Fostul judecător al CCR, Petre Lăzăroiu, nemulțumit că primește o pensie de 10.000 de euro: „Da, dar după ce luasem salariu 12.000!"
Aktual24, 21 octombrie 2025 10:50
Fostul judecător al Curții Constituționale, Petre Lăzăroiu, a stârnit un val de reacții negative după ce și-a exprimat public nemulțumirea privind pensia sa de „doar” 10.000 de euro. În cadrul unei intervenții telefonice la o emisiune de pe B1 TV, Lăzăroiu a fost întrebat de moderatoare ce pensie primește. Răspunsul a fost sec și aparent […]
• • •
Acum 5 minute
11:20
Bărbatul care a vrut să-l asasineze pe premierul slovac Robert Fico, condamnat la 21 de ani de închisoare, după ce fapta a fost încadrată ca „act de terorism"
Juraj Cintula, bărbatul de 72 de ani care a tras asupra prim-ministrului slovac Robert Fico în mai 2024, a fost condamnat de un tribunal specializat din Slovacia la 21 de ani de închisoare, într-un verdict pronunțat marți. Decizia a fost luată de Senatul Curții Penale Specializate, prezidat de judecătorul Igor Kralik, care a aplicat o […]
Acum 10 minute
11:10
Dosarul Nordis ia proporții alarmante: ancheta penală a fost extinsă, numărul păgubiților depășind 850, iar prejudiciul estimat a urcat la 75 de milioane de euro
Procurorii DIICOT au extins ancheta penală după depunerea a încă 300 de plângeri, ceea ce ridică numărul total al victimelor la peste 850 de persoane, iar prejudiciul estimat a urcat la 75 de milioane de euro. Informațiile au fost confirmate de surse judiciare pentru G4Media. Ancheta îi vizează pe administratorii grupului Nordis, dar și firmele […]
Acum 30 minute
10:50
Fostul judecător al CCR, Petre Lăzăroiu, nemulțumit că primește o pensie de 10.000 de euro: „Da, dar după ce luasem salariu 12.000!"
Fostul judecător al Curții Constituționale, Petre Lăzăroiu, a stârnit un val de reacții negative după ce și-a exprimat public nemulțumirea privind pensia sa de „doar” 10.000 de euro. În cadrul unei intervenții telefonice la o emisiune de pe B1 TV, Lăzăroiu a fost întrebat de moderatoare ce pensie primește. Răspunsul a fost sec și aparent […]
Acum o oră
10:40
Întâlnirea dintre Lavrov și Rubio a fost amânată pe termen nedefinit – cei doi miniștri de externe vor avea cel mult o convorbire telefonică
Întâlnirea planificată pentru această săptămână între ministrul rus de externe Serghei Lavrov și secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a fost amânată pe termen nedefinit. Potrivit unor surse citate de CNN, deși oficial nu a fost anunțată o anulare completă, întâlnirea față în față, menită să pregătească un posibil summit între Donald Trump și […]
Acum 2 ore
10:10
Sanae Takaichi devine prima femeie prim-ministru din istoria Japoniei, după ce a primit votul Parlamentului
Japonia a scris o filă de istorie prin alegerea lui Sanae Takaichi în funcția de prim-ministru, prima femeie care deține acest post în arhipelagul nipon. Victoria sa în Parlament vine după o perioadă de instabilitate politică marcată de demisia predecesorului său, Shigeru Ishiba, și de un eșec electoral major al Partidului Liberal Democrat (LDP) în […]
09:40
Efectul Tănasă-AUR: Pe piața imobiliară, străinilor li se impun chirii mai mari decât românilor sau sunt pur și simplu refuzați
În Braşov, o femeie din Ucraina, stabilită legal în România de peste trei ani, a relatat o experienţă gravă de discriminare la închirierea unui apartament. În momentul în care a întrebat online, pe un grup de închirieri, dacă poate viziona locuinţa, a primit răspunsul: „Nu acceptăm reprezentanţi ai altor naţionalităţi”. Imobilul se afla într o […]
Acum 4 ore
09:00
Incident neobișnuit: parbrizul unui avion United Airlines, spart probabil de un micrometeorit, la 11.000 de metri înălțime
Un incident neobișnuit a avut loc recent la bordul unui avion United Airlines, când o fisură a apărut pe parbrizul cabinei de pilotaj în timpul unui zbor la altitudinea de aproximativ 11 000 de metri. Investigatori americani iau în calcul ipoteza unei coliziuni cu un meteorit sau cu resturi spațiale, o versiune neconvențională care adaugă […]
08:50
Indignare în Marea Britanie: Prințul Andrew, acuzat că a angajat „trolli" pentru a o hărțui online pe Virginia Giuffre, victima sa minoră din scandalul Epstein
