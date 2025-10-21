Cu ajutorul Starship, uriașa rachetă a SpaceX, omenirea ar putea ajunge la Uranus în timp record
G4Media, 21 octombrie 2025 09:30
La peste patru decenii după ce Voyager 2 a trecut în viteză pe lângă Uranus, planeta rămâne o enigmă. Cu un câmp magnetic haotic și... © G4Media.ro.
Marko Bela acuză UDMR că menține relații doar cu guvernul Ungariei / „Avem nevoie de transparență, nu de rețele oculte de sprijin” # G4Media
Fostul președinte al Uniunii Democrate a Maghiarilor din România (UDMR), Markó Béla, critică dur conducerea actuală a formațiunii și relația ei tot mai strânsă cu... © G4Media.ro.
Analiză Il Corriere Della Sera (Italia), via Rador: A fost un weekend reușit pentru opoziția democrată din America: demonstrațiile antiautoritare (adică anti-Trump) sub sloganul „Fără... © G4Media.ro.
Analiză a publicației spaniole La Razon, citată de Rador: Kievul are nevoie de 2 miliarde de euro pentru a-și asigura aprovizionarea cu gaze în această... © G4Media.ro.
Analiză L’Express (Franța), via Rador: Un studiu german arată cum extrema dreaptă ajută partidele tradiționale să pună anumite probleme pe ordinea de zi. Alianțele și... © G4Media.ro.
Ambasadorul rus amenință Italia cu ”represalii” dacă guvernul Meloni utilizează activele rusești înghețate # G4Media
Ambasadorul rus la Roma, Alexei Paramonov, care s-a angajat deja în mai multe dispute extrem de agresive cu Italia, a avertizat Peninsula să nu participe... © G4Media.ro.
Revine Champions League: Interul lui Chivu joacă în Belgia – Programul complet al disputelor interesante de marți # G4Media
După o pauză de câteva săptămâni, Champions League revine, iar meciurile de marți se anunță unele extrem de interesante. Interul lui Cristian Chivu vrea să... © G4Media.ro.
RedBull renaște după era Horner: Cum au transformat Mekies și Verstappen un sezon pierdut într-unul plin de speranță # G4Media
Helmut Marko, consilierul pentru motorsport al RedBull Racing, a explicat că în vară echipa de la Milton Keynes își luase gândul de la titlul mondial... © G4Media.ro.
Percheziții DNA în Ilfov și alte cinci județe: Sunt vizate tranzacții auto, cu 29 milioane de lei prejudiciu aproximat de procurori / Acuzațiile, în baza unui articol de lege introdus în 2024, care menționează explicit fraudele cu TVA (surse) # G4Media
Percheziții DNA au loc marți dimineață în 12 locații din Ilfov și alte cinci județe, conform surselor G4Media. Acțiunea procurorilor vizează tranzacțiile auto cu aproximativ... © G4Media.ro.
Alexandru Munteanu, propus premier al Republicii Moldova, anunță că are cetățenie română și americană # G4Media
Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, deține trei cetățenii – a Republicii Moldova, României și Statelor Unite ale Americii,... © G4Media.ro.
Stăpâni de câini vs. stăpâni de pisici: Care sunt diferențele dintre aceste două categorii # G4Media
De ce unii oameni nu-și pot imagina viața fără un câine, în timp ce alții se topesc doar la torsul unei pisici? Preferința pentru un... © G4Media.ro.
Ministrul grec al energiei susține că Europa de Sud-Est suportă o povară prea mare a prețului energiei # G4Media
Ministrul grec al Mediului și Energiei, Stavros Papastavrou, și ministrul adjunct responsabil cu energia, Nikos Tsafos, au participat la Consiliul Miniștrilor Energiei al Uniunii Europene,... © G4Media.ro.
De ce plătim și astăzi dezastrul din industria ceaușistă / Cea mai nouă carte a istoricului Cosmin Popa distruge mitul conducătorului erou # G4Media
Nicolae Ceauşescu nu şi-a iubit poporul, ci l-a urât, înfometându-l şi înfrigurându-l. Nu a construit industria României, ci i-a paralizat sistemul economic, industrializând cu încăpăţânare... © G4Media.ro.
Oscar Piastri este în cădere liberă în ierarhia piloților din Formula 1, avantajul australianului față de Max Verstappen scăzând dramatic de la 104 puncte în... © G4Media.ro.
