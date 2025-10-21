Zeci de orașe europene s-au alăturat protestelor împotriva lui Donald Trump
Euractiv.ro, 21 octombrie 2025 09:30
Sute de oameni s-au adunat în mai multe orașe europene importante pentru a participa la protestele împotriva președintelui, organizate inițial în Statele Unite, scrie „Jornal Económico” (Portugalia) sub semnătura lui Antônio Freitas de Souza.
• • •
Alte ştiri de Euractiv.ro
Acum 10 minute
09:40
În SUA a început războiul între generații (în Partidul Democrat): 2025 va fi un nou 1968? # Euractiv.ro
Peste două săptămâni, alegerile pentru primăria New York-ului vor oferi primul test al combinației „rotație generațională + schimbare spre stânga”, se arată într-o analiză semnată de Federico Rampini și publicată de „Corriere della Sera” (Italia).
Acum 30 minute
09:30
Sute de oameni s-au adunat în mai multe orașe europene importante pentru a participa la protestele împotriva președintelui, organizate inițial în Statele Unite, scrie „Jornal Económico” (Portugalia) sub semnătura lui Antônio Freitas de Souza.
Acum o oră
09:10
Un studiu german arată cum extrema dreaptă ajută partidele tradiționale să pună anumite probleme pe ordinea de zi, scrie Anna Lippert în „L'Express” (Franța).
09:00
Berlinul a precizat clar că Budapesta trebuie să-și îndeplinească obligația în privința mandatului de arestare emis pe numele lui Vladimir Putin atunci când acesta va ajunge în capitala Ungariei pentru a se întâlni cu liderul american Donald Trump.
08:50
Josep Borrell recunoaște că nici de data aceasta nu are încredere în armistițiul din Gaza: „Este la fel de fragil ca cele anterioare. Ar fi a treia oară când se rupe un armistițiu, iar Israelul l-a încălcat unilateral de două ori în trecut”.
Acum 2 ore
08:40
Kievul are nevoie de 2 miliarde de euro pentru a-și asigura aprovizionarea cu gaze în această iarnă, fiind ținta unor atacuri repetate, scrie „La Razón” (Spania) sub semnătura lui Rostislav Averciuk.
08:30
Dacă i se va solicita, Bulgaria va oferi coridor aerian pentru ca Vladimir Putin să ajungă la Budapesta pentru întâlnirea cu Donald Trump, scrie „Mediapool” (Bulgaria).
08:30
Ambasadorul rus amenință Italia: Vor urma represalii, dacă Italia ne va fura capitalul # Euractiv.ro
Ambasadorul rus la Roma, Alexei Paramonov, care s-a angajat deja în mai multe dispute extrem de agresive cu Italia, a avertizat Peninsula să nu participe la planurile de utilizare a activelor înghețate ale Moscovei în Europa în beneficiul Ucrainei.
08:20
„Suntem aproape de un posibil sfârșit al războiului. Vă pot spune asta cu certitudine. Asta nu înseamnă că se va termina definitiv, însă președintele Trump (...) dorește să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei”.
08:10
Mesajul lui Viktor Orbán: Dacă vom reuși să punem capăt războiului chiar și pâinea va fi mai ieftină # Euractiv.ro
În primii trei ani ai războiului ruso-ucrainean, Ungaria a pierdut 9.100 de miliarde de forinți. Aceasta reprezintă o cheltuială de peste 2 milioane de forinți pe familie, a scris premierul pe pagina sa de socializare.
08:00
Zelenski afirmă că, dacă ar fi invitat, ar merge la întrevederea dintre Trump și Putin din Ungaria # Euractiv.ro
Luni, președintele Volodimir Zelenski, a declarat că, dacă va fi invitat, este dispus să participe la întrevederea dintre rusul Vladimir Putin și omologul său american, Donald Trump, programată în Ungaria, scrie „The Guardian” (Marea Britanie).
Acum 24 ore
20:30
Premierul Ilie Bolojan a transmis luni seară că luat act de decizia CCR în privința legii privind pensiile magistraților, stabilită cu o majoritate strânsă, de 5-4.
19:00
Țoiu: România nu a primit solicitare de survol pentru o deplasare a lui Putin la Budapesta # Euractiv.ro
România nu a primit nicio solicitare de survol în contextul unei eventuale deplasări a președintelui rus Vladimir Putin la întâlnirea anunțată de Trump la Budapesta, a declarat luni ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu.
18:30
Consiliul a convenit luni asupra poziției sale de negociere privind proiectul de regulament de eliminare treptată a importurilor de gaze naturale rusești.
