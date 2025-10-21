FOTO | Locuri de parcare ciobite, dar ce frumos vor fi revopsite! Primăria dlui Negoiță a trimis deja notificări cu amenințarea „Ridicați mașina pentru marcaje sau rămâneți fără autorizație!”
B365.ro, 21 octombrie 2025 12:20
Primăria Sectorului 3 retrasează locurile de parcare pe străzi prăfuite și pline de gropi. Multe străzi unde sunt amenajate și parcări de reședință arată devastator, iar bucureștenii sunt curioși cât de mult va rezista vopseaua
• • •
Acum 15 minute
12:30
Un nou ansamblu rezidențial va fi construit în București, în locul fostei platforme Antifrig. Investiția se ridică la peste 200 mililoane de euro # B365.ro
Se va construi un nou ansamblu imobiliar în Capitală, pe fosta platformă industrială Antrefrig. Se va numi PRIMA Solis și va fi dezvoltat de PRIMA Development Group. Un nou complex rezidențial va fi construit în
Acum 30 minute
12:20
Acum 2 ore
11:40
VIDEO | Două viteze pe A0 Nord, între Corbeamca și Dragomirești (lot 1). Pro Infrastructură: Retter promite autostradă înainte de termen, dar Pizzarotti rămâne în întârziere # B365.ro
Lucrările pe Lotul 1 al Autostrăzii A0 Nord avansează, dar nu conform programului. Deși Retter promite finalizarea lucrărilor înainte de termen, sectorul gestionat de Pizzarotti rămâne în urmă, cu progrese lente, subliniază Asociația Pro Infrastructură.
11:40
HARTA | Restricțiile de trafic și accesul la West Side Hallo Fest. Cu ce ajungi la festival, pe unde se intră, ce străzi sunt închise și cât timp # B365.ro
West Side Hallo Fest 2025 transformă Lacul Morii în centru distracției de Halloween, la care sunt așteptați peste 100 de mii de participanți. Accesul la festival este atent planificat: transportul public recomandat, 15 puncte de
11:30
Vechi hale din Colentina vor fi demolate, se face un nou complex rezidențial în București. Va avea clădiri de 4 și 5 etaje # B365.ro
Fosta fabrică de perii colectoare pentru motoare electrice din Colentina va fi demolată. În locul ei va fi construit un complex rezidențial. De acest proces se va ocupa Grupul NCH Capital. În acest demers li
11:00
ALERTĂ | 300 de noi plângeri în Dosarul Nordis, procurorii extind ancheta penală. Prejudiciul calculat de procurori se ridică acum la 75 milioane de euro # B365.ro
300 de noi plângeri au fost înregistrate în Dosarul Nordis, iar procurorii DIICOT au decis extinderea anchetei penale în cazul administratorilor Nordis și societăților Management și Nordis Mamaia, unde acuzația e de înșelăciune cu consecințe
Acum 4 ore
10:40
„Palatul Împăratului”, vila din Aviatorilor pregătită pentru Iohannis, e de închiriat. Licitația începe de la 35.000 de euro pe lună # B365.ro
Vila lui Klaus Iohannis este scoasă la închiriere. Aceasta se va face prin intermediul unei licitații la care prețul de pornire este de 35.000 de euro/ lună. Imobilul se află pe bulevardul Aviatorilor nr. 86,
10:40
VIDEO | A1, autostrada care crapă înainte de a fi gata: beton fisurat pe viaductul Boița, pe unde vom merge de la București la Sibiu. Pro Infrastructură: Se vede și din dronă! # B365.ro
Placa de suprabetonare pe viaductul Boița, parte din Lotul 2 al Autostrăzii Sibiu-Pitești, este extrem de fisurată, potrivit unor imagini surprinse de Asociația Pro Infrastructură. ONG-ul spune că imaginile sunt o premieră, întrucât în 15
09:30
Dl. Nicușor Dan mai vrea un mandat la Cotroceni, ca să aibă timp să facă lucruri bune în societatea noastră. Și la Primăria Capitalei a dorit la fel # B365.ro
În ciuda întortocheatei situații de la Primăria Capitalei, cea cu stabilirea datei pentru alegerile pentru funcția de primar general, un lucru știm sigur: Nicușor Dan mai vrea încă un mandat la Cotroceni. El spune că,
09:30