După trei ani de gândire, rugăminți și de concesii, UE a considerat că este suficient. Luni, cele 27 de state membre ale organizației au adoptat... © G4Media.ro.
Corespondență din Seul. Șase companii din România participă la târgul militar ADEX 2025: „Căutăm parteneriate strategice” / „Am venit pentru a câștiga timp achiziționând proprietate intelectuală din Coreea” # G4Media
Șase companii din România, printre care Automecanica Mediaș și BlueSpace Technology, sunt prezente la târgul militar ADEX 2025, la care Economedia participă. Automecanica Mediaș, companie... © G4Media.ro.
O curte de apel consideră că Trump poate desfăşura Garda Naţională la Portland / Trump a anunțat în septembrie că va trimite 200 de soldaţi în oraş # G4Media
O curte de apel a decis luni că preşedintele american Donald Trump are autoritatea de a desfăşura Garda Naţională la Portland, oraş democrat din vestul... © G4Media.ro.
Percheziții DNA în Ilfov și alte cinci județe: Sunt vizate tranzacții auto cu mașini din străinătate / Trei persoane suspecte de evaziune fiscală / 29 milioane de lei prejudiciu aproximat de procurori (surse) # G4Media
12 percheziții DNA au loc marți dimineață în Ilfov și alte cinci județe, conform surselor G4Media. Acțiunea procurorilor vizează tranzacțiile auto cu mașini din străinătate.... © G4Media.ro.
Copii au și ei nevoie de omega-3 și alte grăsimi sănătoase în alimentație, ca și adulții / Tania Fântână (nutriționist): „Omega-3 joacă un rol crucial în dezvoltarea creierului, a sistemului nervos și a vederii, dar și în susținerea imunității și a sănătății cardiovasculare” # G4Media
Suntem cu toții conștienți, fie că suntem părinți sau nu, de importanța alimentației corecte a celor mici. Pe lângă avantajele gătitului în casă, minimizarea consumului... © G4Media.ro.
După ce a evitat să confirme legături cu George Simion, politicianul moldovean Vasile Costiuc a semnat un acord politic cu AUR / Costiuc, legături directe cu un general KGB din Rusia # G4Media
Partidul Democrația Acasă, condus de Vasile Costiuc, a semnat luni la București un protocol de colaborare cu partidul extremist Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), condus... © G4Media.ro.
VIDEO REVIEW Opel Grandland: SUV german cu ADN francez, un rival pentru Volkswagen Tiguan și Kia Sportage # G4Media
Opel Grandland reprezintă una dintre cele mai importante evoluții recente din gama constructorului german. Noua generație aduce modificări la nivel de dimensiuni, design și tehnologie,... © G4Media.ro.
Romii din Cluj amenință cu proteste: parlamentarii să nu susțină proiectul de lege privind căsătoriile timpurii / ”Există doar înțelegeri între familii, o formă de respect reciproc și tradiție, care nu implică conviețuire, relație conjugală…” # G4Media
Partida Romilor ”Pro Europa” Cluj face un apel public către toți deputații și senatorii clujeni, în numele comunităților de romi tradiționali din județ, să intervină... © G4Media.ro.
Un gardian de închisoare din SUA, găsit vinovat de uciderea în bătaie a unui deţinut afro-american # G4Media
Un gardian de închisoare american a fost găsit vinovat de crimă de gradul doi după ce a bătut crunt un deţinut afro-american decedat într-o închisoare... © G4Media.ro.
BERD îşi intensifică sprijinul pentru compania ucraineană Naftogaz, după atacurile ruseşti asupra infrastructurii energetice # G4Media
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) intenţionează să crească sprijinul acordat companiei energetice de stat ucrainene Naftogaz, după seria de atacuri aeriene ruseşti din... © G4Media.ro.
Afaceri naționaliste în Ardeal: o ucraineancă, refuzată la închirierea unui apartament, în Brașov / „Nu se acceptă reprezentanți ai altor naționalități” / Un alt anunț: ”400 de euro pentru cetățenii României, preț diferit pentru alte naționalități (de exemplu, indieni)” # G4Media
Anastasia, o femeie din Ucraina stabilită la Brașov de mai bine de trei ani, a povestit experiența umilitoare prin care a trecut în momentul în... © G4Media.ro.
