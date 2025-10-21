Percheziții DNA inclusiv în Oradea: prejudiciu de 29 milioane lei!
Bihoreanul, 21 octombrie 2025 09:30
12 percheziții DNA au loc, marți dimineață, în mai multe județe din țară, inclusiv în municipiul Oradea, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ 29 milioane lei.
Ridică-te și umblă: Parcarea Spitalului de Recuperare din Felix, rezervată numai pentru angajați, nu și pentru pacienți # Bihoreanul
La Spitalul Clinic de Recuperare Băile Felix, unde ajung zilnic pacienți cu probleme locomotorii, regula e simplă: dacă vrei tratament, „ridică-te și umblă!”. Parcarea din curtea unității, cu aproximativ 50 de locuri, e rezervată pentru angajați, iar accesul e blocat cu barieră și cu un indicator „Accesul interzis”. Prin urmare, bolnavii și aparținătorii sunt nevoiți să parcheze pe marginea DN 76, fără treceri de pietoni în apropiere, și să traverseze șoseaua cum pot, chiar dacă unii merg în baston, cârje ori scaun cu rotile.
Concert coral la Catedrala romano-catolică și o nouă seară muzicală Kaganovskiy la Palatul Episcopal # Bihoreanul
Episcopia Romano-Catolică de Oradea anunță mai multe evenimente în perioada următoare. Miercuri, 22 octombrie 2025, de la ora 19.00, Catedrala Romano-Catolică din Oradea va găzdui un concert de excepție susținut de Corul Sol Oriens din Debrețin, ansamblu coral care împlinește 35 de ani de activitate. Sub bagheta dirijorului Ádám Mike, corul va oferi publicului un repertoriu impresionant, de la compozitori renascentiști până la autori contemporani, precum Tallis, Byrd, Liszt, Pärt sau Kodály.
08:00
Pervers în halat: Două tinere din Bihor au fost agresate sexual de un bărbat care se dădea kinetoterapeut # Bihoreanul
Două tinere din Bihor au fost agresate sexual de un bărbat care se dădea kinetoterapeut, în timpul unor ședințe la care voiau să-și trateze... genunchii. Fost condamnat pentru tâlhărie și absolvent doar al unui curs banal de masaj de întreţinere, Ioan Stelian Macai s-a autointitulat „specialist în osteopatie și posturologie” şi îşi trata clienţii într-o cameră din propriul apartament.
Bolojan, după decizia CCR privind pensiile magistraților: „Reforma rămâne o necesitate. Nu Guvernul are nevoie de ea, ci România” # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a reacționat luni seară după decizia Curții Constituționale a României (CCR), care a admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) asupra legii privind reforma pensiilor magistraților. Bolojan a precizat că verdictul Curții vizează o problemă „procedurală”, nu de fond, și a subliniat că Guvernul va relua procesul legislativ, întrucât reforma rămâne o necesitate, iar „nicăieri în lume nu se iese la pensie la 48-50 de ani și nu se ia o pensie cât ultimul salariu”.
„Năpasta”, o nouă premieră la Teatrul Regina Maria. Regizoarea Denisa Irina Vlad: „Nimeni nu este profund bun sau profund rău” (FOTO) # Bihoreanul
Premiera spectacolului „Năpasta”, singura piesă scrisă în registru tragic a lui I.L. Caragiale, va avea loc miercuri la Sala Mare a Teatrului Regina Maria. Piesa regizată de Denisa Irina Vlad aduce în prim-plan o dramă intensă despre dorință, crimă, remușcări și răzbunare.
Două autoturisme în care se aflau cinci persoane au fost implicate, duminică seara, într-un accident grav produs pe centura ocolitoare a municipiului Beiuș, la intersecția cu drumul județean 764F.
