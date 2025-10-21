România, pe primul loc în UE la accidentele rutiere mortale. Șeful Direcției de Poliție Rutieră: „Totul pleacă de la educație”
Digi24.ro, 21 octombrie 2025 12:20
România este țara din UE cu cei mai mulți morți pe șosele, fiind urmată de Bulgaria. Anul trecut, în România s-au înregistrat 78 de decese la un milion de locuitori, conform unei analize a Comisiei Europene.
• • •
Acum 5 minute
12:40
Ilie Bolojan, întâlnire cu șeful Cancelariei Președintelui Coreei, Kang Hoon Sik. Despre ce au discutat cei doi oficiali # Digi24.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a primit marţi, pe şeful Cancelariei Preşedintelui Republicii Coreea, Kang Hoon Sik, aflat în vizită oficială la Bucureşti, însoţit de o delegaţie formată din oficiali guvernamentali şi reprezentanţi ai unor companii sud-coreene de profil strategic. Vizita delegaţiei sud-coreene a avut ca obiectiv prezentarea oportunităţilor de cooperare în domeniul industriei de apărare, cu accent pe investiţiile sud-coreene în producţia de echipamente militare şi pe proiecte comune de dezvoltare tehnologică.
Acum 15 minute
12:30
Sofia declară că va permite avionului lui Putin să traverseze spațiul aerian bulgar în drum spre Budapesta, deși rușii nu au cerut asta # Digi24.ro
Bulgaria a declarat că va permite avionului președintelui rus Vladimir Putin să traverseze spațiul său aerian în drum spre Budapesta pentru un summit cu președintele american Donald Trump, deși Moscova nu a făcut încă o cerere oficială.
Acum 30 minute
12:20
Scandalul pensiilor speciale ale magistraților ia amploare. Care sunt următorii pași pe care trebuie să-i facă Guvernul # Digi24.ro
Guvernul trebuie să reia procesul legislativ după ce Curtea Constituțională a declarat neconstituțională legea privind pensiile magistraților, pe motive de formă. Judecătorii au constatat că Executivul nu a respectat termenul legal pentru obținerea avizului Consiliului Superior al Magistraturii. În perioada următoare, Guvernul ar putea elabora o nouă variantă a legii, care să respecte procedura indicată de Curtea Constituțională, și să decidă dacă își va angaja din nou răspunderea în Parlament sau va urma procesul legislativ obișnuit.
12:20
Vlad Gheorghe cere Guvernului referendum pentru desființarea sectoarelor din București: „Să avem un singur primar, o singură Capitală” # Digi24.ro
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, care s-a declarat interesat să candideze la Primăria Capitalei, vrea un referendum pentru desființarea sectoarelor din București, dar și a județului Ilfov. Potrivit acestuia, „baronii de sectoare au bani și nu știu ce să facă cu ei”.
12:20
Avertismentul Varșoviei după ce Putin ar putea survola teritoriul polonez pentru summitul de la Budapesta: Nu putem garanta acest lucru # Digi24.ro
Autorităţile poloneze l-au avertizat marţi pe preşedintele rus Vladimir Putin să nu survoleze spaţiul său aerian pentru a ajunge în Ungaria pentru o întâlnire cu preşedintele american Donald Trump, întrucât ar putea fi nevoite să pună în aplicare un mandat internaţional de arestare în cazul în care acesta ar face totuşi acest lucru, informează Reuters.
12:20
Acum o oră
12:10
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după a intrat pe poarta închisorii. Cum l-au întâmpinat deținuții # Digi24.ro
Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy, închis marţi dimineaţă la închisoarea La Santé din Paris, a depus imediat o cerere de eliberare, a declarat presei unul dintre avocaţii săi, Christophe Ingrain.
12:10
Ostaticul israelian ale cărui rămășițe au fost predate luni de Hamas este Tal Haimi, care avea și cetățenie română # Digi24.ro
Medicii legişti israelieni au identificat rămăşiţele unui ostatic israelian decedat, predate luni, ca fiind ale sergentului major Tal Haimi, a declarat biroul prim-minisrului Netanyahu. Tal Haimi era unul dintre ostaticii din Gaza care avea şi cetăţenie română, iar soţia lui venise în octombrie 2023 în România pentru a cere ajutor autorităţilor ca să sprijine eforturile de eliberare a ostaticilor luaţi de Hamas în atacul fără precedent asupra Israelului din 7 octombrie 2023.