Fondatorul Leaf and Bud din Detroit, un antreprenor specializat în canabis, numit de către Trump emisar special în Irak # G4Media
Preşedintele Donald Trump l-a numit pe antreprenorul Mark Savaya, fondatorul Leaf and Bud – o întreprindere de cultivarea canabisului în interior – în postul de... © G4Media.ro.
Doliu în lumea şahului: marele maestru Daniel Naroditsky a murit la doar 29 de ani / Pe 17 octombrie a anunțat pe canalul său de Youtube că „ia o pauză creativă” # G4Media
Daniel Naroditsky, mare maestru de şah şi cunoscut comentator de şah, a încetat din viaţă. Avea 29 de ani, transmite News.ro. „Familia Naroditsky anunţă cu... © G4Media.ro.
Pe insula Afroditei, pisicile sunt peste tot: pe terasele caselor albe, în taverne și pe plaje. Cum a devenit Cipru regatul a două milioane de feline # G4Media
Cine a vizitat Cipru s-a întrebat de ce sunt atât de multe pisici pe această insulă superbă. Privind în jur, este imposibil să nu le observi, căci sunt... © G4Media.ro.
Fostul preşedinte columbian Alvaro Uribe, încă popular şi influent în ţară, va afla marţi dacă va trebui să execute o pedeapsă de 12 ani de... © G4Media.ro.
VIDEO ”România și Polonia au în comun succese, vise și idioți asemănători / Ca prizonier politic, i-am mulțumit lui Dumnezeu că am fost într-o închisoare a lui Jaruzelski, nu a lui Ceaușescu / Orban e măgarul troian al Rusiei în Europa” – interviu cu fostul disident polonez Adam Michink # G4Media
Istoricul și disidentul polonez Adam Michnik, care conduce cel mai important ziar din Polonia, Gazeta Wyborcza, denumită și “New York Times al Europei de Est”,... © G4Media.ro.
Universitățile din Iași au pierdut 35,2 milioane euro finanțare nerambursabilă din PNRR / Dispar un stadion, o cantină și un cămin modernizat # G4Media
Universitățile din Iași pierd jumătate dintre proiectele de modernizare și de consolidare a infrastructurii academice, propuse pe linia de finanțare din PNRR: „Asigurarea infrastructurii universitare... © G4Media.ro.
O parte din aripa estică a Casei Albe a fost demolată, odată cu începerea lucrărilor de construcţie a noii săli de bal a preşedintelui american... © G4Media.ro.
Corespondență din Seul. Hanwha: Livrările obuzierului K9 către România încep în 2027, construcția fabricii din Dâmbovița pornește în T1 din 2026 / Căutăm partener local pentru producția IFV-ului Redback, potențial exportat de aici și pe alte piețe # G4Media
Gigantul sud-coreean din domeniul apărării Hanwha va începe livrările către România de obuziere auto-propulsate K-9 și vehicule de suport pentru acestea K-10 în 2027, iar fabrica... © G4Media.ro.
Consilierul economic al Casei Albe: Blocajul guvernamental din SUA s-ar putea încheia în această săptămână # G4Media
Kevin Hassett, principalul consilier economic al Casei Albe, a declarat luni că blocajul guvernamental din Statele Unite este ”probabil să se încheie în cursul acestei... © G4Media.ro.
Israelul a identificat rămăşiţele ostaticului israelian predat luni ca fiind ale sergentului major Tal Haimi # G4Media
Medicii legişti israelieni au identificat rămăşiţele unui ostatic israelian decedat, predate luni, ca fiind ale sergentului major Tal Haimi, a declarat biroul primului ministru, potrivit... © G4Media.ro.
Un start-up pentru motoare electrice a dezvoltat un nou tip de sistem de propulsie / Motorul cu rotor dublu este testat pe străzile din München # G4Media
O companie germană de cercetare în domeniul motoarelor electrice a început testele publice pentru o nouă gamă de motoare în roată (in-wheel). Autocar titrează că... © G4Media.ro.
Clătite americane din făină de castane și banană, servite cu ricotta și gem de fructe. O idee de mic dejun altfel, cu aromele toamnei în el # G4Media
Făina de castane este o veritabilă redescoperire a ultimilor ani, ea revenind în actualitate după ce decenii la rând fusese marginalizată. Și a revenit nu... © G4Media.ro.
