Prima zi de închisoare a lui Nicolas Sarkozy: "Un om nevinovat este închis". Soția l-a condus, susținătorii l-au așteptat la poartă: "Nicolas, te iubim!".
DigiFM.ro, 21 octombrie 2025 12:20
Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, a început marţi, 21 octombrie, să-şi ispăşească pedeapsa de cinci ani de închisoare, pronunţată pentru conspiraţie în vederea strângerii ilegale de fonduri din Libia pentru campania sa electorală, o cădere politică spectaculoasă pentru un lider cunoscut cândva la nivel mondial pentru aroganţa şi gustul său pentru lumina reflectoarelor, scrie Reuters.
• • •
Alte ştiri de DigiFM.ro
Acum 30 minute
12:20
Prima zi de închisoare a lui Nicolas Sarkozy: "Un om nevinovat este închis". Soția l-a condus, susținătorii l-au așteptat la poartă: "Nicolas, te iubim!". # DigiFM.ro
Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, a început marţi, 21 octombrie, să-şi ispăşească pedeapsa de cinci ani de închisoare, pronunţată pentru conspiraţie în vederea strângerii ilegale de fonduri din Libia pentru campania sa electorală, o cădere politică spectaculoasă pentru un lider cunoscut cândva la nivel mondial pentru aroganţa şi gustul său pentru lumina reflectoarelor, scrie Reuters.
Acum o oră
12:10
Impactul schimbărilor climatice, resimțit în special în mediul urban. 50% din orașele mari din România, supuse unui stres termic # DigiFM.ro
Impactul schimbărilor climatice îl resimţim mai ales în mediul urban, iar 50% din suprafaţa oraşelor mari este supusă unui risc mare şi foarte mare de stres termic, a afirmat, la Climate Change Summit 2025, Sorin Cheval, cercetător în ştiinţe climatice la Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) şi unul dintre autorii raportului "Starea Climei - România 2025: Unde suntem şi încotro mergem".
11:50
Procurorii DIICOT au extins ancheta în Dosarul Nordis, după ce au primit trei sute de noi plângeri. Prejudiciu suplimentar estimat la aproape 36 de milioane de euro # DigiFM.ro
DIICOT a extins ancheta în Dosarul Nordis, au transmis, marţi, surse judiciare, după ce procurorii au primit trei sute de noi plângeri de la păgubiţi. Prejudiciul suplimentar estimat se apropie de 36 de milioane de euro, iar prejudiciul total a depăşit 75 de milioane de euro. Până acum 850 de persoane au calitatea de victime.
Acum 2 ore
11:40
Paula Seling, recuperare grea și de durată, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat" # DigiFM.ro
În vară, Paula Seling a trecut printr-o cumpănă din cauza unei neatenții de o secundă. Artista, cunoscută în special pentru piesele sensibile și vocea specială, a făcut un accident cu trotineta electrică, în urma căruia s-a lovit serios. La trei luni de la acel moment, Paula, în vârstă de 46 de ani, spune că mai are nevoie de încă pe atât pentru a se recupera.
11:30
Muncitorul rănit în explozia produsă pe platforma rafinăriei din Ploieşti e angajat al unei firme contractante. Deflagraţia nu a avut impact asupra mediului # DigiFM.ro
Muncitorul care a fost rănit în explozia produsă luni, pe platforma rafinăriei Lukoil, fiind lovit de un capac de canal dislocat de suflul deflagraţiei, este angajat al unei firme contractante. Oficialii rafinăriei susţin că bărbatul este în stare stabilă, dar şi că explozia nu a avut impact asupra mediului.
11:20
Platformă de transport butelii, răsturnată în judeţul Dâmboviţa. Un bărbat de 57 de ani a murit # DigiFM.ro
O platformă de transport butelii s-a răsturnat, marţi, în judeţul Dâmboviţa, iar o persoană a fost în stop cardio-respirator, dar nu a putut fi salvată. Traficul a fost oprit şi s-a creat un perimetru de siguranţă.
11:20
Analiza lui Florin Negruțiu: decizia CCR și blocajul reformei pensiilor speciale. „Specialii rămân speciali” # DigiFM.ro
Florin Negruțiu a comentat pe larg decizia Curții Constituționale privind legea de reformă a pensiilor magistraților și a vorbit despre efectele politice și financiare ale blocajului.
