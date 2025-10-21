Olt: Cei 60 de oameni evacuați aseară din trei scări de bloc din Caracal, după ce au simțit miros de gaze, s-au întors în apartamente. Gazul, oprit în două scări de bloc | AUDIO
Europa FM, 21 octombrie 2025 08:50
Locatarii blocului din Caracal unde a fost sesizat miros de gaze s-au întors noaptea trecută în apartamente. Măsurătorile nu au identificat scurgeri de gaze. Aproape 60 de oameni au fost evacuați din trei scări de bloc, în Caracal. Aceasta după ce unul dintre locatari a sunat la 112 și a sesizat faptul că pe scara […]
• • •
Alte ştiri de Europa FM
Acum 30 minute
08:50
Olt: Cei 60 de oameni evacuați aseară din trei scări de bloc din Caracal, după ce au simțit miros de gaze, s-au întors în apartamente. Gazul, oprit în două scări de bloc | AUDIO # Europa FM
Locatarii blocului din Caracal unde a fost sesizat miros de gaze s-au întors noaptea trecută în apartamente. Măsurătorile nu au identificat scurgeri de gaze. Aproape 60 de oameni au fost evacuați din trei scări de bloc, în Caracal. Aceasta după ce unul dintre locatari a sunat la 112 și a sesizat faptul că pe scara […]
08:50
Accident rutier cu cinci mașini, produs în Craiova, după ce o șoferiță de 18 ani nu a acordat prioritate # Europa FM
Un accident rutier cu cinci autoturisme s-a produs luni seară, 20 octombrie, pe Bulevardul Decebal, din Craiova, după ce o şoferiţă de 18 ani din municipiul Caracal, judeţul Olt, nu a acordat prioritate în momentul în care a vrut să vireze la stânga, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Dolj. Tânără de 18 ani, […]
Acum 12 ore
00:50
Ilie Bolojan nu trebuie să demisioneze, spune Sorin Grindeanu, după decizia CCR privind pensiile magistraților: Alții au spus că trebuie să plece. Eu nu vreau să se întâmple asta # Europa FM
Sorin Grindeanu propune un grup de lucru care să rezolve problemele de constituționalitate ridicate de CCR asupra legii pensiilor magistraților și asupra legii privind măsurile de eficientizare a resurselor publice – caz în care judecătorii au decis că este neconstituțional paragraful care prevede testul poligraf pentru inspectorii antifraudă ANAF în cazul în care există suspiciuni […]
00:50
O fetiță de 9 ani din Prahova, dată dispărută la București. Poliția cere ajutorul populației # Europa FM
Poliția Capitalei desfășoară căutări pentru găsirea unei fetițe de 9 ani, Danciu Nicola Elena, care a fost dată dispărută luni, 20 octombrie 2025, după ce a plecat voluntar de la o adresă din Sectorul 2 și nu a mai revenit. Minora este domiciliată în localitatea Curmătura, județul Prahova, și are următoarele semnalmente: 1,40 metri înălțime, […]
20 octombrie 2025
20:50
Protecția Consumatorilor a închis două hoteluri din Constanța destinate sportivilor de performanță. Comisarii reclamă numeroase nereguli | VIDEO # Europa FM
Două hoteluri ale Direcției Județene pentru Tineret și Sport Constanța, din subordinea Agenției Naționale pentru Sport, au fost închise de comisarii de la Protecția Consumatorilor pentru mai multe deficiențe constatate în urma unui control. Și restaurantul în care mâncau sportivii fusese închis, însă a fost redeschis imediat ce neregulile au fost remediate. Reprezentanții DJS Constanța […]
20:50
Parchetul despre explozia din Rahova: “Nu sunt indicii că s-a folost material exploziv”. SRI: “Există campanii de dezinformare coordonate” | AUDIO # Europa FM
Serviciul Român de Informații atrage atenția asupra campaniilor de dezinformare din mediul online după explozia din cartierul Rahova al Capitalei. Potrivit SRI, ar fi vorba de campanii coordonate. La rândul lor, procurorii care anchetează explozia, în urma căreia și-au pierdut viața 3 oameni, transmit că nu sunt indicii că deflagrația ar fi fost generată de […]
