VIDEO Individul care a agresat un șofer în trafic ieri, pe Calea București, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști. Martorii oculari susțineau că un echipaj de poliție aflat în apropiere nu a luat nicio măsură
BizBrasov.ro, 21 octombrie 2025 10:20
După cum vă informa Biz Brașov, ieri, pe Calea București a avut loc un incident grav în trafic, un șofer pensionar fiind agresat de un tânăr.
Valoarea coșului minim de consum în România, pentru un trai decent, a crescut cu 920 de lei față de 2024. De cât are nevoie lunar o familie cu 2 copii
Valoarea coșului minim de consum pentru ca o familie cu doi adulți și doi copii în România să aibă un trai decent a crescut în 2025 până la 11.370 lei pe lună, potrivit unui studiu realizat de Fundaţia Friedrich Ebert România şi Syndex România. Valoarea coşului minim de consum pentru un trai decent pentru o [...]
Cooperare între Brașov și orașul francez Nogent-sur-Marne. Sprijin pentru ca operatori aerieni din Franța să stabilească curse către Brașov
Primarul George Scripcaru a semnat, la Paris, acordul de cooperare dintre Brașov și Nogent-sur-Marne Excelența Sa d-na Ioana Bivolaru, ambasadorul României în Republica Franceză, a fost gazda unui moment important pentru dezvoltarea relațiilor româno-franceze: semnarea, în data de 20 octombrie, de către primarii orașelor Brașov, George Scripcaru, și Nogent-sur-Marne, Jacques J.P. Martin, a acordului de [...]
Președintele PSD Brașov, senatorul Marius Dunca, propus pentru o poziție de vicepreședinte al partidului. Grindeanu nu are contracandidat la șefia PSD
PSD își va alege noul președinte pe 7 noiembrie, iar Sorin Grindeanu este singurul înscris în cursa pentru șefia partidului. Printre numele care vor face parte din echipa lui Sorin Grindeanu se numără europarlamentarul Claudiu Manda, Gabriela Firea sau senatorul brașovean Marius Dunca.
Înncepând cu data de 26 octombrie 2025, activitatea de transport feroviar din România se va desfășura conform orei Europei Orientale (EET), moment în care ora 04:00 va deveni ora 03:00. Astfel, în noaptea de sâmbătă spre duminică, trenurile de călători și de marfă vor fi expediate conform orei oficiale de vară, până la ora 4:00, [...]
„Fantomele munților", sărbătorite joi la Zoo Brașov. Au fost pregătite o serie de jocuri și activități inedite
Grădina Zoologică Brașov organizează joi, 23 octombrie 2025, „Ziua Internațională a Leopardului Zăpezilor”. Evenimentul, desfășurat între orele 10:00 – 16:00, reprezintă o oportunitate de a sublinia importanța protejării acestei specii vulnerabile, amenințată în special de braconaj, pierderea habitatului și schimbările climatice. Pe parcursul zilei, vizitatorii vor avea ocazia să participe la jocuri și activități interactive [...]
Percheziții ale DNA la Brașov și în alte 5 județe. Evaziune fiscală și fraudă cu TVA în tranzacții auto, cu un prejudiciu de 29 de milioane de lei
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au descins marți dimineață, 21 octombrie, în 12 locații din Ilfov și alte cinci județe, în cadrul unei anchete privind tranzacțiile auto.
VIDEO Pensionar agresat în trafic, după o tamponare ușoară pe Calea București. Martorii oculari au anunțat un echipaj de poliție aflat în zonă, dar agenții nu au luat nicio măsură
Un pensionar a fost agresat în trafic ieri dimineață, pe Calea București din Brașov. Din imaginile filmate de un martor ocular, se vede cum, după ce a avut loc lamponarea ușoară, vine în fugă și îl împinge pe șoferul în vârstă, iar acesta cade și dă cu capul de mașina albă.
Predealul își inventariază spațiile verzi și arborii urmând să creeze o bază digitală cu întreaga vegetație din stațiune. 50.000 de lei, costul serviciilor
Primăria Predeal va întocmi, pentru prima dată, un registru local al spațiilor verzi, care va oferi o evidență completă a zonelor verzi și a terenurilor degradate de pe teritoriul stațiunii. Pentru realizarea acestuia, administrația locală a semnat un contract în valoare de 50.000 de lei cu firma Imapping GIS din Sânpetru, specializată în cartografiere digitală [...]
