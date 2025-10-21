Copil accidentat pe trecerea pentru pietoni

15:30

Un șofer de 49 de ani a fost rănit miercuri seara, 15 octombrie, într-un accident rutier produs pe un drum comunal din Girov, după o neacordare de prioritate. Un accident la Girov s-a produs miercuri seara, după ce un șofer de 49 de ani, aflat la volanul unui ansamblu auto, nu ar fi acordat prioritate […] Articolul Accident la Girov: un bărbat de 49 de ani a fost rănit după ce nu a acordat prioritate apare prima dată în Monitorul de Neamț.