Percheziții în șase județe, într-un dosar de evaziune fiscală de aproape 6 milioane de euro
Digi24.ro, 21 octombrie 2025 09:30
În această dimineață, au loc 12 percheziții în Ploiești, Târgoviște, Brașov, Suceava, Oradea și în județul Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală. Ancheta vizează afaceri din domeniul achizițiilor auto, iar prejudiciul este estimat la aproape 6 milioane de euro, echivalentul a circa 30 de milioane de lei.
Acum 10 minute
09:40
UE elaborează norme care să permită statelor membre să să rețină navele Rusiei din „flota fantomă” # Digi24.ro
Rusia a fost acuzată în repetate rânduri că utilizează tancurile flotei „umbra” pentru a transporta petrol și gaze, încălcând sancțiunile internaționale impuse în urma războiului cu Ucraina. UE intenționează să ia măsuri împotriva navelor „flotei fantomă” a Rusiei în apele europene, potrivit documentelor interne ale blocului, permițând statelor membre să oprească și să abordeze navele suspecte.
Acum 30 minute
09:30
Explozia de la rafinăria Petrotel Lukoil din Ploiești: care este starea bărbatului rănit și impactul incidentului asupra mediului # Digi24.ro
Muncitorul care a fost rănit în explozia produsă luni, pe platforma rafinăriei Lukoil, fiind lovit de un capac de canal dislocat de suflul deflagraţiei, este angajat al unei firme contractante. Oficialii rafinăriei susţin că bărbatul este în stare stabilă, dar şi că explozia nu a avut impact asupra mediului.
09:30
09:20
Vot istoric: Sanae Takaichi devine prima femeie prim-ministru al Japoniei. Săptămâna viitoare îl va întâlni pe Donald Trump # Digi24.ro
Lidera conservatoare Sanae Takaichi a fost numită marţi în funcţia de premier al Japoniei, devenind prima femeie care ocupă acest post, datorită unei coaliţii parlamentare formate cu o zi înainte în urma unor negocieri de ultim minut, informează BBC.
09:20
„Trump a fost manipulat de Putin”. Un fost ambasador american la Kiev crede că summitul de la Budapesta este o victorie pentru Moscova # Digi24.ro
Un diplomat american a pus la îndoială eforturile recente ale Casei Albe de a media încetarea războiului Rusiei în Ucraina, susținând că Moscova folosește procesul în avantajul său și că abordarea președintelui Donald Trump este sortită „eșecului”, relatează Kyiv Post.
Acum o oră
09:10
SUA şi Australia, acord de miliarde de dolari pentru aprovizionarea cu „pământuri rare”. „Ducem parteneriatul la un nivel superior” # Digi24.ro
SUA şi Australia au semnat un acord pentru a stimula aprovizionarea cu pământuri rare şi alte minerale critice, în contextul în care administraţia Trump caută modalităţi de a contracara dominaţia Chinei pe piaţă, relatează BBC.
09:00
Donald Trump „a vorbit în continuu” în întâlnirea cu Zelenski și s-a plâns că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, ar fi „vorbit în continuu” despre faptul că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace în timpul întâlnirii cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, la Casa Albă, săptămâna trecută.
08:50
Începe construcția unei autostrăzi care va lega Bucureștiul de Salonic. Acordul dintre România, Bulgaria și Grecia va fi semnat în luna noiembrie. Pe lângă autostradă, proiectul prevede și construcția unei căi ferate, informează Digi24.
Acum 2 ore
08:40
Tornadă lângă Paris: un mort și 10 răniți. Mai multe macarale s-au prăbușit peste casele oamenilor din cauza rafalelor puternice # Digi24.ro
O tornadă a devastat luni cartierele din nordul Parisului, răsturnând trei macarale, ucigând o persoană și lăsând alte 10 în stare gravă, au declarat autoritățile citate de The Guardian.
08:30
Cum va fi vremea până pe 17 noiembrie. Estimările meteo pentru următoarele patru săptămâni # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți, 21 octombrie, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, valabilă în intervalul 20 octombrie - 17 noiembrie.
08:00
O parte a Casei Albe a fost demolată luni pentru a construi viitoarea sală de bal a preşedintelui SUA Donald Trump, marcând începutul unuia dintre cele mai mari şantiere la celebra clădire din ultimul secol, au constatat jurnalişti ai agenţiei France Presse.
