O femeie a dat foc la bloc după ce a vrut să ardă un gândac cu un aruncător de flăcări. Este un mort
Newsweek.ro, 21 octombrie 2025 10:50
Poliția sud-coreeană a declarat că va solicita un mandat de arestare pentru o femeie care a dat foc ...
Acum 5 minute
11:20
Un vis devine realitate. Autostradă și cale ferată modernă, din România până în Grecia. De când? # Newsweek.ro
Marea Neagră și Marea Egee, adică România și Grecia, vor fi legate de o autostradă și o cale ferată ...
Acum 30 minute
11:00
Escrocherii pe WhatsApp. Grupuri obscure în care oamenii rămân fără bani. Iată ce se întâmplă # Newsweek.ro
Poliția avertizează asupra mai multăr grupuri suspecte de whatsapp dedicate investitorilor la bursă ...
11:00
METEO. Record de frig pentru o zi de 21 noiembrie. S-au înregistrat -9,7 grade Celsius # Newsweek.ro
A fost doborât recordul de frig pentru o zi de 21 noiembrie, în România. S-a înregistrat o minimă de...
10:50
O femeie a dat foc la bloc după ce a vrut să ardă un gândac cu un aruncător de flăcări. Este un mort # Newsweek.ro
Poliția sud-coreeană a declarat că va solicita un mandat de arestare pentru o femeie care a dat foc ...
Acum o oră
10:40
Percheziții de amploare într-un mega dosar de evaziune fiscală. Peste 6.000.000 € prejudiciu # Newsweek.ro
Sunt percheziții de amploare în Ploiești, Târgoviște, Brașov, Suceava, Oradea și în județul Ilfov, î...
10:30
Nou acord pentru pământuri rare semnat de Trump. Documentul prevede o investiție de 1.000.000.000 $ # Newsweek.ro
Administraţia Trump caută modalităţi de a contracara dominaţia Chinei pe piaţă. Astfel a semnat un a...
Acum 2 ore
10:10
Un om a murit și mai mulți au fost răniți în urma unei tornade care a provocat pagube imense în mai ...
10:10
Ședință în Coaliție după decizia CCR pe pensiile speciale. Ce vor liderii partidelor de guvernare # Newsweek.ro
Liderii partidelor de Coaliție vor intra în ședință, la ora 14.00. Este prima reuniune după decizia ...
10:00
Premieră în UE și în Franța contemporană: Nicolas Sarkozy a ajuns la pușcărie. Ce bagaj și-a luat? # Newsweek.ro
În premieră, un fost lider UE și președinte al Franței contemporane a ajuns la pușcărie. Este vorba ...
09:50
Marea Britanie caută meseriași. Lista celor 31 de meserii esențiale plătite „regește” în Regat # Newsweek.ro
Guvernul Regatului Unit a publicat o listă cu 31 de meserii esențiale pentru viitorul economic și en...
09:40
3.600.000 pensionari au o pensie care nu le ajunge pentru un trai decent. La ce trebuie să renunțe? # Newsweek.ro
Viața în România devine tot mai scumpă, iar românii, în special pensionarii, sunt nevoiți să se desc...
09:30
Peste 50% din orașele României riscă retrogradarea. Ministrul Dezvoltării anunță reduceri salariale # Newsweek.ro
O analiză a Ministerului Dezvoltării arată că 57 de municipii și 146 de orașe din România nu mai înd...
Acum 4 ore
09:10
Pensiile speciale, cu 18.000 lei mai mari decât în 2010. Avem cu 3.000 pensionari speciali în plus # Newsweek.ro
O comparație simplă aratîă că ăensiile speciale ale magistrațiilor s-au „îngășat” enrom în doar 15 a...
09:00
Ciucu vrea referendum pentru eliminarea pensiilor speciale: „Decizia CCR nu e dorită și de români” # Newsweek.ro
Prim-vicepreședintele PNL , Ciprian Ciucu, consideră că un referendum privind eliminarea pensiilor s...
08:50
Săptămâna 27 octombrie - 3 noiembrie va fi caracterizată temperaturi mai coborâte decât cele obişnui...
