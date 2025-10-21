Copil accidentat pe trecerea pentru pietoni
Monitorul de Neamț , 21 octombrie 2025 12:20
Un copil în vârstă de 15 ani a ajuns la spital după ce a fost accidentat pe o trecere pentru pietoni, în Târgu Neamţ, marţi, 21 octombrie. „La data de 21 octombrie a.c., ora 07.50, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe strada Cuza Vodă.
• • •
Acum 30 minute
12:20
Acum 4 ore
10:40
„Fiecare pas conștient poate salva o viață” – acțiune preventivă pentru siguranța pietonilor în județul Neamț # Monitorul de Neamț
Campanie rutieră derulată de Inspectoratul de Poliție Județean Neamț pentru reducerea accidentelor cu pietoni. Acțiunea preventivă pentru siguranța pietonilor este în plină desfășurare în județul Neamț, polițiștii rutieri desfășurând activități de informare și educație rutieră destinate reducerii numărului de accidente. Polițiștii rutieri, pe teren pentru siguranța pietonilor „Inspectoratul de Poliție Județean Neamț, prin polițiștii rutieri,
Acum 6 ore
08:40
Bilanțul inundațiilor din Suceava și Neamț: Cele mai multe case neasigurate, în Neamț. Statul a achitat peste 3,1 milioane de euro # Monitorul de Neamț
Statul a plătit despăgubiri de peste 3,1 milioane de euro pentru locuințele distruse Bilanțul inundațiilor din Suceava și Neamț arată că statul a plătit peste 3,1 milioane de euro pentru refacerea locuințelor distruse de viiturile din iulie 2025. Pentru prima dată, autoritățile au ținut cont de existența asigurării obligatorii a locuințelor, iar ajutoarele au fost
07:30
Criza medicilor de familie în Neamț: județul se află printre cele mai afectate din țară, cu 71 de medici lipsă # Monitorul de Neamț
Un județ printre cele mai afectate de lipsa medicilor de familie Criza medicilor de familie în Neamț se adâncește, județul fiind printre cele mai afectate din țară, cu un deficit de 71 de medici. Situația face parte dintr-un fenomen național care lasă fără asistență medicală de bază peste 600.000 de români. 168 de localități fără
Acum 24 ore
20:30
106 ani de fotbal la Piatra Neamţ, împliniţi azi, 20 octombrie. „O tradiţie care obligă, o istorie care ar trebui să constituie o obligaţie pentru rezultate foarte bune în prezent şi viitor. La aceste lucruri trebuie să ne gândim când vorbim despre CSM Ceahlăul. Eu cel puţin întotdeauna aşa am gândit. E un moment aniversar,
19:10
De la lansarea primului model, MacBook Pro a devenit sinonim cu performanța și fiabilitatea în lumea profesioniștilor. Pentru editori video, designeri grafici, dezvoltatori de software sau muzicieni, acest laptop nu este doar un instrument, ci un partener în procesul de creație. Ceea ce diferențiază MacBook Pro este sinergia unică dintre hardware-ul inovator și ecosistemul software
18:30
Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori – găzduită de Piatra Neamţ # Monitorul de Neamț
Piatra Neamţ găzduieşte Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori, desfășurată în perioada 18–25 octombrie. Sunt peste 120 de participanți din 26 de țări, alături de zeci de profesori și mentori „Orașul nostru devine, pentru o săptămână, centrul Universului tinerelor minți pasionate de știință. Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori, desfășurată în
17:50
„Apel la 112, nu e-mail!” – avertismentul ISU Neamț după o sesizare care putea avea urmări grave # Monitorul de Neamț