Direcţia de Asistenţă Socială Oradea, din cadrul municipalităţii orădene, distribuie de luni cererile pentru ajutorul de încălzire. Solicitanţii vor depune la DASO formularele completate începând cu prima săptămâna din noiembrie. Sprijinul financiar pentru sezonul rece 2025 - 2026 se va acorda în funcţie de veniturile solicitantului şi sistemul de încălzire folosit. Termenul de depunere a dosarelor este 20 noiembrie, dar acestea pot fi depuse şi ulterior, caz în care ajutorul se va acorda doar pentru lunile ulterioare înregistrării documentelor.
Recitalul „Destine în oglindă”, care va avea loc miercuri la Filarmonica Oradea, va reuni lucrări de Chopin și Schumann, în interpretarea pianistului Bogdan Bohuș, iar concertul „Tabouri sonore” de joi îl va aduce pe scenă pe dirijorul taiwanez Chih Yuan Michael Chang și pe violonistul Sebastian Tegzeșiu pentru lucrări de Bartók, Mozart și Ceaikovski.
Renunţarea la zahăr rafinat nu e doar modă, ci devine din ce în ce mai des o soluţie pentru stil de viaţă echilibrat. Zahărul rafinat nu aduce beneficii reale pentru sănătate, dimpotrivă, însă gustul dulce este iubit de mulţi, astfel că devine dificilă renunţarea la acesta. Soluţia? Gustări dulci fără zahăr rafinat, în cantităţi moderate, c-un strop de miere, fructe sau îndulcitori naturali. Dacă medicul permite, desigur.
Târg de locuri de muncă dedicat sectorului energiei regenerabile, la Oradea: Vin 44 de angajatori, inclusiv din Ungaria # Bihoreanul
Oradea Arena va găzdui, miercuri, un târg al locurilor de muncă din sectorul energiei regenerabile, la care și-au confirmat participarea 44 de firme, din care trei din Ungaria, cu un total de peste 680 de joburi. Agenda evenimentului include și mai multe ateliere de lucru pe teme ce țin de energii verzi.
Tinerii pugilişti bihoreni au cucerit trei medalii şi un titlu de campion la Naţionalele de juniori de la Oradea (FOTO) # Bihoreanul
Sportivii bihoreni şi-au adjudecat trei medalii la întrecerile Campionatului Naţional de box pentru juniori, competiţie care s-a desfăşurat săptămâna trecută la sala de sport a Colegiului Tehnic „Traian Vuia” din Oradea. Principalul performer a fost Mădălin Călugăr, care a devenit campion naţional la categoria 48 kg. Colegul său de club, Andrei David Toth, a devenit vicecampion naţional la +80 kg, categorie la care Vasile Daniel Chindriş, de la Basti Box Salonta, a ocupat locul III. Din păcate însă, Raul Benea nu a mai avut şanse să lupte pentru medalii.
Dansatorii orădeni de la Unique Movement Complex reprezintă România la Campionatul Mondial de dans IDO # Bihoreanul
Școala orădeană de dans Unique Movement Complex va reprezenta România la Campionatul Mondial al Organizației Internaționale de Dans (IDO), care se va desfășura în perioada 24-28 octombrie la Ljubljana, capitala Sloveniei. Dansatorii orădeni vor urca pe aceeași scenă alături de unii dintre cei mai buni sportivi din lume.
Zeci de trenuri nu vor mai circula, inclusiv în Bihor, din cauza datoriilor pe care CFR le are către... CFR! # Bihoreanul
Circulația a zeci de trenuri a fost suspendată, începând cu noaptea de luni spre marți, pentru că CFR Călători nu și-a plătit către CFR Infrastructură datoriile acumulate în contul tarifelor pentru utilizarea infrastructurii. Sunt afectate și rute ce traversează județul Bihor, dar puține, în contextul în care pe magistrala Cluj Napoca - Episcopia Bihor traficul este oprit de lucrări pentru modernizare și electrificare a liniilor.
Doi șoferi din Bihor, beți și fără permis, reținuți de polițiști. Aveau peste 1 la mie alcool în aerul expirat # Bihoreanul
Doi bărbați din județul Bihor au fost reținuți de polițiști, după ce s-au urcat la volan fără permis și sub influența alcoolului. Testul rapid al alcoolului a arătat că ambii aveau peste 1 la mie în aerul expirat, iar unul dintre ei a refuzat să meargă la analizele de sânge.
