Lacrimi și durere după moartea gravidei de 24 de ani, în explozia din Rahova! Tânăra s-a stins chiar înainte de ziua ei de naștere: ”Te-a luat de lângă noi”
SpyNews, 21 octombrie 2025 13:50
Familia și apropiații Mirelei trec prin momente foarte grele după explozia tragică din Rahova. Gravida de 24 de ani urma să își sărbătorească curând ziua de naștere. Din nefericire, o sărbătoare specială s-a transformat într-o zi de suferință și doliu. După moartea Mirelei a apărut un val de mesaje de suferință în memoria ei.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 30 minute
13:50
Lacrimi și durere după moartea gravidei de 24 de ani, în explozia din Rahova! Tânăra s-a stins chiar înainte de ziua ei de naștere: ”Te-a luat de lângă noi” # SpyNews
Familia și apropiații Mirelei trec prin momente foarte grele după explozia tragică din Rahova. Gravida de 24 de ani urma să își sărbătorească curând ziua de naștere. Din nefericire, o sărbătoare specială s-a transformat într-o zi de suferință și doliu. După moartea Mirelei a apărut un val de mesaje de suferință în memoria ei.
Acum o oră
13:40
Ce s-a întâmplat în familia fraților Pian înainte ca mama acestora să moară. Are legătură cu gemenii lui Ciprian Pian # SpyNews
Clanul Pian trece acum printr-o durere de nedescris, după ce mama celor cinci frați a murit. Recent, în familia fraților Duduianu a avut loc un eveniment special pentru ei, care le-a dat motive de bucurie, dar sufletele lor s-au înnegrit, din nou, astăzi. Iată ce s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de moartea mamei fraților Pian!
Acum 2 ore
13:10
Top 5 cele mai sigure locuri în care te poți muta dacă izbucnește al Treilea Război Mondial. De ce sunt ele recomandate # SpyNews
O mulțime de țări au început să ia măsuri în cazul izbucnirii celui de-al Treilea Război Mondial. În timp ce bogații lumii își construiesc buncăre, oamenii de rând caută locuri sigure unde pot fi feriți de pericole. Iată cinci locuri din lume în care poți să te muți în cazul acestui scenariu.
13:00
Chef Horia Manea te învață cum să gătești o tartă de cartofi cu pui și legume ca la carte. Vei avea nevoie de doar câteva ingrediente # SpyNews
Tartă de cartofi cu pui și legume după rețeta lui Chef Horia Manea. Moderatorul emisiunii Meniu de vedetă vine cu o nouă propunere de meniu complet. Iată ce avem pentru desert!
12:50
Cristina Pucean a ajuns pe mâna medicului estetician! La ce procedură a apelat iubita lui Bogdan de la Ploiești # SpyNews
Cristina Pucean a decis că a venit momentul pentru un refresh, așa că a pornit spre cabinetul esteticianului, acolo unde și-a efectuat două proceduri. Iubita lui Bogdan de la Ploiești arată acum mai naturală. Iată ce intervenții și-a făcut!
12:20
Răsturnare de situație după explozia din Rahova! Două femei ar fi fost aruncate, de fapt, dintr-un bloc în altul. Ar fi fost recunoscute după cap și mâini # SpyNews
Noi informații tulburătoare despre tragedia din Rahova. Două dintre cele trei femei moarte ar fi fost aruncate, de fapt, dintr-un bloc în altul în timpul exploziei. Victimele ar fi fost recunoscute după mâini și cap.
Acum 4 ore
12:10
Lumea interlopă, în doliu! Mama fraților Pian a murit, după ce și-a înmormântat doi copii! Vestea a fost transmisă de către un fiu al femeii, care este sfâșiat de durere.
12:10
Elevii liceului „Dimitrie Bolintineanu” sunt într-o situație dramatică: autoritățile vor să-i mute pe cei peste 1.600 de copii în sectoarele învecinate!
12:00
Dans, culoare și rezistență extremă în noul episod Asia Express – concurenții devin dansatori tradiționali vietnamezi, diseară, de la 20.30, la Antena 1 # SpyNews
Imunitatea mare a celei de-a șaptea etape de pe Drumul Eroilor a fost câștigată aseara de Anda Adam și Joseph, după o cursă intensă și un autostop extrem de greu. Cei doi au demonstrat determinare și spirit de echipă, reușind să își asigure un loc în ultima etapă din Vietnam, după ce au bifat, de-a lungul competiției, aproape toate cursele pentru ultima șansă. Ediția difuzată aseară a fost din nou lider de audiență, pe toate categoriile de public.
