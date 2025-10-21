O femeie a dat foc la bloc după ce a vrut să ardă un gândac cu un aruncător de flăcări. Este un mort

Newsweek.ro, 21 octombrie 2025 10:50

Poliția sud-coreeană a declarat că va solicita un mandat de arestare pentru o femeie care a dat foc ...

Acum 5 minute
11:20
Un vis devine realitate. Autostradă și cale ferată modernă, din România până în Grecia. De când?
Marea Neagră și Marea Egee, adică România și Grecia, vor fi legate de o autostradă și o cale ferată ...
Acum 30 minute
11:00
Escrocherii pe WhatsApp. Grupuri obscure în care oamenii rămân fără bani. Iată ce se întâmplă
Poliția avertizează asupra mai multăr grupuri suspecte de whatsapp dedicate investitorilor la bursă ...
11:00
METEO. Record de frig pentru o zi de 21 noiembrie. S-au înregistrat -9,7 grade Celsius
A fost doborât recordul de frig pentru o zi de 21 noiembrie, în România. S-a înregistrat o minimă de...
10:50
O femeie a dat foc la bloc după ce a vrut să ardă un gândac cu un aruncător de flăcări. Este un mort
Poliția sud-coreeană a declarat că va solicita un mandat de arestare pentru o femeie care a dat foc ...
Acum o oră
10:40
Percheziții de amploare într-un mega dosar de evaziune fiscală. Peste 6.000.000 € prejudiciu
Sunt percheziții de amploare în Ploiești, Târgoviște, Brașov, Suceava, Oradea și în județul Ilfov, î...
10:30
Nou acord pentru pământuri rare semnat de Trump. Documentul prevede o investiție de 1.000.000.000 $
Administraţia Trump caută modalităţi de a contracara dominaţia Chinei pe piaţă. Astfel a semnat un a...
Acum 2 ore
10:10
Tornadă lângă Paris. Mai multe macarale s-au prăbușit peste case. Sunt multe victime
Un om a murit și mai mulți au fost răniți în urma unei tornade care a provocat pagube imense în mai ...
10:10
Ședință în Coaliție după decizia CCR pe pensiile speciale. Ce vor liderii partidelor de guvernare
Liderii partidelor de Coaliție vor intra în ședință, la ora 14.00. Este prima reuniune după decizia ...
10:00
Premieră în UE și în Franța contemporană: Nicolas Sarkozy a ajuns la pușcărie. Ce bagaj și-a luat?
În premieră, un fost lider UE și președinte al Franței contemporane a ajuns la pușcărie. Este vorba ...
09:50
Marea Britanie caută meseriași. Lista celor 31 de meserii esențiale plătite „regește" în Regat
Guvernul Regatului Unit a publicat o listă cu 31 de meserii esențiale pentru viitorul economic și en...
09:40
3.600.000 pensionari au o pensie care nu le ajunge pentru un trai decent. La ce trebuie să renunțe?
Viața în România devine tot mai scumpă, iar românii, în special pensionarii, sunt nevoiți să se desc...
09:30
Peste 50% din orașele României riscă retrogradarea. Ministrul Dezvoltării anunță reduceri salariale
O analiză a Ministerului Dezvoltării arată că 57 de municipii și 146 de orașe din România nu mai înd...
Acum 4 ore
09:10
Pensiile speciale, cu 18.000 lei mai mari decât în 2010. Avem cu 3.000 pensionari speciali în plus
O comparație simplă aratîă că ăensiile speciale ale magistrațiilor s-au „îngășat” enrom în doar 15 a...
09:00
Ciucu vrea referendum pentru eliminarea pensiilor speciale: „Decizia CCR nu e dorită și de români"
Prim-vicepreședintele PNL , Ciprian Ciucu, consideră că un referendum privind eliminarea pensiilor s...
08:50
METEO Frig și pojghiță de gheață pe mașini. Cum se explică vremea foarte rece?
Săptămâna 27 octombrie - 3 noiembrie va fi caracterizată temperaturi mai coborâte decât cele obişnui...
