Cu ajutorul Starship, uriașa rachetă a SpaceX, omenirea ar putea ajunge la Uranus în timp record

G4Media, 21 octombrie 2025 09:30

La peste patru decenii după ce Voyager 2 a trecut în viteză pe lângă Uranus, planeta rămâne o enigmă. Cu un câmp magnetic haotic și...   © G4Media.ro.

• • •

Acum 10 minute
09:40
Marko Bela acuză UDMR că menține relații doar cu guvernul Ungariei / „Avem nevoie de transparență, nu de rețele oculte de sprijin” G4Media
Fostul președinte al Uniunii Democrate a Maghiarilor din România (UDMR), Markó Béla, critică dur conducerea actuală a formațiunii și relația ei tot mai strânsă cu...   © G4Media.ro.
09:40
În SUA a început războiul între generații în Partidul Democrat: 2025 va fi un nou 1968? G4Media
Analiză Il Corriere Della Sera (Italia), via Rador: A fost un weekend reușit pentru opoziția democrată din America: demonstrațiile antiautoritare (adică anti-Trump) sub sloganul „Fără...   © G4Media.ro.
Acum 30 minute
09:30
Cu ajutorul Starship, uriașa rachetă a SpaceX, omenirea ar putea ajunge la Uranus în timp record G4Media
La peste patru decenii după ce Voyager 2 a trecut în viteză pe lângă Uranus, planeta rămâne o enigmă. Cu un câmp magnetic haotic și...   © G4Media.ro.
09:30
Frigul, arma Rusiei care pune Ucraina în stare de alertă G4Media
Analiză a publicației spaniole La Razon, citată de Rador: Kievul are nevoie de 2 miliarde de euro pentru a-și asigura aprovizionarea cu gaze în această...   © G4Media.ro.
09:30
Cum modelează extrema dreaptă discursul mediatic al altor partide din Europa G4Media
Analiză L’Express (Franța), via Rador: Un studiu german arată cum extrema dreaptă ajută partidele tradiționale să pună anumite probleme pe ordinea de zi. Alianțele și...   © G4Media.ro.
09:20
Ambasadorul rus amenință Italia cu ”represalii” dacă guvernul Meloni utilizează activele rusești înghețate G4Media
Ambasadorul rus la Roma, Alexei Paramonov, care s-a angajat deja în mai multe dispute extrem de agresive cu Italia, a avertizat Peninsula să nu participe...   © G4Media.ro.
09:20
Revine Champions League: Interul lui Chivu joacă în Belgia – Programul complet al disputelor interesante de marți G4Media
După o pauză de câteva săptămâni, Champions League revine, iar meciurile de marți se anunță unele extrem de interesante. Interul lui Cristian Chivu vrea să...   © G4Media.ro.
Acum o oră
09:10
RedBull renaște după era Horner: Cum au transformat Mekies și Verstappen un sezon pierdut într-unul plin de speranță G4Media
Helmut Marko, consilierul pentru motorsport al RedBull Racing, a explicat că în vară echipa de la Milton Keynes își luase gândul de la titlul mondial...   © G4Media.ro.
09:00
09:00
Alexandru Munteanu, propus premier al Republicii Moldova, anunță că are cetățenie română și americană G4Media
Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, deține trei cetățenii – a Republicii Moldova, României și Statelor Unite ale Americii,...   © G4Media.ro.
08:50
Stăpâni de câini vs. stăpâni de pisici: Care sunt diferențele dintre aceste două categorii G4Media
De ce unii oameni nu-și pot imagina viața fără un câine, în timp ce alții se topesc doar la torsul unei pisici? Preferința pentru un...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
08:40
Ministrul grec al energiei susține că Europa de Sud-Est suportă o povară prea mare a prețului energiei G4Media
Ministrul grec al Mediului și Energiei, Stavros Papastavrou, și ministrul adjunct responsabil cu energia, Nikos Tsafos, au participat la Consiliul Miniștrilor Energiei al Uniunii Europene,...   © G4Media.ro.
08:40
De ce plătim și astăzi dezastrul din industria ceaușistă / Cea mai nouă carte a istoricului Cosmin Popa distruge mitul conducătorului erou G4Media
Nicolae Ceauşescu nu şi-a iubit poporul, ci l-a urât, înfometându-l şi înfrigurându-l. Nu a construit industria României, ci i-a paralizat sistemul economic, industrializând cu încăpăţânare...   © G4Media.ro.