11:50
Bianca Drăgușanu, declarații exclusive despre relația cu familia lui Gabi Bădălău! Vedeta l-a vizitat pe nepoțelul iubitului: ”Este perfect” # SpyNews
Familia lui Gabi Bădălău s-a mărit cu încă un membru! Afaceristul a devenit unchi zilele trecute. Sabina, sora lui Gabi Bădălău, a devenit mamă de băiețel! Bianca Drăgușanu este foarte apropiată de familia iubitului ei și l-a cunoscut deja pe cel mai nou membru!
11:40
România, între furie și neîncredere. Concluziile studiului Național Antena „Toată România Noastră”. Președintele Nicușor Dan, față în față cu cifrele care arată ruptura dintre oameni și stat # SpyNews
România se confruntă cu cel mai grav declin al încrederii publice în liderii țării de după 1989. 82% dintre români nu mai au încredere în oamenii politici, 74% nu au încredere în Guvern, iar 65% nu mai cred nici în președinte. Sunt rezultatele primei părți a Studiului Național Antena „Toată România Noastră”, realizat de prestigioasa companie internațională de cercetare IPSOS și prezentat în premieră la Observator, într-o Ediție Specială, în direct de la Palatul Cotroceni.
11:20
Bogdan Mocanu și iubita lui, Iasmina, au fost nași de botez pentru prima dată. Imaginile emoționante în care apar cei doi | FOTO # SpyNews
Bogdan Mocanu și Iasmina s-au împăcat recent, iar acum au fost aleși părinți spirituali! Cei doi amorezi au botezat pentru prima dată un bebeluș. Imaginile vorbesc de la sine!
11:10
Mirela, gravida moartă în explozia din Rahova, va fi înmormântată în rochie de mireasă. Familia se pregătește să își ia rămas bun de la ea # SpyNews
Clipe sfâșietoare pentru familia tinerei din Rahova, care a murit în explozia din Rahova. Gravida decedată urmează să fie condusă pe ultimul drum. Părinții ei o vor înmormânta în rochie de mireasă.
10:40
(P) Otilia Mutu, românca din Marea Britanie care a spus „ajunge” și a creat un refugiu pentru femeile care trăiesc în tăcere # SpyNews
Într-o lume în care prea multe femei învață să tacă, o româncă din Marea Britanie a decis să vorbească. Otilia Mutu, fostă victimă a violenței domestice, a transformat propria durere într-o misiune de viață: să aducă sprijin real femeilor care nu mai au curajul să ceară ajutor.
10:40
Oana Roman, emoționată de fiica ei, Isabela. Gestul care a impresionat-o profund: "Mi-a înseninat ziua" # SpyNews
Oana Roman trece printr-o viroză de sezon, iar fiica sa, Isabela, a reușit să-i ridice moralul. Tânăra i-a pregătit o surpriză mamei sale, cu care a emoționat-o profund.
10:20
O tornadă severă a făcut prăpăd în Paris. O persoană a murit și mai multe au fost rănite. Imagini apocaliptice # SpyNews
O tornadă severă a făcut prăpăd în Paris, luni după amiază. O persoană și-a pierdut viața și cel puțin nouă au fost rănite. Echipele de salvare au intervenit de urgență pe străzile din Paris, din cauza vremii extreme.
Acum 6 ore
10:10
Kevin Federline, mărturisiri explozive despre fosta soție! Britney Spears a fost acuzată că și-a abuzat copiii # SpyNews
Kevin Federline, fostul soț al cântăreței Britney Spears, a adus acuzații grave la adresa mamei copiilor lui. Acesta susține că superstarul american și-ar fi agresat copiii, sub influența substanțelor interzise.
09:40
Prognoza meteo în luna noiembrie 2025. Cum va fi vremea în marile orașe și când încep ninsorile # SpyNews
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru luna noiembrie 2025. Ultima lună de tomnă din acest an aduce o răcire accentuată a vremii, temperaturi mai scăzute decât cele specifice perioade și cantități mari de precipitații. Iată în ce orașe încep ninsorile din luna noiembrie.
09:20
O celebră influenceriță din România a recunoscut că nu își dorește să devină mamă niciodată. A explicat totul: "Amândoi nu ne dorim" # SpyNews
O cunoscută TikTokeriță a recunoscut în spațiul public faptul că nu își dorește copii absolut niciodată. A vorbit deschis, iar motivul pentru care nu vrea să devină mamă te va șoca!
