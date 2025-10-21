Tânăra de 24 de ani ucisă în explozia din Rahova va fi înmormântată în rochie de mireasă. Mesajul prevestitor
ObservatorNews, 21 octombrie 2025 09:30
Apar informaţii cheie în ancheta exploziei din Rahova. Înainte de acumularea de gaze, în bloc a fost o pană de curent. Mirosul persistent de gaz şi fum a început să se simtă după ce energia electrică a fost repornită, miercuri seară. Ancheta trebuie să lămurească şi rolul jucat de firma chemată să facă revizia de gaze, cu o zi înainte de deflagraţie.
• • •
Acum 30 minute
09:30
Tânăra de 24 de ani ucisă în explozia din Rahova va fi înmormântată în rochie de mireasă. Mesajul prevestitor # ObservatorNews
Apar informaţii cheie în ancheta exploziei din Rahova. Înainte de acumularea de gaze, în bloc a fost o pană de curent. Mirosul persistent de gaz şi fum a început să se simtă după ce energia electrică a fost repornită, miercuri seară. Ancheta trebuie să lămurească şi rolul jucat de firma chemată să facă revizia de gaze, cu o zi înainte de deflagraţie.
09:30
Momente de spaimă în Franţa, unde o tornadă a făcut prăpăd în nordul ţării. O persoană a murit şi alte nouă au fost rănite, dintre care patru sunt în stare critică.
Acum o oră
09:00
Salvată în ultima clipă. Femeie în scaun cu rotile, extrasă dintr-un pasaj inundat în Turcia # ObservatorNews
Operaţiune de salvare impresionantă în sudul Turciei. O femeie în scaun cu rotile a rămas blocată într-un pasaj subteran inundat.
09:00
SONDAJ. Doar 3% dintre români mai au încredere în politicieni. Nicuşor Dan: Au dreptate să fie dezamăgiți # ObservatorNews
Viaţa românilor e tot mai grea. Acum, la 5 luni de când avem un nou preşedinte, românii sunt tot mai tensionați, tot mai dezamăgiți de stat și de felul în care sunt conduși. Mulţi sunt furioși, dezamăgiţi şi extrem de pesimiști. Și pentru toate astea îi găsesc vinovați exclusiv pe politicieni. Care, potrivit percepţiei publice, sunt corupți, mincinoși, hoți și nu își văd decât propriile interese. Datele din spatele procentelor i-au fost prezentate în direct şi preşedintelui Nicuşor Dan, invitatul Alessandrei Stoicescu de aseară, din ediţie specială a Observator, de la Palatul Cotroceni.
09:00
Transfăgărășanul și Transalpina, închise din cauza vremii. Ce porțiuni sunt afectate şi când se vor redeschide # ObservatorNews
Cei care visau la o plimbare de toamnă pe Transfăgărăşan sau Transalpina trebuie să-şi refacă traseul. Ieri, cele două drumuri au fost oficial închise circulaţiei rutiere până în primăvara anului viitor.
Acum 2 ore
08:40
Un copil de numai un an şi două femei au fost grav răniţi, după un carambol cu patru autoturisme, în localitatea Hinova din Mehedinţi.
08:40
Prognoza meteo ANM pentru următoarele 4 săptămâni. Cum va fi vremea în România: se anunţă frig şi ploi # ObservatorNews
Vremea în România. Săptămâna 27 octombrie - 3 noiembrie va fi caracterizată temperaturi mai coborâte decât cele obişnuite şi de precipitaţii abundente în întreaga ţară, anunţă marţi meteorologii, care au făcut publică prognoza până la jumătatea lunii noiembrie.
08:30
Oraşul unde oamenii îngheaţă de frig în case şi bătrânii urcă etaje întregi cu lemnele sparte în faţa blocului # ObservatorNews
Locuitorii din Calafat au început deja lupta cu temperaturile scăzute. Încălzirea locuinţelor a devenit o adevărată corvoadă, iar lipsa unei reţele de gaz îi obligă pe oameni să se descurce cum pot. Deşi există un proiect pentru introducerea conductei de gaze, lucrările nu au început. Abia peste doi ani ar urma să fie rezolvată problema. Astfel că, până atunci, încălzirea la sobă e singura soluţie.