Un nou scandal zguduie familia regală britanică, după ce în memoriile postume ale Virginiei Giuffre, publicate recent, aceasta dezvăluie că Prințul Andrew ar fi încercat să angajeze „trolli” de internet pentru a o hărțui online. Incidentul a avut loc în perioada în care el se ascundea în Castelul Balmoral pentru a evita să primească acte […]
08:40
„Castelul lui Dracula" de la Bran, cetatea medievală Sighișoara și Pădurea Baciu, în clasamentul european al destinațiilor de Halloween
În acest an, România se află în fruntea topului european al destinațiilor de Halloween, datorită orașelor și locurilor cu o atmosferă misterioasă și încărcată de legende. Platforma internațională Lonely Planet, renumită pentru ghidurile turistice și recomandările sale, a inclus Bran, Sighișoara și Pădurea Hoia-Baciu în rândul celor mai captivante locuri din Europa pentru a celebra […]
08:20
Marea Britanie pregătește trimiterea de trupe în Ucraina, pentru cazul în care se va semna un armistițiu
Marea Britanie se pregătește pentru o posibilă desfășurare de trupe în Ucraina, după încheierea unui acord de pace între Kiev și Moscova, a anunțat luni ministrul britanic al Apărării, John Healey. Decizia face parte din planurile Londrei de a sprijini consolidarea securității și de a contribui la antrenarea forțelor armate ucrainene, informează agenția Bloomberg. În […]
08:00
Nici „suveraniștii" nu vor să stea la Moscova: doar 12.500 de străini s-au mutat anul acesta în Rusia – cel mai scăzut număr din ultimii 14 ani
Interesul pentru relocarea în Federația Rusă este în cădere liberă. Numai 12.500 de persoane au aplicat anul acesta pentru programul de strămutare voluntară promovat de Kremlin, marcând o scădere de aproape trei ori față de anul precedent, când fuseseră înregistrate 36.400 de cereri. Datele, publicate de Centrul pentru Combaterea Dezinformării (CCD), indică faptul că acesta […]
07:50
Crimă oribilă la Ciacova, județul Timiș: Un bărbat a fost bătut cu cruzime și incendiat în propria casă de doi prieteni de pahar
O crimă șocantă a avut loc în comuna Ciacova, județul Timiș, unde un bărbat de 45 de ani a fost omorât în bătaie și apoi incendiat în propria locuință. Descoperirea macabră a alertat autoritățile, care au demarat o anchetă de amploare. Incidentul a avut loc în seara zilei de 18 octombrie, în timpul unei petreceri […]
07:40
Spania trimite Ucrainei 70 de generatoare de electricitate, pentru a sprijini sistemul energetic, afectat de bombardamentele rusești
Spania va transfera 70 de generatoare de electricitate Ucrainei pentru a consolida sistemul energetic al țării în pragul sezonului rece, a anunțat ministrul ucrainean de externe Andrii Sîbiha, în urma unei întâlniri cu omologul său spaniol, José Manuel Albares, desfășurată la Luxemburg în marja Consiliului Afacerilor Externe al UE. „Am discutat despre modalitățile de consolidare […]
Acum 6 ore
07:20
Economia Chinei a crescut cu 4,8% în trimestrul trei din 2025, dar investițiile fixe înregistrează un declin „rar și alarmant"
Economia Chinei a înregistrat o creștere anuală de 4,8% în al treilea trimestru, conform datelor publicate luni de Biroul Național de Statistică. Deși cifrele au fost în linie cu estimările analiștilor, dinamica economică sugerează dezechilibre tot mai accentuate, pe fondul prăbușirii investițiilor în sectorul imobiliar și al slăbirii consumului intern, scrie Business Times. Creșterea economică […]
07:00
Donald Trump a intrat cu buldozerul în Casa Albă: Aripa de Est a edificiului a fost demolată, pentru a face loc grandioasei Săli de Bal a președintelui american
O parte a Casei Albe a fost demolată luni pentru a construi viitoarea sală de bal a președintelui SUA Donald Trump, marcând începutul unuia dintre cele mai mari șantiere la celebra clădire din ultimul secol. ”Sunt încântat să anunț că au început lucrările la Casa Albă pentru a construi noua, grandioasa și magnifica sală de […]
Acum 12 ore
23:20
Raport: Funicularul Gloria a deraiat din cauza unor „defecțiuni acumulate". Raportul dă vina pe Carris