20:50
Una dintre măsurile luate de Ministerul Educației în acest an școlar vizează introducerea unor ore de educație remedială, axate pe recuperarea și consolidarea noțiunilor la materiile principale. Această măsură există pe hârtie; este încă neclar dacă și cum se întâmplă în școli. Dezbatem astăzi la Academia Europa FM, alături de profesorul Marcel Bartic și invitata […]
20:50
Nicușor Dan: „Imediat după publicarea Deciziei Curții Constituționale va fi redactat un nou text legislativ, prin care pensiile magistraților să fie corectate” # Europa FM
Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat după ce Curtea Constituțională a respins legea privind pensiile speciale ale magistraților, subliniind că reforma acestora rămâne o prioritate. El a precizat că măsura nu este împotriva magistraților, ci corectează o prevedere „anormală” – pensia egală cu salariul – stabilită defectuos de clasa politică în urmă cu câțiva ani. […]
20:50
Kelemen Hunor, după ce CCR a respins legea pensiilor speciale: Trebuie să reluăm procedura și, cu același conținut, Guvernul să o prezinte din nou Parlamentului pentru aprobare | AUDIO # Europa FM
Reacție din vârful coaliției de guvernare, după ce legea pensiilor speciale a fost respinsă de CCR. Atâta timp cât legea a fost respinsă din motive de procedură, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat pentru Europa FM că legea pensiilor magistraților poate fi reluată și adoptată. Președintele UDMR, Kelemen Hunor: „Este vorba de motive extrinseci, deci […]
20:50
Mihaela Nabăr, director executiv al organizației World Vision România: „37% dintre adolescenții de liceu nu vin tot timpul la școală pentru că fac muncă în gospodărie” | VIDEO # Europa FM
Una dintre inițiativele Ministerului Educației pentru acest an școlar constă în introducerea orelor de educație remedială, dedicate recuperării și consolidării cunoștințelor la materiile de bază. Deși măsura este prevăzută oficial, rămâne neclar modul în care este implementată în școli. Invitată de Marcel Bartic la emisiunea „Academia Europa FM”, Mihaela Nabăr, director executiv al organizației World […]
20:50
Ilie Bolojan: „CCR nu a respins pe fond proiectul acestei reforme, obiecția a fost exclusiv procedurală, deci Guvernul poate relua demersul, ceea ce este o necesitate” # Europa FM
Premierul Ilie Bolojan anunţă că reforma pensiilor magistraţilor rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern, asumat de întreaga coaliţie. Ilie Bolojan susține că decizia CCR este motivată doar procedural, nu pe fond, și că „reforma rămâne o necesitate”, deoarece „nicăieri în lume nu se iese la pensie la 48-50 de ani cu ultimul salariu”. Premierul României, […]
Acum 24 ore
16:50
Ștefan Pălărie susține că premierul nu va demisiona dacă legea pensiilor magistraților va fi declarată neconstituțională: „Ar fi o greșeală fatală, nu cred că se va întâmpla asta” | AUDIO # Europa FM
Curtea Constituțională decide astăzi dacă legea privind pensiile magistraților este sau nu constituțională. Liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, este convins că premierul nu va renunța la funcție dacă va fi declarată neconstituțională această lege, care prevede, între altele, creșterea vârstei de pensionare a magistraților. Ștefan Pălărie, liderul senatorilor USR: „Nu cred că o decizie CCR […]
16:50
O explozie a avut loc luni, 20 octombrie, la rafinăria Lukoil din Ploiești. Din primele informații, explozia nu a fost urmată de incendiu, însă un bărbat, în vârstă de 57 de ani, a fost rănit și transportat la UPU pentru îngrijiri medicale, potrivit ISU Prahova. La fața locului a intervenit un echipaj de terapie intensivă […]
16:50