07:50
Antreprenorul Mark Savaya, specializat în cultivarea canabisului, numit de Donald Trump emisar special al SUA în Irak # Digi24.ro
Preşedintele Donald Trump l-a numit pe antreprenorul Mark Savaya, fondatorul Leaf and Bud - o întreprindere de cultivare a canabisului în interior - în postul de emisar special al Statelor Unite în Irak, atribuindu-i meritul de a fi contribuit la creşterea numărului de voturi în favoarea sa în alegerile prezidenţiale din 2024, relatează AFP.
Acum 4 ore
07:40
Daniel Naroditsky, mare maestru de şah şi cunoscut comentator al acestui sport, a a murit la vârsta de 29 de ani.
07:10
Spionajul militar ucrainean, despre strategia atacurilor în interiorul Rusiei: „Rușii încă nu înțeleg fenomenul” # Digi24.ro
Atacurile ucrainenilor în interiorul teritoriului rus vizează infrastructura critică a Rusiei, iar efectul acestor operațiuni este deja semnificativ, susține Vadym Skibitskyi, şeful adjunct al agenţiei de informaţii militare a Ucrainei (HUR), potrivit RBC Ukraine.
07:10
Racheta balistică „monstru” Hyunmoo-5 intră în dotarea armatei din Coreea de Sud până la sfârșitul anului # Digi24.ro
Coreea de Sud va începe curând utilizarea de balistice Hyunmoo-5, considerate cele mai puternice rachete non-nucleare din lume, până la sfârșitul anului 2025, raportează Defenсe Blog, citând ministrul apărării Ahn Gyu-back.
07:10
Ședință în Coaliție: mandatul lui Ilie Bolojan după decizia CCR și data alegerilor din București, în discuție. Ce variante sunt pe masă # Digi24.ro
Coaliția de guvernare se reunește astăzi, de la ora 14:00, în ședință, după ce judecătorii Curții Constituționale au respins reforma pensiilor magistraților, decizie care a pus sub semnul întrebării mandatul premierului Ilie Bolojan. Liderii trebuie să ia o hotărâre și în privința alegerilor din București, unde s-au conturat deja mai multe variante, toate implicând un scrutin în acest an: finalul lunii noiembrie sau începutul lunii decembrie.
07:10
Avertismentul Bulgariei: Rusia colaborează cu infractorii pentru destabilizarea Europei, cu ajutorul involuntar al ONG-urilor umanitare # Digi24.ro
Spionii ruși și grupurile umanitare de extremă stânga colaborează cu traficanții de persoane pentru a inunda Europa cu migranți ilegali, afirmă Daniel Mitov, ministrul de Interne al Bulgariei, care spune că guvernul său are dovezi că serviciul de informații externe al Rusiei are legături directe cu bandele criminale care facilitează imigrația ilegală în Uniunea Europeană, scrie The Times.
07:10
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin inamicii și cine a orchestrat anexarea Crimeei # Digi24.ro
De mulți ani, Serviciul pentru protecția ordinii constituționale și lupta contra terorismului (SZKSBT), cunoscut și drept Serviciul Doi al FSB, a funcționat practic ca o versiune rusească a Gestapo – poliția secretă responsabilă de represiune și teroare pe plan intern. Ofițerii acestui serviciu sunt cei care au otrăvit importanți membri ai opoziției ruse, potrivit unui fost ofițer FSB, care a dezvăluit detalii noi despre ucigașii lui Alexei Navalnîi și supravegherea inamicilor regimului lui Putin, dar și despre rolul crucial jucat de Serviciul Doi al FSB în orchestrarea anexării Crimeei.
07:10
China va avea în curând un nou plan cincinal. Trei momente în care acestea au remodelat istoria lumii # Digi24.ro
Liderii de vârf ai Chinei se reunesc săptămâna aceasta la Beijing pentru a decide obiectivele și aspirațiile cheie ale țării pentru restul deceniului, scrie BBC.
07:10
Regiunea care ar putea decide soarta războiului din Ucraina: De ce este Donbas obsesia lui Putin # Digi24.ro
După aproape patru ani de război, regiunea Donbas a redevenit un subiect central al discuțiilor internaționale. Vladimir Putin încearcă din nou, prin manevre politice, să obțină ceea ce nu a reușit să cucerească prin forță: inima industrială a Ucrainei, relatează Kyiv Independent.
