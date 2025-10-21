Iuliu Mureșan îl demite pe Andrea Mandorlini – Dorinel Munteanu, favorit să revină la CFR Cluj
ViaCluj, 21 octombrie 2025 10:20
La scurt timp după finalul meciului disputat de CFR Cluj, noul președinte al clubului, Iuliu Mureșan (71 de ani), ar fi luat o decizie importantă privind banca tehnică: italianul Andrea Mandorlini va fi demis, iar în locul său ar urma să fie numit Dorinel Munteanu, un fost antrenor al echipei din Gruia. Potrivit informațiilor publicate […] The post Iuliu Mureșan îl demite pe Andrea Mandorlini – Dorinel Munteanu, favorit să revină la CFR Cluj appeared first on ViaClujTV.
• • •
Alte ştiri de ViaCluj
Acum o oră
10:30
Marți, 21 octombrie 2025, vremea se va încălzi ușor în majoritatea regiunilor țării, după câteva zile cu temperaturi scăzute. Dimineața va fi rece în aproape toată România, însă pe parcursul zilei valorile termice vor fi mai plăcute, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în vestul și nord-vestul țării, […] The post ANM: Vreme mai caldă în toată țara. – Temperaturile urcă până la 20°C appeared first on ViaClujTV.
10:30
Universitatea Cluj își alege noul antrenor: Adrian Mutu și Cristiano Bergodi, principalii candidați # ViaCluj
Universitatea Cluj se află în fața unei decizii importante privind viitorul echipei. Conducerea „șepcilor roșii” urmează să anunțe, marți, 21 octombrie 2025, numele noului antrenor care îl va înlocui pe Ioan Ovidiu Sabău, cel care a părăsit recent banca tehnică. Potrivit informațiilor obținute de Cluj24, printre candidații principali se numără Adrian Mutu și Cristiano Bergodi, […] The post Universitatea Cluj își alege noul antrenor: Adrian Mutu și Cristiano Bergodi, principalii candidați appeared first on ViaClujTV.
10:20
Iuliu Mureșan îl demite pe Andrea Mandorlini – Dorinel Munteanu, favorit să revină la CFR Cluj # ViaCluj
La scurt timp după finalul meciului disputat de CFR Cluj, noul președinte al clubului, Iuliu Mureșan (71 de ani), ar fi luat o decizie importantă privind banca tehnică: italianul Andrea Mandorlini va fi demis, iar în locul său ar urma să fie numit Dorinel Munteanu, un fost antrenor al echipei din Gruia. Potrivit informațiilor publicate […] The post Iuliu Mureșan îl demite pe Andrea Mandorlini – Dorinel Munteanu, favorit să revină la CFR Cluj appeared first on ViaClujTV.
10:10
Clujul, al doilea județ din România după numărul de salariați – Salarial mediu depășește 6.500 lei # ViaCluj
La finalul lunii august 2025, numărul salariaților din județul Cluj era de 288.444 persoane, conform datelor furnizate de Direcția Regională de Statistică Cluj. Cifra marchează o scădere ușoară, de 721 de angajați față de luna iulie, însă comparativ cu aceeași perioadă din 2024, efectivul este mai mare cu 1.304 persoane. Clujul, pe locul doi în […] The post Clujul, al doilea județ din România după numărul de salariați – Salarial mediu depășește 6.500 lei appeared first on ViaClujTV.
Acum 24 ore
17:10
Mercure Alba Iulia, primul hotel de 4 stele afiliat unei rețele internaționale din municipiu, marchează o etapă importantă în dezvoltarea turismului local. Cu o investiție de peste 10,5 milioane de euro și 118 camere (inclusiv 10 apartamente), hotelul este rezultatul unui proiect realizat pe baza unui studiu de fezabilitate efectuat de o companie independentă specializată […] The post La Alba Iulia a fost inaugurat primul hotel afiliat internațional din orașul Marii Uniri appeared first on ViaClujTV.
15:40
Campioana României a fost învinsă în ABA League, scor 81-77, de una dintre cele mai în formă formații din acest sezon. U-BT, care evoluează şi în EuroCup, a doua competiţie ca valoare, a pierdut în faţa formaţiei Dubai Basketball, care evoluează în competiția de elită Euroliga, și care mai mult, are victorii în ultimele sale meciuri, cu FC Barcelona și cu campioana Fenerbahce. După confruntarea […] The post Evoluție încurajatoare pentru U-BT Cluj-Napoca în Dubai – Simona Halep, printre suporteri appeared first on ViaClujTV.
