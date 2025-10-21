Record de frig azi, în România: temperatura negativă înregistrată la o stație meteo din Harghita
Digi24.ro, 21 octombrie 2025 10:50
Staţia meteo Miercurea-Ciuc a înregistrat, marţi dimineaţa, o minimă de minus 9,7 grade Celsius, fiind doborât recordul de temperatură al zilei de 21 octombrie.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
11:20
Guvernul se împrumută masiv: deficit la buget de 103 miliarde de lei. Consilierul lui Bolojan: Au fost venituri estimate din pix # Digi24.ro
Guvernul se împrumută masiv pentru a acoperi cheltuielile, anunță marți Digi24, în contextul în care deficitul bugetar pentru primele nouă luni a ajuns la 103 miliarde lei, adică la 5,4% din PIB, comparativ cu 96,2 miliarde lei (5,44% din PIB), cât era în primele nouă luni ale anului trecut. În termeni nominali deficitul este mai mare cu circa 7 miliarde de lei. „Avem o problemă uriașă cu deficitul, bugetul pe anul în curs fiind unul complet nerealist, construit pe un deficit bugetar de 7%, care, de fapt, era mult mai mare dacă s-ar fi proiectat toate lucrurile care trebuiau bugetate”, avertizează economistul Ionuț Dumtru, consilierul premierului Ilie Bolojan.
11:20
ONJN lansează Registrul Public al Mijloacelor de Joc – un instrument unic de transparență și control împotriva pieței negre # Digi24.ro
Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) anunță lansarea Registrului Public al Mijloacelor de Joc, o platformă digitală care aduce, pentru prima dată, transparență totală în ceea ce privește mijloacele de joc de pe teritoriul României, iar integrarea cu codurile QR îl face să fie unic la nivel european. Registrul poate fi accesat la adresa registru.onjn.gov.ro.
11:20
O ambulanță din Bistrița-Năsăud, filmată cu portiera din spate deschisă în mers. Reacția SAJ # Digi24.ro
O ambulanță din cadrul SAJ Bistrița-Năsăud a fost surprinsă în trafic cu portiera din spate deschisă, în timp ce se deplasa către un caz medical. Imaginile, filmate de un participant la trafic, au fost publicate pe internet și au ajuns ulterior și la reprezentanții instituției, care au demarat verificări pentru a stabili ce s-a întâmplat.
11:20
Misiune specială de noapte a unui detașament ucrainean. Dimineața, ambuscadă întinsă trupelor ruse de rezervă # Digi24.ro
Forțele de operațiuni speciale (SOF) ale Ucrainei au raportat o misiune specială pe frontul nordic Slobozhanshchina, condusă de luptătorii din Grupul Alpha al Detașamentului 1 al Centrului 144 al Forțelor de operațiuni speciale, care a dus la uciderea a 13 soldați ruși.
Acum 15 minute
11:10
Lidera extremei drepte din Germania îl felicită pe Viktor Orban pentru organizarea potențialei întâlniri dintre Trump și Putin # Digi24.ro
Alice Weidel, copreşedinta partidului german de extremă dreapta Alternativă pentru Germania (AfD), a salutat propunerea pentru un summit între preşedintele american Donald Trump şi cel rus Vladimir Putin la Budapesta pentru a discuta cu privire la războiul dus de Moscova în Ucraina.
Acum o oră
10:50
Record de frig azi, în România: temperatura negativă înregistrată la o stație meteo din Harghita # Digi24.ro
Staţia meteo Miercurea-Ciuc a înregistrat, marţi dimineaţa, o minimă de minus 9,7 grade Celsius, fiind doborât recordul de temperatură al zilei de 21 octombrie.
10:40
Esofagita de reflux este o afecțiune ce apare atunci când acidul gastric ajuns în esofag produce inflamația mucoasei, manifestată prin arsuri în piept, gust acru și disconfort după mese. Aflăm mai mult despre esofagita de reflux de la Dr. Ilker Ablalim, medic specialist gastroenterologie.
