Transelectrica dă startul construcției a două linii electrice aeriene de 400 kV care închid magistrala de energie electrică din nordul țării și consolidează interconexiunea României cu Republica Moldova
Financial Intelligence, 21 octombrie 2025 13:50
Astăzi, la Suceava, a avut loc, primul comandament pentru demararea a două investiții majore pentru dezvoltarea infrastructurii de
Acum 10 minute
14:10
Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a lansat marţi Registrul Public al Mijloacelor de Joc, o platformă
14:10
Ovidiu Marincea (SRI): Se urmăreşte diminuarea suportului acordat Ucrainei, în acest caz prin încercarea de afectare a celei mai extinse infrastructuri de curierat ucraineană
Purtătorul de cuvânt al SRI, Ovidiu Marincea, a afirmat, marţi, că România continuă să rămână în această perioadă
14:10
CEC Bank lansează o nouă ofertă de credite de nevoi personale cu dobândă fixă de 7,50%, destinată clienţilor
Acum 30 minute
14:00
Eurostat: România a avut anul trecut cel mai ridicat deficit guvernamental din UE
Ponderea în PIB a deficitului guvernamental în zona euro a scăzut de la 3,5% în 2023 la 3,1%
14:00
SRI a dejucat o nouă operaţiune de sabotaj instrumentată de Federaţia Rusă în România – Doi ucraineni intenţionau să incendieze un sediu al companiei NOVA POST din Bucureşti
Serviciul Român de Informaţii a anunţat, marţi, că a dejucat o nouă operaţiune de sabotaj instrumentată de Federaţia
13:50
Pacea din Ucraina prin Washington și Moscova, via Budapesta. Bucureștiul – pe unde este? (Corneliu Pivariu)
„Pacea nu se decide acolo unde se varsă sângele, ci acolo unde se împart hărțile." Autor: Corneliu Pivariu –
13:50
Transelectrica dă startul construcției a două linii electrice aeriene de 400 kV care închid magistrala de energie electrică din nordul țării și consolidează interconexiunea României cu Republica Moldova
Astăzi, la Suceava, a avut loc, primul comandament pentru demararea a două investiții majore pentru dezvoltarea infrastructurii de
Acum o oră
13:40
Techventures Bank a primit două avertismente de la BNR, în august și septembrie
Banca Națională a României a sancționat în august și septembrie Techventures Bank, cu avertisment scris, potrivit informațiilor postate
13:30
Goldman Sachs semnalează riscul de întrerupere a aprovizionării cu pământuri rare și minerale esențiale
O întrerupere de 10% a aprovizionării cu pământuri rare ar putea reduce producția globală cu 150 de miliarde
Acum 2 ore
12:50
Băncile din zona euro ar putea fi sub presiune într-un scenariu în care se opreşte finanţarea în dolari,
Acum 4 ore
12:20
Prejudiciu de peste 29 milioane de lei stabilit de inspectorii antifraudă în domeniul comerţului cu autoturisme second-hand
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a descoperit un prejudiciu de peste 29 milioane de lei la un operator
12:10
Procurorii DIICOT au extins ancheta în Dosarul Nordis, după ce au primit trei sute de noi plângeri / Prejudiciu suplimentar estimat la aproape 36 de milioane de euro
DIICOT a extins ancheta în Dosarul Nordis, au transmis, marţi, surse judiciare, după ce procurorii au primit trei
12:00
Conducerea Norofert S.A. lansează linia de producție de îngrășăminte Norofert Brasil LTDA în Chapeco – Brazilia, potrivit unui
11:20
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în creştere pe majoritatea indicilor şedinţa de marţi, iar rulajul se
11:10
Gorghiu: Activitatea în instanţe trebuie urgent reluată; reforma pensiilor magistraţilor rămâne o prioritate
Deputatul PNL Alina Gorghiu a declarat că sistemul judiciar trebuie să înţeleagă că cetăţeanul are nevoie astăzi de
11:10
AFIR: Ghidul solicitantului privind schema de energie regenerabilă, în consultare publică
Ghidul solicitantului pentru sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul
Acum 6 ore
10:20
de Dan Pălăngean În august 2025, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut semnificativ faţă de luna anterioară (-24,7%
09:50
Operatorul bursier european Euronext a anunţat că îşi menţine angajamentul de a transforma Bursa de la Atena (ATHEX)
09:50
Turismul ar urma să genereze anul acesta 8,4% din PIB-ul Bulgariei, conform previziunilor Consiliului Mondial al Turismului şi
09:10
Șerban NEGRESCU, Garanti BBVA: Digitalizarea a dus la o accelerare a produselor și proceselor, stimulând creșterea gradului de incluziune financiară – video
Digitalizarea a schimbat radical industria bancară, remodelând operațiunile și modul în care instituțiile interacționează cu clienții. Potrivit lui
09:10
Flavius BURCĂ, Invergent: "Într-un an- maxim doi, datorită Inteligenței Artificiale, vom asista la o revoluție industrială similară cu ce am avut acum 200 de ani" – video
"Invergent este una din puținele case de AI din Europa care produce modele, produce echipamente dedicate exclusiv zonei
08:30
Oferta Cris-Tim – Investitorii de retail au subscris de două ori tranșa dedicată lor, în primele două zile
Investitorii de retail au subscris de două ori tranșa dedicată lor, în primele două zile din Oferta Cris-Tim,
Acum 8 ore
08:10