08:40
Doliu în lumea șahului. Marele aestru Daniel Naroditsky a murit subit la doar 29 de ani # Newsweek.ro
Lumea șahului este în doliu după moartea marelui maestru american Daniel Naroditsky, care s-a stins ...
08:30
Istoricul medical al pacienților va fi verificat de pe telefon. Ce beneficii va aduce noul sistem? # Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că, până în august 2026, noua Platformă Informatică ...
08:20
Putin nu mai trece pe deasupra României ca să ajungă la Budapesta. Bulgaria i-a deschis cerul # Newsweek.ro
Putin ar fi putut trece pe deasupra României pentru a ajunge la Budapesta unde ar urma să negocieze ...
08:10
SUA vrea să scadă din dominația Chinei privind pământurile rare. A semnat un acord cu Australia # Newsweek.ro
SUA şi Australia au semnat un acord menit să stimuleze aprovizionarea cu pământuri rare şi alte mine...
07:50
Începe programul de înzestrare “Tanc principal de luptă”. Ce presupune și cum se va moderniza Armata # Newsweek.ro
Comisiile reunite pentru Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor şi Se...
07:40
Modificarea și/sau spargerea pereților apartamentelor pentru obținerea de spațiu sau confort în plus...
07:40
Tensiuni la Marea Neagră. Aeronavă de avertizare a Forțelor Aeriene Turce a survolat Constanța # Newsweek.ro
Un Boeing E-7T „Peace Eagle” (numărul de cod 13-004, indicativ HVK42) al Forțelor Aeriene Turce a op...
07:30
EXCLUSIV 857.000.000 lei pentru industria de armament. Fabricile Romarm, pierderi de 15.000.000 lei # Newsweek.ro
Ministerul Apărării susține, într-un răspuns pentru Newsweek România, că va investi 857.000.000 lei ...
Acum 6 ore
07:20
Horoscop 22 octombrie. Luna în Scorpion aduce tensiuni în relațiile Taurilor. Berbecii au succes # Newsweek.ro
Horoscop 22 octombrie. Luna în Scorpion aduce tensiuni în relațiile Taurilor. Berbecii au succes. Ba...
07:10
Revoltă la Poștă. Livrarea pensiilor, sub semnul întrebării. Poștașii, strigăt disperat de ajutor # Newsweek.ro
Poștașii care duc 2.300.000 de pensii la casele românilor se află sub o presiune imensă. În ultimele...
Acum 12 ore
22:40
Cum „fentează” primarii reforma Bolojan? Salvează Asociația Comunelor reducerile de personal # Newsweek.ro
Multe primării nu și-au plătit nici cotizația pe anul trecut, câteva sute de lei. Alți primari au gă...
22:40
Două surori, un brand frumos, o poveste fascinantă: cum au transformat moda într-un act artistic # Newsweek.ro
Când alții croiesc după tendințe, ele aleg să construiască altfel. Anca și Silvia Negulescu nu fac m...
Acum 24 ore
22:10
Nicușor Dan: Bolojan nu trebuie să demisioneze. Ar numi vreodată un premier de la AUR? # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a fost ferm și a spus că Bolojan nu trebuie să demisioneze din funcția de p...
22:10
Alexandru Ciuncan, UNSAR: 19 dosare de daună, deja deschise după explozia din Cartierul Rahova # Newsweek.ro
Preşedintele UNSAR, Alexandru Ciuncan, spune că 19 dosare de daună au fost deja deschise după exploz...
21:50
VIDEO Drona navală lansatoare de drone. Noua armă a Ucrainei pentru a ucide soldați ruși # Newsweek.ro
Brigada 40 Separată de Apărare a Coastei din Ucraina a raportat că forțele sale au folosit o barcă f...
21:40
Ce vrea să facă Kelemen Hunor pentru pensiile magistraţilor. "Ar închide subiectul" # Newsweek.ro
Ce vrea să facă liderul UDMR, Kelemen Hunor, pentru terminarea scandalului cu pensiile magistraţilor...
21:20
Ce spune prim-ministrul Ilie Bolojan despre picarea Legii pensiilor magistraţilor la CCR. Nu îşi dă ...