08:30
Şefa ATI de la Spitalul de Pediatrie din Iaşi, unde 8 copii au murit, e încă în funcţie deşi a fost înlocuită # ObservatorNews
Schimbări la vârful secției ATI la Spitalul Sf. Maria din Iași, după moartea a opt copii! Deși s-a decis înlocuirea conducerii, fosta șefă, dr. Oana Puiu, se află încă în funcție. Însă nu pentru mult timp. Noul medic-șef interimar urmează să preia atribuțiile. Iată cine va fi noul medic şi de când se va produce mai exact această schimbare a conducerii ATI.
08:20
Carambol cu cinci maşini pe un bulevard din Craiova. Trei oameni au ajuns la spital # ObservatorNews
Accident grav pe un bulevard din Craiova. Trei persoane au ajuns la spital în urma unui carambol cu cinci mașini pe un bulevard circulat din oraș.
08:20
Destin frânt într-o clipă de neatenţie. Soţ şi soţie, morţi într-un accident cumplit în Beiuş # ObservatorNews
O clipă de neatenție a fost de ajuns pentru a curma vieţile a doi soţi pe centura municipiului Beiuș în judetul Bihor.
08:20
Două mașini făcute zob în Bucureşti: şofer începător, prins între fiare. Vinovatul a fugit de la locul faptei # ObservatorNews
Un accident grav a avut loc în această noapte, în București. Două mașini au fost distruse după un impact puternic în intersecția Sebastian.
08:10
Horoscop 22 octombrie 2025. Zodia care își schimbă viața. Zi de curaj, revelații și noi începuturi # ObservatorNews
Horoscop 22 octombrie 2025. Astrele aduc un val de energie proaspătă și dorință de transformare pentru toate zodiile. Este o zi marcată de introspecție, decizii importante și claritate în direcțiile personale. Află ce-ți rezervă horoscopul.
08:10
Jaqueline Cristian, cea mai bine cotată jucătoare de tenis a României, îşi continuă seria evoluţiilor bune din Japonia, sportiva noastră obţinând, marţi, calificarea în turul II al turneului feminin de tenis de la Tokyo, competiţie dotată cu premii totale în valoare de peste un milion de dolari.
Acum 4 ore
07:40
Şi-a violat fosta iubită, apoi şi-a înscenat moartea şi a fugit din SUA în Scoţia. Cum l-au prins, după 13 ani # ObservatorNews
Un american care a încercat să scape de justiție înscenându-și moartea pentru a fugi în Scoția a fost condamnat luni la cel puțin cinci ani de închisoare pentru violul fostei sale iubite. Nicholas Rossi a comis violul în 2008.
07:40
Donald Trump a demolat aripa de est a Casei Albe pentru a construi o sală de bal grandioasă # ObservatorNews
Luni, o secțiune a Casei Albe a fost demolată pentru a face loc unei viitoare săli de bal dedicate președintelui SUA, Donald Trump, eveniment ce marchează începutul unuia dintre cele mai ample proiecte de construcție din ultimul secol la celebra reședință prezidențială, potrivit jurnaliștilor agenției France Presse, relatează Agerpres.
07:40
O femeie din Piteşti a căzut mortal de la etajul 4 al blocului. Tragedii în lanţ: şi-ar fi pierdut ambii copii # ObservatorNews
Sfârşit tragic pentru o femeie de 64 de ani din Piteşti. Aceasta şi-a pierdut viaţa după ce a căzut de la etajul patru al blocului în care locuia.
