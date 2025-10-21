Prejudiciu de peste 29 milioane de lei stabilit de inspectorii antifraudă în domeniul comerţului cu autoturisme second-hand

Financial Intelligence, 21 octombrie 2025 12:20

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a descoperit un prejudiciu de peste 29 milioane de lei la un operator […] The post Prejudiciu de peste 29 milioane de lei stabilit de inspectorii antifraudă în domeniul comerţului cu autoturisme second-hand appeared first on Financial Intelligence.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Financial Intelligence

Acum 30 minute
12:20
Prejudiciu de peste 29 milioane de lei stabilit de inspectorii antifraudă în domeniul comerţului cu autoturisme second-hand Financial Intelligence
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a descoperit un prejudiciu de peste 29 milioane de lei la un operator […] The post Prejudiciu de peste 29 milioane de lei stabilit de inspectorii antifraudă în domeniul comerţului cu autoturisme second-hand appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
12:10
Procurorii DIICOT au extins ancheta în Dosarul Nordis, după ce au primit trei sute de noi plângeri / Prejudiciu suplimentar estimat la aproape 36 de milioane de euro Financial Intelligence
DIICOT a extins ancheta în Dosarul Nordis, au transmis, marţi, surse judiciare, după ce procurorii au primit trei […] The post Procurorii DIICOT au extins ancheta în Dosarul Nordis, după ce au primit trei sute de noi plângeri / Prejudiciu suplimentar estimat la aproape 36 de milioane de euro appeared first on Financial Intelligence.
12:00
Norofert lansează fabrica de îngrășăminte din Brazilia Financial Intelligence
Conducerea Norofert S.A. lansează linia de producție de îngrășăminte Norofert Brasil LTDA în Chapeco – Brazilia, potrivit unui […] The post Norofert lansează fabrica de îngrășăminte din Brazilia appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
11:20
Bursa a deschis în creştere pe majoritatea indicilor şedinţa de marţi Financial Intelligence
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în creştere pe majoritatea indicilor şedinţa de marţi, iar rulajul se […] The post Bursa a deschis în creştere pe majoritatea indicilor şedinţa de marţi appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Gorghiu: Activitatea în instanţe trebuie urgent reluată; reforma pensiilor magistraţilor rămâne o prioritate Financial Intelligence
Deputatul PNL Alina Gorghiu a declarat că sistemul judiciar trebuie să înţeleagă că cetăţeanul are nevoie astăzi de […] The post Gorghiu: Activitatea în instanţe trebuie urgent reluată; reforma pensiilor magistraţilor rămâne o prioritate appeared first on Financial Intelligence.
11:10
AFIR: Ghidul solicitantului privind schema de energie regenerabilă, în consultare publică Financial Intelligence
Ghidul solicitantului pentru sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul […] The post AFIR: Ghidul solicitantului privind schema de energie regenerabilă, în consultare publică appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
10:20
Construcțiile, rezultat mai slab în august Financial Intelligence
de Dan Pălăngean În august 2025, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut semnificativ faţă de luna anterioară (-24,7% […] The post Construcțiile, rezultat mai slab în august appeared first on Financial Intelligence.
09:50
Euronext exclude majorarea ofertei pentru preluarea Bursei de la Atena Financial Intelligence
Operatorul bursier european Euronext a anunţat că îşi menţine angajamentul de a transforma Bursa de la Atena (ATHEX) […] The post Euronext exclude majorarea ofertei pentru preluarea Bursei de la Atena appeared first on Financial Intelligence.