18:00
Grindeanu, despre decizia CCR pe pensiile magistraților: E clar că s-a mers cumva pe repede înainte # Euractiv.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, nu se opune la ideea unui referendum privind vârsta de pensionare la magistrați
17:50
Kelemen Hunor: Eu aș organiza un referendum privind vârsta de pensionare a magistraților # Euractiv.ro
Guvernul ar trebui să reia procedura pentru proiectul privind pensiile magistraților, consideră președintele UDMR, Kelemen Hunor, care afirmă că ar organiza un referendum pe tema vârstei de pensionare.
17:30
Președintele Nicușor Dan a transmis luni după-amiază că reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate și, imediat după publicarea deciziei CCR va fi redactat un nou text legislativ.
16:30
Ștefureac: Observăm "o pandemie" de ezoterie și magie în rândul conaționalilor, exploatate politic # Euractiv.ro
Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, a afirmat că Barometrul "România între Magie și Ezoterie" evidențiază "o pandemie" în rândul conaționalilor, îngrijorător fiind faptul că, de ceva timp, aceste credințe sunt exploatate politic.
16:10
Textul a fost scris de Maria Turdea în urmă cu un an, când ea și familia ei au decis să părăsească România. Ni l-a trimis acum în contextul exploziei din Rahova.
14:50
13:50
Cum este să trăiești sub o ploaie de drone: la Kiev, până și copiii sunt „experți” militari # Euractiv.ro
Recent, ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a dus o dronă rusească Shahed-136 /Geran-2, la Palatul Westminster, sediul Parlamentului Regatului Unit,de unde a avertizat că Europa trebuie să se pregătească pentru atacuri din partea Rusiei.
12:20
Bucureștenii sunt invitați în acest weekend la mini-festivalul comunitar „APROAPE. ÎMPREUNĂ”, unde pot afla cum poveștile de migrație pot crea punți de dialog între comunități.
12:10
Războiul purtat de Rusia împotriva Europei nu înseamnă tancuri care pariticipă la o invazie, scrie Christo Atanasov Kostov în „The Conversation” (ediția britanică) într-o analiză despre cum vechiul continent este supus de Rusia unui „test permanent”.
11:30
Europarlamentarii vor discuta despre eliminarea tuturor importurilor de energie din Rusia # Euractiv.ro
Eurodeputații vor discuta miercuri posibilele măsuri suplimentare pentru a pune capăt tuturor importurilor de energie din Rusia, inclusiv cele efectuate prin țări terțe.
11:00
DNA a anunțat luni dimineață că Ioana Timofte, fostă directoare generală a Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune, a fost trimisă în judecată pentru luare de mită n formă continuată.
10:50
Românii ale căror locuințe au fost distruse sau avariate în urma exploziei din Rahova pot beneficia de despăgubiri materiale și morale, ajutoare de urgență și sprijin juridic gratuit, potrivit societății de avocatură Buju Stanciu & Asociații.
10:10
Reforma pensiilor magistraților se află, luni, din nou pe masa Curții Constituționale, după două amânări, judecătorii CCR fiind așteptați să dea un verdict și pe proiectul privind măsurile fiscale, din pachetul doi de redresare a deficitului.
Ieri
09:30
În discursul de închidere al congresului Partidului Socialiștilor Europeni (PSE) care a avut loc sâmbătă la Amsterdam, Pedro Sánchez a propus stabilirea unui salariu minim comun pentru toți lucrătorii din țările UE, relatează „Euronews” (Italia).
09:20
Parlamentul European înscrie pe ordinea de zi scandalul privind spionajul maghiar la Bruxelles # Euractiv.ro
Cel mai înalt organ decizional al Parlamentului European (PE), Conferința președinților de delegație, a decis să înscrie pe ordinea de zi cazul rețelei de spionaj ungare, dezvăluite prin cooperarea internațională a jurnaliștilor de investigație.
09:10
Grecia, Bulgaria și România vor semna un acord pentru axa Marea Egee-Marea Neagră, în luna noiembrie # Euractiv.ro
Semnarea la Bruxelles a unui acord de cooperare între Grecia, Bulgaria, România și CE pentru realizarea axei verticale care va uni cele trei țări ar urma să aibă loc în luna noiembrie, potrivit comisarului pentru turism, Apostolos Tzitzikostas.
09:00
„Europa trebuie să fie în sfârșit capabilă să se apere, iar Edip a fost conceput pentru asta”, a declarat Raphaël Glucksmann. Acest program ar trebui să contribuie la promovarea lansării unor proiecte comune de apărare în perioada 2025-2027.
08:50
BBC a fost sancționată de autoritatea de reglementare media pentru un documentar despre Gaza # Euractiv.ro
Autoritatea de reglementare media britanică a decis vineri că BBC a „încălcat regulile de difuzare” cu un reportaj din Gaza în care naratorul principal, un copil, era fiul unui oficial de rang înalt al Hamas, notează „France 24” (Franța).