09:10
După o relație de iubire de 16 ani și 30 de zile de mariaj, artista ar fi intentat divorțul și ar fi cerut 160 de milioane de dolari. Toni Braxton și Birdman s-ar fi separat # SpyNews
După 16 ani de iubire și 30 de zile de mariaj, Toni Braxton ar fi intentat divorțul de Birdman și i-ar fi cerut 160 de milioane de dolari. Vestea unei posibile separări între cei doi i-a surprins profund pe fanii lor.
08:50
Oana Radu a demascat o persoană publică. Cum a mințit-o și a încercat să o prostească: "Mi-a tot scris" # SpyNews
Oana Radu și-a povestit pe rețelele sociale cea mai recentă întâmplare prin care a trecut. Artista a explicat cum a încercat o persoană publică să o prostească. Iată ce s-a întâmplat, de fapt!
Acum 24 ore
23:30
Asia Express sezonul 8, 20 octombrie 2025. Alex Ion și Karmen Minune, în lacrimi. De ce s-au emoționat atât de tare cei doi concurenți # SpyNews
În episodul din această seară, 20 octombrie 2025, al sezonului 8 din Asia Express, Alex Ion și Karmen Minune au fost copleșiți de emoții. Momentul a fost unul profund, iar cei doi concurenți nu și-au putut stăpâni lacrimile. De ce s-au emoționat atât de tare cei doi concurenți.
22:50
Mireasa - Capriciile Iubirii. Adin și Lavinia s-au împăcat? Cei doi s-au sărutat, dar nu s-au declarat un cuplu # SpyNews
La petrecerea de la sfârșitul săptămânii trecute, Adin și Lavinia au surprins pe toată lumea cu un gest neașteptat: cei doi s-au sărutat. Deși se comportă ca un cuplu, cei doi nu s-au declarat într-o relație.
22:10
Gabi Bădălău uimește pe zi ce trece! Afaceristul a demonstrat că nu este cu „nasul pe sus” și s-a dus să trăiască cu... „plebea”. Bine, nu fără motiv. Pasiunea cea mare l-a determinat să renunțe la fițe, iar noi avem dovada. Paparazzii Spynews.ro l-au surprins în ipostaze demne de fotografiat și... de ținut minte. Iată despre ce este vorba!
22:10
Imagini rare cu Gabriela Cristea şi Tavi Clonda! Fac totul împreună şi se completează! PAPARAZZI # SpyNews
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, cum rar i-ai mai văzut! Cei doi trăiesc o poveste frumoasă de dragoste, iar acest fapt se poate observa cu ochiul liber, mai ales din aceste imagini! Iată cât de bine se completează!
22:10
A stat despărţit de iubită, dar... Bogdan Mocanu şi-a învăţat lecţia! Ce sfat i-a dat mama! # SpyNews
Bogdan Mocanu, în culmea fericirii, artistul s-a împăcat cu iubita! Ce lecție au învățat cei doi în perioada în care au fost separați. Spynews.ro a aflat și motivul pentru care cântărețul și partenera sa au ajuns la despărțire. Declarații exclusive!
22:10
Spera la o înțelegere, însă... Fiul Oanei Ioniță și al fostului soț, audiat de magistrați. Coregrafa face declarații exclusive # SpyNews
Spera la o înțelegere, însă situația a luat o întorsătură neașteptată. Fiul Oanei Ioniță și al fostului soț va fi audiat de magistrați. Coregrafa a făcut declarații exclusive pentru Spynews.ro. Motivul pentru care au ajuns de urgență în fața judecătorilor.
22:10
Am aflat motivul pentru care Andrei Lemnaru de la Insula Iubirii a rupt orice legătură cu ispita Andrușca! Ce s-a întâmplat! # SpyNews
După ce a pus punct relației cu Ella Vișan, chiar la Insula Iubirii, Andrei Lemnaru și-a dat liber sentimentelor față de ispita Andrușca, cea cu care a plecat și acasă, dar a căror poveste de dragoste s-a încheiat mai rapid decât ne-am fi așteptat. În exclusivitate pentru Spynews.ro, fostul concurent de spune motivele pentru care a rupt orice legătură cu tânăra.
22:10
El este soțul Iasminei Halas! S-au căsătorit în mare secret și l-a ținut ascuns până acum. Primele imagini cu blondina și bărbatul din viața ei. Exclusiv! # SpyNews
Așa cum v-am obișnuit, Spynews.ro vine mereu cu exclusivități! De data aceasta vă prezentăm exclusivitatea zilei: avem primele imagini cu soțul Iasminei Halas! Fosta parteneră a lui Cristian Daminuță s-a căsătorit în mare secret, în urmă cu doar câteva luni, cu bărbatul cu care nu este de foarte mult timp împreună. Deși l-a ținut „ascuns”, iată că acum vi-l prezentăm pe cel care o face fericită pe blondină. La rândul său, și el este o persoană cunoscută, fiind fost participant într-un reality show.