Salariul minim nu va crește de la 1 ianuarie 2026, a stabilit coaliția de guvernare | Sindicatele și patronatele, chemate la Guvern | AUDIO # Europa FM
Coaliția de guvernare a stabilit că nu va crește salariul minim de la 1 ianuarie. Chiar și PSD a fost de acord cu acest lucru. Inițial, miniștrii PSD anunțau că salariul minim va fi majorat, numai că liderul UDMR, Kelemen Hunor, a spus că și social-democrații au fost de acord că această creștere nu va […]
16:50
Administratoarea blocului din Rahova, audiată de procurori: Sigiliul a fost rupt de reprezentantul firmei care urma să facă revizia. Noi am oprit gazele | AUDIO # Europa FM
Peste 30 de persoane au fost audiate în cazul tragediei din cartierul Rahova. Administratoarea blocului afectat de explozia produsă vineri a fost chemată de două ori la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București. Femeia spune că sigiliul a fost rupt de reprezentantul firmei care urma să facă revizia, dar nu e clar, deocamdată, […]
16:50
Drumuri construite ilegal peste magistralele de gaze, „la cererea expresă” a primarului Robert Negoiță, arată o investigație Recorder. Directorul Transgaz București: „Poate deveni un factor de risc” | AUDIO # Europa FM
În ultimii ani, în sectorul 3 al Capitalei, s-au construit ilegal 11 drumuri asfaltate peste magistrale de gaze. Jurnaliștii de la Recorder au obținut un raport de expertiză care arată că nu s-au respectat normele legale pentru protejarea conductelor, iar reprezentanții Trasgaz atrag atenția că există risc de explozie, deoarece traficul poate produce fisuri ale […]
16:50
Care este starea victimelor exploziei din Rahova, internate la spitalele Floreasca și „Grigore Alexandrescu”. O persoană primește îngrijiri la o clinică din Austria | AUDIO # Europa FM
Noi detalii despre starea victimelor exploziei din Rahova. Răniții internați la Spitalul Floreasca din Capitală sunt în stare stabilă, iar adolescenta internată la Spitalul „Grigore Alexandrescu” este conștientă și cooperantă. O altă victimă, cu arsuri mari, primește îngrijiri la o clinică din Austria. Amintim, trei persoane au murit și alte 15 au fost rănite în […]
16:50
Transfăgărăşanul şi Transalpina au fost închise începând de luni, din cauza condițiilor meteo nefavorabile # Europa FM
Circulaţia rutieră a fost închisă, începând de luni, 20 octombrie, pe DN7C (Transfăgărăşan), sectorul cuprins între Piscu Negru şi Bâlea Cascadă şi pe DN 67C (Transalpina), de la Rânca până la Curpat, a transmis Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Decizia a fost adoptată de către CNAIR din cauza condițiilor meteo nefavorabile și […]
16:50
În perioada 21-25 octombrie, București găzduiește Climate Change Summit, cel mai important eveniment din Europa Centrală și de Est dedicat acțiunii climatice. Evenimentul principal are loc pe 21 octombrie, la Palatul Parlamentului, cu participarea unor lideri internaționali, decidenți și experți în sustenabilitate. Săptămâna CCS Week include peste 25 de evenimente desfășurate în București, dar și […]
16:50
Legea privind modificarea pensiilor speciale ale magistraților – parte din pachetul doi – a picat la CCR. Curtea Constituțională a decis să admită obiecția de neconstituționalitate. Decizia vine după două amânări. Vă amintim, Înalta Curtea de Casație și Justiție a făcut sesizarea la Curtea Constituțională. La începutul lunii septembrie, Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de […]
16:50
Două minore din Petroșani, date dispărute în această după-amiază. Poliția a demarat căutările | AUDIO # Europa FM
Două minore din Petroșani sunt căutate de polițiști, după ce au plecat de acasă spre școală și nu au mai ajuns la cursuri. Dispariția celor doua fete a fost semnalată de mama uneia dintre ele. Disparitia copilelor a fost anunțată la orele amiezii de o femeie din Petroșani care a spus că fiica sa, în […]