15:10
Congresul Medicilor Veterinari din România: Sute de specialiști s-au reunit la Cluj pentru a trasa direcțiile în domeniu # ViaCluj
Cluj-Napoca găzduiește cea de-a VIII-a ediție a Congresului Medicilor Veterinari din România, între 19-22 octombrie 2025. Specialiștii din țară și din străinătate prezintă și dezbat provocările momentului și se angajează să continue în misiunea de protejare a sănătății și compasiunii. La eveniment a fost prezent și primarul Emil Boc, care a subliniat rolul esențial al […] The post Congresul Medicilor Veterinari din România: Sute de specialiști s-au reunit la Cluj pentru a trasa direcțiile în domeniu appeared first on ViaClujTV.
14:30
Un incendiu a izbucnit în această dimineață într-un apartament din localitatea Aghireșu-Fabrici, județul Cluj. La fața locului au intervenit de urgență pompierii din cadrul Detașamentului Huedin, care au acționat prompt pentru stingerea flăcărilor. Potrivit primelor informații, focul s-a declanșat într-un apartament situat la parterul unui bloc, cu o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați. […] The post Apartament cuprins de flăcări în Aghireșu-Fabrici – Trei persoane s-au autoevacuat appeared first on ViaClujTV.
14:00
Mara Popa, doctorandă a Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca (UAD), a obținut un prestigios premiu internațional pentru reinterpretarea macrameului tradițional românesc. Tânăra creatoare, absolventă a programului de master în Design Vestimentar, a fost desemnată câștigătoarea Next Generation Talent Award în cadrul celei mai recente ediții a Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week, una dintre cele […] The post Mara Popa, doctorandă UAD Cluj, premiată internațional la Mercedes-Benz Fashion Week appeared first on ViaClujTV.
13:10
Festivitatea de premiere PRO INVENT 2025 – Inovații și invenții din numeroase domenii au fost recunoscute # ViaCluj
Cea de-a XXII-a ediție a Salonului Internațional al Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii – PRO INVENT, organizată de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN), s-a încheiat vineri, 17 octombrie, cu o ceremonie festivă în cadrul căreia au fost recunoscute inovații și invenții din numeroase domenii. Desfășurată în premieră în noile spații moderne ale HUB UTCN, ediția […] The post Festivitatea de premiere PRO INVENT 2025 – Inovații și invenții din numeroase domenii au fost recunoscute appeared first on ViaClujTV.
13:00
În cursul zilei de luni, 20 octombrie, Ioan Varga a anunțat că formația din Gruia are un nou președinte. După ce s-a aflat că are de ales între Iuliu Mureșan și Marian Copilu, Varga a luat decizia. Mureșan a fost președintele lui CFR în „era Paszkany”, din 2001 și până în 2017, când clubul a […] The post Iuliu Mureșan, noul președinte al CFR Cluj – Motivele pentru care l-a ales Nelu Varga appeared first on ViaClujTV.
12:10
Banca Regională pentru Alimente Cluj a lansat astăzi apelul oficial pentru înscrierea voluntarilor care doresc să participe la Colecta Națională de Alimente – ediția de Crăciun 2025. Evenimentul, ajuns la cea de-a 13-a ediție, se va desfășura în perioada 5–7 decembrie 2025, în mii de magazine din întreaga țară. În județele Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și […] The post Banca Regională pentru Alimente caută voluntari pentru Colecta Națională de Alimente appeared first on ViaClujTV.
11:50
Luni, 20 octombrie 2025, locuitorii din Cluj-Napoca vor avea parte de o zi cu temperaturi maxime de 11 grade Celsius și un cer predominant senin. Minima zilei, de -1 grad Celsius, a fost înregistrată în jurul orei 5:00 dimineața. Pe parcursul zilei, valorile termice vor crește treptat, iar la ora 11:00 se vor înregistra aproximativ […] The post Vremea la Cluj-Napoca, luni, 20 octombrie 2025: maxime de 11°C și cer senin appeared first on ViaClujTV.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Urban Playfield, festivalul sporturilor luate în joacă, a încheiat cu succes a doua ediție și a dus bucuria mișcării în 9 orașe din țară: Sibiu, Oradea, Craiova, Constanța, Galați, Cluj-Napoca, Brașov, București și Pitești. Pentru unele dintre ele a fost o revedere, pentru altele – o premieră. În total, peste 34.000 de participanți au luat […] The post Urban Playfield 2025 a adus zeci de mii de zâmbete prin sport și joacă, în toată țara appeared first on ViaClujTV.