07:10
Platforma online Lonely Planet, recunoscută pentru ghidurile și informațiile turistice, a realizat un studiu privind cele mai interesante orașe europene de vizitat în perioada Halloweenului. Conform rezultatelor, mai multe destinații din România se află în fruntea recomandărilor.
07:10
Randament slab al planului bugetar al Ursulei Von der Leyen pentru regiunile mai sărace: „Doar un euro creștere a PIB” # Digi24.ro
Politica UE în valoare de 392 de miliarde de euro destinată sprijinirii regiunilor mai sărace are un randament foarte redus, sugerează un nou studiu, chiar în momentul în care Bruxellesul pregătește cea mai mare reorganizare a bugetului său din ultimii 30 de ani. Fiecare euro cheltuit de UE prin „politica de coeziune” - principalul său instrument de reducere a inegalităților regionale - generează doar aproximativ 1 euro de creștere suplimentară a PIB, potrivit unui studiu realizat de Zareh Astryan, profesor de economie la Universitatea din Munster. Studiul, prezentat de Financial Times, pune la îndoială valoarea fondurilor de dezvoltare regională, în contextul în care Comisia Europeană planifică reforme bugetare radicale.
07:10
Cercetătorii au inventat un microcip revoluționar care îi ajută pe pacienții orbi să își recapete vederea. Cum funcționează implantul # Digi24.ro
Cercetătorii au inventat un implant ocular electronic ce îi ajută pe pacienții care au orbit să își recapete văzul prin refacerea parțială a vederii centrale esențiale pentru citit și alte activități de zi cu zi.
Acum 12 ore
00:40
Accident grav pe un bulevard din Craiova, cu cinci mașini implicate. Două s-ar fi luat la întrecere de la semafor # Digi24.ro
Accident grav în luni seară în Craiova. Trei persoane au ajuns la spital în urma unui carambol cu cinci mașini pe un bulevard circulat din oraș.
00:10
Israelul recuperează trupul unui alt ostatic din Gaza. Hamas a predat 13 până acum, dar susține că are nevoie de timp pentru restul # Digi24.ro
Israelul a anunţat luni seară că a recuperat, prin intermediul Crucii Roşii, corpul unui alt ostatic reţinut în Fâşia Gaza, al treisprezecelea returnat de Hamas în temeiul acordului de încetare a focului în vigoare în teritoriul palestinian.
00:00
Ce au descoperit anchetatorii la cablul dintre cele două cabine ale funicularului Gloria din Lisabona, unde au murit 17 oameni (raport) # Digi24.ro
Cablul cu care erau legate cele două cabine ale funicularului Gloria din Lisabona, a cărui deconectare a cauzat deraierea uneia dintre ele la începutul lunii septembrie, provocând moartea a 17 persoane, nu respecta standardele, conform constatărilor preliminare publicate luni într-un raport de Biroul pentru Prevenirea şi Investigarea Accidentelor Aeriene şi Feroviare (GPIAAF), relatează AFP.
00:00
Zona blocului din Rahova unde a avut loc explozia rămâne sub restricții. Poliția și firmele de utilități, în teren pentru evaluări # Digi24.ro
Intervenţiile la locul exploziei la blocul din Rahova au fost făcute și luni, fiind implicate mai multe instituţii şi firme. Anchetatorii au continuat cercetările, fiind permis și accesul firmelor de utilităţi pentru evaluarea defecţiunilor, cât şi accesul oamenilor ca să își ia bunuri din apartamente. Autoritățile au mai anunțat că opt din cei 15 răniţi sunt încă în spital.
20 octombrie 2025
23:50
Doi bărbaţi suspectaţi că au bătut un bărbat din Timiș și i-au dat foc au fost reţinuţi. Ce nu au putut stabili anchetatorii # Digi24.ro
Doi bărbaţi suspectaţi că au bătut cu bestialitate un bărbat, într-o localitate din judeţul Timiş, şi apoi l-au incendiat au fost reţinuţi. Procurorii nu au putut stabili dacă victima mai trăia sau nu în momentul incendierii.