16:50
AUR cere demisia premierului Ilie Bolojan, după ce legea pensiilor speciale a fost declarată neconstituțională de CCR # Europa FM
Președintele AUR, George Simion, a cerut luni, după decizia CCR privind pensiile speciale, ca Ilie Bolojan să demisioneze. AUR acuză Curtea Constituțională că este „o instituție politizată” care apără „interesele castelor privilegiate” și subliniază că Executivul condus de Ilie Bolojan a eșuat în implementarea reformei pensiilor speciale. „Judecătorii Curții Constituționale au respins eliminarea pensiilor speciale […]
16:50
Dominic Fritz, după ce CCR a declarat neconstituțională reforma pensiilor magistraților: „Nu renunțăm la desființarea acestor privilegii/ Guvernul trebuie să meargă mai departe” # Europa FM
Liderul USR, Dominic Fritz, a reacționat dur după ce Curtea Constituțională a respins legea privind pensiile speciale ale magistraților, anunțând că partidul său nu renunță la desființarea acestor privilegii și va lua în calcul chiar organizarea unui referendum pentru modificarea Constituției. Fritz a subliniat că pensiile speciale reprezintă „testul de curaj și de rezistență al […]
12:50
Arad: Zeci de persoane au participat la marșul pentru siguranța femeilor. Carmen Gendelon: „Vrem ca femeile să poată umbla fără frică pe stradă, acasă, la locul de muncă” | GALERIE FOTO # Europa FM
Organizațiile care militează pentru apărarea femeilor de violența de orice, abuz sau exploatare au ieșit duminică in stradă in mai multe orașe din România pentru a spune stop, este indeajuns și este nevoie de mai multe măsuri astfel incât victimele să nu mai creadă că teroare din fiecare zi este normalitate. Organizaţiile din Reţeaua pentru […]
12:50
Franța: Opt piese de o „valoare inestimabilă” au fost furate de la Muzeul Luvru din Paris în timpul jafului de duminică. Printre ele: diademe, cercei, coliere și broșe # Europa FM
Hoţi cu cagule au pătruns duminică dimineaţa, cu ajutorul unei macarale, în Muzeul Luvru din Paris, spărgând o fereastră de la etaj. Ei au furat obiecte „de o valoare inestimabilă” dintr-o zonă care adăposteşte bijuteriile coroanei franceze şi au reuşit să fugă pe motociclete, relatează Reuters, care prezintă detalii despre acest jaf şi despre bijuteriile […]
12:50
Donald Trump i-a cerut insistent lui Volodimir Zelenski, la întâlnirea de la Casa Albă, să accepte condițiile de pace ale lui Putin, pentru a evita distrugerea Ucrainei | AUDIO # Europa FM
Preşedintele american Donald Trump i-ar fi cerut liderului de la Kiev să accepte propunerile lui Vladimir Putin pentru oprirea războiului. „Dacă vrea, te va distruge”, i-ar fi spus Trump lui Zelenski în cadrul întâlnirii de vineri de la Casa Albă. Potrivit publicației Financial Times, dialogul a degenerat de mai multe ori într-o „ceartă în toată […]
12:50
Sibiu: A patra zi de Astra Film Festival aduce publicului documentare profunde precum „Apocalipsa interentului” și „Dragul meu Theo” | AUDIO # Europa FM
La Sibiu, Astra Film Festival continuă. Astăzi, în a patra zi a evenimentului vor fi prezentate publicului producții care pun în prim-plan teme importante ale societății. Dezbaterea zilei aduce în centrul atenției costurile războiului ruso-ucrainean și a celui din Afganistan. Astăzi la Astra Film Festival publicul este invitat să descopere „Apocalipsa interentului”. Documentarul ne arată […]
12:50
Constanța: Incendiu izbucnit luni dimineață la un apartament din cartierul Tomis. Peste 20 de locatari au fost evacuați de pompieri | AUDIO # Europa FM