08:40
Doliu în lumea șahului. Marele aestru Daniel Naroditsky a murit subit la doar 29 de ani
Lumea șahului este în doliu după moartea marelui maestru american Daniel Naroditsky, care s-a stins ...
08:30
Istoricul medical al pacienților va fi verificat de pe telefon. Ce beneficii va aduce noul sistem?
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că, până în august 2026, noua Platformă Informatică ...
08:20
Putin nu mai trece pe deasupra României ca să ajungă la Budapesta. Bulgaria i-a deschis cerul
Putin ar fi putut trece pe deasupra României pentru a ajunge la Budapesta unde ar urma să negocieze ...
08:10
SUA vrea să scadă din dominația Chinei privind pământurile rare. A semnat un acord cu Australia
SUA şi Australia au semnat un acord menit să stimuleze aprovizionarea cu pământuri rare şi alte mine...
07:50
Începe programul de înzestrare "Tanc principal de luptă". Ce presupune și cum se va moderniza Armata
Comisiile reunite pentru Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor şi Se...
07:40
Ce pereți poți să spargi sau să modifici în apartament fără să „dărâmi" blocul?
Modificarea și/sau spargerea pereților apartamentelor pentru obținerea de spațiu sau confort în plus...
07:40
Tensiuni la Marea Neagră. Aeronavă de avertizare a Forțelor Aeriene Turce a survolat Constanța
Un Boeing E-7T „Peace Eagle” (numărul de cod 13-004, indicativ HVK42) al Forțelor Aeriene Turce a op...
07:30
EXCLUSIV 857.000.000 lei pentru industria de armament. Fabricile Romarm, pierderi de 15.000.000 lei
Ministerul Apărării susține, într-un răspuns pentru Newsweek România, că va investi 857.000.000 lei ...
Acum 6 ore
07:20
Horoscop 22 octombrie. Luna în Scorpion aduce tensiuni în relațiile Taurilor. Berbecii au succes
Horoscop 22 octombrie. Luna în Scorpion aduce tensiuni în relațiile Taurilor. Berbecii au succes. Ba...
07:10
Revoltă la Poștă. Livrarea pensiilor, sub semnul întrebării. Poștașii, strigăt disperat de ajutor
Poștașii care duc 2.300.000 de pensii la casele românilor se află sub o presiune imensă. În ultimele...
Acum 12 ore
22:40
Cum „fentează" primarii reforma Bolojan? Salvează Asociația Comunelor reducerile de personal
Multe primării nu și-au plătit nici cotizația pe anul trecut, câteva sute de lei. Alți primari au gă...
22:40
Două surori, un brand frumos, o poveste fascinantă: cum au transformat moda într-un act artistic
Când alții croiesc după tendințe, ele aleg să construiască altfel. Anca și Silvia Negulescu nu fac m...
Acum 24 ore
22:10
Nicușor Dan: Bolojan nu trebuie să demisioneze. Ar numi vreodată un premier de la AUR?
Președintele Nicușor Dan a fost ferm și a spus că Bolojan nu trebuie să demisioneze din funcția de p...
22:10
Alexandru Ciuncan, UNSAR: 19 dosare de daună, deja deschise după explozia din Cartierul Rahova
Preşedintele UNSAR, Alexandru Ciuncan, spune că 19 dosare de daună au fost deja deschise după exploz...
21:50
VIDEO Drona navală lansatoare de drone. Noua armă a Ucrainei pentru a ucide soldați ruși
Brigada 40 Separată de Apărare a Coastei din Ucraina a raportat că forțele sale au folosit o barcă f...
21:40
Ce vrea să facă Kelemen Hunor pentru pensiile magistraţilor. &#34;Ar închide subiectul&#34;
Ce vrea să facă liderul UDMR, Kelemen Hunor, pentru terminarea scandalului cu pensiile magistraţilor...
21:20
Ce spune Ilie Bolojan despre picarea Legii pensiilor magistraţilor. Nu îşi dă demisia
Ce spune prim-ministrul Ilie Bolojan despre picarea Legii pensiilor magistraţilor la CCR. Nu îşi dă ...