11:10
Profesor universitar, trimis în judecată pentru luare de mită. Ar fi luat până la 500 € de la studenți și polițiști MAI ca să treacă examenele # DigiFM.ro
Un profesor universitar din Braşov a fost trimis în judecată pentru luare de mită, după ce ar fi primit bani de la studenţi, inclusiv cadre active ale MAI, pentru a-i ajuta să promoveze examenele pe parcursul anilor de studii universitare sau de masterat, dar şi examenul de licenţă.
11:00
Summitul lui Trump cu Putin ar putea fi amânat, întâlnirea preliminară dintre Rubio şi Lavrov a fost suspendată pentru moment, scrie CNN # DigiFM.ro
Speranţele preşedintelui Donald Trump de a avea foarte curând un summit cu liderul rus Vladimir Putin s-ar putea să nu se materializeze la fel de rapid cum se aştepta, după ce întâlnirea preliminară preconizată în această săptămână între principalii lor consilieri în materie de afaceri externe, Marco Rubio şi respectiv Serghei Lavrov, a fost amânată, cel puţin pentru moment, au declarat pentru CNN surse familiarizate cu această problemă.
Acum 4 ore
10:40
Din 2026, închirierea de trotinete electrice va fi interzisă în Praga din cauza „haosului” de pe trotuare # DigiFM.ro
Praga va interzice închirierea de trotinete electrice, începând cu luna ianuarie 2026, viceprimarul criticând această modalitate de transport pentru "haosul" pe care îl provoacă pe trotuare, transmite Reuters.
10:30
Aripa de est a Casei Albe, demolată pentru ca Trump să-şi construiască „magnifica” sală de bal. „Sunt încântat” # DigiFM.ro
O parte a Casei Albe a fost demolată luni pentru a construi viitoarea sală de bal a preşedintelui SUA Donald Trump, marcând începutul unuia dintre cele mai mari şantiere la celebra clădire, din ultimul secol, au constatat jurnalişti ai agenţiei France Presse.
10:10
Cum se pune varza la murat pentru iarnă într-o comună din Buzău. Rețeta tradițională cu apă sărată din izvoarele naturale # DigiFM.ro
O parte dintre locuitorii comunei Colţi din judeţul Buzău îşi pregătesc conservele pentru iarnă, gogonele şi varză murată, cu apă sărată din izvoarele naturale din zonă sau dintr-o baltă salină din comuna Pârscov, pentru prepararea saramurii folosind 10 litri de apă dulce pentru diluarea unui singur litru de apă sărată.
10:10
Lidera conservatoare Sanae Takaichi a fost numită marţi în funcţia de premier al Japoniei, devenind prima femeie care ocupă acest post, datorită unei coaliţii parlamentare formate cu o zi înainte în urma unor negocieri de ultim minut, informează AFP.
10:00
Început de noiembrie cu temperaturi mai coborâte decât cele obişnuite, în toată ţara. Prognoza meteo până la jumătatea lunii viitoare # DigiFM.ro
Săptămâna 27 octombrie - 3 noiembrie va fi caracterizată temperaturi mai coborâte decât cele obişnuite şi de precipitaţii abundente în întreaga ţară, anunţă meteorologii, care au făcut publică prognoza până la jumătatea lunii noiembrie.
09:50
Daniel Naroditsky, mare maestru de şah şi cunoscut comentator de şah, a încetat din viaţă. Avea 29 de ani.
Acum 24 ore
16:50
Cum s-a pregătit o tânără de 25 de ani pentru o eventuală criză globală: „Nu vreau să semăn frică. Am provizii pentru o familie cu 5 membri, pentru zece ani” # DigiFM.ro
Gubba, o tânără de 25 de ani din Washington, și-a transformat gospodăria într-un adevărat adăpost de supraviețuire. Ea susține că proviziile adunate de-a lungul anilor ar putea hrăni o familie de cinci persoane timp de zece ani.
16:00
Realimentarea cu gaze a consumatorilor din proximitatea blocului afectat de explozia din Rahova se amână # DigiFM.ro
Realimentarea cu gaze naturale a clienților amplasați pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj și Vicina din Sectorul 5 al Capitalei nu mai poate fi realizată deoarece perimetrul care este supus cercetărilor a fost extins de către autorități, a anunțat luni după-amiaza Distrigaz Sud Rețele.
16:00
CFR Călători anunţă suspendarea circulaţiei mai multor trenuri, începând din 21 octombrie, din cauza unor sume restante. Rutele afectate # DigiFM.ro
CFR anunţă că, începând de marţi, 21 octombrie, ora 00:01, se suspendă temporar circulaţia unui număr de trenuri operate de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” SA, ca urmare a neachitării la termen a sumelor restante aferente Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (T.U.I.), care depăşesc 100 de milioane de lei.