07:10
Doliu în lumea şahului: marele maestru Daniel Naroditsky a murit la 29 de ani. Ultimul videoclip de pe YouTube # ObservatorNews
Marele maestru american de șah Daniel Naroditsky a murit pe neașteptate la vârsta de 29 de ani, a anunțat familia sa într-un comunicat emis luni de clubul său, Centrul de Șah Charlotte. Apropiaţii săi nu au precizat nicio dată și nicio cauză a decesului.
Acum 8 ore
02:10
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că își dorește un al doilea mandat, deși spune că este "încă devreme" pentru o decizie oficială.
Acum 12 ore
01:40
Ediția 2025 a Studiului Național Antena, cel mai mare studiu la nivel naţional iniţiat vreodată de o entitate media, realizat de către prestigioasa companie internatională de cercetare de piaţă IPSOS, indică un nivel fără precedent al neîncrederii publice.
01:30
Nicuşor Dan, despre încrederea în politicieni: "Cu inflaţia 10%, oamenii nu au văzut şi eforturi de corectare" # ObservatorNews
Ediția 2025 a Studiului Național Antena, cel mai mare studiu la nivel naţional iniţiat vreodată de o entitate media, realizat de către prestigioasa companie internatională de cercetare de piaţă IPSOS, indică un nivel fără precedent al neîncrederii publice.
20 octombrie 2025
22:30
Administratora blocului din Rahova, declaraţii cutremurătoare. "Cel de la Distrigaz s-a baricadat în maşină" # ObservatorNews
Paraschiva Popa, administratora blocului din Rahova unde a avut loc explozia în urma căreia trei persoane au murit, descrie scenele haotice de dinaintea deflagrației și intervenția stângace a autorităților, într-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN. Aceasta susţine că niciunul din cei chemaţi să intervină nu a luat vro măsură concretă, nici Distrigaz, nici pompierii.
22:10
Inundaţiile şi alunecările de teren care s-au produs în centrul şi estul Mexicului în urmă cu 10 zile au făcut 76 de morţi şi 27 de dispăruţi, potrivit unui bilanţ actualizat publicat luni de Guvernul mexican.
22:10
Președintele Donald Trump a semnat un acord de 8,5 miliarde de dolari privind pământurile rare cu prim-ministrul australian Anthony Albanese. Documentul a fost semnat la Casa Albă.
22:00
Pensionarii care au venituri lunare sub 2.500 de lei vor primi, în luna decembrie, o primă specială în valoare de 400 de lei, a anunțat ministrul Muncii, Florin Manole. Această sumă reprezintă a doua tranșă din ajutorul financiar total de 800 de lei, stabilit printr-o lege adoptată la începutul anului 2025.
21:50
Locatarii unui bloc de pe Aleea Virgil Carianopol din Caracal, evacuaţi în urma unui sesizări privind miros de gaze pe casa scării, se pot întoarce în locuinţe, în urma măsurătorilor nefiind detectate scurgeri de gaze, potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Olt, Alin Băsăşteanu.
21:30
Noi detalii despre explozia blocului din Rahova. Pană de curent înainte de acumularea de gaze # ObservatorNews
Apar informaţii cheie în ancheta exploziei din Rahova. Înainte de acumularea de gaze, în bloc a fost o pană de curent. Mirosul persistent de gaz şi fum a început să se simtă după ce energia electrică a fost repornită, miercuri seară. Ancheta trebuie să lămurească şi rolul jucat de firma chemată să facă revizia de gaze, cu o zi înainte de deflagraţie.
21:20
Președintele american Donald Trump a reluat ideea că războiul din Ucraina se va opri. "Vom ajunge acolo", a răspuns el adăugând că "nu am spus niciodată că Ucraina îl va câștiga (războiul n.r.)".
21:00
Premierul Ilie Bolojan: "CCR nu a respins pe fond proiectul, deci Guvernul poate relua demersul" # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan anunţă că reforma pensiilor magistraţilor rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern, asumat de întreaga coaliţie. CCR nu a respins pe fond proiectul, aşa că Guvernul poate relua demersul, consideră premierul, anunţând că standardul procedural pentru primirea avizului CSM va fi respectat.