Toți cei aproximativ 500 de elevi din Cristian vor avea uniforme. Costurile pentru acestea sunt suportate de Primărie
În ultimii ani, în spațiul public au existat mai multe discuții pro și contra introducerii uniformelor obligatorii în școli. Astfel, a rămas la inițiativa școlilor sau a comunității din care fac parte dacă elevii vor avea uniforme sau nu. Practic, și aceste ținute sunt o cheltuială în plus și tocmai de aceea mulți părinți nu [...]
Propagandă „patriotică" în domeniul imobiliar. Prețuri mai mari la chirii în Brașov pentru cetățeni străini sau refuz vehement pentru chiriași din Ucraina
Anastasia, o femeie din Ucraina stabilită la Brașov de mai bine de trei ani, a povestit experiența umilitoare prin care a trecut în momentul în care a încercat să închirieze un apartament la poalele Tâmpei. Deși locuiește legal în România și lucrează aici, femeia a fost refuzată de o agenție imobiliară pe motiv că „nu [...]
„Dumbphone", telefoanele cu butoane devin arma părinților împotriva TikTok-ului și a dependenței de ecrane
Copiii de azi nu au nevoie de prea mult timp să descifreze misterele unui device. Doar sunt născuți în epoca tehnologiei! Însă, în doar câteva zile, putem observa schimbările din viața lor (și a întregii familii). Și nu neapărat în sensul bun. Oricâte aplicații de control parental am instala și oricât am încerca să impunem [...]
Condiții suplimentare pentru a deveni prosumator, propuse de un grup de parlamentari. Se impun „reguli de securitate cibernetică"
O propunere legislativă depusă în Parlament vizează condiționarea producției prosumatorilor și a tuturor producătorilor de energie regenerabilă din România de respectarea unor norme cibernetice.
Abordare unică în România și Europa de Est a depresiei, la Brașov. Medicul ATI Cristian Stănescu oferă un tratament revoluționar
Depresia este una dintre cele mai răspândite și debilitante afecțiuni ale vremurilor noastre, iar România nu face excepție. Estimările arată că până la 4,23% dintre români (aproape 800.000 de persoane) suferă de depresie. Cu toate acestea, conform studiilor europene, doar 1% dintre români declară că au depresie cronică, cea mai mică pondere din UE, semn că stigmatizarea și lipsa [...]
Fondul de rulment este o formă de protecție financiară colectivă. Adică, o contribuție echitabilă la buna funcționare a spațiilor comune din bloc. Totuți, cui îi revine această obligație? Uite cine plătește fondul de rulment: chiriașul sau proprietarul. Am analizat legea și am aflat răspunsul. Ce este fondul de rulment Fondul de rulment este o rezervă financiară [...]
Trecerea la ora de iarnă se face în noaptea de sâmbătă, 25 spre duminică, 26 octombrie 2025, când ceasurile se dau înapoi cu o oră, de la 4:00 la 3:00. Astfel, ziua de 26 octombrie 2025 va avea 25 de ore. Procesul de trecere la ora de iarnă dă peste cap ritmul de somn și [...]
Hidroelectrica a încurcat clienții și a trimis greșit o factură. Gafa a fost plătită de companie cu mii de euro
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, a fost amendată cu 5.000 euro. Amenda a fost aplicată în baza regulamentului GDPR de protecție a datelor personale. Totul a plecat în urma unei sesizări depuse de un client care a primit o factură destinată altei persoane, scrie profit.ro. Autoritatea Națională [...]
Mobexpert inaugurează, joi, cel mai mare magazin din Transilvania la Brașov, în zona hubului comercial Coresi
Zeci de trenuri ale CFR Călători, cu rute care includ și Brașovul, suspendate din această noapte
CFR Infrastructură anunță că suspendă temporar, din această noapte, peste 30 de trenuri operate de CFR Călători în întreaga țară, după ce compania de stat nu a achitat la termen sumele restante aferente achitării Tarifului de Utilizare a Infrastructurii. Suspendările vor continua până la achitarea integrală a datoriilor. CFR recomandă pasagerilor să verifice mersul trenurilor [...]
Sâmbătă, 25 octombrie 2025 și duminică, 26 octombrie 2025 , de la orele 18.30, în Sala Operei Brașov, publicul este așteptat la cele două reprezentații ale spectacolului cu opera „Tosca” de Giacomo Puccini. Libretul operei a fost creat de Luigi Illica și Giuseppe Giacosa, după drama La Tosca de Victor Sardou. Piesa de teatru a [...]
„Judecător la judecător nu-și scoate ochii": Legea Guvernului Bolojan de modificare a pensiilor magistraților, respinsă de Curtea Constituțională
Cei nouă judecători ai CCR au admis, luni, sesizarea de neconstituționalitate a Înaltei Curți de Casație și Justiție pe legea care modifică sistemul de pensii pentru judecători și procurori și pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament în 1 septembrie.