18 octombrie 2025
12:10
Într-o eră în care tehnologia a devenit o extensie firească a vieții cotidiene, pentru tinerii care cresc într-un mediu dominat de ecrane, rețele sociale și acces instant la informație, lumea digitală nu mai este un spațiu separat, ci o parte integrantă a identității lor. Totuși, această conectare permanentă ridică tot mai multe întrebări: în ce […] The post Între conexiune și izolare: Tinerii și efectele dezvoltării în era digitală appeared first on ViaClujTV.
10:10
După ce declarațiile președintelui ANAF Adrian Nica cu privire la „gemul făcut de bunica” au stârnit controverse în spațiul public, instituția a precizat că nu intenționează să impoziteze autoconsumului populației. „Ca urmare a interpretărilor apărute în spațiul public pe data de 15 octombrie 2025, facem următoarele clarificări: ANAF nu are în vedere impozitarea autoconsumului populației. Prin […] The post Clarificări ANAF: „Autoconsumul gemului făcut în casă nu va fi impozitat” appeared first on ViaClujTV.
17 octombrie 2025
15:20
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul va interveni rapid pentru a oferi ajutoare de urgență victimelor exploziei din Rahova și vor acorda ulterior sprijin pe termen mediu și lung. Până în prezent, tragedia s-a soldat cu trei morți și 13 răniți. Premierul Ilie Bolojan a precizat că Guvernul va acorda atât ajutoare de urgență, […] The post Guvernul va ajuta victimele exploziei blocului din Rahova appeared first on ViaClujTV.
15:20
Music Gallery, deschis timp de două luni în fostul Cinema Steaua Roșie, acum Edison Music House # ViaCluj
Jazz-ul are o casă nouă in Cluj-Napoca. Este vorba despre fostul Cinema Steaua Roșie, de la intersecția străzilor Paris și Ploiești, care a devenit Edison Music House (clădirea purta numele lui Edison înaintea erei comuniste). Acolo va putea fiu vizitată și experimentată expoziția Music Gallery, un proiect unic în România. Cei care vor veni acolo […] The post Music Gallery, deschis timp de două luni în fostul Cinema Steaua Roșie, acum Edison Music House appeared first on ViaClujTV.
14:50
Concurs de desen de afișe pentru pace, organizat de Lions Club Transilvania – cum te poți înscrie # ViaCluj
Competiția se adresează elevilor cu vârsta între 11-13 ani. Concursul nu se este doar pentru copiii din școlile vocaționale, ci pentru toți cei pasionați de desen, indiferent de școala în care învață. Competiția locală are și o fază națională și chiar una internațională. Anul acesta finala va fi in Statele Unite ale Americii, iar premiul […] The post Concurs de desen de afișe pentru pace, organizat de Lions Club Transilvania – cum te poți înscrie appeared first on ViaClujTV.
13:50
În perioada 20-24 octombrie 2025, Liceul Greco-Catolic „Inochentie Micu” din Cluj-Napoca celebrează Zilele Școlii și marchează totodată 80 de ani de la inaugurarea liceului – un moment de recunoștință și reflecție asupra unei istorii care a împletit mereu credința, educația și cultura. Fondat în anul 1945, la inițiativa Episcopului Iuliu Hossu, cel care avea să […] The post Liceul Greco-Catolic „Inochentie Micu” din Cluj sărbătorește 80 de ani de la înființare appeared first on ViaClujTV.
13:00
Salonul PRO INVENT: Peste două decenii de promovare a inovației la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca # ViaCluj
Cea de-a 22-a ediție a Salonului Internațional al Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii – PRO INVENT, organizată de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN), și-a deschis porțile miercuri, 15 octombrie, în Aula HUB UTCN. Evenimentul se desfășoară, în premieră, în noile spații moderne ale HUB UTCN și reunește peste 350 de invenții și inovații din cele mai […] The post Salonul PRO INVENT: Peste două decenii de promovare a inovației la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca appeared first on ViaClujTV.