23:30
Un militar nord-coreean a dezertat în Coreea de Sud traversând cea mai minată zonă din lume # Digi24.ro
Un militar nord-coreean a dezertat în Coreea de Sud traversând frontiera minată care desparte cele două ţări - Zona Demilitarizată (DMZ), cel mai minat loc din lume. El fost prins şi plasat în detenţie, în weekend, de către armata sud-coreeană, a anunţat Comitetul Şefilor Statului Major Interarme sud-coreean (JCS), relatează AFP.
23:20
Premieră privind drepturile reproductive ale femeilor. Japonia aprobă vânzarea fără rețetă a pilulei „de a doua zi” # Digi24.ro
Japonia a aprobat pentru prima dată vânzarea fără rețetă a unei pilule contraceptive de urgență, a anunțat producătorul medicamentului, ceea ce va permite femeilor din țară să o obțină fără prescripție medicală, scrie BBC.
23:20
Ministra Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a participat luni la Reuniunea Ministerială privind securitatea şi conectivitatea trans-regională în regiunea Mării Negre, organizată în marja Consiliului Afaceri Externe (CAE). În cadrul discuțiilor, Oana Țoiu a transmis oferta României de a găzdui hub-ul de Securitate Maritimă al UE.
22:50
Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate va fi operațională parțial din acest an, anunță Alexandru Rogobete # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că, până în august 2026, noua Platformă Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) va fi operaţională, permițând ca istoricul medical al unei persoane să fie accesat oricând şi oriunde de pe telefon sau calculator.
22:50
Preşedintele ales al Boliviei, senatorul de centru-dreapta Rodrigo Paz, a anunţat luni că relaţiile diplomatice cu Statele Unite, întrerupte din 2008 sub guvernul fostului preşedinte de stânga Evo Morales, vor fi „restabilite”, notează AFP.
22:40
Donald Trump nu crede că Ucraina poate câștiga războiul cu Rusia, dar susține că „orice se poate întâmpla” # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump a declarat luni, în cadrul unei întâlniri cu premierul australian Anthony Albanese, că Ucraina „ar putea totuși să câștige războiul cu Rusia”, dar nu crede că se va întâmpla asta, relatează agenția de presă RBC Ukraine.
22:30
Comisiile din Parlament aprobă achiziția de tancuri și introducerea serviciul militar voluntar de 4 luni, cerute de MApN # Digi24.ro
Programul de înzestrare „Tanc principal de luptă”, în valoare de aproape 6,49 miliarde euro, a fost aprobat în unanimitate de comisiile pentru apărare ale Parlamentului, inițiativă care aparține Ministerului Apărării. Totodată, comisia de apărare a Camerei Deputaţilor a adoptat un raport de admitere asupra legii care introduce serviciul militar voluntar, în care cei interesați pot face o pregătire de patru luni.
21:50
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat luni, despre al doilea mandat la Cotroceni, că este devreme să ia o decizie, dar în principiu îşi doreşte, pentru că a înţeles că este nevoie de timp ca să faci lucruri în societate.
21:50
Ciucu propune un referendum pe tema eliminării pensiilor speciale. Când spune liberalul că ar putea avea loc # Digi24.ro
Primarul Sectorului 6 și prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a declarat că un referendum pe tema eliminării pensiilor speciale ar fi oportun să fie organizat odată cu alegerile parţiale locale de anul acesta, inclusiv cele din București, după ce CCR a decis că e neconstituțională legea privind pensiile magistraților. Ideea organizării unui astfel de referendum a fost inițial propusă de președintele USR, Dominic Fritz.
21:50
UE respinge propunerea lui Trump ca Ucraina „să fie împărţită”. Kaja Kallas: „Acest lucru este foarte periculos” # Digi24.ro
Ucraina nu ar trebui să fie nevoită să renunțe la teritorii ca parte a unui acord de pace cu Rusia, a spus luni Kallas, după ce președintele american Donald Trump a cerut Kievului să cedeze o parte din teritoriu pentru a pune capăt războiului.
21:20
Bulgaria ar putea permite avionului care îl duce pe Putin la Budapesta să-i traverseze spaţiul aerian, anunță ministrul de externe # Digi24.ro
Avionul preşedintelui rus Vladimir Putin care îl va transporta pe liderul de la Kremlin la Budapesta pentru a participa la întâlnirea cu preşedintele american Donald Trump ar putea primi autorizaţie să survoleze spaţiul aerian al Bulgariei, a declarat ministrul bulgar de externe Georg Georgiev, citat de postul public de radio.