VIDEO Mai mulți oameni ai străzii din Brașov, mutați de pe sub poduri sau de sub cerul liber în adăpostul de noapte de pe strada Panselelor
Reprezentanții Primăriei Brașov au continuat acțiunile de identificare a persoanelor fără adăpost și de monitorizare a zonelor cu risc, în colaborare cu Poliția Locală. Astfel, în zona Gemenii – Uzina 2 au fost indentificate mai multe persoane care își făcuseră adăposturi improvizate sub podul de la ieșirea spre Tărlungeni sau chiar sub cerul liber lângă [...]
Care este situația refugiaților din Ucraina stabiliți în Brașov. Câți și-au găsit de lucru anul acesta, câți își caută de muncă, câți copii merg la școală și ce chirii au fost decontate anul acesta
Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, a prezidat astăzi ultima ședință din acest an a Grupului de lucru pentru incluziunea refugiaților din județul Brașov. „Am creat Grupul de lucru pentru incluziunea refugiaților din județul Brașov în luna iunie 2024, în parteneriat cu Agenția ONU pentru Refugiați în România cu scopul promovării unor politici și practici [...]
SRI: Teoriile conspiraționiste apărute în spațiul public în legătură cu explozia din blocul din București „fac parte dintr-o campanie de dezinformare coordonată"
În ultimele zile, în mediul online, în special pe unele rețele sociale, circulă numeroase teorii ale conspirației vizând evenimentul tragic din cartierul Rahova al Capitalei. Anumite dezinformări au vizat instituții ale statului român și personalul acestora, iar în acest context, Serviciul Român de Informații vine cu mai multe precizări și recomandări
VIDEO Atenție, șoferi! Transfăgărășanul și Transalpina s-au închis, începând de astăzi până la vară
Transfăgărășanul și Transalpina s-au închis, începând de astăzi. Luni, 20.10.2025, circulația rutieră s-a închis pe DN7C (Transfăgărășan), sectorul cuprins între Piscu Negru (km 104+000) și Bâlea Cascadă (km 130+800) și pe DN 67C (Transalpina), de la Rânca (km 34+800) până la Curpat (km 79+200). „Măsura închiderii circulației pe aceste sectoare montane a fost luată în [...]
VIDEO Momentul în care o tânără este spulberată de o mașină pe o trecere de pietoni din Rotbav/ Imagini care vă pot afecta emoțional
Duminică seara, o tânără, care travera regulamentar pe trecerea de pietoni, a fost lovită în plin de o mașină, pe DN 13, la Rotbav. În imagini se observă că autoturismul circula cu viteză mare. Polițiștii brașoveni cercetează condițiile în care a avut loc accidentul.
„Moartea domnului Lăzărescu", proiecție specială la Brașov: Eveniment în prezența actorului Gabriel Spahiu
„Moartea domnului Lăzărescu”, lungmetrajul regizorului Cristi Puiu, devenit un titlu de patrimoniu cultural, revine în cinematografe la 20 de ani de la lansare, din 24 octombrie, pentru o perioadă limitată. O serie de proiecții speciale dedicate întâlnirilor dintre generații și discuțiilor despre neajunsurile perpetuate ale unui sistem, care nu pune preț pe empatie vor avea [...]
Ministerul Afacerilor Interne bagă 41 de milioane de lei în centrele de date de la Brașov și București, pentru implementarea cărții electronice de identitate
Ministerul Afacerilor Interne anunţă pe SEAP licitaţie pentru infrastructură de comunicaţii în vederea punerii în aplicare a măsurilor de sprijin pentru implementarea cărţii de identitate electronice. Valoarea totală estimată a contractelor este de 40.956.938 lei. Achiziţia face parte din proiectul „D4Eid – Digitalizare pentru promovarea cărţii de identitate electronice”, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. [...]
A început „bătălia" pentru locurile de parcare din zona Florilor – Zizinului. La prima „înfățișare", 2.400 de lei/an, cea mai mare ofertă
Procedurile de reatribuire a locurilor de parcare rezidențiale continuă în cartierul Florilor, după ce în prima săptămână s-au ocupat 302 locuri de parcare din cele 335 de locuri disponibile. Cea mai mare ofertă a fost pentru un loc de parcare de pe str. Zizinului, adjudecat la tariful de 2.400 de lei/an, în procedura din 14 [...]