12:00
12:00
Ionuț Dumitru, despre decizia CCR: „Avem un blocaj. Au amânat de două ori o decizie care se putea lua foarte rapid” # Digi24.ro
Consilierul premierului Ilie Bolojan a denunțat marți crearea „unui blocaj” în contextul în care judecătorii Curții Constituționale au respins reforma pensiilor magistraților. Ionuț Dumitru a declarat, în direct la Digi24, că nu înțelege, în calitate de simplu cetățean, de judecătorii au amânat de două ori o decizie pentru lipsa unui simplu document - avizul CSM- care „se putea constata în 2 minute”. „Nu poți să ții o țară întreagă în așteptare luni de zile pentru o decizie, de care, până la urmă, depinde stabilitatea guvernării”, a precizat economistul.
Acum 2 ore
11:40
Ancheta în cazul Nordis se extinde: au fost depuse 300 de noi plângeri. Prejudiciul total depășește 75 de milioane de euro (surse) # Digi24.ro
DIICOT a extins ancheta în Dosarul Nordis, după ce procurorii au primit 300 de noi plângeri de la păgubiţi. Prejudiciul suplimentar estimat se apropie de 37 de milioane de euro, iar prejudiciul total a depăşit 75 de milioane de euro. Până acum 850 de persoane au calitatea de victime.
11:40
„Conservele lui Putin”. Cum îi face biroul de propagandă loc în program dictatorului rus pentru amantă și copii # Digi24.ro
Jurnaliștii ruși de la „Sistema” au scris despre cum Kremlinul și agențiile de informații rusești au prezentat imagini de arhivă din întâlnirile șefului Rusiei, Putin (așa-numitele „conserve”), ca fiind evenimente recente. De exemplu, o „conservă” a fost publicată pe 12 mai, de ziua de naștere a Alinei Kabaeva: se pare că Putin a petrecut această zi cu mama fiilor săi și nu s-a întâlnit cu niciun guvernator, așa cum susținea Kremlinul. În total, între februarie și august au fost publicate cel puțin cinci astfel de „conserve”.
11:40
11:30
Rușii sunt „obișnuiți” să aștepte o victorie în Ucraina. Putin refuză concesiile și insistă pe „cauzele profunde” ale conflictului # Digi24.ro
Rusia a reamintit încă o dată de „cauzele profunde” ale războiului din Ucraina și de cerințele sale, fără de care nu va accepta un armistițiu. Analiștii ISW au subliniat că politica internă a președintelui rus Vladimir Putin este oarecum în contradicție cu propunerile sale, notează Focus.ua.
11:20
Guvernul se împrumută masiv: deficit la buget de 103 miliarde de lei. Consilierul lui Bolojan: Au fost venituri estimate din pix # Digi24.ro
Guvernul se împrumută masiv pentru a acoperi cheltuielile, anunță marți Digi24, în contextul în care deficitul bugetar pentru primele nouă luni a ajuns la 103 miliarde lei, adică la 5,4% din PIB, comparativ cu 96,2 miliarde lei (5,44% din PIB), cât era în primele nouă luni ale anului trecut. În termeni nominali deficitul este mai mare cu circa 7 miliarde de lei. „Avem o problemă uriașă cu deficitul, bugetul pe anul în curs fiind unul complet nerealist, construit pe un deficit bugetar de 7%, care, de fapt, era mult mai mare dacă s-ar fi proiectat toate lucrurile care trebuiau bugetate”, avertizează economistul Ionuț Dumtru, consilierul premierului Ilie Bolojan.
11:20
ONJN lansează Registrul Public al Mijloacelor de Joc – un instrument unic de transparență și control împotriva pieței negre # Digi24.ro
Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) anunță lansarea Registrului Public al Mijloacelor de Joc, o platformă digitală care aduce, pentru prima dată, transparență totală în ceea ce privește mijloacele de joc de pe teritoriul României, iar integrarea cu codurile QR îl face să fie unic la nivel european. Registrul poate fi accesat la adresa registru.onjn.gov.ro.
11:20
O ambulanță din Bistrița-Năsăud, filmată cu portiera din spate deschisă în mers. Reacția SAJ # Digi24.ro
O ambulanță din cadrul SAJ Bistrița-Năsăud a fost surprinsă în trafic cu portiera din spate deschisă, în timp ce se deplasa către un caz medical. Imaginile, filmate de un participant la trafic, au fost publicate pe internet și au ajuns ulterior și la reprezentanții instituției, care au demarat verificări pentru a stabili ce s-a întâmplat.