Piața de capital ar trebui să fie mai atentă la schimbul de generații din mediul de afaceri românesc; Al Treilea Val al antreprenoriatului românesc ar putea cu adevărat să schimbe fața BVB
*Listarea companiei este cea mai bună soluție pentru a lăsa generației viitoare o avere lichidă, certă și exigibilă
08:10
Florin DĂNESCU, ARB: Economia este foarte mult subordonată politicului; nu în sensul nedemocratic, ci în sensul în care deciziile politice țin foarte puțin seama de principiile economice și asta este o problemă foarte mare
Economia este foarte mult subordonată politicului, nu în sensul nedemocratic, ci în sensul în care deciziile politice țin
08:10
Acțiunile companiilor australiene din domeniul metalelor critice cresc în urma unui acord de 8,5 miliarde de dolari privind mineralele din SUA
Parteneriatul în valoare de 8,5 miliarde de dolari privind mineralele critice are ca scop consolidarea lanțurilor de aprovizionare
08:10
Thyssenkrupp a listat la bursa din Frankfurt divizia de nave de război TKMS, profitând de boomul apărării europene
Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS), producătorul german de nave de război desprins din grupul industrial Thyssenkrupp, a debutat luni
08:00
BERD îşi intensifică sprijinul pentru compania ucraineană Naftogaz, după atacurile ruseşti asupra infrastructurii energetice
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) intenţionează să crească sprijinul acordat companiei energetice de stat ucrainene Naftogaz,
07:40
MAE: Ministrul Oana Ţoiu a transmis la CAE oferta României de găzduire a hub-ului de Securitate Maritimă al UE
Ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, a participat, luni, la Reuniunea Ministerială privind securitatea şi conectivitatea trans-regională în regiunea
07:30
O parte a Casei Albe a fost demolată luni pentru a construi viitoarea sală de bal a președintelui
Acum 24 ore
22:20
51% dintre antreprenorii români văd în sustenabilitate o modalitate de reducere a costurilor, dar tot același procentaj consideră implementarea prea costisitoare (studiu BRD)
53% indică lipsa resurselor interne, iar 39% accesul limitat la finanțare, ca bariere majore în tranziția către modele
20:30
Parlament/ Proiectele privind voluntariatul în Armată şi continuarea achiziţiei de tancuri Abrams – aprobate de Comisiile de apărare
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare şi solicitarea Ministerului
20:00
BERD analizează cum ar putea majora sprjinul pentru compania energetică ucraineană Naftogaz
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) analizează cum ar putea să sprijine mai mult compania ucraineană de
19:40
Pensiile magistraților/CCR: Guvernul are obligația de respecta termenul de 30 de zile pentru emiterea avizului de către CSM
Curtea Constituțională a României a stabilit, luni, că lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii în cazul legii privind
19:30
Bursa de la Bucureşti a închis în creştere pe aproape toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de luni
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere pe aproape toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de luni,
19:20
Circa 590 milioane euro vor fi alocate pentru construcţia de fabrici de procesare româneşti, prin programul Investalim (ministru)
Aproximativ 590 milioane euro vor fi alocate pentru construcţia de fabrici de procesare româneşti în cadrul programului Investalim,
19:10
Voicu (Berarii României): Berarii au investit peste 2 miliarde de euro şi acest lucru trebuie să continue, dar au nevoie de predictibilitate
Producătorii de bere au investit, în 20 de ani, mai mult de două miliarde de euro în România,
19:00
Acţionarii Romgaz au aprobat lansarea unor emisiuni de obligaţiuni de maximum 750 milioane euro
Acţionarii Romgaz au aprobat, în Adunarea Generală Extraordinară de luni, lansarea unor emisiuni de obligaţiuni în valoare totală
18:40
Ministrul Finanţelor,la Washington: Criza este şi o oportunitate de a provoca schimbări aşteptate, de eficientizare a administraţiei şi restructurare a companiilor de stat
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a condus în perioada 14-18 octombrie 2025 delegaţia României la Reuniunea Anuală a FMI
18:40
Grindeanu: O să propun formarea unui grup de lucru care să vină cu o formă pentru legea pensiilor magistraţilor
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că va propune în coaliţie formarea rapidă a unui
18:20
CCR: Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice – parțial constituțională
Curtea Constituțională a României a stabilit, luni, că este parțial constituțională Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare
18:00
Carlsberg a prezentat cea mai mică sticlă de bere din lume; are dimensiunea unui bob de orez
O sticl
17:50
Bitdefender rămâne partenerul global exclusiv al Ferrari pentru securitate cibernetică # Financial Intelligence
Românii de la Bitdefender au prelungit parteneriatul multianual cu Scuderia Ferrari HP, divizia de Formula 1 a Ferrari, […] The post Bitdefender rămâne partenerul global exclusiv al Ferrari pentru securitate cibernetică appeared first on Financial Intelligence.