09:50
Turismul va contribui cu 8,4% la PIB-ul Bulgariei, în 2025 Financial Intelligence
Turismul ar urma să genereze anul acesta 8,4% din PIB-ul Bulgariei, conform previziunilor Consiliului Mondial al Turismului şi […] The post Turismul va contribui cu 8,4% la PIB-ul Bulgariei, în 2025 appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Șerban NEGRESCU, Garanti BBVA: Digitalizarea a dus la o accelerare a produselor și proceselor, stimulând creșterea gradului de incluziune financiară – video Financial Intelligence
Digitalizarea a schimbat radical industria bancară, remodelând operațiunile și modul în care instituțiile interacționează cu clienții. Potrivit lui […] The post Șerban NEGRESCU, Garanti BBVA: Digitalizarea a dus la o accelerare a produselor și proceselor, stimulând creșterea gradului de incluziune financiară – video appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Flavius BURCĂ, Invergent: “Într-un an- maxim doi, datorită Inteligenței Artificiale, vom asista la o revoluție industrială similară cu ce am  avut acum 200 de ani” – video Financial Intelligence
“Invergent este una din puținele case de AI din Europa care produce modele, produce echipamente dedicate exclusiv zonei […] The post Flavius BURCĂ, Invergent: “Într-un an- maxim doi, datorită Inteligenței Artificiale, vom asista la o revoluție industrială similară cu ce am  avut acum 200 de ani” – video appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
08:30
Oferta Cris-Tim – Investitorii de retail au subscris de două ori tranșa dedicată lor, în primele două zile Financial Intelligence
Investitorii de retail au subscris de două ori tranșa dedicată lor, în primele două zile din Oferta Cris-Tim, […] The post Oferta Cris-Tim – Investitorii de retail au subscris de două ori tranșa dedicată lor, în primele două zile appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Piața de capital ar trebui să fie mai atentă la schimbul de generații din mediul de afaceri românesc; Al Treilea Val al antreprenoriatului românesc ar putea cu adevărat să schimbe fața BVB Financial Intelligence
*Listarea companiei este cea mai bună soluție pentru a lăsa generației viitoare o avere lichidă, certă și exigibilă […] The post Piața de capital ar trebui să fie mai atentă la schimbul de generații din mediul de afaceri românesc; Al Treilea Val al antreprenoriatului românesc ar putea cu adevărat să schimbe fața BVB appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Florin DĂNESCU, ARB: Economia este foarte mult subordonată politicului; nu în sensul nedemocratic, ci în sensul în care deciziile politice țin foarte puțin seama de principiile economice și asta este o problemă foarte mare Financial Intelligence
Economia este foarte mult subordonată politicului, nu în sensul nedemocratic, ci în sensul în care deciziile politice țin […] The post Florin DĂNESCU, ARB: Economia este foarte mult subordonată politicului; nu în sensul nedemocratic, ci în sensul în care deciziile politice țin foarte puțin seama de principiile economice și asta este o problemă foarte mare appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Acțiunile companiilor australiene din domeniul metalelor critice cresc în urma unui acord de 8,5 miliarde de dolari privind mineralele din SUA Financial Intelligence
Parteneriatul în valoare de 8,5 miliarde de dolari privind mineralele critice are ca scop consolidarea lanțurilor de aprovizionare […] The post Acțiunile companiilor australiene din domeniul metalelor critice cresc în urma unui acord de 8,5 miliarde de dolari privind mineralele din SUA appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Thyssenkrupp a listat la bursa din Frankfurt divizia de nave de război TKMS, profitând de boomul apărării europene Financial Intelligence
Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS), producătorul german de nave de război desprins din grupul industrial Thyssenkrupp, a debutat luni […] The post Thyssenkrupp a listat la bursa din Frankfurt divizia de nave de război TKMS, profitând de boomul apărării europene appeared first on Financial Intelligence.
08:00
BERD îşi intensifică sprijinul pentru compania ucraineană Naftogaz, după atacurile ruseşti asupra infrastructurii energetice Financial Intelligence
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) intenţionează să crească sprijinul acordat companiei energetice de stat ucrainene Naftogaz, […] The post BERD îşi intensifică sprijinul pentru compania ucraineană Naftogaz, după atacurile ruseşti asupra infrastructurii energetice appeared first on Financial Intelligence.
07:40
MAE: Ministrul Oana Ţoiu a transmis la CAE oferta României de găzduire a hub-ului de Securitate Maritimă al UE Financial Intelligence
Ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, a participat, luni, la Reuniunea Ministerială privind securitatea şi conectivitatea trans-regională în regiunea […] The post MAE: Ministrul Oana Ţoiu a transmis la CAE oferta României de găzduire a hub-ului de Securitate Maritimă al UE appeared first on Financial Intelligence.