Acțiune amplă în Oradea: Polițiștii caută doi adolescenți trotinetişti care au rănit cu cuțitul un pieton # Bihoreanul
Polițiștii din Oradea desfășoară, luni, o amplă operațiune pentru prinderea a doi adolescenți, cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani, care ar fi rănit cu un cuțit un bărbat, pe strada Milcovului din municipiu. Cei doi au dispărut de la fața locului pe trotinete.
CCR a respins proiectul legii privind reforma pensiilor speciale ale magistraților adoptată de Guvernul Bolojan prin asumarea răspunderii # Bihoreanul
Curtea Constituțională a admis, luni, obiecția de neconstituționalitate a Înaltei Curți de Casație și Justiție cu privire la proiectul de lege prin care Guvernul Bolojan a urmărit să mărească vârsta de pensionare și să micșoreze cuantumul pensiilor magistraților. Motivul ar fi unul extrinsec, potrivit unor surse de presă, și anume lipsa unui aviz al Consiliului Superior al Magistraturii, care trebuia solicitat de Ministerul Muncii, acesta cerând însă un „punct de vedere”. O astfel de decizie ar permite reluarea procesului pentru adoptarea legii.
Performanţă de excepţie pentru tânărul luptător orădean Andrei Pelean, care a cucerit din nou Cupa României la U17 # Bihoreanul
Întrecerile Cupei României la lupte rezervate categoriei de vârstă U17 au adus un rezultat de excepție pentru Clubul orădean ACS Școala de Lupte „Ștefan Rusu”, care a reuşit prin sportivul Andrei Pelean să obţină trofeul pentru a treia oară, deşi acesta a evoluat cu dispensă de vârstă, fiind încă încadrat la categoria U15. Andrei Pelean a avut evoluţii impresionante, reușind să câștige toate cele cinci meciuri disputate, fără a pierde vreun punct tehnic pe întreaga durată a competiției.
Artistele plastice Titiana Marcu și Andrea Kovács, cea dintâi conferențiar universitar la Facultatea de Arte din Oradea, iar a doua masterandă a aceleiași facultăți, vor expune împreună la o galerie de arte din Atena. Orădencele vor prezenta publicului elen 30 de icoane pe lemn.
Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni: temperaturi schimbătoare și ploi temporare # Bihoreanul
Meteorologii au anunțat, luni, cum va fi vremea în țară în următoarele două săptămâni. Pentru regiunea Crișana, deci inclusiv județul Bihor, perioada 20 octombrie-2 noiembrie va fi una cu variații semnificative ale temperaturilor și precipitații sporadice.
Oradea Toastmasters a avut în weekend o prezență puternică la Concursul de Arie organizat la Timișoara, unde membrii clubului au demonstrat talent, curaj și pasiune pentru arta vorbitului în public.
Campania de curățenie de toamnă din Oradea a ajuns la jumătate. În această săptămână, RER Vest ridică deșeuri vegetale în Olosig, Iorga și Podgoria # Bihoreanul
Oradea este în plină campanie de curățenie de toamnă, când cetățenii pot scăpa gratuit de resturile vegetale adunate de prin curți și grădini. Între 20 și 24 octombrie, RER Vest ridică deșeurile din Sectorul 3, adică din cartierele Olosig, Iorga și Podgoria. Ultima săptămână de campanie (27-31 octombrie) va cuprinde cartierele Rogerius, Episcopia și Oncea.
TERMOFICARE ORADEA SA angajează un lăcătuș mecanic pentru Secția Rețele Secundare, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.
De când Bolojan a preluat șefia Guvernului (poziție care, trebuie repetat, fiindcă uităm repede, de data asta nu și-a dorit-o nimeni, iar asta din cauza halului Finanțelor țării) au trecut puțin mai mult de 3 luni, iar percepția publică este că „mătura” Bolojan a pierdut din „paie”. Cu doar 14% voturi pentru partidul pe care îl conduce, premierul e la mâna PSD și, uneori, a UDMR. Doar USR îl susține sincer și o parte din PNL. Nici măcar președintele Nicușor Dan nu-l sprijină...