21:10
Președintele Nicușor Dan exclude ruperea coaliției de guvernare: „Sunt partide responsabile” # Digi24.ro
Șeful statului a respins categoric ipoteza unei crize politice, luni, afirmând că toate partidele din coaliția de guvernare sunt responsabile și unite în fața provocărilor actuale. Întrebat dacă ar propune un premier susţinut de AUR şi de încă un alt partid, în cazul în care actuala coaliţie eşuează, preşedintele a exclus categoric această ipoteză.
21:00
Poliția Capitalei cere ajutorul pentru găsirea unei fete de 9 ani, dată dispărută luni din Bucureşti. A fost emis şi un mesaj Ro-Alert.
21:00
Nicușor Dan, despre alegerile pentru București: „E legitim ce zic USR și PSD”. Când ar vrea președintele să aibă loc scrutinul # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan ar prefera ca scrutinul pentru funcția de primar general să aibă loc în luna noiembrie, astfel încât momentul să nu interfereze cu sărbătorile de iarnă și cu vacanțele. Șeful statului consideră că atât USR, cât şi PSD au puncte de vedere legitime în ce priveşte organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei.
20:50
Moşteanu, întrebat dacă a făcut armata: „Sunt foarte mulţi care n-au satisfăcut stagiul militar” # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat luni că el este un ministru civil potrivit unei separaţii clare în statul român şi în jurul său are militari de carieră, profesionişti foarte buni, cu care lucrează în fiecare zi. El a răspuns astfel acuzațiilor că nu a satisfăcut stagiul militar.
20:50
Alertă în Caracal: Zeci de oameni au fost evacuați dintr-un bloc unde s-a simțit miros de gaz # Digi24.ro
Aproape 60 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc din Caracal, luni seară, după ce în zonă s-a simţit puternic miros de gaz. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de intervenție.
Acum 24 ore
20:40
Prima reacție a premierului Ilie Bolojan după ce Curtea Constituțională a respins reforma pensiilor speciale # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan anunţă că reforma pensiilor magistraţilor rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern, asumat de întreaga coaliţie. CCR nu a respins pe fond proiectul. Aşa că Guvernul poate relua demersul, iar standardul procedural pentru primirea avizului CSM va fi respectat.
20:30
Serghei Lavrov și Marco Rubio au avut o discuție telefonică „constructivă” înaintea summitului Putin-Trump # Digi24.ro
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a avut luni o convorbire telefonică cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, în contextul pregătirilor pentru viitorul summit dintre președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump, care urmează să aibă loc la Budapesta.
20:10
Interdicţia de a importa gaze naturale ruseşti în Uniunea Europeană până la sfârşitul anului 2027 a fost aprobată luni de majoritatea statelor membre, în cadrul unei reuniuni a miniştrilor europeni ai energiei care a avut loc la Luxemburg.
20:00
Nicuşor Dan, despre o demisie a lui Bolojan: „Nicidecum”. Când spune președintele că va fi rezolvată problema pensiilor magistraților # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, despre demisia din funcția de premier Ilie Bolojan în contextul neconstituționalității legii privind pensiile speciale ale magistraților decisă de CCR, că „nicidecum” nu este cazul pentru un astfel de gest. Șeful statului a adăugat că „nu e o chestiune aşa de importantă încât un Guvern să-şi dea demisia”.
19:50
„Tiranii ca Putin răspund doar la forţă”. Premierul britanic vrea ca aliații să crească presiunea asupra mașinăriei de război rusești # Digi24.ro
Premierul britanic Keir Starmer le va cere aliaților, la reuniunea „Coaliției Voinței”, să intensifice sancțiunile economice împotriva Rusiei, pentru a slăbi industria de apărare a lui Vladimir Putin și a consolida sprijinul pentru Ucraina.
19:40
Premierul slovac Robert Fico declară că PES este un „partid de homosexuali” după excluderea formaţiunii sale din rândurile acestuia # Digi24.ro
Premierul Slovaciei, politicianul populist Robert Fico, a declarat luni că Partidul Socialiştilor Europeni (PSE) ar trebui să se numească „partidul homosexualilor”, într-o reacţie la excluderea formaţiunii sale, SMER, din cauza îndepărtării acesteia de „valorile europene”, relatează EFE.
