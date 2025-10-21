CEC Bank vinde credite de nevoi personale cu dobândă fixă de 7,5%/an pentru cei ce încasează veniturile prin bancă. DAE: 9,29%

08:15

Siena Secondary Fund, un fond de investiţii de nişă din Estonia, specializat în achiziţionarea de pachete de acţiuni de la primii investitori şi angajaţi ai celor mai de succes companii de tehnologie din Europa Centrală şi de Est, analizează activ oportunităţi de investiţii în România şi speră să încheie prima tranzacţie în regiune până la finalul acestui an. Fondul are o ţintă de 50 de milioane de euro şi este susţinut de investitori instituţionali precum BERD se concentrează pe companii mature, cu venituri de peste 10 milioane de euro şi creştere rapidă.