Sabrina Maneca-Voinea, performanță de excepție la Mondialele de Gimnastică. Românca, 2 finale asigurate

10:50

Simona Halep a evitat să se mai afişeze cu alţi bărbaţi după despărţira de Toni Iuruc. Recent, ea a surprins cu o serie de fotografii, unde lângă ea s-a aflat în permanenţă un tinerel. Imediat s-a speculat despre o apropiere între cei doi. Care este adevărul până la urmă şi cine este bărbatul alături de […] The post Cine este bărbatul alături de care Simona Halep se afișează în Cluj. E putred de bogat appeared first on Antena Sport.