11:20
Misiune specială de noapte a unui detașament ucrainean. Dimineața, ambuscadă întinsă trupelor ruse de rezervă # Digi24.ro
Forțele de operațiuni speciale (SOF) ale Ucrainei au raportat o misiune specială pe frontul nordic Slobozhanshchina, condusă de luptătorii din Grupul Alpha al Detașamentului 1 al Centrului 144 al Forțelor de operațiuni speciale, care a dus la uciderea a 13 soldați ruși.
11:10
Lidera extremei drepte din Germania îl felicită pe Viktor Orban pentru organizarea potențialei întâlniri dintre Trump și Putin # Digi24.ro
Alice Weidel, copreşedinta partidului german de extremă dreapta Alternativă pentru Germania (AfD), a salutat propunerea pentru un summit între preşedintele american Donald Trump şi cel rus Vladimir Putin la Budapesta pentru a discuta cu privire la războiul dus de Moscova în Ucraina.
10:50
Record de frig azi, în România: temperatura negativă înregistrată la o stație meteo din Harghita # Digi24.ro
Staţia meteo Miercurea-Ciuc a înregistrat, marţi dimineaţa, o minimă de minus 9,7 grade Celsius, fiind doborât recordul de temperatură al zilei de 21 octombrie.
Acum 4 ore
10:40
10:40
Ce spune ministrul Justiției despre un referendum privind pensiile speciale, după decizia CCR. „Trebuie să găsim cea mai bună soluție” # Digi24.ro
Ieri, judecătorii Curții Constituționale au blocat reforma pensiilor speciale, după ce au admis sesizarea făcută de instanța supremă pe acest subiect. Practic, un viciu de procedură a blocat din nou această reformă a pensiilor. CCR a respins cu cinci voturi la patru această lege, adoptată prin angajarea răspunderii Guvernului. Motivația CCR - executivul nu ar fi așteptat timp de 30 de zile avizul pe care Consiliul Superior al Magistraturii trebuia să îl dea pentru acest proiect. Radu Marinescu, ministrul justiției, invitat la Digi24 crede că după motivarea explicită a decizie de ieri „trebuie identificată cea mai bună soluție pentru ca obiectivul stabilit prin programul de guvernare, care vizează alinierea vârstei de pensionare și obținerea fondurilor din PNRR, să fie să fie atins”
10:30
Summitul Trump - Putin de la Budapesta, nesigur. Întâlnirea dintre Marco Rubio și Serghei Lavrov a fost amânată # Digi24.ro
Speranţele preşedintelui Donald Trump de a avea foarte curând un summit cu liderul rus Vladimir Putin s-ar putea să nu se materializeze la fel de rapid cum se aştepta, după ce întâlnirea preliminară preconizată în această săptămână între principalii lor consilieri în materie de afaceri externe, Marco Rubio şi respectiv Serghei Lavrov, a fost amânată, cel puţin pentru moment, au declarat pentru CNN surse familiarizate cu această problemă, transmite News.ro.
10:20
UE, ținta unor critici din cauza amânării demersului privind sancțiunile împotriva Israelului: „Vor reveni la tiparele vechi” # Digi24.ro
Uniunea Europeană a fost criticată pentru suspendarea aplicării unor sancțiuni împotriva guvernului israelian, ca răspuns la eforturile de pace ale lui Donald Trump în Orientul Mijlociu, în contextul în care fragilul armistițiu era în pericol, relatează The Guardian.
10:10
Nicolas Sarkozy merge astăzi la închisoare. Fostul președinte francez va sta singur în celulă, fără telefon mobil # Digi24.ro
Fostul președinte al Franței Nicolas Sarkozy va fi încarcerat marți la penitenciarul din Paris, unde va începe să-și ispășească pedeapsa de cinci ani de închisoare. Cu câteva zile înainte să fie închis, a făcut o vizită controversată la Palatul Elysee, unde a fost primit de Emmanuel Macron, a aflat presa franceză și a confirmat ulterior chiar președintele. Macron a spus că i s-a părut normal, la nivel uman să facă acest gest. Nicolas Sarkozy a fost condamnat în urmă cu o lună pentru finanțarea campaniei sale prezidențiale din 2007, anunță France24.
