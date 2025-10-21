Cum răspunde Nicușor Dan la întrebarea – „o numiți pe Laura Codruța Kovesi la șefia SRI”?

14:30

Explozia din Rahova din această dimineață scoate la iveală modul în care oficialii pasează vinovăția direct pe oameni. Au apărut primele reacții din partea furnizorului Distrigaz, care explică de larg că după sistarea alimentării cu gaze de joi, cineva a ript sigiliul. În comunicatul de presă este menționat faptul că echipele de intervenție ale companiei […] The post Distrigaz dă vina pe oameni pentru explozia din București. Cineva ar fi rupt sigiliul. Locatarii blocului au sunat la 112 cu 24 de ore înainte de explozie, să reclame mirosul de gaze first appeared on Lumea Politică.