ISU Neamț reamintește că situațiile de urgență se anunță exclusiv prin apel la 112, nu prin e-mail. Un apel la 112 poate salva vieți – este mesajul transmis de pompierii nemțeni, după ce o sesizare primită pe e-mail privind o posibilă defecțiune la instalația de gaz a dus la descoperirea unei scăpări chiar în apartamentul
16:30
Muniție din Primul Război Mondial descoperită la Bicaz Chei: proiectile și sute de cartușe ridicate de pirotehniști # Monitorul de Neamț
Un bărbat din Bicaz Chei a găsit, cu ajutorul unui detector de metale, peste 490 de cartușe și două proiectile din Primul Război Mondial. Muniție din Primul Război Mondial descoperită la Bicaz Chei de echipa pirotehnică a ISU Neamț, duminică, 19 octombrie 2025. Elementele explozive au fost identificate în pădurea Bârnadu de un bărbat care
16:10
Un cal speriat, blocat într-o groapă adâncă de un metru și jumătate, a fost salvat sâmbătă după-amiază de pompierii din Târgu-Neamț. Un cal căzut într-o groapă la Vânători-Neamț a fost salvat, sâmbătă, 18 octombrie 2025, de echipajul de pompieri din cadrul Detașamentului Târgu-Neamț Intervenția salvatorilor Potrivit ISU Neamț, „în data de 18.10.2025, la ora 17:16,
15:40
O șoferiță a pierdut controlul într-o curbă și a accidentat un bărbat aflat pe marginea drumului # Monitorul de Neamț
O femeie de 39 de ani, din Piatra-Neamț, a fost implicată într-un accident rutier după ce a pierdut controlul mașinii într-o curbă la stânga, lovind mai multe podețe și un bărbat aflat în afara carosabilului. O șoferiță a pierdut controlul într-o curbă la Piatra Șoimului, a intrat în coliziune cu mai multe podețe și a
15:20
Gospodărie în flăcări de la un scurtcircuit: acoperișul și anexele au ars complet # Monitorul de Neamț
Gospodărie în flăcări de la un scurtcircuit. Focul s-a extins rapid la acoperișul casei și la mai multe anexe, fiind nevoie de intervenția comună a pompierilor militari și voluntari pentru a limita dezastrul. Incendiul s-a extins la acoperișul casei și la patru anexe „În această dimineață, la ora 07:12, pompierii au fost solicitați să intervină
15:10
Incendiu la două containere în Săvinești: flăcări și fum dens, dar fără victime # Monitorul de Neamț
Flăcările au cuprins două containere de depozitare din Săvinești, existând risc de propagare la construcțiile aflate în apropiere. Un incendiu la două containere a izbucnit duminică seară, 19 octombrie 2025, în comuna Săvinești, pe strada Gheorghe Caranfil. Pompierii din Piatra-Neamț au intervenit prompt pentru stingerea flăcărilor, care se manifestau generalizat. Intervenția echipajelor ISU Neamț Potrivit
14:30
Un bărbat de 35 de ani din Roman a fost rănit după ce, aflat pe bicicletă și cu o alcoolemie ridicată, a intrat în coliziune cu un autoturism. Un biciclist cu alcoolemie record a ajuns la spital, după ce s-a lovit de o mașină, pe DJ 157, în localitatea Trifești. Polițiștii au stabilit că bărbatul
14:10
Accident rutier fără victime, pe raza comunei Gâdinți: unul dintre autoturisme a părăsit carosabilul și s-a oprit într-un lan de porumb. Un șofer a ajuns cu mașina-n lanul de porumb, duminică, 19 octombrie 2025, în urma unui accident rutier produs în comuna Gâdinți. Din fericire, niciuna dintre cele șase persoane aflate în autoturisme nu a
13:30
Trei bărbați au fost prinși de polițiștii nemțeni în timp ce conduceau băuți sau fără permis, în localitățile Oglinzi, Poienari și Tămășeni. Trei șoferi prinși băuți și fără permis în Neamț au fost opriți de polițiști în doar 48 de ore, la Oglinzi, Poienari și Tămășeni. Doi dintre ei aveau alcoolemii ridicate, iar unul conducea
13:10
Arsuri ușoare și atac de panică în urma unui incendiu la Rediu: o anexă gospodărească a fost distrusă de flăcări # Monitorul de Neamț
Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după incendiul izbucnit la o bucătărie de vară din satul Bețești, comuna Rediu. Două persoane au suferit arsuri ușoare și un atac de panică în urma unui incendiu produs sâmbătă, 18 octombrie 2025, la o anexă gospodărească din satul Bețești, comuna Rediu. Pompierii au acționat pentru localizarea
Ieri
12:30
Au traversat neregulamentar și au ajuns la spital: o fetiță de 9 ani și o femeie de 79, lovite de mașini în Neamț # Monitorul de Neamț
O minoră și o femeie în vârstă au fost rănite în două accidente produse la Târgu Neamț și Borca, după ce ar fi traversat neregulamentar. Două persoane au traversat neregulamentar și au ajuns la spital, în urma unor accidente rutiere petrecute în Târgu Neamț și Borca. Potrivit polițiștilor, victimele sunt o fetiță de 9 ani
12:00
Incendiu la un autocamion în Ștefan cel Mare: flăcările au cuprins cabina în mers # Monitorul de Neamț
Trafic blocat pe ambele sensuri după ce un autocamion încărcat cu nisip a fost cuprins de flăcări pe DJ 208 G. Un incendiu la un autocamion în Ștefan cel Mare a mobilizat, luni dimineață, pompierii din cadrul Detașamentului Piatra-Neamț. Vehiculul, încărcat cu nisip, a fost cuprins de flăcări în mers, iar cabina a ars în
11:20
Doi adolescenți răniți într-un accident rutier la Săbăoani. Șoferul n-a oprit la STOP # Monitorul de Neamț
Accident rutier la intersecția DJ207B cu DN2-E85, după ce un șofer tânăr nu a acordat prioritate. Doi adolescenți răniți, bilanțul unui accident rutier produs, duminică seară, în comuna Săbăoani, județul Neamț. Evenimentul a avut loc la intersecția dintre DJ207B și DN2-E85, după ce un șofer nu ar fi respectat semnificația indicatorului STOP. Accident la Săbăoani: doi
07:30
Până în decembrie 1989, România a făcut parte din lagărul socialist, în care prin politica celor care o conduceau, a manifestat oarecare independență faţă de rigorile acelui lagăr. În acea perioadă, România îşi crease imaginea de stat cu ceva mai multă suveranitate decât celelalte state comuniste. Debutul atitudinii suverane a României s-a realizat în 1958,
19 octombrie 2025
20:00
Trei decenii și jumătate au trecut peste această țară ca un vânt al promisiunilor. În tot acest timp, România a reușit performanța de a construi, în medie, zece kilometri de autostradă pe an. Zece kilometri! O cifră care ar trebui să ne rușineze, dar pe care am ajuns s-o privim cu o resemnare aproape tandră, ca
19:00
■ HC Pietricica Neamț a învins cu 33-32 (20-19) în deplasare pe CS Vicovu de Sus ■ este primul succes al unei echipe private de juniori din Neamț în istoria sportului cu mingea mică de pe aceste meleaguri ■ HC Pietricica Neamț a reușit prima victorie a unei echipe private de handbal la nivel de
18:10
Reprezentanţii Consiliului Judeţean Neamţ anunţă aprobarea unui proiect destinat pacineţilor cu AVC, la Spitalul Judeţean. „Proiectul „Investiții de tip dotare în infrastructura Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț pentru creșterea capacității de tratare a pacienților critici cu patologie vasculară cerebrală acută" reprezintă un pas important în modernizarea infrastructurii medicale a județului Neamț și în creșterea calității
16:10
Decesul unei femei în vârstă de 41 de ani este investigat de poliţiştii nemţeni. „La data de 17 octombrie a.c., în jurul orei 19.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Dulcești au fost sesizați, prin apel la 112, de către o femeie, din Horia, cu privire la faptul că, vecina sa s-ar fi electrocutat.
