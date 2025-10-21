DNA a efectuat percheziții într-un dosar de evaziune fiscală privind vânzarea de autoturisme. Prejudiciul este estimat la 29 de milioane de lei

13:50

Partidele de coaliție au „bătut palma” și ar fi luat decizia ca alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei să fie organizate cu siguranță în acest an. Variantele vehiculate pentru data scrutinului din București sunt 30 noiembrie sau 7 decembrie. Candidații partidelor de guvernământ pentru fotoliul de Primar General al Capitalei ar fi Daniel Băluță (PSD), … Articolul Partidele de coaliție au bătut palma. Alegerile la Capitală vor fi organizate în acest an apare prima dată în Main News.