15:50
Şefa diplomaţiei europene are reticenţe faţă de venirea lui Putin la Budapesta: „Ar fi neplăcut” # DigiFM.ro
Şefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat luni că este „neplăcut” faptul că preşedintele rus Vladimir Putin ar putea veni în Ungaria, stat membru al UE, pentru discuţii despre războiul din Ucraina, după ce preşedintele SUA Donald Trump a anunţat joi că se va întâlni în curând cu liderul de la Kremlin la Budapesta, relatează Reuters.
15:50
Circulaţia rutieră a fost închisă, începând de luni, pe DN7C (Transfăgărăşan), sectorul cuprins între Piscu Negru (km 104+000) şi Bâlea Cascadă (km 130+800) şi pe DN 67C (Transalpina), de la Rânca (km 34+800) până la Curpat (km 79+200), informează Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.
15:40
Curtea Constituţională a admis, luni, 20 octombrie, obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, a anunţat instituţia.
15:40
Oana Țoiu anunță că nu există nicio cerere privind zborul lui Vladimir Putin. Spațiul aerian românesc rămâne închis pentru liderul rus # DigiFM.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu spune că nicio cerere nu a fost încă depusă pentru a oferi acces la spaţiul aerian preşedintelui rus Vladimir Putin, ca să ajungă la Budapesta şi nu a fost confirmat nici un zbor în acest sens.
15:00
Emmanuel Macron, întâlnire cu Nicolas Sarkozy, înainte ca fostul președinte să ajungă la închisoare. Marți, Sarkozy va fi încarcerat # DigiFM.ro
Preşedintele Emmanuel Macron l-a primit pe Nicolas Sarkozy vineri la Palatul Élysée, cu patru zile înainte de încarcerarea fostului şef al statului, prevăzută pentru marţi, a aflat BFMTV citând informații de la o persoană apropiată preşedintelui Republicii.
14:20
O explozie neurmată de incendiu s-a produs, luni după-amiază, 20 octombrie, în incinta rafinăriei Lukoil din Ploieşti, care în această perioadă se află în revizie.
14:00
Cum va fi vremea, la final de octombrie, în fiecare regiune a țării. Miercuri, cea mai caldă zi din săptămâna aceasta # DigiFM.ro
Vremea se va încălzi treptat, de la o zi la alta, în această săptămână, cele mai ridicate temperaturi urmând să se înregistreze miercuri, 22 octombrie. În această zi, cel mai cald va fi în Banat, unde valorile termice vor urca până spre 26 de grade, informează Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).
13:20
Renunţarea prinţului Andrew la titlul regal reprezintă "calea de acţiune corectă", susține un ministru britanic # DigiFM.ro
Renunţarea prinţului Andrew, fratele mai mic al regelui Charles al III-lea al Marii Britanii, la titlul regal reprezintă "calea de acţiune corectă", a declarat luni un ministru britanic, la o zi după ce poliţia a anunţat că examinează acuzaţiile conform cărora prinţul Andrew a solicitat ajutor de la un ofiţer de poliţie pentru a discredita o femeie care l-a acuzat de abuzuri sexuale, transmite Reuters.
13:00
Minus 9,2 grade Celsius la Miercurea-Ciuc. Cea mai rece dimineaţă de 20 octombrie din istoria măsurătorilor # DigiFM.ro
Staţia meteo Miercurea-Ciuc a înregistrat, luni dimineaţa, o valoare de minus 9,2 grade Celsius, fiind depăşit recordul de temperatură negativă al zilei de 20 octombrie.
Ieri
12:40
Mama tinerei decedate în explozia din Rahova, declarații tulburătoare: „Mirosul de gaz persista de două zile înainte de tragedie!” # DigiFM.ro
Mama tinerei care și-a pierdut viața în explozia produsă în Rahova a făcut declarații tulburătoare, potrivit Observator News. Femeia, care a beneficiat de consiliere psihologică, a povestit că mirosul de gaz se simțea deja de două zile înainte de tragedie.
12:40
Toamna aduce din nou spectacolul Orionidelor, ploaia de meteori asociată cometei Halley. În acest an, condițiile de observare sunt foarte favorabile, inclusiv în România: cer întunecat și fără interferența Lunii în nopțile de maxim. Orionidele apar anual în octombrie, când Pământul traversează traiectoria plină cu particule minuscule lăsate de cometa Halley.