22:10
Nereguli grave descoperite în urma exploziei din Rahova! ANAF confirmă că firma de gaze era inactivă și funcționa ilegal # SpyNews
Ies la iveală nereguli grave în cazul exploziei din Rahova. În cursul zilei de azi, 20 octombrie, ANAF a anunțat că a inactivat fiscal societatea Ampropertyconstruct SRL (AMPCgaz) încă din luna august, iar orice activitate derulată după momentul respectiv ”se situeazã în afara cadrului fiscal legal”.
21:40
Zi importantă pentru Larisa Iordache! Fiica ei a spus primul cuvânt: "Sunt recunoscătoare" # SpyNews
Larisa Iordache trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei de mamă. Fosta gimnastă a povestit cu emoție că fiica ei a rostit primul cuvânt. Care a fost acesta și ce a avut de spus despre micuța ei.
21:10
Dacă ai văzut-o, sună la 112! Nicola Elena, o fată în vârstă 9 ani, a dispărut fără urmă. Este căutată de oamenii legii # SpyNews
E alertă în București, după ce o fată în vârstă de numai 9 ani, din Sectorul 2, a fost dată dispărută de familie. Danciu Nicola Elena a plecat voluntar de acasă în cursul zilei de astăzi. Oricine are informații despre locația sau direcția în care s-ar fi îndreptat micuța este rugat să sune de urgență la 112 sau să se adreseze celei mai apropiate secții de poliție.
21:00
Administratorul blocului din Rahova, dezvăluiri șocante: "Cel de la Distrigaz s-a baricadat în mașină, n-a vrut să vorbească." Mirosul de gaz a fost simțit ore întregi înainte de tragedie # SpyNews
Noi detalii tulburătoare ies la iveală în urma exploziei din cartierul Rahova. Administratorul blocului a făcut dezvăluiri șocante. Mirosul de gaz a fost simțit ore întregi înainte de tragedie.
20:30
Ioana Grama, impresionată de gesturile făcute de iubitul ei. Cum reușește bărbatul să o surprindă: "Nu mă așteptam..." # SpyNews
Ioana Grama a vorbit recent despre relația sa și despre cât de atent este partenerul ei la micile detalii. Influencerița a mărturisit că iubitul ei reușește să o surprindă în cel mai frumos mod posibil.
19:50
Transfăgărășanul și Transalpina, închise temporar începând de astăzi, 20 octombrie 2025. Anunțul făcut de CNAIR # SpyNews
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că, începând de astăzi, 20 octombrie 2025, Transfăgărășanul și Transalpina vor fi închise temporar. Decizia vine din cauza condițiilor meteo, pentru siguranța șoferilor.
19:10
Primele 4 familii afectate de explozia din cartierul Rahova s-au mutat în apartamente. Vor locui aici pe termen mediu și lung: "Au primit un loc sigur și decent..." # SpyNews
Primele patru familii afectate de explozia din cartierul Rahova s-au mutat în apartamentele unde vor locui pe termen mediu și lung. Ce declarații a făcut Stelian Bujduveanu, primarul general al Capitalei.
19:00
Mihaela Prigoană, interviu emoționant la un an de la moartea lui Silviu Prigoană. Ce relație are cu băieții regretatului afacerist # SpyNews
În cadrul unui interviu pe care l-a acordat în exclusivitate pentru Știrile Antena Stars, Mihaela Prigoană a vorbit deschis despre relația pe care o are cu copiii regretatului afacerist și a transmis un mesaj emoționant pentru unul dintre ei.
18:20
SRI intervine în cazul evenimentului tragic din cartierul Rahova al Capitalei. Ce au transmis oficialii # SpyNews
Serviciul Român de Informații a intervenit în contextul evenimentului tragic petrecut în cartierul Rahova din București. Ce au transmis autoritățile.
18:00
Acces Direct. Două surori, scandal pe bani și avere. Tatăl lor e prins la mijloc și nu știe cui să dea dreptate # SpyNews
Tensiuni mari într-o familie din județul Călărași. Două surori au ajuns față în față într-un conflict dur legat de bani și împărțirea averii. Relația dintre ele s-a deteriorat grav, iar cel mai afectat pare a fi chiar tatăl lor, care nu știe cui să dea dreptate.