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că, în ziua de marți 21.10.2025, cu ocazia lucrărilor de intercalare a unor noi reţele de alimentare cu apă în zona străzii Apateului din localitatea Cihei, investiție derulată de către Comuna Sânmartin prin antreprenorul SC LEKO CONSTRUCT SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe total, între orele 8.00 şi 17.00.
Oradea nu stă locului nicio clipă: Teatru, balet, concerte, expoziții și seri de film — un meniu complet pentru oricine vrea să-și încarce serile cu energie și inspirație. De la Direcția 5 la Rivo până la spectacolele Filarmonicii, ai toate motivele să ieși în oraș. Vezi programul complet al evenimentelor din Oradea!
Kelemen Hunor: Coaliția a convenit să taie 10% din posturile efectiv ocupate din administrație și să nu majoreze la anul salariul minim # Bihoreanul
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat că „la coaliție ne-am întors” la propunerea premierului Ilie Bolojan de reducere cu o zecime a posturilor efectiv ocupate din administrația locală, aceeași regulă urmând să se aplice și administrației centrale, iar aceste măsuri vor fi cuprinse în Pachetul 3 care ar putea fi adoptat în noiembrie. De asemenea, liderul UDMR a spus că partidele din coaliție s-au înțeles și să nu fie majorat salariul minim, cum își dorea PSD, deoarece „nu este momentul”.
25 de ani de BIHOREANUL: Un sfert de veac de anchete, reportaje, știri din comunitate și „înțepături” ale lui Bihorel # Bihoreanul
BIHOREANUL împlinește 25 de ani de la lansare: un sfert de veac de anchete, reportaje, știri din comunitate și „înțepături” ale lui Bihorel. Ziarul își va celebra aniversarea pe 24 octombrie, printr-o gală la Sinagoga Sion, în care vor fi decernate tradiționalele Premii ale lui Bihorel. Este o ocazie potrivită să le mulțumim tuturor celor care au construit împreună cu noi istoria BIHOREANULUI: de la cititorii care ne-au cumpărat constant ziarul de la chioșc, partenerii și clienții noștri de publicitate, până la colegii de breaslă care ne-au onorat, de-a lungul anilor, cu premii și recunoaștere.
Anul Nou și nostalgiile: Proiecție-eveniment și dezbatere cu dezvăluiri legate de fosta Securitate, la Muzeul Țării Crișurilor # Bihoreanul
Multipremiatul film „Anul Nou care n-a fost” poate fi văzut într-o proiecție-eveniment, marți, la Muzeul Țării Crișurilor. Actorii Mihai Călin și Andrei Miercure, alături de reprezentanți la CNSAS, vin la Oradea pentru vizionare și o dezbatere despre comunism, memorie și adevăr, ocazie cu care publicul va putea să vadă și „recuzită” autentică folosită de Securitate.
Sorban cel pudic: Din procesul verbal al ședinței de Consiliu a fost scoasă declarația cu urinatul pe Prefectură # Bihoreanul
La mai puțin de două săptămâni după ce s-a lăudat în plină ședință a Consiliului Local că „se pișă” pe juriștii Prefecturii, care ar putea cere în justiție anularea a două hotărâri nelegale pe care le-a inițiat pentru schimbarea destinației unei creșe-grădinițe construite în Urvind cu 1,47 milioane lei din PNDL, așa încât s-o facă școală exclusiv maghiară, vestitul primar din Lugașu de Jos, Sorban Levente, își îngroapă logoreea urologică.
DUR FOREST S.R.L., companie locală din Municipiul Marghita, județul Bihor, specializată în tăierea și rindeluirea lemnului, anunță demararea unui proiect investițional finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027, program pentru care Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest îndeplinește rolul de autoritate de management.
