O Curte de Apel stabileşte că Trump poate desfăşura Garda Naţională în Portland, până la judecarea pe fond a dosarului

La nivelul guvernului există, pentru prima oară, oameni mai ales tineri, ceea ce este extrem de important, şi, în al doilea rând, oameni care ating exact lucrurile ce ne dor cel mai tare din perspectiva aplicării legislaţiei în zona ESG - lipsa de reglementare şi neaplicabilitatea normelor, lipsa digitalizării, lipsa de transparenţă şi exploatarea datelor, declară Gabriel Ţecheră, director de Guvernanţă Corporativă şi Relaţii cu Investitorii în cadrul Transport Trade Services SA (TTS).