14:00
O femeie care a căzut dintr-o căruţă ce se deplasa pe un drum din Bicazu Ardelean a ajuns la spital pe 17 octombrie. „La data de 17 octombrie a.c., ora 13.50, polițiștii din cadrul Poliției orașului Bicaz au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier. În urma verificărilor efectuate de polițiști s-a stabilit
Mai mult de 2 zile în urmă
11:50
Municipiul Piatra-Neamț va lansa platforma digitală My Town Piatra-Neamț, luni 20 octombrie. Primarul Municipiului Piatra-Neamț, Adrian Niță, anunță lansarea publică a ceea ce se doreşte a fi un instrument digital modern ce își propune să faciliteze comunicarea dintre cetățeni și administrația locală. Pentru înscriere, locuitorii Municipiului Piatra-Neamț pot scana codurile QR afișate deja în majoritatea scărilor de bloc, precum
11:40
Nou val de fraude online: atacatorii se dau drept autorități și cer date personale # Monitorul de Neamț
DNSC avertizează: atacatorii se prezintă ca instituții publice pentru a înșela utilizatorii Un nou val de fraude online este în desfășurare în România, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC). Atacatorii se dau drept autorități precum Poliția Română, ANAF sau Interpol și trimit mesaje menite să sperie victimele și să le determine să ofere date
18 octombrie 2025
18:30
Google oferă acces gratuit la Gemini Pro pentru studenţii din România: instrumente AI avansate pentru un an de studiu # Monitorul de Neamț
Google lansează programul „Gemini pentru studenţi", disponibil în România Google oferă acces gratuit la Gemini Pro pentru studenţii din România, printr-un nou program educaţional dedicat formării competenţelor digitale ş
16:30
Ceahlăul, înfrângere în faţa liderului. Greşelile individuale mari au decis meciul # Monitorul de Neamț
Greşelile individuale mari au privat Ceahlăul de un rezultat bun în faţa liderului, Corvinul Hunedoara. Meciul disputat sâmbătă, 18 octombrie, la Piatra Neamţ s-a încheiat 2-3, însă impresia suporterilor prezenţi la stadion a fost că galben-negrii puteau obţine măcar un punct dacă unii jucători nu ar fi comis greşeli individuale majore, care au fost imediat […] Articolul Ceahlăul, înfrângere în faţa liderului. Greşelile individuale mari au decis meciul apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:20
Adolescenții din Neamț pot descoperi cultura Coreei de Sud printr-un atelier dedicat limbii, tradițiilor și simbolurilor coreene. Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț organizează, în perioada vacanțelor școlare 2025-2026, un atelier de limbă și cultură coreeană destinat adolescenților pasionați de civilizația Coreei de Sud. Atelier de limbă și cultură coreeană, la Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Biblioteca […] Articolul Atelier de limbă și cultură coreeană, la Biblioteca Județeană din Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17 octombrie 2025
20:30
Operațiunile de demolare a Pieței Mărăței, prima etapă necesară pentru un proiect al primăriei ce are ca finalitate reconstruirea unei nou centru agroalimentar modern, pe același amplasament, au început din 16 octombrie. “Intervențiile care au demarat astăzi în cadrul proiectului „Demolare și reconstruire Piața Mărăței” vizează construcțiile C1 (hala care a funcționat anterior ca piață […] Articolul Piața Mărăței – a început demolarea apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:40
Biletele pentru Festivalul de Teatru Piatra Neamț 2025 au fost puse în vânzare, anunţă reprezentanţii CJ Neamţ. Emoția revederii în sălile de spectacole este mare, iar biletele se epuizează rapid — dovadă că iubitorii artei dramatice au dus dorul atmosferei unice de festival. Cea de-a 36-a ediție a Festivalului de Teatru de la Piatra Neamț […] Articolul Biletele la Festivalul de Teatru Piatra Neamț 2025 – puse în vânzare apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:40
Lucrările de extindere și modernizare la Biblioteca „Dumitru Almaș” din Dărmănești avansează rapid, transmit reprezentanţii Consiliului Judeţean Neamţ. În curând, aceasta va fi transformată într-un hub dedicat dezvoltării competențelor digitale – o clădire modernă, cu un design atractiv și dotări care vor permite desfășurarea activităților educaționale și recreative pentru toate vârstele. Până în prezent, a […] Articolul Biblioteca din Dărmănești – lucrări de extindere şi modernizare apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:30