10:00
Cele mai importante evenimente petrecute pe 21 octombrie
09:50
Summitul de la Budapesta, o capcană pentru Trump. Ce crede un fost ambasador american la Kiev despre cedarea Donbasului # Digi24.ro
Un diplomat american a pus la îndoială eforturile recente ale Casei Albe de a media încetarea războiului Rusiei în Ucraina, susținând că Moscova folosește procesul în avantajul său și că abordarea președintelui Donald Trump este sortită „eșecului”, relatează Kyiv Post.
09:50
09:50
Ministra Diana Buzoianu merge la reuniunea Consiliului de Mediu din Luxemburg. Discuții despre strategia UE privind deficitul de apă # Digi24.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, va participa, marţi, la Luxembourg, la reuniunea Consiliului de Mediu, unde va discuta despre crearea Fondului European pentru Rezilienţa Apei.
09:50
Schimbări bruște ale vremii la sfârșit de octombrie. Meteorologii anunță un val de căldură, urmat de temperaturi scăzute și ploi # Digi24.ro
Urmează un val de căldură cu maxime de până la 26 de grade Celsius, apoi vremea se răcește brusc și și vor fi maxime de 6 grade, iar nopțile vor fi cu temperaturi negative. Florinela Georgescu, director de prognoză al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a declarat la Digi24 că după acest proces de încălzire, temperaturile vor scădea treptat, urmând ca săptămâna viitoare „să fie una cu mai multe ploi”.
09:40
09:30
Explozia de la rafinăria Petrotel Lukoil din Ploiești: care este starea bărbatului rănit și impactul incidentului asupra mediului # Digi24.ro
Muncitorul care a fost rănit în explozia produsă luni, pe platforma rafinăriei Lukoil, fiind lovit de un capac de canal dislocat de suflul deflagraţiei, este angajat al unei firme contractante. Oficialii rafinăriei susţin că bărbatul este în stare stabilă, dar şi că explozia nu a avut impact asupra mediului.
09:30
Percheziții în șase județe, într-un dosar de evaziune fiscală de aproape 6 milioane de euro # Digi24.ro
În această dimineață, au loc 12 percheziții în Ploiești, Târgoviște, Brașov, Suceava, Oradea și în județul Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală. Ancheta vizează afaceri din domeniul achizițiilor auto, iar prejudiciul este estimat la aproape 6 milioane de euro, echivalentul a circa 30 de milioane de lei.
09:20
Vot istoric: Sanae Takaichi devine prima femeie prim-ministru al Japoniei. Săptămâna viitoare îl va întâlni pe Donald Trump # Digi24.ro
Lidera conservatoare Sanae Takaichi a fost numită marţi în funcţia de premier al Japoniei, devenind prima femeie care ocupă acest post, datorită unei coaliţii parlamentare formate cu o zi înainte în urma unor negocieri de ultim minut, informează BBC.
09:20
09:10
SUA şi Australia, acord de miliarde de dolari pentru aprovizionarea cu „pământuri rare”. „Ducem parteneriatul la un nivel superior” # Digi24.ro
SUA şi Australia au semnat un acord pentru a stimula aprovizionarea cu pământuri rare şi alte minerale critice, în contextul în care administraţia Trump caută modalităţi de a contracara dominaţia Chinei pe piaţă, relatează BBC.
09:00
Donald Trump „a vorbit în continuu” în întâlnirea cu Zelenski și s-a plâns că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, ar fi „vorbit în continuu” despre faptul că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace în timpul întâlnirii cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, la Casa Albă, săptămâna trecută.
08:50
Începe construcția unei autostrăzi care va lega Bucureștiul de Salonic. Acordul dintre România, Bulgaria și Grecia va fi semnat în luna noiembrie. Pe lângă autostradă, proiectul prevede și construcția unei căi ferate, informează Digi24.
Acum 6 ore
08:40
Tornadă lângă Paris: un mort și 10 răniți. Mai multe macarale s-au prăbușit peste casele oamenilor din cauza rafalelor puternice # Digi24.ro
O tornadă a devastat luni cartierele din nordul Parisului, răsturnând trei macarale, ucigând o persoană și lăsând alte 10 în stare gravă, au declarat autoritățile citate de The Guardian.
08:30
Cum va fi vremea până pe 17 noiembrie. Estimările meteo pentru următoarele patru săptămâni # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți, 21 octombrie, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, valabilă în intervalul 20 octombrie - 17 noiembrie.
08:00
O parte a Casei Albe a fost demolată luni pentru a construi viitoarea sală de bal a preşedintelui SUA Donald Trump, marcând începutul unuia dintre cele mai mari şantiere la celebra clădire din ultimul secol, au constatat jurnalişti ai agenţiei France Presse.