Mobilizare a pompierilor ISU Constanța, luni dimineață, în urma izbucnirii unui incendiu la etajul doi al unui bloc din cartierul Tomis Nord. Salvatorii au evacuat peste 20 de locatari, au închis gazul și au stins flăcările în timp util, reușind să lichideze incendiul în scurt timp. Alerta la 112 a fost dată puțin înainte de […]
12:50
Cum a reacționat Donald Trump după protestele împotriva sa, sub sloganul „Fără regi”: Un video generat cu AI îl arată încoronat, în timp ce împroașcă cu materii fecale în protestatari | AUDIO # Europa FM
Reacție neobișnuită din partea unui șef de stat la adresa celor care protestează împotriva sa. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a distribuit pe contul său de socializare, videoclipuri generate cu Inteligența Artificială, în care se autoproclamă rege ca răspuns la protestele care au avut loc, sâmbătă, sub sloganul No kings – fără regi. Într-unul dintre […]
12:50
Casele de până în 150 de metri pătrați din mediul rural, anexele și garajele ar putea fi construite fără autorizație. Primăria ar trebui doar notificată, arată un proiect propus de Ministerul Dezvoltării | AUDIO # Europa FM
Casele de până în 150 de metri pătrați din mediul rural ar putea fi construite fără autorizație, doar pe baza unei notificări la primărie. La fel și garajele și anexele gospodărești. Măsura apare în noul Cod al Urbanismului propus de Ministerul Dezvoltării, proiect care se află în prezent la Camera Deputaților. Ministrul Dezvoltării Cseke Attila […]
12:50
Două povești video noi prind viață în portofoliul Ringier România Media, aducând în prim-plan emoție, curaj și autenticitate. “Fericiți, nu perfecți”, prezentată de Irina Gologan, este o emisiune bilunară despre realitatea vieții de familie – fără filtre, fără perfecțiune, dar cu multă sinceritate. Irina vorbește cu părinții care aleg vulnerabilitatea, în locul aparențelor, și arată […]
12:50
Fosta directoare a Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, trimisă în judecată pentru luare de mită. A beneficiat de 10 sejururi, alături de alți șase angajați | AUDIO # Europa FM
Fosta directoare a Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Ioana Timofte, a fost trimisă în judecată pentru luare de mită. A cerut și primit 10 sejururi în Grecia, Italia, Spania și Turcia. Mita era mascată prin contracte de formare profesională. Alături de aceasta, mai sunt trimiși în judecată și alți șase angajați ai companiei de stat, […]
Ieri
08:50
Anchetatorii au identificat toate cele trei victime care și-au pierdut viața în explozia devastatoare din cartierul Rahova. Printre ele, o tânără de 24 de ani, însărcinată | AUDIO # Europa FM
Anchetatorii au terminat identificarea tuturor victimelor găsite fără viață după explozia devastatoare din cartierul Rahova, relatează postul public de televiziune. Pentru două dintre ele s-au folosit analize ADN. Este vorba despre o fostă avocată și o altă femeie al cărei soț a suferit arsuri și a fost deja transferat în Austria. În explozia de vineri […]
19 octombrie 2025
20:50
Femei de toate vârstele, dar și bărbați și reprezentanți ai unor organizații non-guvernamentale au ieșit, duminică, în stradă pentru a atrage atenția asupra violenței împotriva femeilor și a cazurilor de femicid. În plus, le cer autorităților să ia măsuri pentru protecția femeilor. Marta Strâmbeanu a vorbit cu participanții la marș din Capitală. Anul acesta, în […]
20:50
Inspectoratul de Stat în Construcții recomandă demolarea controlată a etajelor superioare ale blocului din Rahova afectat de explozie | AUDIO # Europa FM
Blocul din sectorul 5 afectat de explozie a suferii avarii grave și riscă să se prăbușească. După o evaluare preliminară realizată de Inspectoratul de Stat în Construcții, specialiștii recomandă demolarea controlată a etajelor superioare ale clădirii. Acest lucru va fi posibil doar după finalizarea anchetei penale. În ceea ce privește starea imobilelor învecinate, printre care […]
