Spotify introduce noi funcționalități pentru concerte
Profit.ro, 21 octombrie 2025 10:50
Spațiile de concerte vor deveni entități ce vor putea fi urmărite de utilizatori în cadrul aplicației Spotify, pentru a afla cine și când va organiza spectacole.
Acum 5 minute
11:20
Președintele SUA a spus că nu crede că Ucraina va câștiga războiul împotriva Rusiei, deși nu a exclus complet această posibilitate, relatează dpa.
11:20
Fabrică emblemă, de un deceniu în faliment - vândută. Foștii angajați și-au văzut și salariile restante în cont. "Nici nu mai speram că după atâția ani vom mai primi ceva. Am fost surprins!" # Profit.ro
Prima fabrică de seringi de unică folosință din România, Sanevit Arad, care nu mai produce nimic de un deceniu și se află în faliment, a fost vândută.
11:20
Consiliul Mondial al Turismului și Călătoriilor previzionează că turismul ar urma să genereze anul acesta 8,4% din PIB-ul Bulgariei.
11:20
Leonardo, Airbus și Thales, grupuri europene din domeniul aerospațial, au ajuns la un acord-cadru privind o fuziune propusă a afacerilor lor de sateliți, au declarat pentru Reuters două surse familiare cu situația.
11:20
Compania națională aeriană TAROM anunță că vrea să angajeze co-piloți.
Acum 10 minute
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:10
Raiffeisen Bank anunță: Transferuri instant, doar cu numărul de telefon. Banca aderă la RoPay # Profit.ro
Raiffeisen Bank România anunță aderarea la sistemul național de plăți instant RoPay. În urma acestei integrări, clienții persoane fizice pot trimite și primi bani instant, în orice moment, utilizând doar numărul de telefon, fără a mai fi nevoie să introducă IBAN-ul destinatarului.
Acum 30 minute
11:00
Electrica Furnizare anunță care este perioada de transmitere a indexului autocitit pentru energia electrică, pentru luna octombrie 2025, în anumite județe.
11:00
Un nou capitol în dezvoltarea Capitalei: PRIMA Solis, primul reper high-end din estul orașului # Profit.ro
Pe fosta platformă industrială Antrefrig, în estul Bucureștiului, un nou proiect aflat în dezvoltare redefinește conceptul de locuire: PRIMA Solis.
10:50
Spațiile de concerte vor deveni entități ce vor putea fi urmărite de utilizatori în cadrul aplicației Spotify, pentru a afla cine și când va organiza spectacole.
Acum o oră
10:40
Antifrauda a identificat un nou prejudiciu de proporții în comerțul cu mașini second-hand. O firmă datorează la buget TVA de 29 milioane lei # Profit.ro
Antifrauda a stabilit un prejudiciu de 29 milioane lei la o firmă activă în comerțul cu mașini second-hand. Acțiunea de control, derualtă în colaborare cu procurorii DNA, a arătat că firma respectivă a folosit incorect regimul TVA pentru a se sustrage de la plata taxei către buget, iar reprezentanții societãții au repetat același tip de fraudã și prin alte firme.
10:40
Black Friday sub lupa ANPC: reguli care fac diferența între o campanie de succes și un dosar de sancțiuni # Profit.ro
Autori: Irina Oprea Șalaru (senior associate), Cristina Boroșeanu (associate)
Acum 2 ore
10:20
Aplicațiile inteligenței artificiale dezvoltate de Meta se bucură în ultima vreme de o creștere semnificativă a numărului de utilizatori.
10:10
Speranțele președintelui Donald Trump de a avea foarte curând un summit cu liderul rus Vladimir Putin s-ar putea să nu se materializeze la fel de rapid cum se aștepta
10:00
FOTO Cel mai mare investitor imobiliar din România încheie prima etapă de modernizare a zonei de foodcourt din Promenada Mall # Profit.ro
Zona de foodcourt din Promenada Mall se transformă complet printr-un amplu proces de reamenajare și redesign.
09:50
Valoarea acțiunilor Apple a ajuns la o nouă valoare record, după primele semne privind vânzările seriei de smartphone-uri iPhone 17.
