Dacia Sandriders își mărește echipa: Lucas Moraes, pilot al echipei din 2026

Marca germană de mașini de performanță va avea un CEO nou odată cu începutul noului an. Noul CEO al celor de la Porsche va fi Michael Leiters, fost CEO la McLaren și fost director tehnic la Ferrari. Nu este pentru prima dată când Leiters este asociat cu Porsche. Înainte de a lucra la rivalii italieni și britanici, Leiters a lucrat la Porsche timp de 13 ani și a fost responsabil pentru lansarea unor modele importante ca Macan și Cayenne. Michael Leiters îi va...