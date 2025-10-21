Victor Pițurcă a dat verdictul despre șansele de calificare la Mondial ale României: “Acum 2 săptămâni era gata”

15:20

Cosmin Contra a semnat recent cu Al Arabi, formaţie de pe penultimul loc din Qatar. Tehnicianul român şi-a făcut debutul la noua echipă cu un succes. Al Arabi s-a impus în deplasarea la Al-Duhail, scor 4-0, în etapa 5 din Cupa Qatarului. Obiectivul echipei cu care a semnat Cosmin Contra este totuşi salvarea de la […]