reabiliteze școli, dar a îngropat banii în stadion. Pitești este sufocat din cauza traficului rutier fiindcă administrația locală nu a putut să construiască rute ocolitoare. Este printre puținele orașe care nu are un parc industrial. Școlile și grădinițele sunt în stare precară. Nu există un […]
20:30
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 21 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Andrei Marga # Gândul
Invitatul emisiunii este Andrei Marga. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
20:30
După ce guvernul lui a băgat economia în corzi, Nicușor Dan vine cu „soluția”, dar din 2026. Multe vorbe, nicio acțiune concretă # Gândul
După ce a guvernul Bolojan, girat de Nicușor Dan a băgat economia în groapă, președintele vine cu soluții pentru salvarea economiei. Pentru cei mai mulți dintre cetățenii României, democrația nu mai funcționează în beneficiul lor, ci în ciuda lor. Președintele crede că problema principală a României este evaziunea fiscală, asta după ce Guvernul Bolojan a […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.