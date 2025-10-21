Avertismentul Varșoviei după ce Putin ar putea survola teritoriul polonez pentru summitul de la Budapesta: Nu putem garanta acest lucru

10:40

Ieri, judecătorii Curții Constituționale au blocat reforma pensiilor speciale, după ce au admis sesizarea făcută de instanța supremă pe acest subiect. Practic, un viciu de procedură a blocat din nou această reformă a pensiilor. CCR a respins cu cinci voturi la patru această lege, adoptată prin angajarea răspunderii Guvernului. Motivația CCR - executivul nu ar fi așteptat timp de 30 de zile avizul pe care Consiliul Superior al Magistraturii trebuia să îl dea pentru acest proiect. Radu Marinescu, ministrul justiției, invitat la Digi24 crede că după motivarea explicită a decizie de ieri „trebuie identificată cea mai bună soluție pentru ca obiectivul stabilit prin programul de guvernare, care vizează alinierea vârstei de pensionare și obținerea fondurilor din PNRR, să fie să fie atins”