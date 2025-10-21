Fostul judecător al CCR, Petre Lăzăroiu, nemulțumit că primește o pensie de 10.000 de euro: „Da, dar după ce luasem salariu 12.000!”

16:20

Deputatul Gigi Becali, ales pe listele AUR, a dezvăluit luni, într-un interviu, ce crede în realitate George Simion despre Călin Georgescu. „Păi ce să am eu cu papagalul de Simion? Bă, vagabondule, tu mă faci pe mine Iuda? Păi mai trădător ca tine, care îmi spuneai mie „Mă susține Nebunul, am fost la Nebunul, ca […]