09:30
Norofert, producător de inputuri organice și furnizor de biotehnologie pentru agricultură, listat pe piața AeRO a Bursei de Valori București, anunță lansarea oficială a liniei de producție de îngrășăminte Norofert Brasil LTDA în Chapeco – Brazilia.
Acum 4 ore
09:20
O tornadă apărută brusc a doborât trei macarale pe un șantier din Ermont, în Val-d'Oise, în apropierea Parisului.
09:20
DNA face 12 percheziții în mai multe județe într-un dosar în care se investighează infracțiuni de evaziune fiscală în domeniul achizițiilor auto.
09:10
Vinul zilei: un vin alb obținut din soiul Passerina, cotat cu 91 de puncte James Suckling, cu arome de citrice, iasomie, flori albe, mere verzi, lychee și caise # Profit.ro
Recomandarea de astăzi, Ceppo Marche Passerina 2023, este un vin alb italian proaspăt, floral și expresiv, obținut din soiul autohton Passerina
09:00
Pizza Hut va închide 68 de restaurante și 11 puncte de livrare din Marea Britanie, ceea ce va duce la pierderea a 1.210 locuri de muncă.
08:50
Principalul consilier economic al Casei Albe, Kevin Hassett, a declarat că blocajul guvernamental din Statele Unite este ”probabil să se încheie în cursul acestei săptămâni”.
08:40
Producătorul german de nave de război desprins din grupul industrial Thyssenkrupp - Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) a debutat pe bursa din Frankfurt, evaluat la aproximativ 3,8 miliarde de euro (4,4 miliarde de dolari).
08:20
MÂINE Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității în economie Ediția a IV-a. Ce riscuri există dacă România nu se încadrează în deficit? Globalizarea veniturilor: cum va funcționa? Ce efect asupra clasei de mijloc? Impactul majorării TVA și al accizelor # Profit.ro
Ce riscuri există dacă România nu se încadrează în ținta de reducere a deficitului bugetar?, Globalizarea veniturilor: cum va funcționa? Ce efect asupra clasei de mijloc? Impactul majorării TVA la 21% și al accizelor asupra consumului și companiilor sunt doar o parte dintre temele care vor fi discutate mâine la Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității în economie Ediția a IV-a.
08:00
Record al vânzărilor de mașini în UK, cu Dacia, Ford, dar și mărci chinezești în prim plan # Profit.ro
Industria auto din Marea Britanie cunoaște un reviriment fără precedent pentru ultimii cinci ani, ca urmare a programelor de susținere inițiate de guvern. Volumul de autoturisme înmatriculate în luna septembrie a depășit pentru prima dată 300.000 de unități, după patru ani de declin, conform analizei Profit.ro.
08:00
Mars, Incorporated a lansat astăzi Raportul Sustenabilitate într-o Generație 2024, anunțând noi progrese în îndeplinirea obiectivului său de reducere a amprentei de carbon.
07:50
VIDEO Profit.ro Live TV – Ioan Simion, proprietar SanConfind, unul dintre cei mai puternici antreprenori din Prahova: Construim centrală fotovoltaică ca să scap de nebunii de la stat. Nu înțeleg nici unde se duc banii din CASS, noi primim cu țârâita. Toat # Profit.ro
Spitalul privat SanConfind din Câmpina marchează un deceniu de activitate. Bilanțul de acum al fondatorului și proprietarului Ioan Simion scoate în evidență atât dezvoltarea lentă, dar constantă, cât și provocările majore care continuă să afecteze sectorul medical privat în România.
07:40
Industria viitorului nu va duhni a fum, ci va avea parfum de inovație.
07:30
Consumul intern, situat cu o treime peste producția autohronă, și goana după gaz în vederea umplerii depozitelor au făcut ca prețul gazelor cu livrare în ziua următoare să sară pragul de 200 de lei/MWh, situându-se la un nivel cu aproape 20% mai ridicat decât cel înregistrat la aceeași dată a anului trecut, relevă datele Profit.ro.