VIDEO | Dl. Negoiță face o cruce cu limba-n cerul gurii și un tutorial de self box, lockerele care, teoretic, înlocuiesc ghișee ale Primăriei # B365.ro
Robert Negoiță ne anunță periodic cum Primăria Sectorului 3 devine tot mai digitalizată. Acum, primarul publică pe internet un filmuleț cu dumnealui prin care anunță cu entuziasm (și un „Doamne ajută!" la final), inaugurarea unui
09:00
FOTO | Cum arată apartamentele în care s-au mutat câteva familii rămase fără case după explozia din Rahova. Sunt unii dintre cei mai afectați locuitori din bloc # B365.ro
Bucureștenii care au rămas fără locuințe în urma exploziei îngrozitoare din Rahova au primit sprijin din partea Primăriei Capitale. Iar patru familii s-au mutatat deja în apartamentele puse la dispoziție de PMB. Cum arată apartamentele
Acum 6 ore
08:40
VIDEO | Mașini făcute zob la Sebastian, șofer vinovat care se strecoară dintre fiare și-o rupe la fugă și începător nevinovat încarcerat – azi-noapte, în traficul din București # B365.ro
Două mașini au fost distruse în urma unui accident grav ce a avut loc noaptea trecută, în intersecția Sebastian din Capitală. Cel care ar fi produs evenimentul de circulație a fugit inițial de la fața
08:20
FOTO | Accident cu autobuz STB vs auto pe Șoseaua Olteniței, în apropiere de Orășelul Copiilor. Trafic oribil, tramvaie blocate pe ambele sensuri # B365.ro
Astăzi, 21 octombrie, în urmă cu câteva momente a avut loc un gropaznic accident Șoseaua Olteniței, aproape de Orășelul Copiilor. Sunt implicate două mașini. Accidentul s-a produs la ora 8, conform martorilor. Accident autobuz STB
Acum 12 ore
04:10
Acum 24 ore
20:50
19:50
VIDEO | Blocurile din Rahova prindeau viață înainte de anii `70. Cum arăta un „șantier experimental”, unde erau construite apartamente cu „preț redus și confort diferențiat” # B365.ro
Nimeni nu bănuia acum 57 de ani că un bloc din Rahova va sări în aer pe 17 octombrie 2025. În 1968 se construia de zor în cartierul care se află în Sectorul 5 al
19:30
VIDEO | Se schimbă și țevile vechi și pline de rugină din Piața Unirii. Băluță: Nu doar planșeul trebuia înlocuit # B365.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, are noi vești de pe șantierul de la Unirii. El spune că nu doar fosta structură a planșeului trebuia înlocuită, ci și mai multe conducte subterane. Se schimbă aproape tot
18:40
Vești bune pentru bucureștenii afectați de explozia din Rahova: Primele 4 familii s-au mutat în apartamente, anunță Bujduveanu # B365.ro
Primele 4 familii care au fost afectate de explozia din blocul din Rahova s-au mutat în apartamente, iar aici vor sta „pe termen mediu și lung", anunță Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei. Bucureștenii
18:20
„Avem sondaje interne la PSD” Gabriela Firea, după ce a fost omisă din cel de duminică privind alegerile de la Primăria Capitalei. Băluță, colegul de partid, a fost cap de listă # B365.ro
Duminică a apărut un nou sondaj, dar numele Gabriela Firea nu apărea printre varientele bucureștenilor pentru alegerile de la Pimăria Capitalei. Ea spune că este trecută în sondaje interne la PSD, iar partidul va anunța
17:30
„Reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate” Nicușor Dan, după ce CCR a respins modificarea legii # B365.ro
Nicușor Dan a avut prima reacție publică, după ce, azi, 20 octombrie, Curtea Constituțională a României (CCR) a respins legea Guvernului Bolojan de modificare a pensiilor magistraților. Președintele României spune că reforma pensiilor „speciale" rămâne
17:20
Experiență înfiorătoare la metrou, trăită de o bucureșteancă: Un bărbat agresiv a alergat-o pe peron la Dristor 1. „A venit lânga mine și a început să țipe” # B365.ro
O bucureșteancă povestește cum a fost alergată de un bărbat agresiv pe peron la metrou Dristor 1. Femeia spune că Metrorex ar trebui să revizuiască și înmulțească măsurile de siguranță de la stațiile din rețea.
