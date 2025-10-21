Cine e românca MILIONARĂ, vecină cu avocata decedată în explozia din Rahova. Avea o adevărată „fabrică de bani” care funcționa la etajul 5

22:00

Tot mai mulți români își doresc modernizarea locuinței, fie prin schimbarea acoperișului, fie prin transformarea podului în mansardă. Dar puțini oameni știu că astfel de lucrări pot să fie considerate ilegale dacă nu există și o autorizație de construire. De altfel, lipsa acestei autorizații poate să atragă amenzi uriașe, de până la 100.000 de lei, […]