17:30
Denisa Nechifor, dezvăluiri despre relația de iubire pe care a avut-o timp de 4 ani. Cum trebuie să fie bărbatul care să o cucerească: "Este atât de simplu..." # SpyNews
Invitată în platoul Știrilor Antena Stars astăzi, 20 octombrie, Denisa Nechifor a vorbit deschis despre cea mai recentă poveste de dragoste din viața ei, relație care a durat patru ani. Ce mărturisiri a făcut fosta iubită a lui Adrian Cristea și ce așteptări are de la viitorul partener.
17:00
O cunoscută influenceriță din România este însărcinată pentru a doua oară! A anunțat că va deveni din nou mamă, însă nimeni nu știe cine este tatăl copilului # SpyNews
O cunoscută influenceriță din România și-a surprins fanii cu un anunț neașteptat! A dat vestea că este însărcinată pentru a doua oară, însă nu a dezvăluit cine este tatăl copilului.
16:50
Supraviețuitoarea Colectiv, care a fost reprezentată de avocata moartă în explozia din Rahova, declarații dureroase: ”Mai încetați cu toate teoriile conspirației” # SpyNews
În urma valului de teorii controversate după explozia din Rahova, în care se vorbea despre o mână criminală, supraviețuitoarea Colectiv, reprezentată în instanță de avocata moartă în dezastru, a făcut declarații! Explozia ar fi pornit chiar din apartamentul avocatei, dar acest lucru nu ar avea nicio legătură cu ocupația Vasilicăi.
16:30
Anchetă la Spitalul din Iași, unde 8 copii au murit! Șefa ATI, suspectată că ar fi cerut ascunderea probelor după decesul micuților # SpyNews
Se complică situația la Spitalul din Iași, unde 8 copii au murit. Cazul a intrat în atenția anchetatorilor, iar printre cei vizați se află chiar șefa secției ATI, care e suspectată că ar fi cerut ascunderea probelor după decesul micuților.
16:00
Cum este acum viața Oanei Zăvoranu, după perioada grea prin care a trecut. Vedeta a făcut mărturisiri emoționante # SpyNews
Oana Zăvoranu a reapărut pe micile ecrane și a povestit, în exclusivitate, pentru Știrile Antena Stars, despre cum arată acum viața ei, după toate problemele prin care a trecut. Iată ce declarații emoționante a făcut!
16:00
Ultimele cuvinte ale Mirelei, tânăra gravidă moartă în explozia din Rahova. Fata era îngrozită de mirosul de gaz # SpyNews
Familia Mirelei, gravida moartă în explozia din Rahova, a făcut noi declarații dureroase! Mama ei își amintește cu durere în suflet care au fost ultimele cuvinte ale fiicei sale, înainte de explozia care i-a adus sfârșitul.
15:30
Cătălin Botezatu, despre despărțirea de iubita sa, Nicolle. Ce s-a întâmplat, de fapt: "Nu mai am răbdare să am grijă de cineva" # SpyNews
Cătălin Botezatu a vorbit, în exclusivitate, la Știrile Antena Stars despre despărțirea de fosta iubită mai tânără cu mult decât el, Nicolle. Fashion designerul a decis că a venit momentul să pună "stop" speculațiilor.
15:20
O explozie de proporții, neurmată de un incendiu a avut loc, astăzi, la o rafinărie din Ploiești. În urma celor întâmplate, un bărbat a fost rănit și transportat de urgență la spital.
15:20
Patroana magazinului distrus de explozia din Rahova, declarații din infern! Femeia se afla la doar câțiva metri distanță de bloc # SpyNews
Patroana magazinului din Rahova, care a fost distrus de explozia de vineri, a făcut declarații dureroase la Viața fără filtru. Femeia se afla la doar câțiva metri distanță de bloc când s-a produs explozia. Scenele la care a luat parte sunt tulburătoare.
14:40
O explozie de proporții, neurmată de un incendiu a avut loc, astăzi, la o benzinărie din Ploiești. În urma celor întâmplate, un bărbat a fost rănit și transportat de urgență la spital.
14:30
A fost găsit sigiliul rupt al contorului de gaz care a explodat în Rahova. Adiministratorul blocului a făcut declarații # SpyNews
A fost găsit sigiliul rupt al contorului care a explodat, vineri, în Rahova. Anchetatorii l-au luat dintre dărâmături și a fost dus la secția de poliție. Administratorul blocului a fost audiat ieri și a făcut declarații despre cine a rupt sigiliul.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.