Călin Georgescu rămâne sub control în dosarul ideilor extremiste. Riscă 20 de ani de închisoare
Newsweek.ro, 21 octombrie 2025 13:50
Judecătoria Sectorului 1 a decis, marți, menținerea măsurii controlului judiciar pentru fostul candi...
Acum 10 minute
14:10
Avertismentul Poloniei: Putin va fi arestat dacă avionul Kremlinului intră în spațiul nostru aerian # Newsweek.ro
Ministrul de externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, a avertizat că avionul lui Vladimir Putin ar pu...
Acum 30 minute
14:00
Reforma administrației locale. Cseke Attila anunță câte posturi ar urma să fie desființate # Newsweek.ro
Proiectul de reformă a administrației locale este pregătit și așteaptă doar acordul coaliției pentru...
13:50
Acum o oră
13:40
Polonia și România au reținut opt persoane suspectate că plănuiau acte de sabotaj în numele Rusiei...
13:40
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a publicat rezultatele Topului Național al Firmelor ...
13:30
Vicepreşedinte american J.D. Vance a sosit în Israel. Israelul şi Hamas s-au acuzat reciproc de încă...
Acum 2 ore
13:10
Trump, înaintea summitului cu Putin: Nu cred că Ucraina va câștiga războiul. Putin va lua teritorii # Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că nu crede că Ucraina va câștiga războiul împotriva R...
13:00
SpaceX, în pericol să piardă misiunea de aselenizare Artemis din cauza întârzierilor, conform NASA # Newsweek.ro
ompania SpaceX este în pericol să piardă contractul pe care-l are cu NASA pentru misiunea Artemis 3,...
12:40
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a descoperit un prejudiciu de peste 29 milioane de lei l...
12:40
Extinderea UE, fără drept de veto. Planul care ar putea debloca aderarea Moldovei și Ucrainei # Newsweek.ro
Uniunea Europeană analizează o modificare a regulilor de aderare care ar permite noilor state, precu...
12:30
VIDEO Tamponare cu bătaie, în Brașov. Un șofer tânăr, reținut după ce l-a lovit pe altul de 65 ani # Newsweek.ro
O banală tamponare petrecută pe o arteră din Brașov a fost urmată de o bătaie. Supărat că a fost acc...
12:20
Impactul schimbărilor climatice îl resimţim mai ales în mediul urban, iar 50% din suprafaţa oraşelor...
Acum 4 ore
12:10
Dosarul Nordis ia o nouă amploare: 300 de noi plângeri, prejudiciu suplimentar de 36.000.000 € # Newsweek.ro
Mega dosarul țepei imobiliare Nordis ia o nouă amploare. DIICOT a extins ancheta după ce a primit 30...
12:00
VIDEO Explozii la o rafinărie Rosneft, după un atac cu drone. Rafina 9.000.000 tone de petrol/an # Newsweek.ro
Una dintre unitățile cheie ale rafinăriei Novokuibyshevsk din regiunea rusească Samara, una dintre c...
11:50
Șeful CFR: apartament de 1.000.000€ la Dubai, plătește rate de 14.000€. Trenuri oprite. Nu sunt bani # Newsweek.ro
Situație gravă la CFR. Zeci de trenuri sunt oprite pentru că nu sunt bani de taxa CFR. În schimb, șe...
11:40
O nouă autostradă, denumită „Someș Expres”, cu o lungime de 10,83 km și un cost de circa 13.300.000 ...
11:30
George Simion și-a asumat oficial legătura cu prorușii din Moldova. Conexiunile lui Costiuc cu Rusia # Newsweek.ro
Liderul AUR, George Simion, a semnat la Senat un protocol oficial de colaborare cu partidul prorus D...
11:20
Un vis devine realitate. Autostradă și cale ferată modernă, din România până în Grecia. De când? # Newsweek.ro
Marea Neagră și Marea Egee, adică România și Grecia, vor fi legate de o autostradă și o cale ferată ...
