Varşovia anunţă că împreună cu România a dejucat un complot rus de expediere a unor colete explozive. Opt persoane au fost reţinute

Experţii convocaţi de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, care au mers la locul exploziei din Calea Rahovei, au transmis că nu e justificată economic consolidarea clădirii afectate, pentru că există posibilitatea ca pe durata desfăşurării lucrărilor de consolidare, amplasamentul să fie afectat de un cutremur moderat sau mare care ar pune în imediat pericol stabilitatea clădirii.