Acciza la motorină pentru transportatori va fi compensată parțial de către Guvern. Mecanismul este pregătit pentru perioada octombrie-decembrie 2025

Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a mers azi la închisoare în Paris pentru a ispăși o pedeapsă de cinci ani. Este pentru prima dată în istoria modernă a Franței când un fost lider al țării ajunge în spatele gratiilor. El a fost dus sub escortă la închisoarea La Santé din sudul Parisului. Coloana care îl însoțea era formată din zeci de motociclete și vehicule ale poliției.