07:30
Trump demolează o parte a Casei Albe pentru a-și construi sala de bal Financial Intelligence
O parte a Casei Albe a fost demolată luni pentru a construi viitoarea sală de bal a președintelui […] The post Trump demolează o parte a Casei Albe pentru a-și construi sala de bal appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
22:20
51% dintre antreprenorii români văd în sustenabilitate o modalitate de reducere a costurilor, dar tot același procentaj consideră implementarea prea costisitoare (studiu BRD) Financial Intelligence
53% indică lipsa resurselor interne, iar 39% accesul limitat la finanțare, ca bariere majore în tranziția către modele […] The post 51% dintre antreprenorii români văd în sustenabilitate o modalitate de reducere a costurilor, dar tot același procentaj consideră implementarea prea costisitoare (studiu BRD) appeared first on Financial Intelligence.
20:30
Parlament/ Proiectele privind voluntariatul în Armată şi continuarea achiziţiei de tancuri Abrams – aprobate de Comisiile de apărare Financial Intelligence
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare şi solicitarea Ministerului […] The post Parlament/ Proiectele privind voluntariatul în Armată şi continuarea achiziţiei de tancuri Abrams – aprobate de Comisiile de apărare appeared first on Financial Intelligence.
20:00
BERD analizează cum ar putea majora sprjinul pentru compania energetică ucraineană Naftogaz Financial Intelligence
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) analizează cum ar putea să sprijine mai mult compania ucraineană de […] The post BERD analizează cum ar putea majora sprjinul pentru compania energetică ucraineană Naftogaz appeared first on Financial Intelligence.
19:40
Pensiile magistraților/CCR: Guvernul are obligația de respecta termenul de 30 de zile pentru emiterea avizului de către CSM Financial Intelligence
Curtea Constituțională a României a stabilit, luni, că lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii în cazul legii privind […] The post Pensiile magistraților/CCR: Guvernul are obligația de respecta termenul de 30 de zile pentru emiterea avizului de către CSM appeared first on Financial Intelligence.
19:30
Bursa de la Bucureşti a închis în creştere pe aproape toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de luni Financial Intelligence
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere pe aproape toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de luni, […] The post Bursa de la Bucureşti a închis în creştere pe aproape toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de luni appeared first on Financial Intelligence.
19:20
Circa 590 milioane euro vor fi alocate pentru construcţia de fabrici de procesare româneşti, prin programul Investalim (ministru) Financial Intelligence
Aproximativ 590 milioane euro vor fi alocate pentru construcţia de fabrici de procesare româneşti în cadrul programului Investalim, […] The post Circa 590 milioane euro vor fi alocate pentru construcţia de fabrici de procesare româneşti, prin programul Investalim (ministru) appeared first on Financial Intelligence.
19:10
Voicu (Berarii României): Berarii au investit peste 2 miliarde de euro şi acest lucru trebuie să continue, dar au nevoie de predictibilitate Financial Intelligence
Producătorii de bere au investit, în 20 de ani, mai mult de două miliarde de euro în România, […] The post Voicu (Berarii României): Berarii au investit peste 2 miliarde de euro şi acest lucru trebuie să continue, dar au nevoie de predictibilitate appeared first on Financial Intelligence.
19:00
Acţionarii Romgaz au aprobat lansarea unor emisiuni de obligaţiuni de maximum 750 milioane euro Financial Intelligence
Acţionarii Romgaz au aprobat, în Adunarea Generală Extraordinară de luni, lansarea unor emisiuni de obligaţiuni în valoare totală […] The post Acţionarii Romgaz au aprobat lansarea unor emisiuni de obligaţiuni de maximum 750 milioane euro appeared first on Financial Intelligence.
18:40
Ministrul Finanţelor,la Washington: Criza este şi o oportunitate de a provoca schimbări aşteptate, de eficientizare a administraţiei şi restructurare a companiilor de stat Financial Intelligence
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a condus în perioada 14-18 octombrie 2025 delegaţia României la Reuniunea Anuală a FMI […] The post Ministrul Finanţelor,la Washington: Criza este şi o oportunitate de a provoca schimbări aşteptate, de eficientizare a administraţiei şi restructurare a companiilor de stat appeared first on Financial Intelligence.
18:40
Grindeanu: O să propun formarea unui grup de lucru care să vină cu o formă pentru legea pensiilor magistraţilor Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că va propune în coaliţie formarea rapidă a unui […] The post Grindeanu: O să propun formarea unui grup de lucru care să vină cu o formă pentru legea pensiilor magistraţilor appeared first on Financial Intelligence.
18:20
CCR: Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice – parțial constituțională Financial Intelligence
Curtea Constituțională a României a stabilit, luni, că este parțial constituțională Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare […] The post CCR: Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice – parțial constituțională appeared first on Financial Intelligence.