Retrospectiva săptămânii prin ochii lui Bihorel: Cekescu crede că angajații CNI muncesc ca apucații de teama lui Bolovan # Bihoreanul
Ca de obicei, Bihorel are propria versiune legată de evenimentele săptămânii trecute: Cekescu, despre scandalul odorizatoarelor scumpe găsite la Compania Națională de Investiții: „Degeaba sare presa ca proasta, oamenii de acolo n-au nicio vină, totul e din cauza lui Bolovan. Că de când îi amenință că-i dă afară, muncesc ca apucații, se zbat, transpiră. Fără odorizante, atmosfera ar fi fost irespirabilă”.
AVE ROMÂNIA, punct de lucru Beiuș, angajează ÎNCASATOR. Ce vei face: Vei distribui facturile în teren și vei încasa contravaloarea serviciilor de salubritate. Află care sunt cerințele!
Nu ratați noul BIHOREANUL tipărit! Ziarul împlinește 25 de ani de la prima ediție tipărită # Bihoreanul
Luni, 20 octombrie, a apărut o nouă ediție a BIHOREANULUI tipărit, cu un conţinut variat şi bogat în informaţii exclusive. Dintre subiecte: Cine ar fi crezut? S-au făcut 25 de ani cu BIHOREANUL; La Spitalul Beiuş, o pacientă a fost lăsată fără ajutor până când a intrat în comă; Interviu cu dr. Daniela Rahotă: „O pălincă cu miere doar amețește omul, nu vindecă”; Mii de bihoreni nu se pot încălzi pe gaz, deși au rețele nou-nouțe; Două tinere au fost agresate sexual de un pretins kinetoterapeut; Povestea inginerului constructor reprofilat ca hornar și povestea completă a străzii Republicii din Oradea, de la formarea orașului până azi.
Handbaliștii de la CSM Oradea au o săptămână plină de foc: luni joacă la Făgăraș, în derby-ul etapei din Divizia A – Seria C, iar miercuri se deplasează la Odorheiu Secuiesc pentru primul tur al Cupei României. Două meciuri grele, care pot testa forma și rezistența echipei bihorene.
FC Bihor a suferit la Slatina cel de-al doilea eşec din campionat, dar a rămas pe locul 2 (FOTO) # Bihoreanul
Formaţia FC Bihor a suferit duminică cel de-al doilea eşec din actuala ediţie de campionat, însă a rămas pe locul 2 în liga secundă. Orădenii au evoluat de această dată la Slatina, unde au cedat cu scorul de 0-2. Roş-albaştrii au ratat însă un penalty la scorul de 0-1, prin Dragoş Tescan, De asemenea, ei au avut om în plus din minutul 56.
"Afară din şcoli cu profii agresori! Misoginia distruge România": Peste 200 de oameni la primul marș „Împreună pentru siguranța femeilor” din Oradea (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Duminică, Oradea a avut voce. Peste 200 de oameni – mulți dintre ei tineri și adolescenți – au umplut străzile la primul marș „Împreună pentru siguranța femeilor”, o inițiativă a grupului Artemiss, fondat de actrițele Anda Tămășanu și Eleonora Tiu, în parteneriat cu Rețeaua VIF. Mesajul l-au spus răspicat la megafoane şi l-au pictat pe pancarte: siguranța femeilor nu e negociabilă.
Deși la o primă vedere legea pare a fi morală și conformă cerințelor societății noastre, în realitate este un nou exemplu de legiferare populistă, ineficientă și chiar neconstituțională...
Accident între Beiuș și Budureasa: impact puternic între un Mercedes și un Golf 5, o persoană a ajuns la spital # Bihoreanul
O persoană a ajuns la spital, duminică, în urma unui accident rutier produs pe drumul judeţean dintre Beiuș și Budureasa. În coliziune au fost implicate un Mercedes și un Volkswagen Golf 5, iar în urma impactului puternic, Golf-ul a fost proiectat în afara șoselei.
Proiect: Casele de până la 150 mp și anexele mici nu vor mai avea nevoie de autorizație. Explicațiile ministrului Cseke Attila # Bihoreanul
Casele de locuit de până la 150 de metri pătrați din mediul rural, dar și anexele gospodărești din rural și urban vor putea fi construite fără autorizație de construire, potrivit unui proiect de Cod al Urbanismului propus de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.