08:40
Oscar Piastri dezvăluie arma secretă din lupta cu Verstappen: „Am speranța că pot reveni” G4Media
Oscar Piastri este în cădere liberă în ierarhia piloților din Formula 1, avantajul australianului față de Max Verstappen scăzând dramatic de la 104 puncte în...   © G4Media.ro.
08:30
08:30
Statele din UE vor opri livrările de gaze rusești spre Ungaria și Slovacia G4Media
După trei ani de gândire, rugăminți și de concesii, UE a considerat că este suficient. Luni, cele 27 de state membre ale organizației au adoptat...   © G4Media.ro.
08:20
Corespondență din Seul. Șase companii din România participă la târgul militar ADEX 2025: „Căutăm parteneriate strategice” / „Am venit pentru a câștiga timp achiziționând proprietate intelectuală din Coreea” G4Media
Șase companii din România, printre care Automecanica Mediaș și BlueSpace Technology, sunt prezente la târgul militar ADEX 2025, la care Economedia participă. Automecanica Mediaș, companie...   © G4Media.ro.
08:20
O curte de apel consideră că Trump poate desfăşura Garda Naţională la Portland / Trump a anunțat în septembrie că va trimite 200 de soldaţi în oraş G4Media
O curte de apel a decis luni că preşedintele american Donald Trump are autoritatea de a desfăşura Garda Naţională la Portland, oraş democrat din vestul...   © G4Media.ro.
08:20
08:10
08:10
Copii au și ei nevoie de omega-3 și alte grăsimi sănătoase în alimentație, ca și adulții / Tania Fântână (nutriționist): „Omega-3 joacă un rol crucial în dezvoltarea creierului, a sistemului nervos și a vederii, dar și în susținerea imunității și a sănătății cardiovasculare” G4Media
Suntem cu toții conștienți, fie că suntem părinți sau nu, de importanța alimentației corecte a celor mici. Pe lângă avantajele gătitului în casă, minimizarea consumului...   © G4Media.ro.
08:10
După ce a evitat să confirme legături cu George Simion, politicianul moldovean Vasile Costiuc a semnat un acord politic cu AUR / Costiuc, legături directe cu un general KGB din Rusia G4Media
Partidul Democrația Acasă, condus de Vasile Costiuc, a semnat luni la București un protocol de colaborare cu partidul extremist Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), condus...   © G4Media.ro.
08:00
VIDEO REVIEW Opel Grandland: SUV german cu ADN francez, un rival pentru Volkswagen Tiguan și Kia Sportage G4Media
Opel Grandland reprezintă una dintre cele mai importante evoluții recente din gama constructorului german. Noua generație aduce modificări la nivel de dimensiuni, design și tehnologie,...   © G4Media.ro.
07:50
Romii din Cluj amenință cu proteste: parlamentarii să nu susțină proiectul de lege privind căsătoriile timpurii / ”Există doar înțelegeri între familii, o formă de respect reciproc și tradiție, care nu implică conviețuire, relație conjugală…” G4Media
Partida Romilor ”Pro Europa” Cluj face un apel public către toți deputații și senatorii clujeni, în numele comunităților de romi tradiționali din județ, să intervină...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
07:40
Un gardian de închisoare din SUA, găsit vinovat de uciderea în bătaie a unui deţinut afro-american G4Media
Un gardian de închisoare american a fost găsit vinovat de crimă de gradul doi după ce a bătut crunt un deţinut afro-american decedat într-o închisoare...   © G4Media.ro.
07:30
BERD îşi intensifică sprijinul pentru compania ucraineană Naftogaz, după atacurile ruseşti asupra infrastructurii energetice G4Media
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) intenţionează să crească sprijinul acordat companiei energetice de stat ucrainene Naftogaz, după seria de atacuri aeriene ruseşti din...   © G4Media.ro.
07:30
Afaceri naționaliste în Ardeal: o ucraineancă, refuzată la închirierea unui apartament, în Brașov / „Nu se acceptă reprezentanți ai altor naționalități” / Un alt anunț: ”400 de euro pentru cetățenii României, preț diferit pentru alte naționalități (de exemplu, indieni)” G4Media
Anastasia, o femeie din Ucraina stabilită la Brașov de mai bine de trei ani, a povestit experiența umilitoare prin care a trecut în momentul în...   © G4Media.ro.