10:40
Ce spune ministrul Justiției despre un referendum privind pensiile speciale, după decizia CCR. „Trebuie să găsim cea mai bună soluție” # Digi24.ro
Ieri, judecătorii Curții Constituționale au blocat reforma pensiilor speciale, după ce au admis sesizarea făcută de instanța supremă pe acest subiect. Practic, un viciu de procedură a blocat din nou această reformă a pensiilor. CCR a respins cu cinci voturi la patru această lege, adoptată prin angajarea răspunderii Guvernului. Motivația CCR - executivul nu ar fi așteptat timp de 30 de zile avizul pe care Consiliul Superior al Magistraturii trebuia să îl dea pentru acest proiect. Radu Marinescu, ministrul justiției, invitat la Digi24 crede că după motivarea explicită a decizie de ieri „trebuie identificată cea mai bună soluție pentru ca obiectivul stabilit prin programul de guvernare, care vizează alinierea vârstei de pensionare și obținerea fondurilor din PNRR, să fie să fie atins”
10:30
Summitul Trump - Putin de la Budapesta, nesigur. Întâlnirea dintre Marco Rubio și Serghei Lavrov a fost amânată # Digi24.ro
Speranţele preşedintelui Donald Trump de a avea foarte curând un summit cu liderul rus Vladimir Putin s-ar putea să nu se materializeze la fel de rapid cum se aştepta, după ce întâlnirea preliminară preconizată în această săptămână între principalii lor consilieri în materie de afaceri externe, Marco Rubio şi respectiv Serghei Lavrov, a fost amânată, cel puţin pentru moment, au declarat pentru CNN surse familiarizate cu această problemă, transmite News.ro.
Acum 2 ore
10:20
UE, ținta unor critici din cauza amânării demersului privind sancțiunile împotriva Israelului: „Vor reveni la tiparele vechi” # Digi24.ro
Uniunea Europeană a fost criticată pentru suspendarea aplicării unor sancțiuni împotriva guvernului israelian, ca răspuns la eforturile de pace ale lui Donald Trump în Orientul Mijlociu, în contextul în care fragilul armistițiu era în pericol, relatează The Guardian.
10:10
Nicolas Sarkozy merge astăzi la închisoare. Fostul președinte francez va sta singur în celulă, fără telefon mobil # Digi24.ro
Fostul președinte al Franței Nicolas Sarkozy va fi încarcerat marți la penitenciarul din Paris, unde va începe să-și ispășească pedeapsa de cinci ani de închisoare. Cu câteva zile înainte să fie închis, a făcut o vizită controversată la Palatul Elysee, unde a fost primit de Emmanuel Macron, a aflat presa franceză și a confirmat ulterior chiar președintele. Macron a spus că i s-a părut normal, la nivel uman să facă acest gest. Nicolas Sarkozy a fost condamnat în urmă cu o lună pentru finanțarea campaniei sale prezidențiale din 2007, anunță France24.
10:00
Cele mai importante evenimente petrecute pe 21 octombrie
09:50
Summitul de la Budapesta, o capcană pentru Trump. Ce crede un fost ambasador american la Kiev despre cedarea Donbasului # Digi24.ro
Un diplomat american a pus la îndoială eforturile recente ale Casei Albe de a media încetarea războiului Rusiei în Ucraina, susținând că Moscova folosește procesul în avantajul său și că abordarea președintelui Donald Trump este sortită „eșecului”, relatează Kyiv Post.
09:50
UE elaborează norme care să permită statelor membre să rețină navele Rusiei din „flota fantomă” # Digi24.ro
Rusia a fost acuzată în repetate rânduri că utilizează tancurile flotei „umbra” pentru a transporta petrol și gaze, încălcând sancțiunile internaționale impuse în urma războiului cu Ucraina. UE intenționează să ia măsuri împotriva navelor „flotei fantomă” a Rusiei în apele europene, potrivit documentelor interne ale blocului, permițând statelor membre să oprească și să abordeze navele suspecte.