08:40
Pentru Lawrence Freedman, profesor emerit la King's College London, deși fragilul armistițiu din Gaza se menține, Israelul a pierdut deja controlul asupra procesului de pace, scrie „Le Point” (Franța).
08:30
Premierul israelian Netanyahu dispune măsuri în forță după încălcarea armistițiului de către Hamas # Euractiv.ro
Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a ordonat duminică seara închiderea punctelor de trecere și oprirea tuturor ajutoarelor care intră în Fâșia Gaza, au declarat două surse israeliene pentru „The Jerusalem Post” (Israel).
08:20
Serviciul European pentru Acțiune Externă (SEAE) îndeamnă statele membre să susțină o declarație maritimă care ar permite națiunilor membre ale UE ă organizeze inspecții ale „flotei din umbră” de petroliere a Rusiei, informează Reuters.
08:10
Trump l-a îndemnat pe Zelenski să accepte termenii lui Putin sau va fi „distrus” de Rusia # Euractiv.ro
Într-o întâlnire tensionată de vineri la Casa Albă, președintele american Donald Trump l-a presat pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, să accepte condițiile impuse de Rusia, relatează „The Financial Times” (Marea Britanie).
08:00
Summitul de la Anchorage, marcat de o diatribă istorică și violentă a lui Vladimir Putin, s-a transformat într-o umilință pentru Donald Trump. Un eșec care, paradoxal, a apropiat Washingtonul de Kiev, scrie „Le Point” (Franța).
07:50
Statele membre pot acorda derogări individuale de la închiderea spațiului aerian european împotriva Rusiei: guvernele naționale pot „autoriza astfel de excepții”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei UE, notează „RAI News” (Italia).
19 octombrie 2025
19:20
Într-o convorbire telefonică purtată săptămâna trecută, președintele rus Vladimir Putin i-ar fi cerut președintelui american Donald Trump ca guvernul de la Kiev să cedeze controlul deplin asupra regiunii strategice de est a Ucrainei, Donețk.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
Președintele Volodimir Zelenski pare să fi plecat cu mâna goală de la întâlnirea de la Casa Albă, după ce președintele SUA, Donald Trump, a indicat că nu este pregătit să furnizeze Ucrainei rachetele de croazieră Tomahawk solicitate, comentează BBC.
10:30
Un studiu Graphite estimează că mai bine de jumătate din conținutul publicat online este generat automat.
17 octombrie 2025
17:00
Alegerile trebuie organizate în spiritul legii, susține premierul Ilie Bolojan, care spune că scrutinul pentru alegerea unui primar general al Bucureștiului ar putea fi organizat în noiembrie sau decembrie.
15:40
Șefa diplomației române, Oana Țoiu, a avut, în cadrul vizitei la Bruxelles din perioada 15-16 octombrie 2025, o întrevedere cu angajații români din instituțiile europene.
15:10
Parlamentari chinezi le-au spus membrilor Delegației Parlamentului European pentru Relația cu China că NATO nu ar trebui să existe, reiterând argumentele avansate de Rusia.
10:50
Șeful ANAF dă înapoi și anunță că nu intenționează fiscalizarea autoconsumului populației # Euractiv.ro
Președintele ANAF, Adrian Nica, spune vineri că Administraț nu are în vedere impozitarea autoconsumului populației, adică folosirea, de către o gospodărie, a produselor sau serviciilor realizate de aceasta pentru consumul propriu.
10:20
Explozie puternică într-un bloc din sectorul 5 al Capitalei: Două persoane au murit, 11 răniți # Euractiv.ro
O explozie puternică s-a produs vineri dimineață la un bloc de locuințe din cartierul bucureștean Rahova, în Sectorul 5 al Capitalei. Două persoane au murit, iar cel puțin 11 sunt rănite.
08:50
Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) anunță planuri de reformă a educației în Saxonia-Anhalt, acuzând școlile de „propagandă pentru diversitate” și pregătind liste negre cu profesori și cursuri.
08:30
După două zile de dezbateri aprinse, Parlamentul grec a aprobat un proiect de lege care autorizează zile de muncă de 13 ore. Sindicatele și partidele de stânga denunță o măsură retrogradă și periculoasă pentru drepturilor lucrătorilor.
08:30
Nestlé elimină 16.000 de locuri de muncă. „Lumea se schimbă; trebuie să reducem personalul” # Euractiv.ro
Un plan drastic de restructurare marchează începutul erei lui Philipp Navratil la conducerea Nestlé, anunță „Corriere della Sera” (Italia).
08:20
Dezacorduri în coaliția guvernamentală germană în urma reactivării serviciului militar obligatoriu # Euractiv.ro
Umbra serviciului militar planează din nou asupra Germaniei, unde guvernul de coaliție se confruntă cu conflicte pe tema reactivării serviciului militar, serviciul militar obligatoriu fiind principalul punct de blocaj în consolidarea forțelor armate.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.