07:20
Fondatorul Leaf and Bud din Detroit, un antreprenor specializat în canabis, numit de către Trump emisar special în Irak G4Media
Preşedintele Donald Trump l-a numit pe antreprenorul Mark Savaya, fondatorul Leaf and Bud – o întreprindere de cultivarea canabisului în interior – în postul de...   © G4Media.ro.
07:20
Doliu în lumea şahului: marele maestru Daniel Naroditsky a murit la doar 29 de ani / Pe 17 octombrie a anunțat pe canalul său de Youtube că „ia o pauză creativă” G4Media
Daniel Naroditsky, mare maestru de şah şi cunoscut comentator de şah, a încetat din viaţă. Avea 29 de ani, transmite News.ro. „Familia Naroditsky anunţă cu...   © G4Media.ro.
07:20
Pe insula Afroditei, pisicile sunt peste tot: pe terasele caselor albe, în taverne și pe plaje. Cum a devenit Cipru regatul a două milioane de feline G4Media
Cine a vizitat Cipru s-a întrebat de ce sunt atât de multe pisici pe această insulă superbă. Privind în jur, este imposibil să nu le observi, căci sunt...   © G4Media.ro.
07:20
Fostul președinte columbian Alvaro Uribe ar putea sta 12 ani în arest la domiciliu G4Media
Fostul preşedinte columbian Alvaro Uribe, încă popular şi influent în ţară, va afla marţi dacă va trebui să execute o pedeapsă de 12 ani de...   © G4Media.ro.
07:20
VIDEO ”România și Polonia au în comun succese, vise și idioți asemănători / Ca prizonier politic, i-am mulțumit lui Dumnezeu că am fost într-o închisoare a lui Jaruzelski, nu a lui Ceaușescu / Orban e măgarul troian al Rusiei în Europa” – interviu cu fostul disident polonez Adam Michink  G4Media
Istoricul și disidentul polonez Adam Michnik, care conduce cel mai important ziar din Polonia, Gazeta Wyborcza, denumită și “New York Times al Europei de Est”,...   © G4Media.ro.
07:10
Universitățile din Iași au pierdut 35,2 milioane euro finanțare nerambursabilă din PNRR / Dispar un stadion, o cantină și un cămin modernizat G4Media
Universitățile din Iași pierd jumătate dintre proiectele de modernizare și de consolidare a infrastructurii academice, propuse pe linia de finanțare din PNRR: „Asigurarea infrastructurii universitare...   © G4Media.ro.
07:00
Casa Albă începe demolarea unei părţi din aripa estică pentru sala de bal a lui Trump G4Media
O parte din aripa estică a Casei Albe a fost demolată, odată cu începerea lucrărilor de construcţie a noii săli de bal a preşedintelui american...   © G4Media.ro.
06:50
Corespondență din Seul. Hanwha: Livrările obuzierului K9 către România încep în 2027, construcția fabricii din Dâmbovița pornește în T1 din 2026 / Căutăm partener local pentru producția IFV-ului Redback, potențial exportat de aici și pe alte piețe G4Media
Gigantul sud-coreean din domeniul apărării Hanwha va începe livrările către România de obuziere auto-propulsate K-9 și vehicule de suport pentru acestea K-10 în 2027, iar fabrica...   © G4Media.ro.
06:50
Consilierul economic al Casei Albe: Blocajul guvernamental din SUA s-ar putea încheia în această săptămână G4Media
Kevin Hassett, principalul consilier economic al Casei Albe, a declarat luni că blocajul guvernamental din Statele Unite este ”probabil să se încheie în cursul acestei...   © G4Media.ro.
06:50
Israelul a identificat rămăşiţele ostaticului israelian predat luni ca fiind ale sergentului major Tal Haimi G4Media
Medicii legişti israelieni au identificat rămăşiţele unui ostatic israelian decedat, predate luni, ca fiind ale sergentului major Tal Haimi, a declarat biroul primului ministru, potrivit...   © G4Media.ro.
06:40
Un start-up pentru motoare electrice a dezvoltat un nou tip de sistem de propulsie / Motorul cu rotor dublu este testat pe străzile din München G4Media
O companie germană de cercetare în domeniul motoarelor electrice a început testele publice pentru o nouă gamă de motoare în roată (in-wheel). Autocar titrează că...   © G4Media.ro.
06:40
Clătite americane din făină de castane și banană, servite cu ricotta și gem de fructe. O idee de mic dejun altfel, cu aromele toamnei în el G4Media
Făina de castane este o veritabilă redescoperire a ultimilor ani, ea revenind în actualitate după ce decenii la rând fusese marginalizată. Și a revenit nu...   © G4Media.ro.