12:20
Pana uriașă de internet blochează zeci de site-uri și aplicații. Milioane de utilizatori, lăsați fără acces online # DigiFM.ro
O întrerupere majoră a internetului afectează zeci de site-uri web, jocuri online şi aplicaţii, inclusiv Amazon, Snapchat şi Vodafone. Problemele au început luni dimineaţă şi par să fie legate de o problemă la Amazon Web Services, scrie Sky News.
11:30
Gabriela Firea a devenit bunică. Soția fiului cel mare a născut o fetiță: "Bine ai venit în familia noastră, Emily-Victoria!" # DigiFM.ro
Gabriela Firea este bunică la 53 de ani. Fostul edil al Capitalei are trei băieți: pe Tudor, cu primul ei soț, Răsvan Firea (care s-a stins din viață la 54 de ani), și doi cu actualul soț, Florentin Pandele. Băiatul cel mare, căsătorit din 2023, tocmai a devenit tată.
10:50
Clasamentul WTA: Jaqueline Cristian este jucătoarea din România cel mai bine clasată. Sorana Cîrstea a revenit în Top 50 # DigiFM.ro
Jaqueline Cristian continuă să fie jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia WTA, ea fiind pe locul 42, după o urcare de cinci poziţii, cu 1.294 puncte.
10:40
Trump şi Zelenski, întâlnire tensionată. S-a ajuns la ceartă cu ţipete, iar preşedintele SUA a înjurat tot timpul. I-a cerut liderului de la Kiev să accepte condiţiile lui Putin # DigiFM.ro
Donald Trump a făcut presiuni asupra lui Volodimir Zelenski să accepte condiţiile Rusiei pentru încheierea războiului, întâlnirea de vineri de la Casa Albă fiind tensionată, iar preşedintele american a avertizat că omologul său de la Kremlin, Vladimir Putin, i-a spus că va „distruge” Ucraina dacă Kievul nu-i va accepta condiţiile, relatează Financial Times şi Reuters.
10:30
Un avion din Hong Kong a lovit un vehicul la aterizare, a ieşit de pe pistă şi a căzut în mare. Două persoane au murit # DigiFM.ro
Două persoane au murit, la aeroportul din Hong Kong, China, după ce un avion de tip cargo a lovit un vehicul la sol în timpul aterizării, înainte de a ieşi de pe pistă şi de a se prăbuşit în mare.
10:20
Max Verstappen câștigă Marele Premiu al Statelor Unite și relansează cursa pentru titlul de campion mondial # DigiFM.ro
Max Verstappen câștigă Marele Premiu al Statelor Unite și relansează cursa pentru titlul de campion mondial
09:30
Armistiţiul mijlocit de SUA pare să fi trecut cu bine de primul test major, Israelul şi Hamas afirmându-şi angajamentul faţă de acord, scrie CNN # DigiFM.ro
Armistiţiul mijlocit de SUA în Gaza pare să fi trecut cu bine de primul său test major, Israelul şi Hamas confirmând angajamentul lor faţă de acord după ce doi soldaţi israelieni au fost ucişi duminică în enclavă, provocând valuri de atacuri aeriene, relatează CNN.
09:20
Explozie în Capitală. Care este starea victimelor internate la spitalele Floreasca şi ”Grigore Alexandrescu” # DigiFM.ro
Pacienţii, victime ale exploziei din Sectorul 5 al Capitalei, internaţi şi operaţi la în Spitalul Clinic de urgenţă Floreasca sunt în stare stabilă, iar un al treilea pacient a început recuperarea. Adolescenta de 17 ani internată la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” are fracturi costale şi de coloană, dar este conştientă şi cooperantă.
19 octombrie 2025
20:40
Bijuterii de mare valoare au fost furate duminică dimineață din Muzeul Louvre din Paris, în urma unui jaf comis de persoane necunoscute care au reușit să fugă de la fața locului. Potrivit Ministerului Culturii și unei surse apropiate anchetei, muzeul, cel mai vizitat din lume, a fost închis pentru restul zilei, în timp ce autoritățile desfășoară cercetări pentru a identifica autorii furtului.
19:50
Lionel Messi a reuşit un hattrick pentru Inter Miami şi a câştigat titlul de cel mai bun marcator al sezonului regulat din MLS # DigiFM.ro
Starul argentinian Lionel Messi a strălucit cu un nou hattrick în victoria echipei Inter Miami, scor 5-2, de sâmbătă, împotriva formaţiei Nashville SC, ceea ce i-a permis să fie desemnat cel mai bun marcator al MLS la sfârşitul sezonului regulat.