10:50
Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, Consiliul Județean Cluj şi AnimaWings anunță extinderea companiei aeriene și operarea unei noi rute aeriene între Cluj-Napoca și Istanbul – una dintre cele mai dinamice metropole ale lumii. Noua conexiune aeriană le va permite pasagerilor din Cluj și din întreaga regiune a Transilvaniei să ajungă direct la Istanbul Grand Airport […] The post Compania aeriană AnimaWings deschide o nouă rută de pe Aeroportul Cluj appeared first on ViaClujTV.
16 octombrie 2025
22:40
Actrița Balogh Dorottya de la Teatrul de Păpuși „Puck” din Cluj-Napoca a fost distinsă recent cu Premiul pentru interpretare al Festivalului Internațional de Teatru pentru Copii din Banja Luka (Bosnia și Herțegovina), potrivit ClujToday.ro. Premiul festivalului de la Banja Luka a fost acordat pentru interpretarea rolului Regina Furnicilor în spectacolul „Fun fact”. „Balogh Dorottya își […] The post Premiul pentru interpetare din Banja Luka, obținut de o actriță din Cluj appeared first on ViaClujTV.
20:30
Peste 300 de antreprenori din întreaga țară au luat parte la conferința Guild Faith, care și-a propus să promoveze valorile și principiile creștine în domeniul afacerilor. La eveniment au participat oameni de afaceri și experți de confesiuni diferite. Printre ei s-a numărat și profesorul universitar Daniel Măluțan, care, după o carieră bogată în domeniul afacerilor, […] The post Daniel Măluțan: Există valori creștine potrivite pentru un business sănătos appeared first on ViaClujTV.
14:00
Expoziția „Meteoriții – mesagerii spațiului” conține eșantioane din colecția Muzeului de Mineralogie al UBB # ViaCluj
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) organizează vernisajul expoziției „Meteoriții – mesagerii spațiului” – eșantioane din colecția Muzeului de Mineralogie al UBB, prin Direcția Patrimoniu Cultural Universitar și Muzeul de Mineralogie UBB. Vernisajul va avea loc vineri, 17 octombrie 2025, de la ora 14:00, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Geografie și Geologie, Departamentul […] The post Expoziția „Meteoriții – mesagerii spațiului” conține eșantioane din colecția Muzeului de Mineralogie al UBB appeared first on ViaClujTV.
13:50
Construirea unei afaceri alături de familie poate fi una dintre cele mai mari provocări, dar și una dintre cele mai frumoase experiențe din viața unui antreprenor. Când pasiunea pentru business se împletește cu legăturile personale, apar întrebări firești: cum se împart responsabilitățile, unde se trasează granița dintre viața profesională și cea de acasă și, mai […] The post Euro Narcis și modelul de business în familie: între strategie și parteneriat appeared first on ViaClujTV.
13:50
În perioada 17 – 19 octombrie 2025, între orele 23:45 și 04:00, plățile cu cardul BCR nu vor fi disponibile în mijloacele de transport public și la POS-urile din autobuze, troleibuze și tramvaie, din cauza unui upgrade al sistemului de carduri BCR. În același interval, nu vor funcționa automatele de bilete din stațiile Someș, Piața […] The post CTP: Întrerupem temporar plățile cu cardul în transportul public appeared first on ViaClujTV.
12:40
Alina Vaida ”a dat din casă” și a povestit la România via Cluj despre reconfigurarea fostului Cinema Steaua Roșie din Cluj, de la intersecția dintre străzile Paris și Ploiești, care devine Edison – House of Music (Edison e vechiul său nume, de dinainte de comunism). Acolo, timp de două luni va fi Music Gallery, prima […] The post Cinema Steaua Roșie redevine Edison House of Music și va găzdui Music Gallery appeared first on ViaClujTV.
12:20
Încă doi salvatori montani clujeni – Radu Drânda și Lucian Crișan – au parcurs cursurile Școlii Naționale Salvaspeo, recent încheiate, și au dobândit, astfel, și calitatea de salvatori din mediul subteran-speologic (technician salvaspeo). Ei se alătură grupului de 34 de salvatori speologi voluntari din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj, instituție aflată în subordinea Consiliului […] The post Încă doi salvamontiști clujeni au devenit și salvatori speologi appeared first on ViaClujTV.