Acum 12 ore
00:00
Israelul anunță că a recuperat ultimul corp restituit cu ajutorul Crucii Roşii / E vorba de un soldat israelian G4Media
Israelul a anunţat luni seară că a recuperat, prin intermediul Crucii Roşii, corpul unui alt ostatic reţinut în Fâşia Gaza, al treisprezecelea returnat de Hamas...   © G4Media.ro.
20 octombrie 2025
23:50
O monedă de colecţie de 1 dolar cu fața lui Steve Jobs va apărea în 2026 / Se împlinesc 15 ani de la moartea cofondatorului Apple G4Media
Efigia cofondatorului Apple Steve Jobs urmează să apară pe o monedă de colecţie, în 2026, în cadrul programului American Innovation, care aduce omagiu marilor inventatori...   © G4Media.ro.
23:20
Un militar nord-coreean dezertează, pentru prima oară din vara lui 2024, în Coreea de Sud G4Media
Un militar nord-coreean a dezertat în Coreea de Sud, a traversat frontiera minată care desparte cele două ţări – Zone Demilitarizată (DMZ), cel mai minat...   © G4Media.ro.
23:20
Petrolul Ploieşti a învins CFR Cluj, scor 1-0 / Clujenii rămân cu 13 puncte și sunt pe locul 11 în clasament G4Media
Echipa ploieşteană Petrolul a dispus luni seara, pe teren propriu, scor 1-0, de formaţia CFR Cluj, în ultimul meci al etapei a 13-a din Superligă,...   © G4Media.ro.
22:50
România s-a oferit să găzduiască hub-ul de Securitate Maritimă al UE / Acesta va include monitorizarea cablurilor submarine, a instalațiilor offshore și a operațiunilor din sectorul gazelor și energiei eoliene G4Media
Ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, a participat, luni, la Reuniunea Ministerială privind securitatea şi conectivitatea trans-regională în regiunea Mării Negre, organizată în marja Consiliului Afaceri...   © G4Media.ro.
22:50
Doi bărbaţi suspectaţi că au bătut și incendiat un alt bărbat au fost reținuți / Nu s-a putut stabili dacă victima mai trăia în momentul incendierii G4Media
Doi bărbaţi suspectaţi că au bătut cu bestialitate un bărbat, într-o localitate din judeţul Timiş, şi apoi l-au incendiat au fost reţinuţi. Procurorii anunţă că...   © G4Media.ro.
22:40
Noul preşedinte al Boliviei anunţă că relaţiile cu SUA vor fi restabilite /Relațiile au fost întrerupte din 2008 sub guvernul fostului preşedinte de stânga Evo Morales G4Media
Preşedintele ales al Boliviei, senatorul de centru-dreapta Rodrigo Paz, a anunţat luni că relaţiile diplomatice cu Statele Unite, întrerupte din 2008 sub guvernul fostului preşedinte...   © G4Media.ro.
22:30
Biletele pentru meciul meciul Bosnia şi Herţegovina – România se pun în vânzare marţi / Sunt disponibile 550 de bilete, iar unul costă 15 euro G4Media
Biletele pentru meciul Bosnia şi Herţegovina – România, din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026, se pun în vânzare marţi, 21 octombrie, a anunțat Federația...   © G4Media.ro.
22:20
Două mari companii de tehnologie colaborează pentru fabricile de AI ale viitorului / Vertiv va colabora cu Nvidia pentru dezvoltarea platformelor de 800 VDC G4Media
Vertiv, compania specializată în infrastructura digitală critică, anunță extinderea colaborării cu Nvidia pentru dezvoltarea următoarei generații de fabrici de inteligență artificială. Potrivit unui comunicat de...   © G4Media.ro.
22:20
Superstiții în România: 16% dintre români încă fug de pisica neagră în timp ce tot mai multe animale sunt abandonate sau maltratate / Adevăratul pericol este prejudecata G4Media
Un sondaj recent realizat de INSCOP Research, prezentat la Barometrul „România între Magie și Ezoterie”, arată că 15,8% dintre români cred că o pisică neagră...   © G4Media.ro.
22:20
Ministrul Sănătăţii, despre noua Platformă Informatică a Asigurărilor de Sănătate: Istoricul medical va putea fi accesat oricând şi oriunde, de pe telefon sau calculator / Va fi operațională până în august 2026 G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că, până în august 2026, noua Platformă Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) va fi operaţională, astfel că istoricul medical...   © G4Media.ro.