Cinci tineri reținuți la Oradea, după ce și-au jefuit un prieten în propria locuință. Judecătorii au refuzat să-i trimită după gratii # Bihoreanul
Cinci tineri cu vârste între 15 și 18 ani au fost reținuți de polițiștii din Oradea, fiind acuzați că ar fi intrat în apartamentul unui amic de-al lor și, sub amenințare, i-ar fi furat un telefon mobil, un microfon și o geacă. Pentru trei dintre suspecți, anchetatorii au solicitat arestarea preventivă, însă judecătorul de drepturi și libertăți a respins cererea.
Romii acuză statul că le "distruge tradiția": cer voie să-și mărite fetele „ca pe vremuri”... măcar la 16 ani (VIDEO) # Bihoreanul
Protest neobișnuit la Târgu Jiu, unde zeci de romi au ieșit în stradă acuzând Guvernul că le „șterge” tradițiile. Manifestanții sunt nemulțumiți de un proiect de lege inițiat de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, menit să combată căsătoriile forțate și cele între minori, și au cerut ca legea să le permită căsătoriile „măcar la 16 ani”.
Cosmin Bonica este un caz pierdut pentru societate, Poliție, Justiție și TVA. Evaziunea descoperită în 2014, în valoare de 6 milioane de lei, nu s-a sfârșit la pușcărie, datorită impecabilei prestații judecătorești, finalizate cu deja o previzibilă prescriere. Dacă a văzut că-i merge, iar a înfundat ANAF-ul cu facturi fictive și noi pagube importante pe seama blegului Stat Român.
Căldura jazzului: Șase premiere muzicale și artiști din opt țări la ORA Jazz Festival 2025 # Bihoreanul
Șase premiere muzicale, artiști din opt țări și un „fir conductor” comun, pianul, la ORA Jazz Festival. Ediția a șasea a festivalului se va desfășura la mijlocul lunii noiembrie, concertele unor invitați, ca trompetistul italian Paolo Fresu și pianistul cubanez Omar Sosa, urmând să fie găzduite de sala Filarmonicii și de Sinagoga Sion.
Liga 3: Lotus Băile Felix şi Crişul Sântandrei au obţinut puncte importante în deplasare, Bihorul Beiuş a cedat pe teren propriu # Bihoreanul
Echipele bihorene de fotbal din Liga a III-a au cucerit patru puncte în etapa din acest weekend. Toate acestea au fost obţinute însă în deplasare, fiind că CS Bihorul Beiuş, singura formaţie care a evoluat pe teren propriu, a cedat cu 0-2 în faţa celor de la SCM Zalău. Lotus Băile Felix a câştigat, în schimb, jocul de la Dej, cu Unirea, cu 2-1, în timp ce Crişul Sântandrei a remizat cu 1-1 pe terenul revelaţiei actualului sezon, Unirea Tăşnad.
Formaţia de baschet masculin CSM CSU Raiffeisen Oradea a obţinut o victorie importantă, sâmbătă seara, în deplasare, pe terenul celor de la CSO Voluntari şi rămâne cu punctaj maxim în Liga Naţională. Bihorenii s-au impus cu 81-76 şi au câştigat pentru a cincea oară consecutiv pe terenul ilfovenilor. Este al patrulea succes, din patru posibile, pentru roş-albaştri în actuala ediţie de campionat.
Guvernare turistică: Membrii Asociaţiei Comunelor din România fac „sesiuni de lucru” în Deltă, la 5 stele # Bihoreanul
Mai mulţi primari ai comunelor din judeţ şi angajaţi ai filialei Bihor a Asociaţiei Comunelor din România - entitatea despre care BIHOREANUL a dezvăluit recent că îi are pe statele de plată pe angajații primăriilor de comune - au participat, cu un efort demn de toată lauda, la o „sesiune de lucru” pe tema Bunei Guvernări.
