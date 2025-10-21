Angajați MAI, examene trecute pe bani
Cotidianul de Hunedoara, 21 octombrie 2025 10:20
Un profesor universitar din Braşov a fost trimis în judecată pentru luare de mită după ce ar fi primit bani de la studenţi [...] The post Angajați MAI, examene trecute pe bani appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum o oră
10:30
Nu există dată în care Călin Georgescu să fie în fața presei și să nu facă declarații. Unele interesante, altele mai [...] The post C.Georgescu: Isus a plâns pentru copiii săi din tragedia din Rahova appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Un profesor universitar din Braşov a fost trimis în judecată pentru luare de mită după ce ar fi primit bani de la studenţi [...] The post Angajați MAI, examene trecute pe bani appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
09:40
Trecerea la ora de iarnă este adesea văzută ca o binecuvântare: o oră în plus de somn. Doar că nu e mereu așa. Iată ce trebuie să faci! [...] The post Cum să treci ușor peste schimbarea orei appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Ceva mai scăldat și mai tras de păr, mai batjocoritor la adresa logicii și a bunului simț nici că am văzut. [...] The post CCR, la marea chiflă cu pensia magistraților appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
09:00
Nicolas Sarkozy va fi incarcerat astazi la penitenciarul parizian Sante in urma decizie magistratilor. Vezi cum și-a petrecut ultimele ore in libertate [...] The post Nicolas Sarkozy, ultimele ore în libertate appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Coaliția se reunește astăzi pentru a discuta despre alegerile din București și mandatul premierului Ilie Bolojan (PNL), după ce judecătorii CCR [...] The post Ședință în Coaliție, după decizia CCR appeared first on Cotidianul RO.
08:20
NASA ar putea renunța la SpaceX, companie deținută de Elon Musk, pentru a-și trimite astronauții pe Lună, [...] The post Șoc pentru Musk. NASA ar putea renunța la SpaceX appeared first on Cotidianul RO.
08:00
Doi bărbaţi au fost reținuți după ce ar fi bătut un bărbat şi apoi i-au dat foc. Nu se știe dacă victima era decedată când a fost incendiată [...] The post Mort după ce a fost bătut și incendiat appeared first on Cotidianul RO.
07:20
Doi dintre cei trei judecători ai Curţii de Apel consideră că Donald Trump este îndreptăţit pentru că [...] The post Instanță: Trump poate desfăşura Garda Naţională în Portland appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
06:50
Un cititor zice: Dacă un primar își angajează nepoata femeie de serviciu e conflict de interese, dar dacă magistrații și parlamentarii își votează [...] The post Dezgust total după decizia CCR appeared first on Cotidianul RO.
06:40
Remaniere a la B, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Remaniere a la B, Andografia zilei, In memoriam, Octavian Andronic [...] The post Remaniere a la B appeared first on Cotidianul RO.
06:10
După experiența traumatizantă a celui de Al Doilea Război Mondial, puterile învinse au avut ca scop fundamental, chiar dacă nedeclarat, acela de a se reface [...] The post Europenii nu se tem de Rusia, ci de înțelegerea ruso-americană appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
22:40
Putin, la Budapesta. Bulgaria ar putea permite traversarea spațiul său aerian # Cotidianul de Hunedoara
Avionul președintelui rus Vladimir Putin care îl va transporta [...] The post Putin, la Budapesta. Bulgaria ar putea permite traversarea spațiul său aerian appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
21:50
Putin-Trump, la Budapesta. Lavrov şi Rubio discuții despre măsuri concrete # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a discutat luni la telefon [...] The post Putin-Trump, la Budapesta. Lavrov şi Rubio discuții despre măsuri concrete appeared first on Cotidianul RO.
21:30
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, despre numirile [...] The post Nicuşor Dan, despre numirile la Servicii appeared first on Cotidianul RO.
21:10
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, despre al doilea mandat, [...] The post Nicuşor Dan își dorește un al doilea mandat de preşedinte appeared first on Cotidianul RO.