11:00
Escrocherii pe WhatsApp. Grupuri obscure în care oamenii rămân fără bani. Iată ce se întâmplă # Newsweek.ro
Poliția avertizează asupra mai multăr grupuri suspecte de whatsapp dedicate investitorilor la bursă ...
11:00
METEO. Record de frig pentru o zi de 21 noiembrie. S-au înregistrat -9,7 grade Celsius # Newsweek.ro
A fost doborât recordul de frig pentru o zi de 21 noiembrie, în România. S-a înregistrat o minimă de...
10:50
O femeie a dat foc la bloc după ce a vrut să ardă un gândac cu un aruncător de flăcări. Este un mort # Newsweek.ro
Poliția sud-coreeană a declarat că va solicita un mandat de arestare pentru o femeie care a dat foc ...
10:40
Percheziții de amploare într-un mega dosar de evaziune fiscală. Peste 6.000.000 € prejudiciu # Newsweek.ro
Sunt percheziții de amploare în Ploiești, Târgoviște, Brașov, Suceava, Oradea și în județul Ilfov, î...
10:30
Nou acord pentru pământuri rare semnat de Trump. Documentul prevede o investiție de 1.000.000.000 $ # Newsweek.ro
Administraţia Trump caută modalităţi de a contracara dominaţia Chinei pe piaţă. Astfel a semnat un a...
Acum 6 ore
10:10
Un om a murit și mai mulți au fost răniți în urma unei tornade care a provocat pagube imense în mai ...
10:10
Ședință în Coaliție după decizia CCR pe pensiile speciale. Ce vor liderii partidelor de guvernare # Newsweek.ro
Liderii partidelor de Coaliție vor intra în ședință, la ora 14.00. Este prima reuniune după decizia ...
10:00
Premieră în UE și în Franța contemporană: Nicolas Sarkozy a ajuns la pușcărie. Ce bagaj și-a luat? # Newsweek.ro
În premieră, un fost lider UE și președinte al Franței contemporane a ajuns la pușcărie. Este vorba ...
09:50
Marea Britanie caută meseriași. Lista celor 31 de meserii esențiale plătite „regește” în Regat # Newsweek.ro
Guvernul Regatului Unit a publicat o listă cu 31 de meserii esențiale pentru viitorul economic și en...
09:40
3.600.000 pensionari au o pensie care nu le ajunge pentru un trai decent. La ce trebuie să renunțe? # Newsweek.ro
Viața în România devine tot mai scumpă, iar românii, în special pensionarii, sunt nevoiți să se desc...
09:30
Peste 50% din orașele României riscă retrogradarea. Ministrul Dezvoltării anunță reduceri salariale # Newsweek.ro
O analiză a Ministerului Dezvoltării arată că 57 de municipii și 146 de orașe din România nu mai înd...
09:10
Pensiile speciale, cu 18.000 lei mai mari decât în 2010. Avem cu 3.000 pensionari speciali în plus # Newsweek.ro
O comparație simplă aratîă că ăensiile speciale ale magistrațiilor s-au „îngășat” enrom în doar 15 a...
09:00
Ciucu vrea referendum pentru eliminarea pensiilor speciale: „Decizia CCR nu e dorită și de români” # Newsweek.ro
Prim-vicepreședintele PNL , Ciprian Ciucu, consideră că un referendum privind eliminarea pensiilor s...
08:50
Săptămâna 27 octombrie - 3 noiembrie va fi caracterizată temperaturi mai coborâte decât cele obişnui...
08:40
Doliu în lumea șahului. Marele aestru Daniel Naroditsky a murit subit la doar 29 de ani # Newsweek.ro
Lumea șahului este în doliu după moartea marelui maestru american Daniel Naroditsky, care s-a stins ...
08:30
Istoricul medical al pacienților va fi verificat de pe telefon. Ce beneficii va aduce noul sistem? # Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că, până în august 2026, noua Platformă Informatică ...