09:50
Ministra Diana Buzoianu merge la reuniunea Consiliului de Mediu din Luxemburg. Discuții despre strategia UE privind deficitul de apă # Digi24.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, va participa, marţi, la Luxembourg, la reuniunea Consiliului de Mediu, unde va discuta despre crearea Fondului European pentru Rezilienţa Apei.
09:50
Schimbări bruște ale vremii la sfârșit de octombrie. Meteorologii anunță un val de căldură, urmat de temperaturi scăzute și ploi # Digi24.ro
Urmează un val de căldură cu maxime de până la 26 de grade Celsius, apoi vremea se răcește brusc și și vor fi maxime de 6 grade, iar nopțile vor fi cu temperaturi negative. Florinela Georgescu, director de prognoză al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a declarat la Digi24 că după acest proces de încălzire, temperaturile vor scădea treptat, urmând ca săptămâna viitoare „să fie una cu mai multe ploi”.
09:40
UE elaborează norme care să permită statelor membre să să rețină navele Rusiei din „flota fantomă” # Digi24.ro
Rusia a fost acuzată în repetate rânduri că utilizează tancurile flotei „umbra” pentru a transporta petrol și gaze, încălcând sancțiunile internaționale impuse în urma războiului cu Ucraina. UE intenționează să ia măsuri împotriva navelor „flotei fantomă” a Rusiei în apele europene, potrivit documentelor interne ale blocului, permițând statelor membre să oprească și să abordeze navele suspecte.
09:30
Explozia de la rafinăria Petrotel Lukoil din Ploiești: care este starea bărbatului rănit și impactul incidentului asupra mediului # Digi24.ro
Muncitorul care a fost rănit în explozia produsă luni, pe platforma rafinăriei Lukoil, fiind lovit de un capac de canal dislocat de suflul deflagraţiei, este angajat al unei firme contractante. Oficialii rafinăriei susţin că bărbatul este în stare stabilă, dar şi că explozia nu a avut impact asupra mediului.
09:30
Percheziții în șase județe, într-un dosar de evaziune fiscală de aproape 6 milioane de euro # Digi24.ro
În această dimineață, au loc 12 percheziții în Ploiești, Târgoviște, Brașov, Suceava, Oradea și în județul Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală. Ancheta vizează afaceri din domeniul achizițiilor auto, iar prejudiciul este estimat la aproape 6 milioane de euro, echivalentul a circa 30 de milioane de lei.
Acum 4 ore
09:20
Vot istoric: Sanae Takaichi devine prima femeie prim-ministru al Japoniei. Săptămâna viitoare îl va întâlni pe Donald Trump # Digi24.ro
Lidera conservatoare Sanae Takaichi a fost numită marţi în funcţia de premier al Japoniei, devenind prima femeie care ocupă acest post, datorită unei coaliţii parlamentare formate cu o zi înainte în urma unor negocieri de ultim minut, informează BBC.
09:20
„Trump a fost manipulat de Putin”. Un fost ambasador american la Kiev crede că summitul de la Budapesta este o victorie pentru Moscova # Digi24.ro
Un diplomat american a pus la îndoială eforturile recente ale Casei Albe de a media încetarea războiului Rusiei în Ucraina, susținând că Moscova folosește procesul în avantajul său și că abordarea președintelui Donald Trump este sortită „eșecului”, relatează Kyiv Post.
09:10
SUA şi Australia, acord de miliarde de dolari pentru aprovizionarea cu „pământuri rare”. „Ducem parteneriatul la un nivel superior” # Digi24.ro
SUA şi Australia au semnat un acord pentru a stimula aprovizionarea cu pământuri rare şi alte minerale critice, în contextul în care administraţia Trump caută modalităţi de a contracara dominaţia Chinei pe piaţă, relatează BBC.
09:00
Donald Trump „a vorbit în continuu” în întâlnirea cu Zelenski și s-a plâns că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, ar fi „vorbit în continuu” despre faptul că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace în timpul întâlnirii cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, la Casa Albă, săptămâna trecută.