07:30
ANRE, ASF și ANCOM se pregătesc să-și prezinte în Parlament planurile de tăieri de personal și salarii impuse de Guvern # Profit.ro
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) își vor prezenta săptămâna viitoare în Parlament planurile de tăieri de personal și salarii impuse de Guvern.
Acum 6 ore
07:20
FOTO Dacia Bigster ia premii pe bandă rulantă: Mașina Anului în Germania și Mașina de Familie în Marea Britanie # Profit.ro
SUV-ul compact de la Dacia, Bigster, a reușit să-i convingă pe jurnaliștii din două țări mari ale Europei, cu piețe auto dezvoltate, că oferă un raport preț/valoare foarte bun. În Germania și Marea Britanie modelul produs la Mioveni a primit premii importante.
07:10
Cei mai mari jucători din industria bancară, a asigurărilor și a pieței de capital vin la Profit Financial.forum Ediția a VIII-a # Profit.ro
Cei mai mari jucători din industria bancară, a asigurărilor și a pieței de capital vin la Profit Financial.forum Ediția a VIII-a, programat să fie organizat pe 3 noiembrie.
07:10
"Stingeți luminile în camerele și dulapurile goale!". Atacurile masive ale Rusiei asupra sistemului energetic al Ucrainei au obligat din nou la întreruperi programate. Cum pot scăpa firmele de tăierea curentului. Apel către casnici # Profit.ro
Atacurile masive cu rachete și drone ale Rusiei, din ultimele zile, asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, au obligat autoritățile de la Kiev, prin operatorul de transport și sistem Ukrenergo, să impună măsuri de restricționare programată a consumului în mai multe regiuni, a transmis omologul ucrainean al Transelectricii din România.
06:10
TAROM schimbă. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 12 ore
02:20
O parte din aripa estică a Casei Albe va fi demolată, pentru construcția unei săli de bal a președintelui Donald Trump.
02:10
O parte din aripa estică a Casei Albe va fi demolată, pentru construcția unei săli de bal a președintelui Donald Trump.
00:50
EXCLUSIV Polițe RCA pe eMAG, lansate de gigantul Interamerican sub brandul Anytime. Și-a lansat deja oferta pe o platformă digitală, urmează eMAG # Profit.ro
Grupul grec Interamerican, asigurător care activează în România sub brandul Anytime, și-a lansat oferta comercială pentru polițe RCA pe platforma de vânzări asigurari.ro. În scurt timp, polițele RCA emise de Interamerican vor fi disponibile și pe platforma eMAG, negocierile fiind în desfășurare, potrivit informațiilor Profit.ro.
00:50
Datoria emisă de România și-a revenit după tulburările politice. Obligațiunile au o evoluție mai bună decât cele ale țărilor europene comparabilIe. Costurile de împrumut rămân, însă, cele mai ridicate din UE - Bloomberg # Profit.ro
Obligațiunile statului român au o evoluție mai bună decât cele ale statelor europene comparabile, randamentele fiind la minimul ultimelor zece luni, în timp ce guvernul Bolojan își continuă acțiunile pentru reducerea deficitului bugetar, scrie agenția Bloomberg. Datoria emisă de România și-a revenit după o vânzare masivă în luna mai, când tulburările politice (generate de alegerile prezidențiale) au agitat piețele financiare. Chiar și cu progresele recente, costurile de împrumut ale României rămân, însă, cele mai ridicate din UE.
00:40
EXCLUSIV DOCUMENT Salariul minim în 2026: Sindicatele s-ar mulțumi cu o majorare de 300 lei. Patronatele și Bolojan nu prea vor. Calculele oficiale # Profit.ro
Cele mai multe federații sindicale au propus pentru 2026 o majorare a salariului minim la 4.350 lei, cu 300 lei mai mult decât nivelul actual de 4.050 lei. Patronatele fie nu au dorit însă majorarea, fie au susținut să fie la nivelul minim potrivit calculelor reieșite din prevederile legale. Nivelul minim calculat este de 4.319 lei, iar cel maxim este de 4.778 lei, conform surselor oficiale Profit.ro.