20:50
Theodor Stolojan, despre decizia CCR: O nouă palmă românilor. Lovitură în încrederea în Justiţie # Newsweek.ro
Fostul lider liberal Theodor Stolojan, despre decizia CCR: O nouă palmă dată românilor., Lovitură în...
20:20
Are loc o intervenţie la un bloc din oraşul Caracal, unde se simte miros de gaz metan. 53 de peersoa...
20:10
Putin poate să uite de Odesa. SUA construiesc în port un terminal pentru gaze GNL exportate # Newsweek.ro
Delegația ucraineană s-a întors din Statele Unite cu acorduri energetice menite să consolideze rezer...
19:50
De ce un stomatolog nu recomandă laptele înainte de culcare la copii. Pot apărea carii permanente # Newsweek.ro
De ce un stomatolog nu recomandă laptele înainte de culcare la copii. Pot apărea carii permanente, m...
19:40
A apărut mucegaiul odată cu vremea rece? Află ce greșeli faci în casă și cum să le eviți de acum # Newsweek.ro
A apărut mucegaiul odată cu vremea rece? Află ce greșeli faci în casă și cum să le eviți de acum. Câ...
19:20
Costurile crescute și haosul continuă să pună la încercare rezistența industriei auto din SUA # Newsweek.ro
„Multe costuri și mult haos.” Așa caracterizează Ford Motor situaţia actuală. Directorul general Jim...
19:10
CCR va rejudeca proiectul de tăiere a pensiilor speciale. Tudorel Toader explică anomalia # Newsweek.ro
Curtea Constituţională a României (CCR) va rejudeca proiectul guvernamental de tăiere a pensiilor sp...
18:50
Grindeanu, după decizia CCR pe pensiile speciale: „Este clar că s-a mers cumva pe repede înainte” # Newsweek.ro
Șeful interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, după decizia CCR pe pensiile magistraţilo...
18:50
Cum să-ți încălzești casa mai eficient, fără să crească factura la gaze. De ce să pui covor din lână # Newsweek.ro
Cum să-ți încălzești casa mai eficient, fără să crească factura la gaze. Un covor din lână pus în do...
18:40
Putin refuză planul lui Trump. Atacă centrul Ucrainei cu un nou tip de bombe, cu motor cu reacție # Newsweek.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că poziția Rusiei nu s-a schimbat în ...
18:20
Țările UE vor conveni pe termenul-limită 2028, pentru interzicerea gazelui lichefiat din Rusia # Newsweek.ro
Țările UE vor conveni asupra termenului-limită pentru anul 2028, pentru interzicerea gazelui lichefi...
18:10
Țara UE cu 1.000.000 români cere eliminarea trecerii la ora de iarnă. Dăunează sănătății # Newsweek.ro
Președintele Guvernului, Pedro Sánchez, a propus luni, în cadrul Consiliului European, eliminarea sc...
17:50
US Air Force pierd din superioritatea aeriană. Anual, casează 250 de avioane, dar aduc numai 90 # Newsweek.ro
Experții americani autorizați avertizează că „Forțele Aeriene ale SUA sunt la limita capacităților l...
17:50
Președintele Nicușor Dan: Reforma pensiilor magistraților e o prioritate, nu un atac la justiție # Newsweek.ro
Reforma pensiilor magistraților rămâne unul dintre cele mai dezbătute subiecte din spațiul public, d...
17:30
Lia Savonea a transmis, după decizia CCR privind pensiile speciale, că admiterea excepției de necons...
17:20
Președintele Senatului, după hotărârea CCR: O soluție ar putea fi și angajarea din nou a răspunderii # Newsweek.ro
Mircea Abrudean, președintele Senatului, a declarat, după decizia CCR privind pensiile speciale că I...
17:20
Guvernul italian vrea să elimine anumite scutiri de impozit. Îi vizează și pe românii de acolo # Newsweek.ro
Guvernul italian intenţionează să pună capăt unei scutiri de impozit de care beneficiază închirieril...
17:00
Nivelurile de CO2 din atmosfera Pământului, la cel mai înalt nivel din istorie. Ce spun specialiștii # Newsweek.ro
Organizația Meteorologică Mondială (WMO) a raportat că nivelurile de dioxid de carbon din atmosfera ...
