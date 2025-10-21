Marile bănci americane cer Argentinei garanții de miliarde de dolari pentru a-i acorda împrumutul promis de Trump
HotNews.ro, 21 octombrie 2025 10:50
Un grup de bănci americane, printre care JPMorgan Chase, Bank of America și Goldman Sachs, ezită să acorde Argentinei un împrumut de 20 de miliarde de dolari fără garanții directe sau angajamente juridice din partea…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
11:20
StartupCafe.ro: HP și Mida Soft Business – soluții pentru companiile românești în era digitală # HotNews.ro
Economia actuală se mișcă într-un ritm alert, iar tehnologia joacă un rol esențial în succesul oricărei organizații. Pentru firmele românești, digitalizarea nu este un moft, ci o condiție pentru a rămâne competitive pe termen lung.…
11:20
Pisicile sunt creaturi curioase, iar această natură investigativă se extinde la aproape tot ce găsesc în casă și în grădină, inclusiv la plante. Indiferent dacă ai o elegantă pisică British Shorthair, o Siameză energică sau orice altă rasă…
11:20
Motocicletele Honda stârnesc disensiuni între Japonia și Vietnam, care a decis să le interzică # HotNews.ro
Guvernul japonez și unii dintre cei mai mari producători ai țării au avertizat Vietnamul că interzicerea planificată a motocicletelor pe benzină în Hanoi ar putea provoca pierderi de locuri de muncă și ar putea perturba…
Acum 30 minute
11:00
„Predarea ștafetei”, noua strategie de parenting care previne burnoutul. Când nu mai poți, te retragi și intră celălalt părinte! # HotNews.ro
Burnoutul parental a devenit una dintre cele mai discutate probleme ale familiilor moderne. Studiile arată că 60% dintre părinți se simt epuizați emoțional cel puțin o dată pe săptămână, iar aproape o treime recunosc că…
11:00
Recordul de temperatură negativă a zilei a fost doborât astăzi în România, după 76 de ani # HotNews.ro
Stația meteo Miercurea-Ciuc a înregistrat, marți dimineață, o minimă de minus 9,7 grade Celsius, fiind doborât recordul de temperatură al zilei de 21 octombrie. Potrivit informațiilor furnizate Agerpres de meteorologul Halada Szilard de la Centrul…
10:50
Marile bănci americane cer Argentinei garanții de miliarde de dolari pentru a-i acorda împrumutul promis de Trump # HotNews.ro
Un grup de bănci americane, printre care JPMorgan Chase, Bank of America și Goldman Sachs, ezită să acorde Argentinei un împrumut de 20 de miliarde de dolari fără garanții directe sau angajamente juridice din partea…
10:50
Semnalul solidar transmis marți dimineață de Zelenski și liderii europeni: Susținem cu tărie poziția președintelui Trump / Acesta trebuie să fie punctul de plecare al negocierilor # HotNews.ro
Liderii Ucrainei, Uniunii Europene și Marii Britanii au transmis marți dimineață că susțin poziția președintelui american Donald Trump că războiul trebuie oprit imediat și să se înceapă negocierile de la linia de front actuală. „Suntem…
Acum o oră
10:40
Rețeta de varză murată atipică folosită an de an într-o comună din România. „Pe fundul butoiului, depinde de cantitate, voi pune doi știuleți de porumb”. Ingredientul magic este însă altul # HotNews.ro
O parte dintre locuitorii comunei Colți din județul Buzău își pregătesc conservele pentru iarnă, gogonele și varză murată, cu apă sărată din izvoarele naturale din zonă sau dintr-o baltă salină din comuna Pârscov. Pentru prepararea…
10:40
VIDEO Cum arată acum cea mai complexă structură de autostradă începută de Bechtel și abandonată apoi mulți ani / Va fi în sfârșit finalizată # HotNews.ro