17:00
Veste proastă pentru bucureștenii din Rahova, rămași fără gaze după explozie. Distrigaz: Perimetrul de anchetă a fost extins, rebranșarea mai întârzie până nu se știe când # B365.ro
Mii de bucureșteni din Rahova au rămas fără gaze naturale, încă de vineri, după explozia puternică din blocul de lângă Liceul Bolintineanu, iar oamenii vor să știe când va fi reluată alimentarea: Distrigaz Sud Rețele
16:30
Mai multe trenuri CFR Călători, multe cu plecare din București, suspendate de mâine. Compania n-a plătit folosirea șinelor către „sora” CFR Infrastructură # B365.ro
Mai multe trenuri CFR Călători vor fi suspendate după ce compania de transport feroviar nu a plătit sumele restante aferente Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (T.U.I). Datoriile depășesc 100 de milioane de lei. Circulația trenurilor
16:20
SRI avertizează că sunt conspirații despre explozia din Rahova și ne îndrumă spre „surse oficiale”. Câteva scenarii nebunești despre tragedie circulă pe internet # B365.ro
După explozia de vineri, de la blocul din cartierul Rahova, pe internet circulă o mulțime de teorii ale conspirației, iar acum SRI a transmis un mesaj oficial pentru români. Reprezentanții instituției spun că sunt dezinformări,
15:40
Una caldă și-una rece de la meteo. Vremea din București se încălzește treptat săptămâna aceasta, în weekend vor fi 20 de grade. Săptămâna viitoare, frig iar # B365.ro
După ce de dimineață în București s-au înregistrat temperaturi și de -1 grad, meteorologii anunță că vremea se va îmbunătăți treptat săptămâna aceasta. Maximele vor ajunge și la 20 de grade în weekend. De săptămâna
15:40
FOTO | Au venit, au săpat și-au plecat. Trotuarul distrus de pe Bulevardul Bucureștii Noi, cu groapă de la intrare până cum ți-o fi norocul # B365.ro
În Sectorul 1 al Capitalei, pe Bulevardul Bucureștii Noi, un trotuar pare ca supraviețuit unei bătăli. Gropile sunt adânci, iar bucureștenilor le este din ce în ce mai greu să tranziteze acea zonă. Este un
15:40
BREAKING | Legea pensiilor magistraților, respinsă de CCR. Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea pentru actul normativ # B365.ro
Curtea Constituțională (CCR) a respins, azi, legea pensiilor magistraților. Cei nouă judecători ai Curții au fost de acord cu sesizarea de neconstituționalitate pe care a făcut-o Înalta Curte de de Casație și Justiție pe
15:20
FOTO | Autostrada (destul de SF) de la București la Salonic. Un acord România-Bulgaria-Grecia ar urma să fie semnat luna viitoare. Ce alte planuri magnifice de transport mai are CE # B365.ro
Grecia, Bulgaria, România și Comisia Europeană vor semna, luna viitoare, un acord de cooperare pentru realizarea unei axe vericale care ar uni aceste țări. Planurile proiectului includ o autostradă care să facă o conexiune între
14:20
14:20
Blocul din Rahova care a explodat va fi demolat parțial, iar parterul și primele 5 etaje vor fi puse în siguranță. Când se vor întoarce acasă oamenii de la scările neafectate # B365.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, vine cu ultimele detalii despre blocul din Rahova afectat de explozie, dacă va fi demolat sau nu, și despre când se vor putea întoarce bucureștenii în locuințele lor. El
13:50
ALERTĂ | A fost găsit sigiliul rupt de la conducta de gaze a blocului din Rahova care a explodat. Era printre ruine și a fost dus la poliție # B365.ro
Oamenii legii au găsit sigiliul de la gaze care a fost rupt la blocul care a explodat în Rahova. Acesta ar fi fost găsit printre dărâmături și deja a fost dus la secția de poliție.
