Percheziții DNA într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul achizițiilor auto. Cât e prejudiciul estimat (surse)

Poți suna, poți scrie, poți urla. Poți face o mie de sesizări, dar în România nu te ascultă nimeni până nu explodează ceva. Ți se spune că „nu e urgență", că „se va reveni", că „se ocupă cineva". Cine vrea să fie acel cineva? Există doar indiferență, birocratizare și un sistem care a transformat prevenția […]