08:50
Începe construcția unei autostrăzi care va lega Bucureștiul de Salonic. Acordul dintre România, Bulgaria și Grecia va fi semnat în luna noiembrie. Pe lângă autostradă, proiectul prevede și construcția unei căi ferate, informează Digi24.
08:40
Tornadă lângă Paris: un mort și 10 răniți. Mai multe macarale s-au prăbușit peste casele oamenilor din cauza rafalelor puternice # Digi24.ro
O tornadă a devastat luni cartierele din nordul Parisului, răsturnând trei macarale, ucigând o persoană și lăsând alte 10 în stare gravă, au declarat autoritățile citate de The Guardian.
08:30
Cum va fi vremea până pe 17 noiembrie. Estimările meteo pentru următoarele patru săptămâni # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți, 21 octombrie, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, valabilă în intervalul 20 octombrie - 17 noiembrie.
08:00
O parte a Casei Albe a fost demolată luni pentru a construi viitoarea sală de bal a preşedintelui SUA Donald Trump, marcând începutul unuia dintre cele mai mari şantiere la celebra clădire din ultimul secol, au constatat jurnalişti ai agenţiei France Presse.
07:50
Antreprenorul Mark Savaya, specializat în cultivarea canabisului, numit de Donald Trump emisar special al SUA în Irak # Digi24.ro
Preşedintele Donald Trump l-a numit pe antreprenorul Mark Savaya, fondatorul Leaf and Bud - o întreprindere de cultivare a canabisului în interior - în postul de emisar special al Statelor Unite în Irak, atribuindu-i meritul de a fi contribuit la creşterea numărului de voturi în favoarea sa în alegerile prezidenţiale din 2024, relatează AFP.
07:40
Daniel Naroditsky, mare maestru de şah şi cunoscut comentator al acestui sport, a a murit la vârsta de 29 de ani.
Acum 6 ore
07:10
Spionajul militar ucrainean, despre strategia atacurilor în interiorul Rusiei: „Rușii încă nu înțeleg fenomenul” # Digi24.ro
Atacurile ucrainenilor în interiorul teritoriului rus vizează infrastructura critică a Rusiei, iar efectul acestor operațiuni este deja semnificativ, susține Vadym Skibitskyi, şeful adjunct al agenţiei de informaţii militare a Ucrainei (HUR), potrivit RBC Ukraine.
07:10
Racheta balistică „monstru” Hyunmoo-5 intră în dotarea armatei din Coreea de Sud până la sfârșitul anului # Digi24.ro
Coreea de Sud va începe curând utilizarea de balistice Hyunmoo-5, considerate cele mai puternice rachete non-nucleare din lume, până la sfârșitul anului 2025, raportează Defenсe Blog, citând ministrul apărării Ahn Gyu-back.
07:10
Ședință în Coaliție: mandatul lui Ilie Bolojan după decizia CCR și data alegerilor din București, în discuție. Ce variante sunt pe masă # Digi24.ro
Coaliția de guvernare se reunește astăzi, de la ora 14:00, în ședință, după ce judecătorii Curții Constituționale au respins reforma pensiilor magistraților, decizie care a pus sub semnul întrebării mandatul premierului Ilie Bolojan. Liderii trebuie să ia o hotărâre și în privința alegerilor din București, unde s-au conturat deja mai multe variante, toate implicând un scrutin în acest an: finalul lunii noiembrie sau începutul lunii decembrie.
07:10
Avertismentul Bulgariei: Rusia colaborează cu infractorii pentru destabilizarea Europei, cu ajutorul involuntar al ONG-urilor umanitare # Digi24.ro
Spionii ruși și grupurile umanitare de extremă stânga colaborează cu traficanții de persoane pentru a inunda Europa cu migranți ilegali, afirmă Daniel Mitov, ministrul de Interne al Bulgariei, care spune că guvernul său are dovezi că serviciul de informații externe al Rusiei are legături directe cu bandele criminale care facilitează imigrația ilegală în Uniunea Europeană, scrie The Times.