O structură-mamut a fost ridicată de Bechtel în Transilvania, peste un lac de acumulare, însă ea n-a fost finalizată niciodată și a rămas neatinsă timp de 12 ani. Acum, un alt constructor a preluat fostul…
10:40
Anchetă exstinsă de DIICOT în dosarul Nordis. Sunt sute de plângeri noi, iar prejudiciul a urcat la 75 de milioane de euro # HotNews.ro
Procurorii DIICOT au extins ancheta în cazul Nordis după ce au mai fost depuse 300 de plângeri, în care se înregistrează un prejudiciu suplimentar de 35,8 milioane euro, au declarat surse judiciare pentru G4Media. Potrivit…
10:30
Călin Georgescu, critici la adresa Guvernului de la instanță: „Ați pierdut lupta cu istoria”. Ce spune despre exercițiul de mobilizare a rezerviștilor # HotNews.ro
Călin Georgescu, ajuns marți dimineață la sediul Judecătoriei Sectorului 1 în dosarul în care este judecat pentru propagandă legionară, a spus că „deținătorii de putere ilegală în România”, au „pierdut lupta cu istoria” și a…
10:30
SUA anchetează cum a ajuns o unitate a Pușcașilor Marini să tragă cu muniție reală de artilerie deasupra unei autostrăzi circulate din țară # HotNews.ro
Corpul Pușcașilor Marini al Statelor Unite investighează incidentul în care o unitate a tras cu muniție reală de artilerie peste o autostradă importantă din California, în timpul unei ceremonii la care a participat vicepreședintele JD…
Acum 2 ore
10:20
Rusia temperează speranțele pentru un summit rapid Trump-Putin. Întâlnirea pregătitoare dintre Marco Rubio și Serghei Lavrov nu a fost stabilită # HotNews.ro
Moscova a anunțat marți că perspectiva unei întâlniri dintre Lavrov și Rubio „nu a fost ridicată în mod specific” la discuția telefonică a acestora de luni. CNN scrie că asta s-a întâmplat din cauza așteptărilor…
10:20
După ce locuitorii s-a săturat de aglomerația de pe trotuare și de accidente, o capitală europeană interzice trotinetele electrice de închiriat de anul viitor # HotNews.ro
Praga va interzice trotinetele electrice comune ca parte a unui nou sistem de reglementare a vehiculelor de transport comune începând din ianuarie, aprobat luni de Consiliul General din Praga, scrie presa cehă. Motivul interdicției este…
10:10
Polonia anunță a arestat opt persoane care pregăteau mai multe acte de sabotaj: „Rusia tot testează, iar noi suntem în prima linie” # HotNews.ro
Serviciile de securitate poloneze au reținut opt persoane suspectate că pregăteau acte de sabotaj în diferite regiuni, a declarat marți dimineață premierul Donald Tusk, potrivit Reuters. Anunțul vine în contextul în care în ultima vreme…
09:50
VIDEO Atac masiv cu zeci de drone ucrainene asupra Rusiei. Locuitorii unui imobil au fost evacuați, o clinică medicală a fost avariată # HotNews.ro
Forțele ucrainene au lansat în noaptea de luni spre marți atacuri cu 55 de drone asupra mai multor regiuni ale Rusiei, a anunțat Ministerul rus al Apărării. Atacurile au provocat pagube și au rănit două…
09:40
Deţinătorii drepturilor tv şi Liga Profesionistă de Fotbal desemnează la finalul fiecărui meci cel mai bun jucător. Iată care au fost fotbaliştii evidenţiaţi în partidele etapei a 13-a, potrivit lpf.ro: Farul Constanța – FC Argeș…
Acum 4 ore
09:20
UE analizează interzicerea alcoolului în dezinfectante. Reacție din sănătate: „Impactul asupra spitalelor ar fi enorm” # HotNews.ro
UE ia în considerare clasificarea etanolului, un ingredient utilizat în multe dezinfectante pentru mâini, ca substanță periculoasă care crește riscul de cancer, potrivit Financial Times și Reuters. Dezinfectanții pe bază de alcool sunt autorizați ca…
09:10
Nicolas Sarkozy va fi încarcerat marți la penitenciarul Santé. El va sta într-o celulă de 9 metri pătrați # HotNews.ro