20:50
Theodor Stolojan, despre decizia CCR: O nouă palmă românilor. Lovitură în încrederea în Justiţie
Fostul lider liberal Theodor Stolojan, despre decizia CCR: O nouă palmă dată românilor., Lovitură în...
20:20
VIDEO Intervenţie la un bloc din Caracal, unde se simte miros de gaz. 53 de evacuaţi
Are loc o intervenţie la un bloc din oraşul Caracal, unde se simte miros de gaz metan. 53 de peersoa...
20:10
Putin poate să uite de Odesa. SUA construiesc în port un terminal pentru gaze GNL exportate
Delegația ucraineană s-a întors din Statele Unite cu acorduri energetice menite să consolideze rezer...
19:50
De ce un stomatolog nu recomandă laptele înainte de culcare la copii. Pot apărea carii permanente
De ce un stomatolog nu recomandă laptele înainte de culcare la copii. Pot apărea carii permanente, m...
19:40
A apărut mucegaiul odată cu vremea rece? Află ce greșeli faci în casă și cum să le eviți de acum
A apărut mucegaiul odată cu vremea rece? Află ce greșeli faci în casă și cum să le eviți de acum. Câ...
19:20
Costurile crescute și haosul continuă să pună la încercare rezistența industriei auto din SUA
„Multe costuri și mult haos.” Așa caracterizează Ford Motor situaţia actuală. Directorul general Jim...
19:10
CCR va rejudeca proiectul de tăiere a pensiilor speciale. Tudorel Toader explică anomalia
Curtea Constituţională a României (CCR) va rejudeca proiectul guvernamental de tăiere a pensiilor sp...
18:50
Grindeanu, după decizia CCR pe pensiile speciale: „Este clar că s-a mers cumva pe repede înainte"
Șeful interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, după decizia CCR pe pensiile magistraţilo...
18:50
Cum să-ți încălzești casa mai eficient, fără să crească factura la gaze. De ce să pui covor din lână
Cum să-ți încălzești casa mai eficient, fără să crească factura la gaze. Un covor din lână pus în do...
18:40
Putin refuză planul lui Trump. Atacă centrul Ucrainei cu un nou tip de bombe, cu motor cu reacție
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că poziția Rusiei nu s-a schimbat în ...
18:20
Țările UE vor conveni pe termenul-limită 2028, pentru interzicerea gazelui lichefiat din Rusia
Țările UE vor conveni asupra termenului-limită pentru anul 2028, pentru interzicerea gazelui lichefi...
18:10
Țara UE cu 1.000.000 români cere eliminarea trecerii la ora de iarnă. Dăunează sănătății
Președintele Guvernului, Pedro Sánchez, a propus luni, în cadrul Consiliului European, eliminarea sc...
17:50
US Air Force pierd din superioritatea aeriană. Anual, casează 250 de avioane, dar aduc numai 90
Experții americani autorizați avertizează că „Forțele Aeriene ale SUA sunt la limita capacităților l...
17:50
Președintele Nicușor Dan: Reforma pensiilor magistraților e o prioritate, nu un atac la justiție
Reforma pensiilor magistraților rămâne unul dintre cele mai dezbătute subiecte din spațiul public, d...
17:30
Lia Savonea, după decizia CCR privind pensie speciale: „Justiția nu se negociază"
Lia Savonea a transmis, după decizia CCR privind pensiile speciale, că admiterea excepției de necons...
17:20
Președintele Senatului, după hotărârea CCR: O soluție ar putea fi și angajarea din nou a răspunderii
Mircea Abrudean, președintele Senatului, a declarat, după decizia CCR privind pensiile speciale că I...
17:20
Guvernul italian vrea să elimine anumite scutiri de impozit. Îi vizează și pe românii de acolo
Guvernul italian intenţionează să pună capăt unei scutiri de impozit de care beneficiază închirieril...
17:00
Nivelurile de CO2 din atmosfera Pământului, la cel mai înalt nivel din istorie. Ce spun specialiștii
Organizația Meteorologică Mondială (WMO) a raportat că nivelurile de dioxid de carbon din atmosfera ...