18:00
Carlsberg a prezentat cea mai mică sticlă de bere din lume; are dimensiunea unui bob de orez Financial Intelligence
O sticlă de dimensiunea unui bob de orez şi care conţine 0,005 centilitri de bere fără alcool: producătorul […] The post Carlsberg a prezentat cea mai mică sticlă de bere din lume; are dimensiunea unui bob de orez appeared first on Financial Intelligence.
17:50
Bitdefender rămâne partenerul global exclusiv al Ferrari pentru securitate cibernetică Financial Intelligence
Românii de la Bitdefender au prelungit parteneriatul multianual cu Scuderia Ferrari HP, divizia de Formula 1 a Ferrari, […] The post Bitdefender rămâne partenerul global exclusiv al Ferrari pentru securitate cibernetică appeared first on Financial Intelligence.
17:50
Florin Jianu a revenit la conducerea IMM România; “Am decis sa ma retrag din toate functiile politice, inclusiv din Parlament” Financial Intelligence
Florin Jianu a revenit în fruntea IMM România după votul exprimat în şedinţa extraordinară a organizaţiei, se arată […] The post Florin Jianu a revenit la conducerea IMM România; “Am decis sa ma retrag din toate functiile politice, inclusiv din Parlament” appeared first on Financial Intelligence.
17:50
Preşedintele Nicuşor Dan: Reforma pensiilor magistraţilor rămâne o prioritate Financial Intelligence
Reforma pensiilor magistraţilor rămâne o prioritate, a declarat luni preşedintele Nicuşor Dan, după ce Curtea Constituţională a României […] The post Preşedintele Nicuşor Dan: Reforma pensiilor magistraţilor rămâne o prioritate appeared first on Financial Intelligence.
17:40
Dogioiu: Reacția la decizia Curții Constituționale va fi formulată după ce CCR va emite comunicatul de după ședința de luni Financial Intelligence
Reacția premierului la decizia Curții Constituționale privind proiectul de lege referitor la pensiile magistraților va fi formulată după […] The post Dogioiu: Reacția la decizia Curții Constituționale va fi formulată după ce CCR va emite comunicatul de după ședința de luni appeared first on Financial Intelligence.
17:40
Kelemen Hunor: Eu aş organiza un referendum privind vârsta de pensionare a magistraţilor; ar închide acest subiect Financial Intelligence
Guvernul ar trebui să reia procedura pentru proiectul privind pensiile magistraţilor, consideră preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, care afirmă […] The post Kelemen Hunor: Eu aş organiza un referendum privind vârsta de pensionare a magistraţilor; ar închide acest subiect appeared first on Financial Intelligence.
17:40
SRI: Campanie de dezinformare coordonată, vizând evenimentul tragic din cartierul Rahova Financial Intelligence
În ultimele zile, în mediul online, în special pe unele rețele sociale, circulă numeroase teorii ale conspirației vizând […] The post SRI: Campanie de dezinformare coordonată, vizând evenimentul tragic din cartierul Rahova appeared first on Financial Intelligence.
17:00
Blaga: Dacă decizia CCR pe pensiile magistraților e pe formă, premierul, după 30 de zile, poate să asume răspunderea Financial Intelligence
Senatorul PNL Vasile Blaga a declarat, luni, după hotărârea Curții Constituționale privind neconstituționalitatea proiectului privind pensiile magistraților, că […] The post Blaga: Dacă decizia CCR pe pensiile magistraților e pe formă, premierul, după 30 de zile, poate să asume răspunderea appeared first on Financial Intelligence.
16:40
BNR: Majorarea cotelor de TVA a fost transferată într-o foarte mare măsură asupra preţurilor de consum Financial Intelligence
Majorarea cotelor de TVA a fost transferată într-o foarte mare măsură asupra preţurilor de consum, inclusiv pe fondul […] The post BNR: Majorarea cotelor de TVA a fost transferată într-o foarte mare măsură asupra preţurilor de consum appeared first on Financial Intelligence.
16:40
Ministrul Dragoş Pîslaru: România trebuie să devină o ţară în care munca este răsplătită, nu privilegiul Financial Intelligence
România trebuie să devină o ţară în care munca, nu privilegiul, este răsplătită, a subliniat, luni, ministrul Investiţiilor […] The post Ministrul Dragoş Pîslaru: România trebuie să devină o ţară în care munca este răsplătită, nu privilegiul appeared first on Financial Intelligence.