La închisoarea Santé, aflată în inima Parisului, Sarkozy va fi plasat singur într-una dintre cele 15 celule de 9 metri pătrați din unitatea de izolare, scriu La Croix și Le Monde. Aceasta este singura modalitate…
09:00
Prima ședință a coaliției după decizia CCR: Se va discuta mandatul lui Bolojan și încă un subiect politic major # HotNews.ro
Liderii coaliției se vor întâlni marți în prima ședință de după decizia CCR de a declara neconstituțională legea privind reforma pensiilor magistraților pe care și-a asumat răspunderea Guvernul în Parlament, la întâlnire urmând să fie…
09:00
VIDEO Tornadă violentă lângă Paris: un om a murit, alți patru sunt răniți grav. Mai multe macarale prăbușite peste case # HotNews.ro
O tornadă puternică a străbătut luni cartiere din Ermont, la nord de Paris. Trei macarale de contrucții au fost răsturnate peste casele oamenilor, iar o persoană a fost ucisă, în vreme ce alți patru sunt…
08:30
Șefă de la ANAF, explicație despre cum ar putea toate firmele, mari și mici, să renunțe la declarațiile fiscale # HotNews.ro
Magdalena Grădinaru, directoare adjunctă a Direcției de Administrare a Marilor Contribuabili, din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), a spus recent într-un forum ceva ce i-a surprins pe participanți. Datorită sistemului electronic SAF-T, firmele…
08:20
Grupul grec Interamerican, asigurător care activează în România sub brandul Anytime, și-a lansat oferta comercială pentru polițe RCA pe platforma de vânzări asigurari.ro. În scurt timp, polițele RCA emise de Interamerican vor fi disponibile și…
07:40
Acestea sunt cele mai scurte zboruri internaționale. La unele stai în aer doar 10 minute # HotNews.ro
Dacă vrei să ajungi din București la Cluj-Napoca, poți lua trenul; la CFR faci cam 9 ore și te costă 145 de lei. Cu autocarul te costă 100 de lei și faci tot cam 9…
07:40
Cum explică CCR respingerea legii privind modificarea pensiilor magistraților / Reacții Dan, Bolojan și Savonea / Mesajul președintelui pentru români / Ce urmează # HotNews.ro
Ce spun atât ”învingătorii” de la Înalta Curte, cât și ”înfrânții” din Guvern, după ce Curtea Constituțională a României a decis luni în favoarea contestației depuse de Înalta Curte la legea Guvernului Ilie Bolojan privind…
Acum 6 ore
07:00
Tudor Chirilă, despre decizia CCR: „ Ar trebui să vă fie rușine că ne propuneți ideea de a le spune copiiilor noștri fă-te mamă judecător că înveți mult, dar muncești puțin” / Ce întrebare are # HotNews.ro
După hotărârea CCR de a respinge proiectul guvernului, asumat în Parlament, privind pensiile magistraților, artistul Tudor Chirilă, una dintre vocile civice în mod constant active, a spus: ”De aia au amânat judecătorii CCR decizia o…
07:00
INTERVIU Avertisment despre conflictul Rusia-UE. „Acest război nu va viza doar spațiul aerian” # HotNews.ro
„Incursiunile dronelor și avioanelor rusești în Europa fac parte din faza activă a războiului hibrid al Rusiei împotriva UE, iar în viitor, Rusia va lansa provocări similare la sol, în operațiuni terestre și maritime”, a…
06:10
POLITICO, 20 octombrie 2025 – După trei ani de gândire, de rugăminți și de concesii, UE a considerat că este suficient. Luni, cele 27 de state membre ale organizației au adoptat o nouă lege, care…
Acum 12 ore
01:40
VIDEO A început demolarea unei părți a Casei Albe, pe care Trump vrea s-o transforme în sală de bal. „Va fi mai frumoasă ca niciodată!” # HotNews.ro
Echipele de demolare au început luni să dărâme o parte din aripa estică a Casei Albe pentru a începe construirea sălii de bal a președintelui Donald Trump, un proiect despre care liderul republican a afirmat…