Cablul care lega cele două cabine ale funicularului Gloria din Lisabona, care a cedat și a dus la deraierea uneia dintre ele la începutul lunii septembrie, „nu era certificat pentru utilizare în instalațiile de transport de pasageri” și nu respecta specificațiile Carris, se arată în raportul preliminar privind accidentul. Pe lângă cele 16 decese, au […]
22:50
Un sicriu care conține rămășițele încă unui ostatic israelian este în drum spre institutul de medicină legală pentru identificare
Un sicriu care conține posibilele rămășițe ale unui ostatic israelian mort a fost adus din Fâșia Gaza de către trupe, a declarat armata. Trupele IDF din Fâșia Gaza au primit sicriul de la Crucea Roșie, care l-a idicat de la Hamas din sudul Gazei. Cadavrul a fost dus la Institutul de Medicină Legală Abu Kabir […]
22:40
Șeful Camerei Reprezentanților apără clipul scabros postat de Donald Trump: „Este doar satiră politică, pentru a exprima un punct de vedere" – VIDEO
Președintele Camerei Reprezentanților a SUA, Mike Johnson, a stârnit indignarea opiniei publice după ce a apărat un videoclip generat cu inteligență artificială (AI) în care fostul președinte Donald Trump este surprins în timp ce „aruncă fecale” pe protestatari. Videoclipul, care a fost redistribuit de Trump pe platforma sa Truth Social, a fost criticat pe scară […]
22:40
Trump și premierul Australiei au semnat un acord important privind mineralele rare, pe care îl descriu ca un „proiect de 8,5 miliarde de dolari"
Președintele Donald Trump și premierul australian Anthony Albanese au semnat luni, la Casa Albă, un acord esențial privind mineralele rare, confirmând interesul SUA față de bogatele resurse de pământuri rare ale Australiei, ca o potențială măsură de contracarare a noilor restricții impuse de China asupra exportului de minerale. Cei doi lideri au spus că este […]
22:30
Jaful de la Luvru mobilizează muzeele din Franța. Verificări de securitate și la alte instituții culturale
Autoritățile franceze au dispus, luni, verificări de securitate la Luvru și la alte instituții culturale în urma jafului comis duminică în plină zi, numit de unii politicieni „o umilință națională”. Patru persoane au pătruns duminică prin efracție în Luvru, folosind o macara pentru a sparge o fereastră de la etaj. Au luat obiecte dintr-o galerie […]
Acum 24 ore
22:10
Ministrul de externe al Lituaniei: „Singurul oraş european unde ar trebui să ajungă Vladimir Putin nu este Budapesta, este Haga"
Înaintea reuniunii miniştrilor de externe ai Uniunii Europene de la Luxemburg, ministrul lituanian de externe, Kęstutis Budrys, a emis un mesaj ferm: liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, nu are ce căuta în capitalele europene. „Singurul loc pentru Putin în Europa este Haga, în faţa unui tribunal, nu într una dintre capitalele noastre”, a spus Budrys, citat […]
21:50
Columbia și-a rechemat ambasadorul din SUA după amenințările lui Trump în legătură cu tarifele și comentariile sale legate de droguri
Columbia a anunțat, luni, că și-a rechemat ambasadorul de la Washington, după ce președintele american Donald Trump a declarat că va majora tarifele vamale pentru națiunea sud-americană și va opri toate plățile către aceasta, intensificând disputa izbucnită în urma loviturilor militare americane asupra unor nave suspectate că transportau droguri. De asemenea, Trump l-a numit duminică […]
21:50
Au cedat și vecinii de la sud de Dunăre: Avionul care-l va transporta pe Vladimir Putin la Budapesta a primit permisiunea de a survola Bulgaria
Avionul care îl va transporta pe liderul de la Kremlin la Budapesta pentru a participa la întâlnirea cu președintele american Donald Trump va putea primi autorizație să survoleze spațiul aerian al Bulgariei, a declarat ministrul bulgar de externe Georg Georgiev. „Dacă se depun eforturi pentru a obține pacea, dacă condiția pentru aceasta este să existe […]
21:20
Un bărbat din India și-a organizat propria înmormântare pentru că voia să vadă dacă îl plâng consătenii
Un eveniment cu totul neobișnuit a avut loc în satul Konchi, din districtul Gaya, statul Bihar (India), unde un bărbat în viață, în vârstă de 74 de ani, și‑a organizat propria înmormântare, doar pentru a testa afecțiunea și respectul comunității. Potrivit India Today, bărbatul, identificat drept Mohan Lal, fost ofițer al Forțelor Aeriene Indiene, s‑a […]