Un polițist i-a dat datele de acces în sistemul informatic al penitenciarelor deținutului care a modificat informații și a dat drepturi și vizite intime condamnaților
Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) anunţă că incidentul informatic semnalat în 16 septembrie la Penitenciarul Târgu Jiu, când un hacker a intrat în baza de date a unităţii, s-a produs din cauza unui „cumul de factori”. Astfel, ANP precizează că un poliţist de penitenciare a comunicat, contrar interdicţiilor privind securitatea contului, credenţialele de conectare.
„Regele mincinoșilor", la Teatrul Sică Alexandrescu: „Eu fac spectacole pentru întreaga familie, pentru că eu cred că familia merită o poveste"
Mâine, 21 octombrie, ora 11.00, la Teatrul Sică Alexandrescu va avea loc spectacolul „Regele mincinoșilor”, în regia lui Geo Balint. „Eu fac spectacole pentru întreaga familie, pentru că eu cred că familia merită o poveste” a transmis Geo Balint, regizor. Ce se întâmplă atunci când un Rege își clădește o întreagă lume pe baza minciunilor? [...]
Vremea secetoasă îi lasă pe români fără cartofi. Producător din Covasna: „La nivel de ţară vom avea sigur o scădere de 20-25%. Sămânţă există, dar lipseşte apa"
Pentru anul acesta este estimată o producţie de circa 800.000 de tone de cartofi, în scădere cu cel puţin 20% faţă de anul anterior, spun jucători mari din acest sector. Principalul vinovat este vremea, iar situaţia din acest an vine după ce în 2024 România mai marcase o pierdere de 18% a recoltei, conform datelor [...]
Coral Impex va derula o nouă campanie de tratamente fitosanitare pentru combaterea bolilor și dăunătorilor la vegetația din Brașov
În perioada 23–31 octombrie 2025, în municipiul Brașov, va fi derulată o nouă campanie de tratamente fitosanitare pentru combaterea bolilor și dăunătorilor la arbori, trandafiri și buxus (gard viu), anunță firma Coral Impex SRL – prestatorul serviciilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție în baza contractului încheiat cu Primăria Brașov. Intervențiile sunt programate astfel: tratamentele la [...]
Propunere legislativă inițiată de către un deputat din Brașov pentru creșterea accesibilității persoanelor cu dizabilități la locurile de parcare
Deputatul brașovean Sebastian Rusu a inițiat o propunere legislativă care vizează îmbunătățirea accesului la locurile de parcare pentru persoanele cu mobilitate redusă. Inițiativa urmărește adaptarea legislației naționale la realitățile din teren și alinierea României la standardele europene în materie de accesibilitate și incluziune socială. „Scopul acestei propuneri este de a răspunde nevoilor specifice ale persoanelor [...]
Când arta întâlnește tehnologia: cursuri gratuite care pregătesc creatorii pentru un viitor AI-driven
Technological Empowerment in Creative Arts lansează în această toamnă o mini-serie de cursuri gratuite la intersecția dintre tehnologie și artă, dezvoltate în parteneriat cu Iceberg Plus (România), FabLab Bosnia & Herzegovina, Polyhedra Maker Space Serbia și Nod makerspace București. Programul combină formate online — accesibile și concentrate — cu ateliere offline, hands-on la Nod makerspace, pentru lucru direct pe proiecte. Pentru makeri, designeri și artiști-tech [...]
-4,1 grade la Brașov, -5,3 la Sfântu Gheorghe și -6.4 la Întorsura Buzăului, în această dimineață
A fost o noapte neobișnuit de friguroasă pentru această perioadă în zona Brașovului, unde temperatura a scăzut până la -4,1 grade Celsius.
O nouă săptămână muzicală la Filarmonica Brașov aduce pe scena Sălii Mari două evenimente de excepție, care vor transforma mijlocul lunii octombrie într-o adevărată celebrare a muzicii clasice și a virtuozității. Joi, 23 octombrie, de la ora 19:00, orchestra Filarmonicii Brașov va fi condusă de maestrul Cristian Oroșanu, într-un concert care promite o seară de [...]
Festivalul Culmea, la Brașov: Filme și educație de mediu pentru toate vârstele/ Programul complet
Echipa CULMEA: Film și Educație de Mediu invită brașovenii la Cinema Modern, pentru a treia ediție a festivalului dedicat copiilor care iubesc natura și viețuitoarele mari și mici. De miercuri până vineri, programul de peste zi vine în întâmpinarea cadrelor didactice, cu proiecții de film pentru copii de la grădiniță până la gimnaziu. Seara este [...]
Coloană de kilometri pe DN 11, din cauza unui TIR defect. Două linii metropolitane RATBV au întârzieri semnificative
Din cauza unui autotren blocat sub podul din zona intersecției Centurii ocolitoare Brașov cu DN 11, în zonă, pe sensul spre Brașov, s-a format o coloană care se întinde pe mai mulți kilometri. RATBV informează că, în aceste condiții, autobuzele de pe liniile metropolitane 511 (Hărman – Podu Olt) și 520 (Prejmer – Lunca Câlnicului) [...]