12:20
Primăria municipiului Cluj-Napoca continuă în 2025 Programul multianual de sterilizare gratuită a câinilor și pisicilor de rasă comună și metișilor acestora, cu stăpân, de pe raza orașului. Scopul acestui proiect este reducerea numărului de animale abandonate și promovarea unei gestionări responsabile a animalelor de companie în rândul clujenilor. 371 de animale sterilizate în 2025 De […] The post Programul de sterilizare gratuită pentru câini și pisici continuă la Cluj-Napoca appeared first on ViaClujTV.
12:10
Salonul PRO INVENT și-a deschis porțile la HUB UTCN – Peste 350 de invenții și inovații din cele mai diverse domenii # ViaCluj
Cea de-a XXII-a ediție a Salonului Internațional al Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii – PRO INVENT, organizată de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN), și-a deschis porțile miercuri, 15 octombrie, în Aula HUB UTCN. La ceremonia oficială de deschidere, personalități ale mediului academic și membri ai juriului Salonului PRO INVENT au vorbit despre importanța cercetării, dar […] The post Salonul PRO INVENT și-a deschis porțile la HUB UTCN – Peste 350 de invenții și inovații din cele mai diverse domenii appeared first on ViaClujTV.
12:00
Sâmbătă, 1 noiembrie 2025, de la ora 19:00 (acces public: 18:30), Auditorium Maximum din cadrul Universității Babeș-Bolyai va găzdui una dintre cele mai așteptate seri culturale ale anului – Gala Opera Fantastica 2025, sub motto-ul „Arta face bine…”. Evenimentul este organizat de Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură din București și Asociația Autism Transilvania din […] The post Gala Opera Fantastica – un eveniment caritabil dedicat artei și speranței appeared first on ViaClujTV.
11:50
Fostul președinte al CJ Cluj, Horea Uioreanu, a murit la un centru pentru vârstnici din Gilău # ViaCluj
Fostul deputat și președinte al Consiliului Județean Cluj, Horea Uioreanu a murit joi, 16 octombrie 2025, într-un centru pentru vârstnici din județul Cluj. Politicianul se afla internat de câteva luni la Centrul Caro din Gilău, unde primea îngrijire și asistență specializată. Potrivit reprezentanților centrului, personalul medical a făcut tot posibilul pentru a-i ameliora suferințele provocate […] The post Fostul președinte al CJ Cluj, Horea Uioreanu, a murit la un centru pentru vârstnici din Gilău appeared first on ViaClujTV.
11:10
Cristi Balaj a demisionat de la CFR Cluj – Ce nume se vehiculează pentru conducerea din Gruia # ViaCluj
Cristi Balaj (54 de ani) a plecat de la CFR Cluj, iar postul de președinte a rămas vacant la gruparea clujeană. Fostul arbitru FIFA se afla la al doilea său mandat la CFR. Este a doua lovitură încasată de CFR în acest sezon, asta după ce Dan Petrescu a plecat și el de la echipă la începutul […] The post Cristi Balaj a demisionat de la CFR Cluj – Ce nume se vehiculează pentru conducerea din Gruia appeared first on ViaClujTV.
15 octombrie 2025
16:30
150 de tineri cu scleroză multiplă se reunesc la Cluj-Napoca, la cea mai mare conferință dedicată lor # ViaCluj
Peste 150 de tineri din toată țara diagnosticați cu scleroză multiplă (SM) participă între 17 și 19 octombrie la Conferința Națională „Tineri cu SM”, organizată de Asociația Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative (APAN România). Este cel mai amplu eveniment din țară dedicat tinerilor care trăiesc cu această boală, aflat acum la cea de-a 8-a ediție. Timp […] The post 150 de tineri cu scleroză multiplă se reunesc la Cluj-Napoca, la cea mai mare conferință dedicată lor appeared first on ViaClujTV.
16:10
Continuă programul de sterilizare gratuită pentru câinii și pisicile cu stăpân din Cluj-Napoca # ViaCluj
Primarul Emil Boc reamintește că până la finalul anului, clujenii se mai pot înscrie în programul Primăriei pentru a beneficia de sterilizarea gratuită a câinillor și pisicilor. 371 animale de companie au fost sterilizate prin acest program în cursul anului 2025: 137 căței și 234 pisici. Se acoperă de la bugetul local costurile procedurilor și […] The post Continuă programul de sterilizare gratuită pentru câinii și pisicile cu stăpân din Cluj-Napoca appeared first on ViaClujTV.