21:10
Savanții britanici avertizează că bărbații trecuți de 40 de ani prezintă mai multe riscuri de a transmite boli genetice copiilor
Ideea că doar vârsta mamei influențează sănătatea copilului este depășită: cercetătorii britanici au descoperit că, odată cu înaintarea în vârstă, bărbații transmit tot mai multe mutații genetice periculoase copiilor lor. Potrivit studiului citat de Daily Mail, după 30 de ani, aproximativ 1 din 50 de spermatozoizi conține mutații asociate cu afecțiuni grave. Între 43 și […]
21:10
Oradea: Doi tineri căutați de polițiști după ce au rănit un bărbat care le-a făcut observație că mergeau cu trotinetele pe trotuar, printre pietoni
Doi adolescenți sunt căutați de polițiștii din Oradea după ce, în urma unei altercații , au rănit un bărbat cu un cuțit și apoi au fugit de la fața locului pe trotinete. Incidentul s-a produs luni, după ce bărbatul, care era pieton pe trotuar, le-ar fi reproșat celor doi tineri faptul că mergeau cu trotinetele […]
20:50
Poate așa o câștiga și ea: Gabriela Firea îl contrazice pe Grindeanu și cere candidat comun al Coaliției la Primăria Capitalei
Fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, face apel la partidele din Coaliția de guvernare să stabilească un candidat comun pentru alegerile locale din București, avertizând că o competiție cu candidați separați ar putea duce la un rezultat nefavorabil pentru alianță. Într-o declarație oferită postului PRO TV, Firea a subliniat importanța unei strategii unitare pentru […]
20:50
Reacția tăioasă a lui Bolojan la decizia CCR: "Nicăieri în lume nu se iese la pensie la 48-50 de ani și nu se ia o pensie cât ultimul salariu"
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, luni seară, după decizia CCR, că nu se lasă și va continua să meragă mai departe cu proiectul de eliminare a pensiilor speciale pentru magistrați. ”Am luat act de decizia CCR în privința legii privind pensiile magistraților, stabilită cu o majoritate strânsă, de 5-4. Reforma pensiilor magistraților rămâne un obiectiv […]
20:40
La Miercurea-Ciuc s-a înregistrat cea mai rece dimineaţă din 20 octombrie din istoria măsurătorilor
La Miercurea-Ciuc a fost depăşit recordul de temperatură negativă al zilei de 20 octombrie, luni dimineață fiind înregistrate minus 9,2 grade Celsius. Fostul record al zilei de 20 octombrie a fost înregistrat la Miercurea-Ciuc în anul 1949, când termometrele au arătat minus 9 grade Celsius. Potrivit meteorologului de serviciu Udo Reckerth, de la Centrul Meteorologic […]
20:40
Lavrov și Rubio se văd în câteva zile pentru a pregăti summitul Trump-Putin de la Budapesta
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a purtat o convorbire telefonică cu ministrul rus de externe, Sergey Lavrov, pe 20 octombrie, a anunțat Ministerul rus de Externe. Discuția a avut loc după ce președintele SUA, Donald Trump, a declarat pe 16 octombrie că intenționează să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin la Budapesta, […]
20:30
Transalpina și Transfăgărășanul închise pentru iarnă. Instabilitatea atmosferică este accentuată și poate produce fenomene meteorologice extreme în orice moment
Circulația rutieră a fost închisă, luni, pe Transfăgărășan, sectorul cuprins între Piscu Negru (km 104+000) și Bâlea Cascadă (km 130+800) și pe Transalpina, de la Rânca (km 34+800) până la Curpat (km 79+200), anunță reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Decizia a fost adoptată de către CNAIR din cauza condițiilor meteo nefavorabile […]
20:30
Crearea unui Tribunal Special pentru investigarea crimelor comise de Rusia în Ucraina, susținută de 26 de state UE – Ungaria lui Viktor Orban este singura care s-a opus propunerii
Un număr de 26 de state membre ale Uniunii Europene și-au exprimat angajamentul de a sprijini înființarea unui Tribunal Special care să investigheze crima de agresiune comisă de Rusia împotriva Ucrainei, a anunțat șefa diplomației europene, Kaja Kallas. Potrivit acesteia, pasul marchează o etapă esențială în apropierea momentului în care tribunalul își va începe efectiv […]
20:20