07:10
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin inamicii și cine a orchestrat anexarea Crimeei # Digi24.ro
De mulți ani, Serviciul pentru protecția ordinii constituționale și lupta contra terorismului (SZKSBT), cunoscut și drept Serviciul Doi al FSB, a funcționat practic ca o versiune rusească a Gestapo – poliția secretă responsabilă de represiune și teroare pe plan intern. Ofițerii acestui serviciu sunt cei care au otrăvit importanți membri ai opoziției ruse, potrivit unui fost ofițer FSB, care a dezvăluit detalii noi despre ucigașii lui Alexei Navalnîi și supravegherea inamicilor regimului lui Putin, dar și despre rolul crucial jucat de Serviciul Doi al FSB în orchestrarea anexării Crimeei.
07:10
China va avea în curând un nou plan cincinal. Trei momente în care acestea au remodelat istoria lumii # Digi24.ro
Liderii de vârf ai Chinei se reunesc săptămâna aceasta la Beijing pentru a decide obiectivele și aspirațiile cheie ale țării pentru restul deceniului, scrie BBC.
07:10
Regiunea care ar putea decide soarta războiului din Ucraina: De ce este Donbas obsesia lui Putin # Digi24.ro
După aproape patru ani de război, regiunea Donbas a redevenit un subiect central al discuțiilor internaționale. Vladimir Putin încearcă din nou, prin manevre politice, să obțină ceea ce nu a reușit să cucerească prin forță: inima industrială a Ucrainei, relatează Kyiv Independent.
07:10
Platforma online Lonely Planet, recunoscută pentru ghidurile și informațiile turistice, a realizat un studiu privind cele mai interesante orașe europene de vizitat în perioada Halloweenului. Conform rezultatelor, mai multe destinații din România se află în fruntea recomandărilor.
07:10
Randament slab al planului bugetar al Ursulei Von der Leyen pentru regiunile mai sărace: „Doar un euro creștere a PIB” # Digi24.ro
Politica UE în valoare de 392 de miliarde de euro destinată sprijinirii regiunilor mai sărace are un randament foarte redus, sugerează un nou studiu, chiar în momentul în care Bruxellesul pregătește cea mai mare reorganizare a bugetului său din ultimii 30 de ani. Fiecare euro cheltuit de UE prin „politica de coeziune” - principalul său instrument de reducere a inegalităților regionale - generează doar aproximativ 1 euro de creștere suplimentară a PIB, potrivit unui studiu realizat de Zareh Astryan, profesor de economie la Universitatea din Munster. Studiul, prezentat de Financial Times, pune la îndoială valoarea fondurilor de dezvoltare regională, în contextul în care Comisia Europeană planifică reforme bugetare radicale.
07:10
Cercetătorii au inventat un microcip revoluționar care îi ajută pe pacienții orbi să își recapete vederea. Cum funcționează implantul # Digi24.ro
Cercetătorii au inventat un implant ocular electronic ce îi ajută pe pacienții care au orbit să își recapete văzul prin refacerea parțială a vederii centrale esențiale pentru citit și alte activități de zi cu zi.
Acum 12 ore
00:40
Accident grav pe un bulevard din Craiova, cu cinci mașini implicate. Două s-ar fi luat la întrecere de la semafor # Digi24.ro
Accident grav în luni seară în Craiova. Trei persoane au ajuns la spital în urma unui carambol cu cinci mașini pe un bulevard circulat din oraș.
00:10
Israelul recuperează trupul unui alt ostatic din Gaza. Hamas a predat 13 până acum, dar susține că are nevoie de timp pentru restul # Digi24.ro
Israelul a anunţat luni seară că a recuperat, prin intermediul Crucii Roşii, corpul unui alt ostatic reţinut în Fâşia Gaza, al treisprezecelea returnat de Hamas în temeiul acordului de încetare a focului în vigoare în teritoriul palestinian.