13:50
Când călătorești cu copii, interiorul mașinii devine rapid terenul zero pentru nisip, noroi, firimituri, sucuri vărsate și tot felul de surprize lipicioase. Covorașele nu mai sunt un accesoriu estetic, ci prima linie de apărare. Un
13:50
Toamna aduce în bucătărie multe ingrediente proaspete, ideale pentru mese gustoase și întâlniri cu prietenii sau familia. Meniurile sezoniere pot prinde viață atunci când reinterpretezi preparatele tradiționale românești și le adaptezi pentru evenimente moderne, fie
13:40
VIDEO | Au început lucrările la sistemul de canalizare de pe Drumul Roții.Când va fi gata, șoseaua va face legătura între Bd. Iuliu Maniu și comuna Chiajna # B365.ro
Primarul Ciucu a transmis noutăți de pe șantierul de la Drumul Roții. În prezent se montează opt piloni pentru structura de protecție a apeductului. Acești piloni sunt de13 metri și sunt introduși în pământ cu
13:30
Internet ALERT | O pană majoră la nivel global, cu efecte inclusiv la București. Vodafone, Snapchat, Amazon, pe lista site-urilor și platformelor cu probleme # B365.ro
Amazon Web Services se confruntă cu o pană majoră de internet la nivel global, inclusiv în București și în România. Numeroase aplicații au picat, printre care Snapchat, Duolingo, Canva, Zoom, iar lista continuă. Pană majoră
13:30
Zi cu șantiere și restricții pe Autostrăzile A0, A1 și A2. Centru Infotrafic: Se fac lucrări de asfaltare, marcaje rutiere și reparații la rosturi de dilatație # B365.ro
Centru Infotrafic anunță că se vor derula mai multe lucrări pe Autostrăzile A0, A1 și A2, pentru care sunt aplicate restricții. Unele dintre acestea sunt pe sensul spre Capitală. Pentru aceste șantiere, sunt și restricții
12:50
Trotuarele și așa minuscule de pe Str. Jandarmeriei sunt ocupate ilegal de mașini. „Pietonii merg pe carosabil, fac slalom printre mașini”, spune o bucureșteancă # B365.ro
Trotuarele de pe Strada Jandarmeriei sunt înguste, nu pot merge două persoane alături pe aici, însă mașinile parchează într-o veselie, neregulamentar. O bucureșteancă spune că pietonii ajung să meargă pe carosabil și să facă slalom
Ieri
12:40
Noi șantiere termo, noi probleme cu apa caldă și căldura în București. Termoenergetica anunță pe ce străzi se lucrează la conductele din rețea # B365.ro
În această săptpmână, Termoenergetica desfășoară o serie de lucrări de reparații și modernizare la conductele din rețea în București. Șantierele termo aduc alte probleme cu apa caldă și căldura pentru bucureșteni din sectoarele 1, 2,
12:30
FOTO | O minunată, dar bătrână casă țărănească din București, pe drumul către „bloc nou”. E de vânzare cu jumătate de milion de euro. Încă o poți admira pe Dobrogeanu Gherea # B365.ro
Farmecul vechiului București piere sub ochii dezvoltatorilor imobiliari din zonele „de bogați" ale orașului. Fărâme ale orașului rămân vii doar în mediul online, cum este și cazul acestei case țărănești de pe Strada Constantin Dobrogeanu
12:30
VIDEO | Avansează lucrările la Teatrul de Vară „Nicolae Bălcescu” din Parcul Bazilescu. Tuță: Mă aștept ca anul viitor să avem primele spectacole # B365.ro
Primarul Sectorului 1 al Capitalei a anunțat că avanasează lucrările de la Teatrul de Vară „Nicolae Bălcescu" din Parcul Bazilescu. În acest moment echipele au ajuns la montarea olanelor. Avansează lucrările la Teatrul de Vară
12:10
ESENȚIAL | Strada Brățării și alte drumuri ale lui Negoiță, construite ilegal, peste magistrale de gaz. Transgaz: În caz de explozie, nu mai rămâne nimic! | Recorder # B365.ro
