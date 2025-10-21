Cooperare între Brașov și orașul francez Nogent-sur-Marne. Sprijin pentru ca operatori aerieni din Franța să stabilească curse către Brașov

04:40

Deși ar trebui să iasă curate și parfumate, hainele spălate pot păstra un miros neplăcut din mai multe motive, care țin atât de starea mașinii de spălat, cât și de felul în care sunt spălate și uscate. Cea mai frecventă cauză care dă hainelor un miros neplăcut după spălare este, de fapt, mașina de spălat în sine. În [...]