Acum 24 ore
20:40
Este luată în calcul Laura Codruţa Kovesi pentru şefia SRI? Răspunsul preşedintelui Nicuşor Dan # ObservatorNews
Ediția 2025 a Studiului Național Antena, cel mai mare studiu la nivel naţional iniţiat vreodată de o entitate media, realizat de către prestigioasa companie internatională de cercetare de piaţă IPSOS, indică un nivel fără precedent al neîncrederii publice.
20:40
SURSE: Motivul invocat de CCR pentru a nu da avizul pe reforma pensiilor magistraţilor # ObservatorNews
Reforma pensiilor speciale pentru magistraţi a picat azi la Curtea Constitutională. Motivul este unul de procedură: mai exact, Guvernul a adoptat proiectul de lege fără avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Acum, întreaga procedură se va relua de la zero.
20:20
Românii vor trece la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă, 25 octombrie, spre duminică, 26 octombrie 2025. Ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, astfel că ora 04:00 va deveni ora 03:00.
20:00
Ediția 2025 a Studiului Național Antena, cel mai mare studiu la nivel naţional iniţiat vreodată de o entitate media, realizat de către prestigioasa companie internatională de cercetare de piaţă IPSOS, indică un nivel fără precedent al neîncrederii publice.
20:00
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că își dorește un al doilea mandat, deși spune că este "încă devreme" pentru o decizie oficială.
20:00
Rezultatele Studiului Național Antena "Toată România Noastră": Cifrele, fără precedent # ObservatorNews
La aproape un an de la alegerile prezidențiale, viața românilor e tot mai grea. Mulţi sunt furioși, dezamăgiţi şi extrem de pesimiști. Si pentru toate astea îi găsesc vinovați exclusiv pe politicieni. Care sunt corupți, mincinoși, hoți și, în principiu, nu își văd decât propriile interese. E rezultatul Studiului Național Antena „Toată Romania Noastră”, prezentat luni seară în exclusivitate la Observator, într-o ediție specială a principalului jurnal în care Alessandra Stoicescu l-a avut invitat pe președintele României, Nicușor Dan.
19:40
Ediția 2025 a Studiului Național Antena, cel mai mare studiu la nivel naţional iniţiat vreodată de o entitate media, realizat de către prestigioasa companie internatională de cercetare de piaţă IPSOS, indică un nivel fără precedent al neîncrederii publice.
19:30
Nicuşor Dan, despre încrederea în politicieni: "Cu inflaţia 10%, oamenii nu au văzut şi eforturi de corectare" # ObservatorNews
Ediția 2025 a Studiului Național Antena, cel mai mare studiu la nivel naţional iniţiat vreodată de o entitate media, realizat de către prestigioasa companie internatională de cercetare de piaţă IPSOS, indică un nivel fără precedent al neîncrederii publice.
19:30
An de an, sărbătoarea de Halloween este celebrată pe data de 31 octombrie. Devenită în ultimii ani una dintre cele mai cunoscute sărbători, inclusiv în România, Halloween înseamnă costume înfricoșătoare, machiaje spectaculoase, dar și preparate și băuturi special pregătite pentru această zi.
19:20
Nicuşor Dan: "Pe legea pensiilor magistraţilor, sunt convins că anul acesta vom avea o nouă prevedere legală" # ObservatorNews
Privilegiile magistraților rămân neschimbate. Curtea Constituțională (CCR) a decis luni că modificarea pensiilor de serviciu nu e constituțională. Ce urmează în continuare? Guvernul trebuie să reia întreg procesul legislativ de la zero.
18:30
Grindeanu, după decizia CCR: "Trebuie format un grup de lucru care să vină cu o nouă formă a legii" # ObservatorNews
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, după decizia CCR pe pensiile magistraţilor, că va propune colegilor din coaliţie să formeze rapid un grup de lucru care să vină cu o nouă formă a legii, el precizând că a spus de la început că premierul nu trebuie să îşi dea demisia.