Modul în care administrează Robert Negoiță Sectorul 3 este cel puțin controversat, deseori vehement contestat chiar de către bucureșteni din S3, dar construirea de străzi și șosele peste magistrale de gaz duce conversația într-o zonă
11:30
FOTO | Lucrările la Pasajul Apărătorii Patriei avansează, primul picior picior al podului a fost turnat. Băluță: De acum, se va și vedea progresul, începe etapa de suprafață # B365.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a anunțat bucureștenii care sunt noutățile de pe șantierul de la Apărătorii Patriei. Se pare că, echipele de muncitori vor lucra în curând doar suprateran. În ce stadiu se află
11:10
Metoda „Puteți exploda, dar poate nu”. Bucureștean: „Am pățit exact ca-n Rahova: a venit un angajat, ne-a rupt sigiliul, a dat drumul la gaze”. Norocul? Un geam deschis # B365.ro
O tragedie asemănătoare cu cea din Rahova ar fi putut să se întâmple mai devreme într-un alt bloc din București. Un bucureștean povestește o situație similară: locatarii au simțit miros de gaz, au sunat la
11:00
Bucureștean din Rahova, aproape disperat: Știți când dau drumul la gaze? Distrigaz: Rebranșarea se va face în etape; peste 1.000 de familii, fără gaze din cauza exploziei # B365.ro
Au trecut mai mult de 72 de ore de la explozia devastatoare din Rahova, iar mii de bucureșteni din zonă trăiesc încă efectele dezastrului. Una dintre marile probleme cu care se confruntă și azi mulți
10:50
Încă 71 de treceri de pietoni suprailuminate vor fi gata în Sectorul 6 până la sfârșitul anului, promite primarul Ciucu. În final, vor fi peste 300 # B365.ro
Ciprian Ciucu, a anunțat bucureștenii că au fost amenajate până acum în Sectorul 6 peste 300 de treceri de pietoni suprailuminate. Acestea se află în 164 de locații. Vor 306 de treceri de pietoni în
09:50
Se redeschid gazele în Pipera, acolo unde un rețeaua a fost avariată după un dublu incendiu „Bulevardul Iancu Nicolae va fi primul realimentat” # B365.ro
Zona Pipera a fost afectată duminică, 19 octombrie, de un incendiu, iar în urma acestuia compania de gaze a oprit distribuția. Iar astăzi, 20 octombrie, primarul din Voluntari a anunțat că se va da drumul
09:20
Negoiță , azi dl. Robert „Ședință”. Primarul S3 pornește un maraton al întâlnirilor cu bucureșteni, pe care îi cheamă din oră-n oră la întâlniri prin parcuri # B365.ro
Robert Negoiță a informat bucureștenii când vor avea loc întâlnirile periodice din sesiunea de toamnă din Sectorul 3 al Capitalei. Sedințele încep mâine, 21 octombrie. S-a dat start întâlnirilor periodice de toamnă din Sectorul 3
09:00
FOTO | Cutremur, dimineață, într-o zonă neașteptată din România. Seismul, de mică adâncime, e cel de al 19-lea semnificativ din această lună # B365.ro
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului anunță că un cutremur slab, cu magnitudinea de 3.3, s-a produs în Brăila, de dimineață. Seismul s-a produs la o adâncime de 7.9 km și la o distanță
08:30
ALERTĂ | Carambol pe A3, autostrada e aproape blocată pe sensul dinspre Ploiești spre București. Accidentul în lanț, produs în zona Gruiu # B365.ro
Un accident în care au fost impl
08:30
ESENȚIAL | Începe demolarea blocului din Rahova, distrus de explozia devastatoare de vineri. Etajele superioare trebuie date la o parte, ca să nu cadă toată clădirea # B365.ro
Stelian Bujduveanu, primarul interimar general al Capitalei a anunșat bucureștenii că de astăzi, 20 octombrie, va începe procesul de demolare al blocului de pe Calea Rahovei unde a avut loc explozia. Această explozie a devastat […] Articolul ESENȚIAL | Începe demolarea blocului din Rahova, distrus de explozia devastatoare de vineri. Etajele superioare trebuie date la o parte, ca să nu cadă toată clădirea apare prima dată în B365.