O bătrână a fost salvată de pompieri, vineri, 17 octombrie, după ce a fost găsită căzută într-o cameră a locuinţei sale. „În această după-amiază, la ora 12:55 pompierii au fost solicitați să intervină în municipiul Roman pentru deblocarea unei căi de acces a unui apartament situat într-un bloc de locuințe de pe strada Smirodava. La […] Articolul Bătrână căzută în casă – salvată de pompieri apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:40
Eveniment educativ coordonat de Anca Mihalache, pentru copii 8–14 ani, la Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț Atelier de pictură pe sticlă pentru copii la Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț: o nouă ediție coordonată de Anca Mihalache, cu grupă de maximum 10 participanți. Atelier de pictură pe sticlă pentru copii – calendar și participare Biblioteca Județeană […] Articolul Un nou atelier de pictură pe sticlă pentru copii, la Biblioteca Județeană apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:30
Elevii de la Liceul „Gheorghe Cartianu”, parte din campania „Dă-ți jos Masca” – VIDEO # Monitorul de Neamț
Polițiștii din Neamț au discutat cu liceenii despre riscurile consumului de droguri, delincvența juvenilă și influențele negative ale anturajului. Campania „Dă-ți jos Masca” a ajuns la Liceul Tehnic „Gheorghe Cartianu” din Piatra Neamț, unde polițiștii au desfășurat o activitate educativ-preventivă menită să îi ajute pe tineri să înțeleagă consecințele alegerilor greșite. Polițiștii, față în față […] Articolul Elevii de la Liceul „Gheorghe Cartianu”, parte din campania „Dă-ți jos Masca” – VIDEO apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:30
A fost prins în Vaslui: tânăr din Bozieni arestat preventiv de polițiștii din Roman # Monitorul de Neamț
Polițiștii din Roman au pus în executare un mandat de arestare preventivă emis pe numele unui tânăr de 20 de ani din Bozieni. Un tânăr din Bozieni, arestat preventiv de polițiștii din Roman. Acesta a fost depistat în județul Vaslui, după ce instanța a dispus înlocuirea măsurii arestului la domiciliu. Mandat pus în executare de […] Articolul A fost prins în Vaslui: tânăr din Bozieni arestat preventiv de polițiștii din Roman apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:20
Polițiștii din Roman au depistat în trafic, pe timpul nopții, un șofer aflat sub influența alcoolului. Un șofer băut depistat la Roman în noaptea de 16 spre 17 octombrie a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 0,49 mg/l alcool pur în aerul expirat. Control de rutină transformat într-un dosar penal „În noaptea […] Articolul Șofer băut depistat la Roman cu 0,49 mg/l alcool pur în aerul expirat apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:10
Biciclist rănit într-un accident la Roman, după ce un șofer nu i-a acordat prioritate # Monitorul de Neamț
Un biciclist rănit într-un accident la Roman a ajuns la spital, după ce un șofer de 72 de ani nu i-ar fi acordat prioritate la intersecția străzilor Mihai Eminescu și Tineretului. Accident rutier în municipiul Roman „La data de 16 octombrie a.c., ora 13.30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați cu privire […] Articolul Biciclist rănit într-un accident la Roman, după ce un șofer nu i-a acordat prioritate apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:50
Un bărbat atacat de urs la Bicaz-Chei a fost găsit decedat pe un deal din apropierea locuinței sale. Descoperirea a fost făcută de fiul victimei, care a alertat autoritățile prin 112. Descoperire tragică pe un deal din Bicaz-Chei „La data de 16 octombrie a.c., în jurul orei 12.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală […] Articolul Bărbat atacat de urs la Bicaz-Chei – fiul l-a descoperit fără viață pe un deal apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:40
Lansarea cărții „Rătăcit printre timpuri“, la Biblioteca Județeană din Piatra-Neamț # Monitorul de Neamț
Eveniment literar cu momente muzicale la Sala Cupola a Bibliotecii Județene „G.T. Kirileanu” Neamț Lansarea cărții „Rătăcit printre timpuri” de Tudor Enea va avea loc marți, 21 octombrie, de la ora 17:00, în Sala Cupola a Bibliotecii Județene „G.T. Kirileanu” Neamț. Lansarea cărții „Rătăcit printre timpuri”, la Biblioteca Județeană Biblioteca Județeană găzduiește evenimentul de lansare […] Articolul Lansarea cărții „Rătăcit printre timpuri“, la Biblioteca Județeană din Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
08:20