01:10
„Vor urma represalii”, amenință ambasadorul rus la Roma, dacă Italia participă la confiscarea activelor rusești înghețate # HotNews.ro
Ambasadorul rus la Roma, Alexei Paramonov, care s-a angajat deja în mai multe dispute extrem de agresive cu Italia, a avertizat Peninsula să nu participe la planurile de utilizare a activelor înghețate ale Moscovei în…
00:40
Numire neașteptată pe fondul reorganizării comandamentului militar de top al Ucrainei: Cine este generalul care va conduce o nouă forță operativă în Harkov # HotNews.ro
Generalul ucrainean Mihailo Drapatyi a fost numit comandant al noii Forțe Operative Interarme din cadrul forțelor armate ucrainene, o nouă structură de comandă responsabilă de linia frontului din regiunea Harkov și din jurul acesteia, a…
00:40
Daniel Naroditsky, mare maestru de şah şi cunoscut comentator de şah, a încetat din viaţă la doar 29 de ani, informează News.ro. „Familia Naroditsky anunţă cu tristeţe vestea neaşteptată a decesului lui Daniel”, se arată…
00:10
A murit „mama Erasmus”, profesoara italiană care a conceput programul de care au beneficiat milioane de studenți. Sofia Corradi avea 91 de ani # HotNews.ro
Sofia Corradi, profesoară titulară de științe ale educației la Universitatea Roma Tre și cunoscută sub numele de „mama Erasmus”, s-a stins din viață la Roma, la vârsta de 91 de ani. Sofia Corradi a fost…
20 octombrie 2025
23:40
O angajată a serviciului de securitate de la Luvru afirmă că echipamentele „învechite” și „reducerile drastice de personal” au făcut ca paznicii să „atingă limita” a ceea ce puteau face pentru a proteja celebrul muzeu…
23:30
PSD își va alege noul președinte pe 7 noiembrie, iar Sorin Grindeanu este singurul înscris în cursa pentru șefia partidului. Printre numele care vor face parte din echipa lui Sorin Grindeanu se numără europarlamentarul Claudiu…
23:20
Capitala Indiei, învăluită într-un nor de gaze toxice. Nivelul poluării în New Delhi a ajuns la cote alarmante # HotNews.ro
Capitala Indiei, New Delhi, era învăluită luni într-un nor de gaze toxice, iar nivelul poluării, aflat într-o creștere constantă de-a lungul anilor, depășea de peste 16 ori limita maximă admisă de Organizația Mondială a Sănătății…
23:10
„O nouă eră”. Experții salută succesul „remarcabil” al implantării unui cip sub retină, care poate restabili vederea pierdută # HotNews.ro
Un implant ocular electronic, cu grosimea jumătății unui fir de păr, a ajutat persoanele afectate de pierderea vederii să poată vedea din nou, ceea ce deschide o potențială „nouă eră” în combaterea orbirii, scrie luni…
23:00
Marea Britanie ia măsuri împotriva dronelor neidentificate. Incidentele care au dus la schimbarea legii # HotNews.ro
Guvernul britanic le va permite forţelor armate să doboare dronele care survolează bazele militare, pe fondul unei creşteri a numărului de cazuri de drone suspecte raportate în spaţiul aerian al mai multor ţări europene în…
22:30
Platforma informatică a asigurărilor de sănătate, operațională parțial din acest an. Rogobete: „Istoricul medical va putea fi accesat oricând și oriunde” # HotNews.ro
Primele module ale noii Platforme Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) vor fi funcţionale până la finalul acestui an şi până în august 2026 întreaga platformă va fi complet operaţională, a anunțat ministrul Sănătăţii, Alexandru…
22:30
Explozia din Rahova: „Nu sunt indicii că evenimentul a fost generat de material exploziv. Cauzele deflagraţiei nu au fost încă stabilite” – insistă procurorii # HotNews.ro
