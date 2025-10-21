Polițiștii vrânceni, acțiuni dedicate îmbunătățirii siguranței pietonilor în trafic.

09:10

Echipajele de intervenţie au fost solicitate după ce trei persoane au fost găsite inconştiente, posibil intoxicate cu monoxid de carbon, într-o locuinţă din municipiul Galaţi. Acolo au ajuns o autospecială de intervenţie şi un echipaj SMURD din cadrul Detaşamentului de Pompieri Galaţi. În locuinţă au fost găsiţi doi copii şi un adult, toţi având simptome […]