00:00
Ce au descoperit anchetatorii la cablul dintre cele două cabine ale funicularului Gloria din Lisabona, unde au murit 17 oameni (raport) # Digi24.ro
Cablul cu care erau legate cele două cabine ale funicularului Gloria din Lisabona, a cărui deconectare a cauzat deraierea uneia dintre ele la începutul lunii septembrie, provocând moartea a 17 persoane, nu respecta standardele, conform constatărilor preliminare publicate luni într-un raport de Biroul pentru Prevenirea şi Investigarea Accidentelor Aeriene şi Feroviare (GPIAAF), relatează AFP.
00:00
Zona blocului din Rahova unde a avut loc explozia rămâne sub restricții. Poliția și firmele de utilități, în teren pentru evaluări # Digi24.ro
Intervenţiile la locul exploziei la blocul din Rahova au fost făcute și luni, fiind implicate mai multe instituţii şi firme. Anchetatorii au continuat cercetările, fiind permis și accesul firmelor de utilităţi pentru evaluarea defecţiunilor, cât şi accesul oamenilor ca să își ia bunuri din apartamente. Autoritățile au mai anunțat că opt din cei 15 răniţi sunt încă în spital.
20 octombrie 2025
23:50
Doi bărbaţi suspectaţi că au bătut un bărbat din Timiș și i-au dat foc au fost reţinuţi. Ce nu au putut stabili anchetatorii # Digi24.ro
Doi bărbaţi suspectaţi că au bătut cu bestialitate un bărbat, într-o localitate din judeţul Timiş, şi apoi l-au incendiat au fost reţinuţi. Procurorii nu au putut stabili dacă victima mai trăia sau nu în momentul incendierii.
23:30
Un militar nord-coreean a dezertat în Coreea de Sud traversând cea mai minată zonă din lume # Digi24.ro
Un militar nord-coreean a dezertat în Coreea de Sud traversând frontiera minată care desparte cele două ţări - Zona Demilitarizată (DMZ), cel mai minat loc din lume. El fost prins şi plasat în detenţie, în weekend, de către armata sud-coreeană, a anunţat Comitetul Şefilor Statului Major Interarme sud-coreean (JCS), relatează AFP.
23:20
Premieră privind drepturile reproductive ale femeilor. Japonia aprobă vânzarea fără rețetă a pilulei „de a doua zi” # Digi24.ro
Japonia a aprobat pentru prima dată vânzarea fără rețetă a unei pilule contraceptive de urgență, a anunțat producătorul medicamentului, ceea ce va permite femeilor din țară să o obțină fără prescripție medicală, scrie BBC.
23:20
Ministra Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a participat luni la Reuniunea Ministerială privind securitatea şi conectivitatea trans-regională în regiunea Mării Negre, organizată în marja Consiliului Afaceri Externe (CAE). În cadrul discuțiilor, Oana Țoiu a transmis oferta României de a găzdui hub-ul de Securitate Maritimă al UE.
22:50
Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate va fi operațională parțial din acest an, anunță Alexandru Rogobete # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că, până în august 2026, noua Platformă Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) va fi operaţională, permițând ca istoricul medical al unei persoane să fie accesat oricând şi oriunde de pe telefon sau calculator.
22:50
Preşedintele ales al Boliviei, senatorul de centru-dreapta Rodrigo Paz, a anunţat luni că relaţiile diplomatice cu Statele Unite, întrerupte din 2008 sub guvernul fostului preşedinte de stânga Evo Morales, vor fi „restabilite”, notează AFP.
22:40
Donald Trump nu crede că Ucraina poate câștiga războiul cu Rusia, dar susține că „orice se poate întâmpla” # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump a declarat luni, în cadrul unei întâlniri cu premierul australian Anthony Albanese, că Ucraina „ar putea totuși să câștige războiul cu Rusia”, dar nu crede că se va întâmpla asta, relatează agenția de presă RBC Ukraine.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.