16:50
Ajutor de 1500 de lei din partea primăriei Capitalei pentru locatarii blocului afectat de explozie | AUDIO # Europa FM
Bucureștenii afectați de explozia produsă vineri la un bloc din sectorul 5 au cazarea asigurată la hotel până la 7 zile, a anunțat prefectul Capitalei, la finalul ședinței Comitetului pentru Situații de Urgență de sâmbătă seara. După cele 7 zile la hotel, vor locui fie în locuințe puse la dispoziție de primărie și de ONG-uri, […]
12:50
Drumeție încheiată tragic pentru o femeie de 29 de ani: a căzut de pe un versant, în munții Piatra Craiului, și nu a supraviețuit | AUDIO # Europa FM
O femeie de 29 ani a murit în Piatra Craiului după ce a căzut în gol 250 de metri.. Acțiunea de recuperare a trupului a durat 7 ore. Cristina Nica: Incidentul s-a petrecut ieri, în jurul prânzului. Echipele Salvamont Zărnești au fost alertate imediat și au pornit pe teren în condiții de iarnă instalată și […]
Mai mult de 2 zile în urmă
08:50
Explozie la un bloc din municipiul Bistriţa | Toate persoanele aflate în clădire au fost evacuate # Europa FM
O explozie s-a produs duminică dimineaţa la un bloc din municipiul Bistriţa. ”Pompierii militari intervin în municipiul Bistriţa, strada Rodnei, la un bloc de locuit unde s-a produs o explozie la etajul doi al unui bloc, posibil acumulare de gaze naturale”, a anunţat ISU Bistriţa-Năsăud. Din primele informaţii nu sunt victime, toate persoanelor din bloc […]
18 octombrie 2025
16:50
100 de locatari ai blocului din București afectat de explozie au acceptat cazarea la hotel| Prefectul Capitalei a convocat Comitetul pentru Situații de Urgență la ora 18.00 | AUDIO # Europa FM
Aproape 100 de locatari ai blocului afectat de explozia produsă, vineri, în București au acceptat să fie cazați la hotel, a spus primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu. De luni, cu toții vor fi mutați în locuințe închiriate pe termen mediu și lung, iar costurile vor fi suportate de municipalitate. Stelian Bujduveanu i-a convocat la […]
12:50
Explozie în Capitală/Un grup de experţi va fi constituit la nivelul Prefecturii pentru a evalua starea imobilului # Europa FM
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a anunţat că la nivelul Prefecturii va fi format un grup de experţi care va evalua starea blocului de pe Calea Rahovei nr. 317, unde vineri dimineaţă s-a produs o explozie. “Mâine, la nivelul Prefecturii, intenţionăm să facem un grup restrâns, care implică Prefectura, Primăria Municipiului Bucureşti, ISU, ISC şi eventuali […]
12:50
Explozie Calea Rahovei | O persoană în stare gravă, transportată la un spital din Austria # Europa FM
O persoană afectată de explozia de pe Calea Rahovei, care prezintă arsuri extinse și multiple traumatisme, care se afla în stare critică și este intubată, este transportată, în aceste momente, la o clinică din Austria, anunță Inspectoratul General de Aviaţie. Astfel, ca urmare a solicitării transmise de echipa medicală a Spitalului Universitar, Departamentul pentru Situații […]
12:50
Circulaţie restricţionată săptămâna viitoare pe DN 1, pe podul peste râul Prahova, anunță Centrul Infotrafic # Europa FM
Traficul va fi restricţionat săptămâna viitoare pe DN 1 Ploieşti – Braşov, pe podul peste râul Prahova, în zona localităţii Băneşti, pentru efectuarea de lucrări. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, în perioada 20 octombrie, ora 09.00 – 25 octombrie, ora 18.00, pe DN 1 Ploieşti – Braşov, la kilometrul 89+300 […]
12:50