00:40
Rețeaua medicală Victoria, fostă Medas, planifică demolarea construcțiilor rezidențiale de lângă Spitalul Victoria, din centrul Bucureștiului # Profit.ro
Operatorul de servicii medicale Victoria Medical Center, fosta rețea de clinici private Medas, planifică demolarea construcțiilor rezidențiale de lângă Spitalul Victoria, din centrul Bucureștiului, și construirea în loc a unei noi clinici medicale, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.
20 octombrie 2025
22:30
China a reușit să ajungă la un procent de reciclare de peste 99% din materialele utilizate în baterii # Profit.ro
Autoritățile din China au impus noi standarde de recuperare și reciclare a componentelor și materialelor din bateriile uzate ale vehiculelor și testele pilot au reușit să ajungă la un procent apropiat de 100%.
Acum 24 ore
22:10
ULTIMA ORĂ Nissan abandonează Renault și se asociază cu BYD în Europa, pentru a-și atinge țintele de emisii # Profit.ro
Tradiționala Alianță Renault Nissan Mitsubishi nu mai există la nivel european, din punct de vedere al grupurilor comune pentru emisii, după cum arată cele mai recente documente depuse la Comisia Europeană.
22:00
VIDEO ANUNȚ Istoricul medical al unei persoane - accesat oricând și oriunde, de pe telefon sau computer # Profit.ro
Noua Platformă Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) va fi operațională până în august 2026, permițând ca istoricul medical al unei persoane să poată fi accesat oricând și oriunde, de pe telefon sau computer.
21:30
Cel mai înalt ofițer al armatei britanice, verdict după întâlnirea Trump - Zelensky : Ucraina nu poate câștiga războiul cu Rusia. Este un conflict pe care nu îl considerăm o amenințare existențială. Dar poate scoate un egal # Profit.ro
Ucraina nu are șanse reale să învingă Rusia pe câmpul de luptă și ar trebui să înceapă negocieri de pace cu Moscova, afirmă Field Marshal Lord Richards, cel mai înalt ofițer al armatei britanice. Fost șef al Statului Major al Apărării și comandant al forțelor NATO în Afganistan, Richards spune că aliații occidentali ai Kievului au greșit fundamental strategia, oferindu-i sprijin militar insuficient pentru un război de uzură împotriva Rusiei.
21:20
Bulgaria vrea să-l lase pe Putin să-i survoleze spațiul aerian. Orban l-a asigurat că nu va fi arestat la Budapesta # Profit.ro
Bulgaria vrea să lase avionul președintelui rus Vladimir Putin, care îl va transporta la Budapesta pentru întâlnirea cu președintele american, Donald Trump, să-i survoleze spațiul aerian.
20:50
Retailerul polonez de cărți, muzică și rechizite școlare Empik, cu o rețea de peste 350 de librării și vânzări de aproape 1 miliard de euro anul trecut, analizează o ofertă publică inițială pe bursa din Varșovia.
20:30
Aproximativ 590 milioane euro vor fi alocate pentru construcția de fabrici de procesare românești.
20:30
Explozie puternică în București - Firma care ar fi trebuit să facă revizia instalației, declarată în inactivitate fiscalã din august # Profit.ro
ANAF anunță că a inactivat fiscal societatea Ampropertyconstruct SRL (AMPCgaz) încă din luna august, iar orice activitate derulată după momentul respectiv ”se situeazã în afara cadrului fiscal legal”.
20:30
REACȚIE Bolojan după decizia CCR privind pensiile magistraților: Nicăieri în lume nu se iese la pensie la 48-50 de ani și nu se ia o pensie cât ultimul salariu. Guvernul poate relua demersul, ceea ce este o necesitate # Profit.ro
Premierul Bolojan arată că CCR nu a respins pe fond proiectul reformei pensiilor speciale ale magistraților, iar obiecția a fost exclusiv procedurală și Guvernul poate relua demersul, ceea ce este o necesitate.
20:20
O autostradă care leagă trei state baltice de Polonia a fost inaugurată, chiar într-un moment de tensiuni crescânde între Europa și Rusia.