17:50
Florin Jianu a revenit la conducerea IMM România; “Am decis sa ma retrag din toate functiile politice, inclusiv din Parlament” # Financial Intelligence
Florin Jianu a revenit în fruntea IMM România după votul exprimat în şedinţa extraordinară a organizaţiei, se arată […] The post Florin Jianu a revenit la conducerea IMM România; “Am decis sa ma retrag din toate functiile politice, inclusiv din Parlament” appeared first on Financial Intelligence.
17:50
Preşedintele Nicuşor Dan: Reforma pensiilor magistraţilor rămâne o prioritate # Financial Intelligence
Reforma pensiilor magistraţilor rămâne o prioritate, a declarat luni preşedintele Nicuşor Dan, după ce Curtea Constituţională a României […] The post Preşedintele Nicuşor Dan: Reforma pensiilor magistraţilor rămâne o prioritate appeared first on Financial Intelligence.
17:40
Dogioiu: Reacția la decizia Curții Constituționale va fi formulată după ce CCR va emite comunicatul de după ședința de luni # Financial Intelligence
Reacția premierului la decizia Curții Constituționale privind proiectul de lege referitor la pensiile magistraților va fi formulată după […] The post Dogioiu: Reacția la decizia Curții Constituționale va fi formulată după ce CCR va emite comunicatul de după ședința de luni appeared first on Financial Intelligence.
17:40
Kelemen Hunor: Eu aş organiza un referendum privind vârsta de pensionare a magistraţilor; ar închide acest subiect # Financial Intelligence
Guvernul ar trebui să reia procedura pentru proiectul privind pensiile magistraţilor, consideră preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, care afirmă […] The post Kelemen Hunor: Eu aş organiza un referendum privind vârsta de pensionare a magistraţilor; ar închide acest subiect appeared first on Financial Intelligence.
17:40
SRI: Campanie de dezinformare coordonată, vizând evenimentul tragic din cartierul Rahova # Financial Intelligence
În ultimele zile, în mediul online, în special pe unele rețele sociale, circulă numeroase teorii ale conspirației vizând […] The post SRI: Campanie de dezinformare coordonată, vizând evenimentul tragic din cartierul Rahova appeared first on Financial Intelligence.
17:00
Blaga: Dacă decizia CCR pe pensiile magistraților e pe formă, premierul, după 30 de zile, poate să asume răspunderea # Financial Intelligence
Senatorul PNL Vasile Blaga a declarat, luni, după hotărârea Curții Constituționale privind neconstituționalitatea proiectului privind pensiile magistraților, că […] The post Blaga: Dacă decizia CCR pe pensiile magistraților e pe formă, premierul, după 30 de zile, poate să asume răspunderea appeared first on Financial Intelligence.
16:40
BNR: Majorarea cotelor de TVA a fost transferată într-o foarte mare măsură asupra preţurilor de consum # Financial Intelligence
Majorarea cotelor de TVA a fost transferată într-o foarte mare măsură asupra preţurilor de consum, inclusiv pe fondul […] The post BNR: Majorarea cotelor de TVA a fost transferată într-o foarte mare măsură asupra preţurilor de consum appeared first on Financial Intelligence.
16:40
Ministrul Dragoş Pîslaru: România trebuie să devină o ţară în care munca este răsplătită, nu privilegiul # Financial Intelligence
România trebuie să devină o ţară în care munca, nu privilegiul, este răsplătită, a subliniat, luni, ministrul Investiţiilor […] The post Ministrul Dragoş Pîslaru: România trebuie să devină o ţară în care munca este răsplătită, nu privilegiul appeared first on Financial Intelligence.