Adio tocăniță de ghebe pentru mai multe familii de brașoveni. Polițiștii locali au confiscat materia primă, după o razie în Piața Dacia
Polițiștii locali din Brașov s-au mobilizat sâmbătă și au desfășurat mai multe acțiuni menite să asigure ordinea publică și să prevină faptele antisociale.
Zece oferte pentru construcția unui nou pod pe drumul dintre Brașov și Budila. Lucrările au o valoare de 5,85 milioane de lei
După ce structura actualului pod peste pârâul Zizin, care asigură circulaţia autovehiculelor şi pietonilor între localitatea Budila şi municipiul Braşov a fost grav afectată de calamități, administrația județeană a realizat o expertiză a stării sale tehnice, în urma căreia a rezultat necesitatea unei construcții noi. La procedura de achiziție privind „Proiect Tehnic și Execuţie Pod [...]
Ursus investește 12,55 milioane de euro într-o nouă secție de fermentare a berii la Brașov
Ursus continuă investițiile în modernizarea și retehnologizarea fabricii de bere de la Brașov. În prezent, este în curs de obținere a autorizațiilor pentru instalarea unei noui secții de fermentare bere în tancuri verticale cilindro-conice (CCT-uri). Această investiție are ca scop ȋnlocuirea actualei secţii de fermentare şi maturare a berii ȋn vase orizontale. Investiția este estimată [...]
Făgărașul plătește 15.800 lei/kilometru pentru a marca parțial DN 1 pe tronsonul care traversează orașul
După refacerea infrastructurii rutiere din Făgăraș, o problemă pentru traficul auto și pietonal pe secțiunea din DN 1 care traversează orașul au rămas marcajele. Acestea au fost trasate doar provizoriu pe zonele reasfaltate, astfel că s-au șters, lucru ce pune în pericol siguranța rutieră. Primăria va rezolva cel puțin parțial problema, după ce a semnat [...]
270.000 de lei pentru documentațiile tehnice necesare reabilitării liceului din Predeal
Primăria Predeal a semnat un contract pentru elaborării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru reabilitarea si modernizarea Liceului Mihail Săulescu. Valoarea contractului pentru aceste documentații tehnice este de 270.000 de lei, iar firma cu care a fost semnat contractul este Carpat Rail din Cluj. Conform anunțului de licitație, plata va fi realizată în [...]
„Dacă observați simptome precum uitarea frecventă, oboseala, slăbiciunea sau furnicături la mâini și picioare, ar putea fi semnul lipsei din corp a unei vitamine esențiale", spun medicii
O deficiență de vitamina B12 poate provoca probleme serioase de sănătate, avertizează specialiștii. Printre acestea se numără pierderi de memorie, confuzie, oboseală, amorțeală la nivelul mâinilor și picioarelor și dureri la nivelul gurii.
Vrei număr de înmatriculare „șmecher" în România? Licitație cu preț de pornire de 500 de euro
Șoferii români ar putea în curând să liciteze pentru numere de înmatriculare personalizate, potrivit unui proiect depus în parlament de deputatul Lucian Mușat.
Deși ar trebui să iasă curate și parfumate, hainele spălate pot păstra un miros neplăcut din mai multe motive, care țin atât de starea mașinii de spălat, cât și de felul în care sunt spălate și uscate. Cea mai frecventă cauză care dă hainelor un miros neplăcut după spălare este, de fapt, mașina de spălat în sine. În [...]
Revizia tehnică a centralei termice trebuie efectuată o dată la doi ani, conform reglementărilor ISCIR. De asemenea, sunt obligatorii verificarea periodică a instalației de gaze la doi ani și revizia completă a instalației de gaze la zece ani, sau în cazuri speciale cum ar fi o perioadă mai mare de 6 luni de neutilizare sau [...]
Femeie accidentată de o mașină pe o trecere de pietoni din Rotbav. Traficul pe DN 13 este, momentan, blocat
Trafic blocat pe DN 1, la ieșire din Codlea spre Sibiu, din cauza unui accident rutier
Polițiștii din cadrul Poliției Brașov intervin la un accident, care a avut loc cu puțin timp în urmă pe DN 1, la ieșire din Codlea spre Sibiu. „În accident au fost implicate doua autovehicule, iar în urma producerii, o persoană ocupantă într-unul dintre autovehicule a suferit leziuni corporale, pentru care se acordă sprijin de specialitate. [...]