13:40
Com’ON Cluj-Napoca 2025: Află ce proiecte ale tinerilor clujeni vor beneficia de finanțare # ViaCluj
O nouă ediție a programului de bugetare participativă Com’ON Cluj-Napoca a invitat clujenii să sprijine și să voteze ideile propuse de tineri pentru a îmbunătăți viața comunității. Votul a fost un instrument esențial pentru a decide ce inițiative vor primi sprijin financiar de până la 5.000 de lei pentru implementare. Dintre cele 123 de proiecte […] The post Com’ON Cluj-Napoca 2025: Află ce proiecte ale tinerilor clujeni vor beneficia de finanțare appeared first on ViaClujTV.
13:10
BATRA 2025: 194 de proiecte înscrise și zece zile de evenimente dedicate arhitecturii, la Cluj # ViaCluj
Bienala de Arhitectură Transilvania (BATRA), , revine în 2025 cu o ediție amplă, desfășurată sub tema „est.etic”, și stabilește un record absolut de participare: 194 de proiecte înscrise la cele 10 secțiuni principale ale Bienalei – cel mai mare număr din istoria BATRA. Evenimentul, organizat de Ordinul Arhitecților din România – Filiala Transilvania, reunește arhitecți, […] The post BATRA 2025: 194 de proiecte înscrise și zece zile de evenimente dedicate arhitecturii, la Cluj appeared first on ViaClujTV.
12:40
FC Universitatea Cluj a anunțat transferul atacantului nigerian Taiwo Quadri, în vârstă de 19 ani. Fotbalistul va putea evolua oficial pentru „studenți” doar după obținerea vizei de lungă ședere în România, au precizat reprezentanții clubului. „Tânărul jucător s-a aflat sub observația staff-ului tehnic în ultimele săptămâni, evoluând în cele două meciuri amicale cu ASA Târgu […] The post Un atacant în vârstă de 19 ani a semnat cu Universitatea Cluj appeared first on ViaClujTV.
12:30
Sphera Franchise Group a obținut drepturile exclusive de franciză pentru Hard Rock Cafe în România și Republica Moldova, în urma unui acord cu Hard Rock International. Planul de dezvoltare va fi implementat printr-o nouă companie – HRC Restaurants SRL, deținută integral de Sphera Franchise Group. Grupul intenționează să deschidă cinci restaurante Hard Rock Cafe în […] The post Sphera Franchise Group aduce Hard Rock Cafe în România – cinci noi locații până în 2030 appeared first on ViaClujTV.
10:50
Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit marți seara la un accident rutier petrecut pe strada Traian Vuia din municipiul Cluj-Napoca. La fața locului s-au deplasat o autospecială cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă, iar echipajele au acordat îngrijiri medicale de urgență unui pieton accidentat. Mai exact, a […] The post Pieton în stare gravă după ce a fost lovit de o mașină în Cluj-Napoca appeared first on ViaClujTV.
14 octombrie 2025
21:00
Încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea, oamenii de afaceri din Occident au căutat cele mai potrivite căi de a pune în acord activitatea economică cu valorile și principiile creștine. Biblia oferă tuturor celor interesați un sistem etic care poate ghida activitatea concretă a conducătorilor de companii, dar și de instituții publice, universități sau organizații […] The post Guild Faith sau cum facem business pe baza valorilor și principiilor creștine appeared first on ViaClujTV.
16:40
”Echipa națională a muzicienilor români”, Romanian Symphony Orchestra, debutează la Cluj-Napoca # ViaCluj
Unii dintre cei mai valoroși muzicieni români din străinătate se reunesc cu muzicieni români din țară într-o orchestră care să reprezinte România în lume. Acest nou ansamblu se intitulează Romanian Symphony Orchestra și va debuta la Cluj-Napoca în data de 7 noiembrie, cu un concert extraordinar realizat sub bagheta maestrului Gabriel Bebeșelea. Evenimentul va avea […] The post ”Echipa națională a muzicienilor români”, Romanian Symphony Orchestra, debutează la Cluj-Napoca appeared first on ViaClujTV.