19:40
O americancă a câştigat 100.000 de dolari la loterie după ce a jucat numerele generate de ChatGPT # DigiFM.ro
O americancă în vârstă de 45 de ani a câştigat 100.000 de dolari (85.000 de euro) la loteria Powerball - cunoscută pentru câştigurile sale uneori uriaşe - după ce a jucat numerele generate de ChatGPT.
19:30
Scandal într-un mall din Capitală. Un agent de securitate a fost reținut după ce a lovit un bărbat acuzat de furt # DigiFM.ro
Un agent de securitate a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru purtare abuzivă, după ce ar fi lovit peste faţă un bărbat acuzat de furt, într-un mall din Capitală.
18:10
Într-o acţiune de o precizie rar întâlnită, care a durat doar şapte minute, patru hoţi au reuşit să pătrundă duminică dimineaţă în Galeria Apollon a muzeului Luvru şi să fure bijuterii ”de o valoare istorică inestimabilă”, printre care şi coroana împărătesei Eugénie, ulterior găsită avariată, potrivit Le Figaro.
18:10
Explozie în Capitală. Proprietarii mașinilor distruse vor primi abonamente gratuite la transportul public timp de șase luni # DigiFM.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă duminică, despre explozia din Calea Rahovei, că acum începe greul şi se intră în faza de acţiuni coordonate pentru refacerea zonei şi sprijinul persoanelor afectate.
17:00
Echipa feminină de tenis de masă a României a fost învinsă de Germania, scor 3-0, în finala CE de Echipe # DigiFM.ro
Echipa feminină de tenis de masă a României a fost învinsă de Germania în finala Campionatului European pe echipe din Croaţia.
15:50
Alimentele ultraprocesate, care domină tot mai mult dieta modernă, ar putea avea efecte asupra sănătăţii comparabile cu cele ale fumatului, avertizează experţii.
15:40
Explozie în Capitală. Experţii spun că nu e justificată economic consolidarea clădirii: „Durează un timp îndelungat şi prezintă risc ridicat în execuţie” # DigiFM.ro
Experţii convocaţi de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, care au mers la locul exploziei din Calea Rahovei, au transmis că nu e justificată economic consolidarea clădirii afectate, pentru că există posibilitatea ca pe durata desfăşurării lucrărilor de consolidare, amplasamentul să fie afectat de un cutremur moderat sau mare care ar pune în imediat pericol stabilitatea clădirii.
14:40
Jaf la Muzeul Luvru din Paris. Hoții au reușit să fure bijuterii „inestimabile” în doar 7 minute # DigiFM.ro
Bijuterii de mare valoare au fost furate duminică dimineață din Muzeul Louvre din Paris, în urma unui jaf comis de persoane necunoscute care au reușit să fugă de la fața locului. Potrivit Ministerului Culturii și unei surse apropiate anchetei, muzeul, cel mai vizitat din lume, a fost închis pentru restul zilei, în timp ce autoritățile desfășoară cercetări pentru a identifica autorii furtului.
13:40
Jannik Sinner a câştigat turneul demonstrativ Six Kings Slam. El a primit şase milioane de dolari şi o rachetă de tenis din aur # DigiFM.ro
La fel ca în 2024, Jannik Sinner a câştigat turneul demonstrativ Six Kings Slam, foarte profitabil, învingându-l în finală, sâmbătă, pe Carlos Alcaraz (6-2, 6-4). El a obţinut premiul de şase milioane de dolari şi o rachetă de tenis din aur.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
Ce i-ar fi cerut Putin lui Trump pentru a opri războiul din Ucraina: „E ca şi cum le-ai vinde propriul picior” # DigiFM.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin ar fi cerut cedarea de către Ucraina a regiunii Donetsk, importantă din punct de vedere strategic, drept condiţie pentru încetarea războiului, în cadrul unei convorbiri telefonice cu preşedintele american Donald Trump, relatează Washington Post.
11:50
Zeci de oameni evacuați în Voluntari după un incendiu uriaș. Flăcările de la două mașini au cuprins o țeavă de gaz # DigiFM.ro
Patruzeci de persoane au fost evacuate, duminică, dintr-un hotel din Voluntari, judeţul Ilfov, după ce un incendiu care a cuprins două autoturisme s-a extins la o ţeavă de alimentare cu gaz. Măsura preventivă a fost luată în condiţiile în care forţele de intervenţie au constatat că ţeava de gaze este fisurată.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.