16:30
AUR, despre neconstituţionalitatea legii privind pensiile magistraţilor: CCR nu apără dreptatea, ci doar pe privilegiaţi Financial Intelligence
Reprezentanţii AUR consideră că prin decizia de neconstituţionalitate a legii privind pensiile magistraţilor CCR îi apără doar pe […] The post AUR, despre neconstituţionalitatea legii privind pensiile magistraţilor: CCR nu apără dreptatea, ci doar pe privilegiaţi appeared first on Financial Intelligence.
16:30
Nazare – decizia CCR pe pensiile magistraţilor: Nu e impact fiscal atât de mare; nu înseamnă că nu influenţează plăţile pe PNRR Financial Intelligence
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat, luni, că nu are detalii referitor la modul în care s-a cerut […] The post Nazare – decizia CCR pe pensiile magistraţilor: Nu e impact fiscal atât de mare; nu înseamnă că nu influenţează plăţile pe PNRR appeared first on Financial Intelligence.
16:20
Dominic Fritz, după decizia CCR: „Va trebui să citim cu atenție motivarea” Financial Intelligence
Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat, într-o postare pe o rețea de socializare, după ce Curtea Constituțională a […] The post Dominic Fritz, după decizia CCR: „Va trebui să citim cu atenție motivarea” appeared first on Financial Intelligence.
15:40
CCR: Legea privind pensiile magistraţilor – neconstituţională Financial Intelligence
ACTUALIZARE Curtea Constituţională a României a admis, luni, sesizarea depusă de Înalta Curte de Casaţie de Justiţie în […] The post CCR: Legea privind pensiile magistraţilor – neconstituţională appeared first on Financial Intelligence.
15:30
Ediția FIDELIS din octombrie atrage investiții de aproximativ 2,2 miliarde lei Financial Intelligence
Cea de-a 19-a ediție a Programului FIDELIS, desfășurată în perioada 10 – 17 octombrie 2025, a atras subscrieri […] The post Ediția FIDELIS din octombrie atrage investiții de aproximativ 2,2 miliarde lei appeared first on Financial Intelligence.
15:30
UE şi Elveţia au extins schimbul automat de informaţii privind conturile financiare Financial Intelligence
Comisia Europeană a semnat, luni, un protocol de modificare care consolidează acordul de cooperare fiscală existent cu Elveţia, […] The post UE şi Elveţia au extins schimbul automat de informaţii privind conturile financiare appeared first on Financial Intelligence.
15:10
Nicuşor Dan: După intrarea în Schengen, România acţionează ca un membru deplin şi responsabil Financial Intelligence
Prima evaluare a României realizată după intrarea în spaţiul Schengen a confirmat că ţara noastră acţionează ca un […] The post Nicuşor Dan: După intrarea în Schengen, România acţionează ca un membru deplin şi responsabil appeared first on Financial Intelligence.
15:10
Miniştrii Energiei din UE au aprobat interzicerea importurilor de gaze ruseşti Financial Intelligence
Miniştrii Energiei din Uniunea Europeană au sprijinit luni propunerea de a interzice importurile de gaze ruseşti, impulsionând eforturile […] The post Miniştrii Energiei din UE au aprobat interzicerea importurilor de gaze ruseşti appeared first on Financial Intelligence.
14:40
ANCOM: Republica Moldova şi Ucraina vor fi integrate în zona de roaming a SEE, de la 1 ianuarie 2026 Financial Intelligence
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) atrage atenţia utilizatorilor de servicii de telefonie mobilă asupra […] The post ANCOM: Republica Moldova şi Ucraina vor fi integrate în zona de roaming a SEE, de la 1 ianuarie 2026 appeared first on Financial Intelligence.
14:10
BREAKING/ EXPLOZIE la Lukoil Ploiești, în timpul reviziilor! Un bărbat a fost aruncat în aer! Financial Intelligence
O explozie, neurmată de incendiu, s-a produs pe amplasamentul rafinăriei Lukoil din Ploiești, acolo unde au loc lucrari […] The post BREAKING/ EXPLOZIE la Lukoil Ploiești, în timpul reviziilor! Un bărbat a fost aruncat în aer! appeared first on Financial Intelligence.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.