Ministrul Justiției trebuie să plece. Proiectul pensiilor magistraților pare să fi fost făcut să cadă
Curtea Constituțională a respins proiectul de reformă a pensiilor magistraților pe o problemă procedurală extrem de simplă. Guvernul nu a respectat termenul pentru avizul Consiliului Superior al Magistraturii. O problemă atât de simplă, banală, încât pare fie o gafă majoră a ministrului Justiției, fie ceva plantat special acolo. Astfel, Curtea a constatat o problemă procedurală […]
20:20
Un fost spion rus îl avertizează pe Vladimir Putin că serviciile secrete britanice ar pune la cale asasinarea lui, la Budapesta
Vladimir Putin a fost avertizat public să evite orice deplasare la Budapesta, unde este planificată o întâlnire cu președintele american Donald Trump, din cauza unui presupus „complot britanic de asasinat”. Potrivit cotidianului britanic Express, avertismentul vine din partea colonelului rus în rezervă Andrei Bezrukov, actualmente profesor și consilier influent la Moscova. Bezrukov a fost agent […]
20:10
China construiește o fermă solară colosală de șapte ori mai mare decât Manhattan: 7 milioane de panouri solare
China a construit un complex enorm de ferme solare pe Platoul Tibetan, care este în prezent de aproximativ șapte ori mai mare decât Manhattan. Instalația este menită să ajungă la o suprafață de aproximativ 10 ori mai mare decât Manhattan în trei ani, în timp ce Beijingul face un efort concertat pentru energia verde, relatează […]
20:10
Premierul Ilie Bolojan a dat, lunile trecute, multe semne că ar putea demisiona dacă eliminarea pensiilor speciale a magistraților va fi respinsă de Curtea Constituțională a României. Iar CCR tocmai asta a făcut. A respins această reformă. Rămâne de văzut dacă este o chestiune de procedură sau una pe fond, ceea ce poate schimba ecuația. […]
19:20
Curtea Constituțională a României (CCR) a admis, luni, obiecția de neconstituționalitate formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secțiile Unite, stabilind că Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu este neconstituțională în ansamblu. Decizia, definitivă și general obligatorie, anulează practic întregul pachet legislativ privind reformarea pensiilor speciale […]
19:20
Pesimism în Ucraina: A crescut ponderea celor care cred că SUA s-au săturat și fac presiuni asupra Kievului pentru o pace nedreaptă în Ucraina
În Ucraina, ponderea celor care cred că SUA s-au săturat și fac presiuni asupra Kievului pentru a aproba o pace nedreaptă a crescut la 52%. Acest lucru se afirmă într-un sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS). „La începutul lunii octombrie, observăm că, deși ponderea optimiștilor care evaluează favorabil politica SUA a […]
19:00
Dan Tănasă, ieșire delirantă după ce un jurnalist a mâncat la un restaurant nepalez din București: "Să nu ne forțeze el pe noi să trăim în Nepal. Noi vrem să trăim în România, nu în Asia"
Un nou mesaj delirant al deputatului extremist Dan Tănasă (AUR) după ce jurnalistul Stelian Negrea a scris pe o rețea de socializare că a mâncat la un restaurant nepalez. După ce Negrea a relatat că a mâncat la într-un restaurant condus de ”nepalezi simpatici”, Tănasă a avut o izbucnire delirantă de furie. ”Milioane de români […]
18:50
Angajamente față de NATO. Germania intenționează să achiziționeze mai multe avioane F35 din SUA
Forțele Armate Germane (Bundeswehr) au comandat 35 de avioane de vânătoare F35 de la Lockheed Martin, dar spun că au nevoie urgentă de mai multe. Conform presei, ministrul Apărării anticipează deja o nouă comandă. Ministrul Apărării, Boris Pistorius, intenționează să comande încă 15 avioane de vânătoare F-35 de fabricație americană. În documentele confidențiale depuse la […]
18:40
Comportamentul președintelui american Donald Trump devine tot mai nervos și imprevizibil, pe alocuri absurd. Liderul de la Washington se poartă ca un „rege nebun”, care își schimbă permanent dispoziția și, implicit, politicile. Cu 2 zile în urmă, Donald Trump răspundea protestelor la adresa sa publicând un clip video generat cu Inteligență Artificială în care apare […]
18:30
Ana Birchall îl desființează pe ministrul pesedist al Justiției: „Dacă are onoare, își dă demisia!"