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti transmite că ancheta în cazul exploziei produse într-un bloc din cartierul Rahova continuă luni şi marţi cu cercetări la faţa locului, la care iau parte procurori, poliţişti,…
Acum 24 ore
22:20
Pas istoric pentru femeile din Japonia, după ani de dezbateri despre pilula „de a doua zi”, care va fi disponibilă fără rețetă # HotNews.ro
Japonia a aprobat, pentru prima dată în istoria ei, vânzarea fără rețetă a unei pilule contraceptive de urgență, a anunțat producătorul acesteia, ceea ce le va permite femeilor din țară să ia medicamentul fără prescripție…
21:50
Lavrov și Rubio au discutat la telefon despre pregătirile pentru summitul Putin-Trump de la Budapesta # HotNews.ro
Ministrul rus de externe Serghei Lavrov și secretarul de stat american Marco Rubio au avut luni o discuție telefonică despre pregătirile pentru summitul care îi va reuni la Budapesta pe președinții Rusiei și SUA, Vladimir…
21:50
Trump a bătut palma cu încă o țară pentru acces la „pământurile rare” / „Detalii minore” pentru un acord de 240 de miliarde de dolari privind submarinele nucleare # HotNews.ro
Președintele Donald Trump și premierul australian Anthony Albanese au semnat luni un acord privind „pământurile rare” și mineralele critice, menit să asigure o aprovizionare constantă cu aceste materiale într-un moment în care China încearcă să-și…
21:50
Sondaj Ipsos: Ceaușescu este cel mai apreciat dintre foștii președinți/ Explicația lui Nicușor Dan privind rezultatele cercetării # HotNews.ro
Un sondaj Ipsos realizat pentru emisiunea Observator de la Antena 1 arată că doar 3% dintre români au încredere în politicieni.Totodată, la întrebarea legată de cel mai bun președinte pe care l-a avut România, răspunsul…
21:10
Dan: „USR și PSD au avut poziții legitime în ce privește alegerile de la București”. Ce spune președintele despre un al doilea mandat # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a spus, la Antena 1, că „în principiu” își dorește un al doilea mandat în fruntea statului. În ce privește alegerile de la București, șeful statului a spus că atât USR, cât…
21:10
Autoritățile au emis luni seară, în Capitală, un mesaj RO-Alert în care anunță dispariția unei fete în vârstă de 9 ani din București și în care solicită sprijinul populației pentru găsirea acesteia. Poliția Capitalei a…
21:00
FK Csikszereda a reușit prima sa victorie în deplasare în SuperLiga de fotbal a României, 2-0 (1-0) cu FC Hermannstadt, luni seară, în etapa a 13-a, relatează Agerpres. Ciucanii s-au impus două două gafe în…
20:40
Bulgaria, dispusă să permită trecerea avionului lui Putin către Budapesta pentru întâlnirea cu Trump # HotNews.ro
Bulgaria este pregătită să-și deschidă spațiul aerian pentru avionul președintelui rus Vladimir Putin, dacă acesta decide să se deplaseze la Budapesta, în Ungaria, pentru o întâlnire cu președintele american Donald Trump, a anunțat luni ministrul…
20:40
La cinci ore după decizia CCR, Ilie Bolojan insistă, în prima lui reacție, că „România are nevoie” de reforma pensiilor magistraților. Ce va face în continuare # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat luni seară, la aproximativ cinci ore după ce Curtea Constituțională a respins proiectul guvernului, asumat în Parlament, privind pensiile magistraților că această reformă rămâne „un obiectiv ferm pentru Guvern, asumat…
20:30
CFR Cluj anunţă că Iuliu Mureşan, preşedintele care a condus clubul spre unele dintre cele mai importante rezultate din istoria sa, atât pe prima scenă a fotbalului românesc, cât şi în competiţiile europene, revine în…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.