Aproximativ 100 de jandarmi, împreună cu structurile Ministerului Afacerilor Interne şi autorităţi locale, au rămas, pe timpul nopţii, în zona afectată de explozia de la blocul din Sectorul 5, pentru asigurarea măsurilor de ordine publică şi prevenirea accesului neautorizat, atât în imobilul afectat de deflagraţie, cât şi în perimetrul delimitat. “Zona din jurul blocurilor afectate […]
12:50
Femeia de 78 de ani rănită în explozia de pe Calea Rahovei, internată la Spitalul “Bagdasar-Arseni”, este intubată, stabilă hemodinamic, a anunțat, sâmbătă dimineața, unitatea medicală. ”Este stabilă hemodinamic, intubată. A fost pansată de dimineaţă”, anunţă sâmbătă unitatea medicală, citată de Agerpres. Pacienta prezenta arsuri pe o suprafaţă corporală de sub 15%. Trei dintre răniţii […]
17 octombrie 2025
20:40
Sibiu: Începe Astra Film Festival, evenimentul în care vor fi prezentate zeci de pelicule, unele în premieră mondială. Vor avea loc dezbateri și concerte | AUDIO # Europa FM
Maratonul filmului documentar începe vineri, 17 octombrie, la Sibiu. Timp de zece zile aici vor fi prezentate 65 de pelicule în premieră mondială, europeană sau națională și vor avea loc dezbateri pe cele mai fierbinți teme din prezent. Astra Film Festival este cel mai longeviv festival de film din România și unul dintre cele mai […]
20:40
Cabinetul Bolojan a redus cu aproape 20% subvenția partidelor politice, dar fără să anunțe public. Măsura a fost luată la rectificarea bugetară, adică acum aproape două săptămâni. Autoritatea Electorală Permanentă a confirmat tăierea fondurilor cu 52 de milioane de lei. La rectificarea bugetului, făcută la 1 octombrie, au fost reduse și sumele alocate de la […]
20:40
Gorj: Șapte ani de închisoare, pedeapsa primită de o asistentă medicală care a făcut vaccinuri fictive în pandemie și a eliberat certificate false contra cost | AUDIO # Europa FM
O asistentă medical din Gorj a fost condamnată la 7 ani de închisoare cu executare pentru luare de mită și neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu. Femeia, efectua vaccinarea la „chiuvetă” și elibera în schimb certificate de vaccinare anti-covid. Decizia este definitivă. Femeia, asistentă la cabinetul unui medic de familie din Ioneşti, primea între 500 şi 1.500 […]
20:40
Consiliul General al Capitalei a aprobat un sprijin de aproape trei milioane de lei pentru persoanele evacuate din blocul de pe Calea Rahovei, din cauza exploziei # Europa FM
Locatarii blocului în care a avut loc o puternică explozie vineri dimineață vor beneficia de aproape trei milioane de lei, ajutor acordat din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului General al Municipiului București (CGMB) pentru anul 2025. Banii vor fi utilizați pentru cazare, plata chiriilor pe o perioadă nedeterminată și asistență socială și umanitară […]
20:40
Lista datornicilor la ANAF. Fiscul cere mai multor instituții și autorități publice să își achite datoriile, în valoare totală de peste jumătate de miliard | AUDIO # Europa FM
Fiscul notifică instituțiile publice și autoritățile publice care au datorii fiscale neachitate și le cere să își plătească aceste obligații. Suma totală depășea 582 de milioane 900 de mii de lei la data de 31 august. (mai exact 582.901.355 lei). Cele mai mari datorii le au Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare și Institutul Național […]
20:40
Gorj: Romii protestează contra proiectului de lege care prevede pedeapsa cu închisoarea pentru cei care organizează căsătorii forțate între copii | AUDIO # Europa FM
Sute de romi din Gorj au organizat un protest în Târgu Jiu pentru a-și arăta nemulțumirea față de proiectul de lege care interzice căsătoriile forțate și care trebuie pedepsite cu închisoarea. Romii susțin că legalizarea acestor interdicții încalcă tradițiile lor. Câteva sute de romi au venit în fața Primăriei din Târgu Jiu și au strigat […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.