18:30
Explozia din Rahova: Procurorii demontează teoriile conspirației. "Nu sunt dovezi că a fost material exploziv" # ObservatorNews
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București anunță că, până în acest moment, nu există o concluzie privind cauza exploziei din Rahova, aceasta urmând a fi stabilită prin expertize tehnice de specialitate. Parchetul respinge totodată teoriile apărute online, precizând că nu există date care să indice folosirea unui material exploziv.
18:20
Nu mai cred în relații: Tinerii din România aleg dating-ul rapid sau iubiți virtuali # ObservatorNews
Trei sferturi dintre cei care au sub 30 de ani spun că se simt singuri, că e tot mai greu să găsească pe cineva şi nici nu mai au energie pentru o relaţie. Tehnologia a adâncit fenomenul şi tot ea vine cu soluţii. Pentru câteva sute de lei, inteligenţa artificială creează partenerul ideal virtual.
18:10
Opoziţia a cerut formarea unei comisii parlamentare pentru a ancheta tragedia din Rahova. Iniţiativa, respinsă # ObservatorNews
La trei zile de la explozia din cartierul Rahova, încă rămân foarte multe elemente de elucidat. Tot ce se ştie până acum este că a fost deschis un dosar in rem pentru distrugere din culpă. Autorităţile continuă ancheta la faţa locului şi se fac audieri pe bandă rulantă. În tot acest timp, familiile se pregătesc să îşi îngroape morţii. Sunt trei femei ucise de această explozie.
17:50
După două amânări, Curtea Constituțională a României (CCR) a admis, luni, sesizarea de neconstituționalitate privind reforma pensiilor magistraţilor. Motivul este procedura adoptării, potrivit surselor Observator. Asta înseamnă că procedura de adoptare trebuie reluată.
17:40
Firma chemată să verifice gazele la blocul din Rahova a semnat un contract, deşi nu avea dreptul. DOCUMENT # ObservatorNews
Sunt trei zile de la explozia care a ucis trei oameni în Rahova şi încă nu putem spune cine sunt vinovaţii. Ştim că oamenii au cerut ajutor, ştim că Distrigaz a închis gazele şi mai ştim că o firmă autorizată a fost chemată să verifice. Există un contract semnat, dar ce s-a făcut în baza lui e încă neclar. Este deschis un dosar în REM pentru distrugere din culpă. Autorităţile continuă ancheta la faţa locului şi se fac audieri pe bandă rulantă. În tot acest timp, familiile se pregătesc să îşi îngroape morţii. Sunt trei femei ucise de această explozie. Administratorul blocului spune că angajaţii firmei acreditate ar fi rupt sigiliul, dar reprezentanţii companiei neagă. Observator a intrat în posesia contractului dintre asociația de proprietari și firma cu pricina, semnat cu o zi înainte de deflagrație.
17:30
Nicuşor Dan, după decizia CCR: "Reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate" # ObservatorNews
După două amânări, Curtea Constituțională a României (CCR) a admis, luni, sesizarea de neconstituționalitate privind reforma pensiilor magistraţilor. Motivul este procedura adoptării, potrivit surselor Observator. Asta înseamnă că procedura de adoptare trebuie reluată.
17:20
Ediție specială Observator, azi de la ora 19:00 - în direct de la Palatul Cotroceni, Studiul Național Antena - "Toată România Noastră!". Cum le răspunde românilor preşedintele Nicușor Dan?
16:50
Ludovic Orban, după decizia CCR: "Sunt revoltat. Am sperat să existe o schimbare în abordare cu noile numiri" # ObservatorNews
După două amânări, Curtea Constituțională a României (CCR) a admis, luni, sesizarea de neconstituționalitate privind reforma pensiilor magistraţilor. Motivul este procedura adoptării, potrivit surselor Observator. Asta înseamnă că procedura de adoptare trebuie reluată.
16:50