20:40
Bolojan, tare pe poziție. Reforma pensiilor magistraţilor rămâne un obiectiv ferm # Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan anunţă că reforma pensiilor magistraţilor rămâne [...] The post Bolojan, tare pe poziție. Reforma pensiilor magistraţilor rămâne un obiectiv ferm appeared first on Cotidianul RO.
19:50
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, despre o demisie [...] The post Nicuşor Dan, despre o demisie a premierului appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Judecătorii Curţii Constituţionale au motivat, luni seară [...] The post Motivarea CCR în cazul pensiilor de serviciu appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Cine sunt social-democrații din echipa lui Sorin Grindeanu care vor conduce PSD pentru următorii patru ani # Cotidianul de Hunedoara
Sorin Grindeanu și-a depus oficial candidatura la șefia PSD [...] The post Cine sunt social-democrații din echipa lui Sorin Grindeanu care vor conduce PSD pentru următorii patru ani appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a transmis, luni, după ce CCR [...] The post Preşedintele USR. Refacem legea sau propune referendum appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Nicușor Dan a recționat după decizia Curții Constituționale [...] The post Nicușor Dan, nimic despre Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă că este pregătit [...] The post Zelenski, pregătit să se întâlnească cu Trump şi Putin appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Cercetarea la faţă locului în dosarul privind explozia din blocul din cartierul bucureştean Rahova începută încă din ziua exploziei continuă, însă pănă în acest moment nu sunt indicii că evenimentul ar fi fost provocat de prezenţa sau folosirea de material [...] The post Parchetul, primele concluzii după tragedia din Rahova appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Este capabilă să stea la mesele europene și să se angajeze în dialog cu alți lideri, dar, per total, a continuat pur și simplu munca lui Mario Draghi [...] The post Stabilitate surprinzătoare în Italia. Secretul Giorgiei Meloni? appeared first on Cotidianul RO.
16:30
AUR transmite, luni, după ce judecătorii Curţii Constituţionale [...] The post AUR, după decizia CCR. Legitimitatea Guvernului Bolojan a căzut appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” [...] The post CFR anunţă. Circulaţia mai multor trenuri, suspendată appeared first on Cotidianul RO.
16:00
„Ne-am simțit puțin trădați”, a spus și trimisul special al președintelui pentru Orientul Mijlociu [...] The post Kushner: Trump a simțit că israelienii scapă de sub control appeared first on Cotidianul RO.
15:40
CCR a dat verdictul pe cazul pensiilor speciale. Magistrații au stabilit că legea care taie pensia magistraților este neconstituțională. [...] The post Verdictul CCR: legea privind pensiile magistraților, neconstituțională appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Un poliţist aflat la volanul unei autospeciale [...] The post A intrat cu maşina Poliţiei într-un stâlp appeared first on Cotidianul RO.
15:30
AI în cazinouri online: Personalizare, oferte inteligente și joc responsabil # Cotidianul de Hunedoara
Inteligența artificială transformă cazinourile online într-un ecosistem inteligent, unde fiecare jucător primește o experiență unică. [...] The post AI în cazinouri online: Personalizare, oferte inteligente și joc responsabil appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Analiza competitivității în sec. 21: Suntem mai competitivi sau sunt premiile mai atractive? # Cotidianul de Hunedoara
Spiritul de competiție nu a dispărut, doar s-a mutat în mediul digital. Astăzi, concurezi într-un joc de strategie, într-un turneu de poker sau chiar într-o serie de sloturi cu premii. [...] The post Analiza competitivității în sec. 21: Suntem mai competitivi sau sunt premiile mai atractive? appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Programul Rabla pentru Sobe”. ”Rahova este un semnal de alarmă care nu poate fi ignorat„ # Cotidianul de Hunedoara
Asociaţia Forestierilor din România (ASFOR) îşi exprimă [...] The post Programul Rabla pentru Sobe”. ”Rahova este un semnal de alarmă care nu poate fi ignorat„ appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Importăm gaze din Ungaria iar exportul nostru în R. Moldova a crescut cu 50% # Cotidianul de Hunedoara
S-a schimbat ceva fundamental în fluxurile de gaze din Sistemul Național de [...] The post Importăm gaze din Ungaria iar exportul nostru în R. Moldova a crescut cu 50% appeared first on Cotidianul RO.