16:10
Cornel Jurju: Istoria Șușmanilor reprezintă epopeea rezistenței anticomuniste din Munții Apuseni # ViaCluj
Istoricul clujean Cornel Jurju, președintele Clubului Monarhiștilor Clujeni, a lansat un nou volum dedicat luptei anticomuniste. Este vorba de cartea ”Șușmanii. Epopeea anticomunistă din Apuseni (1948-1958)”, apărută la Editura Ratio et Revelatio. Cartea va fi lansată oficial în 30 octombrie, de la ora 17.00, în Sala Reduta a Muzeului Etnografic al Transilvaniei. Volumul a fost […] The post Cornel Jurju: Istoria Șușmanilor reprezintă epopeea rezistenței anticomuniste din Munții Apuseni appeared first on ViaClujTV.
15:10
Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Temperaturile vor fi mai coborâte decât cele obişnuite săptămâna asta, însă vor urca peste cele specifice perioadei, peste tot în țară, de săptămâna viitoare. Iată prognoza pentru intervalul 13 octombrie – 10 noiembrie: Săptămâna 13.10.2025 – 20.10.2025 Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele […] The post Află prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni appeared first on ViaClujTV.
13:10
Spectacolul BLOCKPOST, despre noaptea în care a început invazia din Ucraina, ajunge la Cluj # ViaCluj
BLOCKPOST, un spectacol care te atinge profund, ajunge la Casa de Cultură a Studenților din Cluj, vineri, 17 octombrie, de la ora 19:00. Scris de Anton Nesmyianov și regizat de Oleksandr Stepantsov, spectacolul are loc în noaptea care a schimbat totul – noaptea începutului invaziei pe scară largă în Ucraina. Un bunic ocupă de bunăvoie […] The post Spectacolul BLOCKPOST, despre noaptea în care a început invazia din Ucraina, ajunge la Cluj appeared first on ViaClujTV.
12:20
Classic for Babies: Concerte live de muzică clasică gratuite pentru bebeluși și femei însărcinate, la Cluj # ViaCluj
Classic Unlimited lansează un nou proiect: Classic for Babies, dedicat femeilor însărcinate, părinților și bebelușilor între 0 și 12 luni. Muzica clasică ajunge toamna aceasta la cei mai mici ascultători. Classic for Babies, un proiect inovator pentru bebeluși, părinți și femei însărcinate, transformă muzica clasică într-o experiență senzorială și memorabilă. Vor avea loc concerte cu […] The post Classic for Babies: Concerte live de muzică clasică gratuite pentru bebeluși și femei însărcinate, la Cluj appeared first on ViaClujTV.
12:10
Pompierii din cadrul Detașamentului Turda intervin la un accident rutier pe Autostrada A3, pe sensul Turda-Gilău. În evenimentul rutier au fost implicate două autocamioane, dintre care unul s-a răsturnat pe carosabil. Conform informațiilor furnizate de ISU Cluj, în interiorul autocamionului răsturnat se afla un bărbat de aproximativ 35 de ani, care a rămas încarcerat. Echipajele […] The post Accident grav între Turda și Gilău – un autocamion răsturnat, șofer salvat de pompieri appeared first on ViaClujTV.
12:00
UTCN va deschide un institut de inteligență artificială ca partener strategic al primei AI Factory din România # ViaCluj
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) anunță implicarea sa ca partener în RO AI Factory, prima infrastructură națională dedicată inteligenței artificiale. Proiectul este coordonat de ICI București și Universitatea POLITEHNICA din București (UPB). RO AI Factory va fi implementată la UTCN prin AIRi – Artificial Intelligence Research Institute. Noul institut este finanțat din fonduri proprii și […] The post UTCN va deschide un institut de inteligență artificială ca partener strategic al primei AI Factory din România appeared first on ViaClujTV.
11:20
Campioana României U-BT Cluj-Napoca a semnat un acord cu un jucător lituanian în vârstă de 34 de ani. „U-BT își întărește lotul prin aducerea lituanianului Saulius Kulvietis, jucător ce evoluează pe poziția 4, dar care poate pune probleme adversarilor din spatele liniei de 3 puncte. Născut pe 14 februarie 1991, Kulvietis a făcut cunoștință cu […] The post Un nou transfer bifat de U-BT Cluj-Napoca appeared first on ViaClujTV.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.