Într-o postare publicată pe pagina ei de Facebook, fostul ministru al Justiției, Ana Birchall, fosta ministră a Justiției, și-a exprimat opinia în legătură cu decizia de luni a Curții Constituționale a României (CCR) care a declarat neconstituțională Legea privind pensiile magistraților. Birchall a subliniat motivul principal al acestei decizii: „Lipsește avizul CSM pe forma finală […]
18:20
Metropola chineză Shanghai se scufundă mai repede ca niciodată odată cu creșterea nivelului mării
Conform unor noi cercetări, Shanghai pare să se scufunde mai repede decât se credea anterior. Oamenii de știință din Marea Britanie, China și SUA au publicat noi cercetări care arată că creșterea nivelului mării la nivel global din 1900 a fost mai rapidă decât în orice alt secol din cel puțin patru milenii. Conform descoperirilor […]
18:10
Prim-ministrul Pedro Sánchez a anunțat că Spania va propune Uniunii Europene luni să elimine definitiv ora de vară europeană. Sánchez a anunțat această decizie pe rețelele de socializare în timpul săptămânii în care, așa cum a devenit o practică standard, Uniunea Europeană va trebui să treacă la ora de iarnă, relatează agenția spaniolă de știri […]
17:30
Președintele nu cedează după decizia CCR, legea pensiilor speciale va fi reluată: "Reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate"
Președintele Nicușor Dan a anunțat, luni, după decizia CCR, că legea privind pensiile magistraților va fi reluată și că pensiile vor ” corectate în mod echitabil pentru societate”. ”Reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate. Nu este o poziționare împotriva magistraților, ci corectarea unei prevederi anormale – pensia egală cu salariul – pe care clasa politică […]
16:30
Un vicepreședinte PSD fuge din PSD, anunță că demisionează din toate funcțiile: „Economia României e în pragul colapsului"
Senatorul PSD Florin Jianu, vicepreședinte al partidului și fost ministru al Antreprenoriatului, și-a anunțat luni demisia din Parlament și din toate funcțiile politice. Într-un comunicat transmis presei, Jianu și-a motivat decizia prin nevoia de a separa antreprenoriatul de lupta politică, într-un moment pe care îl consideră critic pentru economie: „În contextul actual, când tensiunile politice […]
16:20
Deputatul AUR Gigi Becali dezvăluie cum îi spune Simion lui Georgescu: "Îmi spunea mie: 'Am fost la Nebunul, ca nu cumva să o pună pe Cristela să candideze'"
Deputatul Gigi Becali, ales pe listele AUR, a dezvăluit luni, într-un interviu, ce crede în realitate George Simion despre Călin Georgescu. „Păi ce să am eu cu papagalul de Simion? Bă, vagabondule, tu mă faci pe mine Iuda? Păi mai trădător ca tine, care îmi spuneai mie „Mă susține Nebunul, am fost la Nebunul, ca […]
16:00
Directorul INSCOP: "25% dintre români cred că oamenii nu au ajuns pe Lună. 40% cred că vaccinurile sunt folosite pentru a controla populația lumii". Cum s-a ajuns aici
Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, a afirmat că Barometrul ‘România între Magie și Ezoterie’ evidențiază ‘o pandemie’ în rândul conaționalilor, îngrijorător fiind faptul că, de ceva timp, aceste credințe sunt exploatate politic de oameni care caută influență sau un câștig financiar facil pe seama exploatării și manipulării aproapelui. Remus Ștefureac a prezentat, luni, la sala […]
16:00
Cine a votat în CCR pentru respingerea legii pensiilor speciale: toți cei trimiși de PSD plus o judecătoare numită de Iohannis
Cei cinci judecători care au respins legea Bolojan privind pensiile speciale sunt exact cei propuși de PSD plus o judecătoare care a fost numită de fostul președinte, Klaus Iohannis. Iată care sunt cei cinci, conform unor surse din CCR consultate de aktual24.ro. Printre ei se află și Mihai Busuioc: Cristian Deliorga, propus de grupul PSD […]
15:50
Simion sare primul să ceară demisia lui Bolojan după decizia CCR. El cere să vină Georgescu ca prim-ministru
Președintele AUR, George Simion, a cerut luni, după decizia CCR privind pensiile speciale, ca Ilie Bolojan să demisioneze. ”DEMISIA – Un gest onorabil din partea domnului Bolojan”, a postat Simion pe Facebook. Anterior, întrebat la Parlament dacă ia în calcul o alianță cu PSD, pentru a intra la guvernare, Simion a susținut că nu vrea […]