14:40
”Să ne concentrăm pe elementul de bază – bunele practici potrivit cărora Putin cere permisiunea, înainte de intra în spaţiul aerian european”, a spus ministrul român de Externe [...] The post Țoiu: România nu a primit solicitare de survol pentru avionul lui Putin appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Vremea se încălzește treptat în această săptămână, miercuri urmând [...] The post Vremea își face de cap. De la 26°C la -2°C appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Un bărbat a ajuns la spital in urma unei explozii care a avut loc la rafinăria Lukoil din Ploiești [...] The post Explozie la Lukoil Ploiești appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Sigiliul de la gaze rupt la blocul care a explodat în Rahova ar fi fost găsit printre dărâmături și deja a fost [...] The post Explozia din Rahova. S-a găsit sigiliul rupt appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Echipa ardeleană, cea care ani de zile a dominat fotbalul românesc, se află de la începutul acestui sezon într-o prelungită criză [...] The post Revenire bombă la CFR Cluj! appeared first on Cotidianul RO.
13:40
E haos în toată lumea după ce o întrerupere majoră a internetului afectează zeci de site-uri web, jocuri online şi aplicaţii, [...] The post O pană majoră de internet afectează zeci de site-uri appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Șefa diplomației europene, estoniana Kaja Kallas, a declarat luni că nu este încântată de ideea unei posibile vizite a președintelui Rusiei la Budapesta [...] The post Putin la Budapesta – liderii baltici scrâșnesc din dinți appeared first on Cotidianul RO.
13:30
O veste îngrozitoare a scurtcircuitat lumea fotbalului în ultimele ore. Deși pare scenariul unui film, [...] The post Fotbalist ucis de către cei care l-au răpit pentru bani appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Peste 26% din români cred că „Oamenii nu au ajuns pe Lună, ci totul a fost o înscenare”, 40.1% dintre respondenți sunt de acord [...] The post Românii cred mai mult în noroc decât în vaccinuri appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Este un atac direct la siguranța energetică”, spune Budapesta. Este ”mișcare ideologică absurdă”, protestează Bratislava [...] The post UE crede că a găsit ac pentru cojocul Ungariei și Slovaciei appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Dezvăluiri explozive făcute de Recorder. 11 drumuri asfaltate au fost construite peste magistrale de gaz în sectorul 3 [...] The post Primarul Negoiță a făcut șosele peste țevile de gaz appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Protestele No Kings de sâmbăta trecută din SUA dau vina pe Donald Trump pentru toate îndoielile, fără nicio introspecție în ceea ce privește rolul democraților în această situație [...] The post Protestele din SUA arată de ce Biden, Macron, Starmer au pierdut appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Avertisment important de la MAI după ce rețelele de socializare au fost inundate de o fotografie revoltătoare. [...] The post MAI lămurește situația băbuței încătușate appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Au mai rămas doar câteva zile în care puteți cumpăra bilete la cel mai longeviv și de succes eveniment de fundraising din România. [...] The post Susține și tu tinerii artiști români! appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Ioana Timofte ar fi pretins și primit (pentru sine sau pentru alte persoane), 10 sejururi în valoare totală de 586.492 lei și 39.707 euro, [...] The post Nepoata fostului șef al SRI, pe mâna magistraților appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
11:00
FT relatează că, după convorbirea președintelui Trump cu președintele rus Putin, liderul american l-a îndemnat pe Volodimir Zelenski să accepte termenii Rusiei pentru încheierea războiului [...] The post Financial Times: țipete și invective între Trump și Zelenski appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.