08:20
Putin nu mai trece pe deasupra României ca să ajungă la Budapesta. Bulgaria i-a deschis cerul # Newsweek.ro
Putin ar fi putut trece pe deasupra României pentru a ajunge la Budapesta unde ar urma să negocieze ...
Acum 8 ore
08:10
SUA vrea să scadă din dominația Chinei privind pământurile rare. A semnat un acord cu Australia # Newsweek.ro
SUA şi Australia au semnat un acord menit să stimuleze aprovizionarea cu pământuri rare şi alte mine...
07:50
Începe programul de înzestrare “Tanc principal de luptă”. Ce presupune și cum se va moderniza Armata # Newsweek.ro
Comisiile reunite pentru Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor şi Se...
07:40
Modificarea și/sau spargerea pereților apartamentelor pentru obținerea de spațiu sau confort în plus...
07:40
Tensiuni la Marea Neagră. Aeronavă de avertizare a Forțelor Aeriene Turce a survolat Constanța # Newsweek.ro
Un Boeing E-7T „Peace Eagle” (numărul de cod 13-004, indicativ HVK42) al Forțelor Aeriene Turce a op...
07:30
EXCLUSIV 857.000.000 lei pentru industria de armament. Fabricile Romarm, pierderi de 15.000.000 lei # Newsweek.ro
Ministerul Apărării susține, într-un răspuns pentru Newsweek România, că va investi 857.000.000 lei ...
07:20
Horoscop 22 octombrie. Luna în Scorpion aduce tensiuni în relațiile Taurilor. Berbecii au succes # Newsweek.ro
Horoscop 22 octombrie. Luna în Scorpion aduce tensiuni în relațiile Taurilor. Berbecii au succes. Ba...
07:10
Revoltă la Poștă. Livrarea pensiilor, sub semnul întrebării. Poștașii, strigăt disperat de ajutor # Newsweek.ro
Poștașii care duc 2.300.000 de pensii la casele românilor se află sub o presiune imensă. În ultimele...
Acum 24 ore
22:40
Cum „fentează” primarii reforma Bolojan? Salvează Asociația Comunelor reducerile de personal # Newsweek.ro
Multe primării nu și-au plătit nici cotizația pe anul trecut, câteva sute de lei. Alți primari au gă...
22:40
Două surori, un brand frumos, o poveste fascinantă: cum au transformat moda într-un act artistic # Newsweek.ro
Când alții croiesc după tendințe, ele aleg să construiască altfel. Anca și Silvia Negulescu nu fac m...
22:10
Nicușor Dan: Bolojan nu trebuie să demisioneze. Ar numi vreodată un premier de la AUR? # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a fost ferm și a spus că Bolojan nu trebuie să demisioneze din funcția de p...
22:10
Alexandru Ciuncan, UNSAR: 19 dosare de daună, deja deschise după explozia din Cartierul Rahova # Newsweek.ro
Preşedintele UNSAR, Alexandru Ciuncan, spune că 19 dosare de daună au fost deja deschise după exploz...
21:50
VIDEO Drona navală lansatoare de drone. Noua armă a Ucrainei pentru a ucide soldați ruși # Newsweek.ro
Brigada 40 Separată de Apărare a Coastei din Ucraina a raportat că forțele sale au folosit o barcă f...
21:40
Ce vrea să facă Kelemen Hunor pentru pensiile magistraţilor. "Ar închide subiectul" # Newsweek.ro
Ce vrea să facă liderul UDMR, Kelemen Hunor, pentru terminarea scandalului cu pensiile magistraţilor...
21:20
Ce spune prim-ministrul Ilie Bolojan despre picarea Legii pensiilor magistraţilor la CCR. Nu îşi dă ...
20:50
Theodor Stolojan, despre decizia CCR: O nouă palmă românilor. Lovitură în încrederea în Justiţie # Newsweek.ro
Fostul lider liberal Theodor Stolojan, despre decizia CCR: O nouă palmă dată românilor., Lovitură în...