Marșul „Împreună pentru Siguranța Femeilor”, duminică, în mai multe localități din țară Marșul „Împreună pentru Siguranța Femeilor” va avea loc duminică, 19 octombrie, în mai multe orașe din România, inclusiv la Piatra-Neamț, evenimentul fiind organizat de Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor (Rețeaua VIF). Scopul acțiunii este de a atrage atenția autorităților asupra […] Articolul Marșul „Împreună pentru Siguranța Femeilor” ajunge și la Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
07:40
Autostrada Unirii A8: UMB a început forajele geotehnice pe cel mai lung lot, Ditrău–Grințieș # Monitorul de Neamț
Foraje geotehnice și lucrări arheologice pe tronsonul Ditrău–Grințieș Autostrada Unirii A8 intră într-o nouă etapă de lucru: constructorul UMB a început execuția forajelor geotehnice și a lucrărilor de descărcare arheologică pe cel mai lung lot al proiectului, Ditrău–Grințieș. Primele activități din teren sunt verificate în aceste zile de echipa Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR). […] Articolul Autostrada Unirii A8: UMB a început forajele geotehnice pe cel mai lung lot, Ditrău–Grințieș apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16 octombrie 2025
20:20
Meci extrem de dificil pentru CSM Ceahlăul, sâmbătă, 18 octombrie, în etapa a zecea a Ligii 2. Galben-negrii vor întâlni liderul la zi, Corvinul Hunedoara, o echipă care a luat o opţiune serioasă pentru calificarea în play-off şi promovare. Hunedorenii sunt singurii care nu au cunoscut înfrângerea până acum în campionat, din nouă meciuri disputate […] Articolul Ceahlăul dă piept cu liderul apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:30
A8 şi dialogul surzilor. Ce a păţit o consilieră locală care a cerut o audienţă la Ministerul Transporturilor # Monitorul de Neamț
Episod demn de dialogul surzilor, după ce o consilieră din Târgu Neamţ a cerut o audienţă la Ministerul Transporturilor. Elena Didilă era interesată să obţină informaţii despre A8, lotul Leghin-Târgu Neamţ, specificând acest lucru în cererea de audienţă. Ce a urmat a fost din… Caragiale. Cu „caştravetele”. Didilă a fost „primită în audienţă” de un […] Articolul A8 şi dialogul surzilor. Ce a păţit o consilieră locală care a cerut o audienţă la Ministerul Transporturilor apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:40
Campania de plăți în avans a fost lansată: APIA începe virarea sumelor către fermieri # Monitorul de Neamț
Plăți în avans pentru fermieri, lansate de APIA APIA demarează Campania de plăți în avans aferentă anului de cerere 2025, începând de astăzi, 16 octombrie 2025. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a anunțat că sumele vor fi acordate fermierilor conform prevederilor Ordinului OMADR nr. 334/10.10.2025, publicat în Monitorul Oficial nr. 939/10.10.2025. Cadrul legal […] Articolul Campania de plăți în avans a fost lansată: APIA începe virarea sumelor către fermieri apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:40
Primarul municipiului Piatra Neamţ, Adrian Niţă, promite locuri de joacă noi în mai multe cartiere ale oraşului. Acestea vor fi realizate astfel încât de ele să se poată bucura şi copiii cu dizabilităţi. „Joaca e bucurie. Iar bucuria copiilor e cea mai frumoasă investiție pe care o putem face. Vă dau o veste care mă […] Articolul Primarul promite locuri de joacă noi, în Piatra Neamţ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:30
Zi cu ghinion pentru o femeie din Neamț – a ajuns la spital și are și dosar penal # Monitorul de Neamț
O femeie de 46 de ani din zona Bicaz a fost implicată într-un eveniment care s-a încheiat cu intervenția poliției și un dosar penal. O femeie din Tarcău a ajuns la spital și are și dosar penal, după un incident petrecut miercuri, 15 octombrie. Polițiștii din cadrul Poliției orașului Bicaz au deschis o anchetă pentru […] Articolul Zi cu ghinion pentru o femeie din Neamț – a ajuns la spital și are și dosar penal apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:30
Accident la Girov: un bărbat de 49 de ani a fost rănit după ce nu a acordat prioritate # Monitorul de Neamț
Un șofer de 49 de ani a fost rănit miercuri seara, 15 octombrie, într-un accident rutier produs pe un drum comunal din Girov, după o neacordare de prioritate. Un accident la Girov s-a produs miercuri seara, după ce un șofer de 49 de ani, aflat la volanul unui ansamblu auto, nu ar fi acordat prioritate […] Articolul Accident la Girov: un bărbat de 49 de ani a fost rănit după ce nu a acordat prioritate apare prima dată în Monitorul de Neamț.