Israelul anunță că a recuperat ultimul corp restituit cu ajutorul Crucii Roşii / E vorba de un soldat israelian # G4Media
Israelul a anunţat luni seară că a recuperat, prin intermediul Crucii Roşii, corpul unui alt ostatic reţinut în Fâşia Gaza, al treisprezecelea returnat de Hamas... © G4Media.ro.
20 octombrie 2025
O monedă de colecţie de 1 dolar cu fața lui Steve Jobs va apărea în 2026 / Se împlinesc 15 ani de la moartea cofondatorului Apple # G4Media
Efigia cofondatorului Apple Steve Jobs urmează să apară pe o monedă de colecţie, în 2026, în cadrul programului American Innovation, care aduce omagiu marilor inventatori... © G4Media.ro.
Un militar nord-coreean a dezertat în Coreea de Sud, a traversat frontiera minată care desparte cele două ţări – Zone Demilitarizată (DMZ), cel mai minat... © G4Media.ro.
Petrolul Ploieşti a învins CFR Cluj, scor 1-0 / Clujenii rămân cu 13 puncte și sunt pe locul 11 în clasament # G4Media
Echipa ploieşteană Petrolul a dispus luni seara, pe teren propriu, scor 1-0, de formaţia CFR Cluj, în ultimul meci al etapei a 13-a din Superligă,... © G4Media.ro.
România s-a oferit să găzduiască hub-ul de Securitate Maritimă al UE / Acesta va include monitorizarea cablurilor submarine, a instalațiilor offshore și a operațiunilor din sectorul gazelor și energiei eoliene # G4Media
Ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, a participat, luni, la Reuniunea Ministerială privind securitatea şi conectivitatea trans-regională în regiunea Mării Negre, organizată în marja Consiliului Afaceri... © G4Media.ro.
Doi bărbaţi suspectaţi că au bătut și incendiat un alt bărbat au fost reținuți / Nu s-a putut stabili dacă victima mai trăia în momentul incendierii # G4Media
Doi bărbaţi suspectaţi că au bătut cu bestialitate un bărbat, într-o localitate din judeţul Timiş, şi apoi l-au incendiat au fost reţinuţi. Procurorii anunţă că... © G4Media.ro.
Noul preşedinte al Boliviei anunţă că relaţiile cu SUA vor fi restabilite /Relațiile au fost întrerupte din 2008 sub guvernul fostului preşedinte de stânga Evo Morales # G4Media
Preşedintele ales al Boliviei, senatorul de centru-dreapta Rodrigo Paz, a anunţat luni că relaţiile diplomatice cu Statele Unite, întrerupte din 2008 sub guvernul fostului preşedinte... © G4Media.ro.
Biletele pentru meciul meciul Bosnia şi Herţegovina – România se pun în vânzare marţi / Sunt disponibile 550 de bilete, iar unul costă 15 euro # G4Media
Biletele pentru meciul Bosnia şi Herţegovina – România, din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026, se pun în vânzare marţi, 21 octombrie, a anunțat Federația... © G4Media.ro.
Două mari companii de tehnologie colaborează pentru fabricile de AI ale viitorului / Vertiv va colabora cu Nvidia pentru dezvoltarea platformelor de 800 VDC # G4Media
Vertiv, compania specializată în infrastructura digitală critică, anunță extinderea colaborării cu Nvidia pentru dezvoltarea următoarei generații de fabrici de inteligență artificială. Potrivit unui comunicat de... © G4Media.ro.
Superstiții în România: 16% dintre români încă fug de pisica neagră în timp ce tot mai multe animale sunt abandonate sau maltratate / Adevăratul pericol este prejudecata # G4Media
Un sondaj recent realizat de INSCOP Research, prezentat la Barometrul „România între Magie și Ezoterie”, arată că 15,8% dintre români cred că o pisică neagră... © G4Media.ro.
Ministrul Sănătăţii, despre noua Platformă Informatică a Asigurărilor de Sănătate: Istoricul medical va putea fi accesat oricând şi oriunde, de pe telefon sau calculator / Va fi operațională până în august 2026 # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că, până în august 2026, noua Platformă Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) va fi operaţională, astfel că istoricul medical... © G4Media.ro.