07:50
Antreprenorul Mark Savaya, specializat în cultivarea canabisului, numit de Donald Trump emisar special al SUA în Irak # Digi24.ro
Preşedintele Donald Trump l-a numit pe antreprenorul Mark Savaya, fondatorul Leaf and Bud - o întreprindere de cultivare a canabisului în interior - în postul de emisar special al Statelor Unite în Irak, atribuindu-i meritul de a fi contribuit la creşterea numărului de voturi în favoarea sa în alegerile prezidenţiale din 2024, relatează AFP.
07:40
Daniel Naroditsky, mare maestru de şah şi cunoscut comentator al acestui sport, a a murit la vârsta de 29 de ani.
07:10
Spionajul militar ucrainean, despre strategia atacurilor în interiorul Rusiei: „Rușii încă nu înțeleg fenomenul” # Digi24.ro
Atacurile ucrainenilor în interiorul teritoriului rus vizează infrastructura critică a Rusiei, iar efectul acestor operațiuni este deja semnificativ, susține Vadym Skibitskyi, şeful adjunct al agenţiei de informaţii militare a Ucrainei (HUR), potrivit RBC Ukraine.
07:10
Racheta balistică „monstru” Hyunmoo-5 intră în dotarea armatei din Coreea de Sud până la sfârșitul anului # Digi24.ro
Coreea de Sud va începe curând utilizarea de balistice Hyunmoo-5, considerate cele mai puternice rachete non-nucleare din lume, până la sfârșitul anului 2025, raportează Defenсe Blog, citând ministrul apărării Ahn Gyu-back.
07:10
Ședință în Coaliție: mandatul lui Ilie Bolojan după decizia CCR și data alegerilor din București, în discuție. Ce variante sunt pe masă # Digi24.ro
Coaliția de guvernare se reunește astăzi, de la ora 14:00, în ședință, după ce judecătorii Curții Constituționale au respins reforma pensiilor magistraților, decizie care a pus sub semnul întrebării mandatul premierului Ilie Bolojan. Liderii trebuie să ia o hotărâre și în privința alegerilor din București, unde s-au conturat deja mai multe variante, toate implicând un scrutin în acest an: finalul lunii noiembrie sau începutul lunii decembrie.
07:10
Avertismentul Bulgariei: Rusia colaborează cu infractorii pentru destabilizarea Europei, cu ajutorul involuntar al ONG-urilor umanitare # Digi24.ro
Spionii ruși și grupurile umanitare de extremă stânga colaborează cu traficanții de persoane pentru a inunda Europa cu migranți ilegali, afirmă Daniel Mitov, ministrul de Interne al Bulgariei, care spune că guvernul său are dovezi că serviciul de informații externe al Rusiei are legături directe cu bandele criminale care facilitează imigrația ilegală în Uniunea Europeană, scrie The Times.
07:10
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin inamicii și cine a orchestrat anexarea Crimeei # Digi24.ro
De mulți ani, Serviciul pentru protecția ordinii constituționale și lupta contra terorismului (SZKSBT), cunoscut și drept Serviciul Doi al FSB, a funcționat practic ca o versiune rusească a Gestapo – poliția secretă responsabilă de represiune și teroare pe plan intern. Ofițerii acestui serviciu sunt cei care au otrăvit importanți membri ai opoziției ruse, potrivit unui fost ofițer FSB, care a dezvăluit detalii noi despre ucigașii lui Alexei Navalnîi și supravegherea inamicilor regimului lui Putin, dar și despre rolul crucial jucat de Serviciul Doi al FSB în orchestrarea anexării Crimeei.
07:10
China va avea în curând un nou plan cincinal. Trei momente în care acestea au remodelat istoria lumii # Digi24.ro
Liderii de vârf ai Chinei se reunesc săptămâna aceasta la Beijing pentru a decide obiectivele și aspirațiile cheie ale țării pentru restul deceniului, scrie BBC.
07:10
Regiunea care ar putea decide soarta războiului din Ucraina: De ce este Donbas obsesia lui Putin # Digi24.ro
După aproape patru ani de război, regiunea Donbas a redevenit un subiect central al discuțiilor internaționale. Vladimir Putin încearcă din nou, prin manevre politice, să obțină ceea ce nu a reușit să cucerească prin forță: inima industrială a Ucrainei, relatează Kyiv Independent.
