Dacia Sandriders își mărește echipa: Lucas Moraes, pilot al echipei din 2026
Automarket.ro, 21 octombrie 2025 13:50
Sezonul 2026 al Campionatului Mondial de Rally-Raid se anunță a fi mult mai interensant. Pentru viitorul an de competiție al celui mai important campionat de rally-raid din lume, Dacia Sandriders tocmai l-a semnat pe noul campion mondial al competiției, Lucas Moraes. Pilotul brazilian a fost recent încoronat drept noul campion mondial în W2RC, fiind al doilea campion al seriei după Nasser Al-Attiyah, pe care îl va avea acum drept coechipier. Brazilianul în...
• • •
Alte ştiri de Automarket.ro
Acum 5 minute
14:20
BMW: Cererea pentru noul iX3 a depășit orice așteptări. 3.000 de comenzi în 6 săptămâni # Automarket.ro
Constructorul din Munchen are multe motive de bucurie. De pildă, a înregistrat vânzări record de modele echipate cu motoare V8, iar noul iX3 (primul model din noua eră Neue Klasse) se anunță a fi un succes răsunător.Mai exact, BMW anunță că cererea pentru noul iX3 a depășit orice așteptări și este chiar mai mare decât cererea pentru X3. În primele șase săptămâni, de la debutul care a avut loc în cadrul Salonului Auto de la Munchen, au fost...
Acum 15 minute
14:10
Prin această performanță, Toyota și-a menținut poziția de a doua cea mai vândută marcă auto din Europa, în timp ce gama sa electrificată a continuat să câștige teren. Portofoliul electrificat rămâne coloana vertebrală a succesului companiei, cu 716.990 de vehicule electrificate vândute, o creștere de 5% față de aceeași perioadă a anului anterior.Segmentul hibrid electric continuă să domine, însă creșterea puternică a modelelor 100%...
Acum o oră
13:50
Sezonul 2026 al Campionatului Mondial de Rally-Raid se anunță a fi mult mai interensant. Pentru viitorul an de competiție al celui mai important campionat de rally-raid din lume, Dacia Sandriders tocmai l-a semnat pe noul campion mondial al competiției, Lucas Moraes. Pilotul brazilian a fost recent încoronat drept noul campion mondial în W2RC, fiind al doilea campion al seriei după Nasser Al-Attiyah, pe care îl va avea acum drept coechipier. Brazilianul în...
Acum 2 ore
13:20
Transfăgărășanul și Transalpina sunt, fără îndoială, cele mai cunoscute drumuri montane din România, vizitate în fiecare an de zeci de mii de turiști atât din țară cât și din străinătate. Chiar și așa, ele nu sunt deschise pe toată durata anului, deși există promisiuni în acest sens.CNAIR anunță acum că circulația rutieră pe cele două drumuri montane a fost închisă din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Totodată, există...
12:40
De 26 de ani încoace, firma de consulanță Interband realizează topul Best Global Brands. Printre mărcile incluse în acest top se regăsesc, desigur, și cele din industria auto.Așadar, topul aferent anului 2025 relevă faptul că Toyota este cel mai valoros brand auto din lume, cu o valoarea de 74.2 miliarde de dolari, o creștere de 2% comparativ cu anul trecut. Ca o curiozitate, Apple este cel mai valoros brand din lume, cu o valoare de 470.9 miliarde de dolari (-4%)....
Acum 4 ore
11:50
Lansată în 2014 odată cu a doua generație a Volvo XC90, platforma SPA a revoluționat producția Volvo, permițând fabricarea mai multor modele, motorizări și tehnologii pe o singură structură flexibilă. Această abordare a îmbunătățit semnificativ eficiența și a oferit companiei posibilitatea de a-și extinde oferta de vehicule hibride și electrificate.Vehiculul care marchează această bornă importantă, un Volvo XC90, a ieșit recent de pe linia...
11:50
Lansată în 2014 odată cu a doua generație a Volvo XC90, platforma SPA a revoluționat producția Volvo, permițând fabricarea mai multor modele, motorizări și tehnologii pe o singură structură flexibilă. Această abordare a îmbunătățit semnificativ eficiența și a oferit companiei posibilitatea de a-și extinde oferta de vehicule hibride și electrificate.Vehiculul care marchează această bornă importantă, un Volvo XC90, a ieșit recent de pe linia de...
11:10
Constructorul japonez a prezentat noul Land Cruiser FJ, o variantă mai mică a modelului de teren. Cel mai nou model Toyota va fi disponibil doar în Japonia pentru moment, cu lansarea pe piață programată la jumătatea lui 2026.Noul model al mărcii japoneze are un design aproape identic cu actuala generație Land Cruiser Prado, lansată anul trecut. Caroseria are o formă pătrățoasă, care aduce aminte de vechile generații Land Cruiser din anii '80 și '90. Toyota spune că...
Acum 24 ore
16:30
Spyker are o poveste foarte captivantă în istoria industriei auto. Marca olandeză a fost fondată pentru prima dată în 1880 de către frații Spijker, Jacobus și Hendrik-Jan. Inițial, compania a produs trăsuri, iar în 1899 a lansat prima sa mașină.Câțiva ani mai târziu, mai exact în 1903, a fost lansat Spyker 60 HP, o mașină de curse cu un motor cu 6 cilindri. Aceasta este prima mașină din istorie cu tracțiune integrală. Mai apoi, în...
15:50
În luna septembrie, germanii de la Audi au prezentat noul Concept C la Milano, iar mai apoi în cadrul Salonului Auto de la Munchen. Prototipul a fost descris ca fiind viitorul mărcii din Ingolstadt, în contextul în care anunță un nou model sport, 100% electric, dar și un limbaj nou de design.Audi Concept C este creația lui Massimo Frascella, noul designer șef al mărcii din Ingolstadt.De obicei, aceste concepte sunt simple studii de design și, nu tot timpul,...
15:00
Cu ocazia Chery User Summit din China, constructorul asiatic de automobile a prezentat noul Omoda 4. Este vorba despre un SUV de segment B, gândit special pentru mediul urban.Pentru moment, a fost confirmat faptul că noul Omoda 4 va fi disponibil pe piața din Marea Britanie în 2026.SUV-ul respectă limbajul de design Cyber Mecha și mizează pe linii drepte și finisaje metalice. Habitaclul poate găzdui până la 5 pasageri, iar ecranul central al sistemului multimedia...
Ieri
13:30
A 19-a etapă a sezonului 2025 de Formula 1 a readus echipele și piloții în Statele Unite pentru a doua din cele 3 curse programate în această țară. Marele Premiu al Statelor Unite s-a încheiat cu o nouă reușită pentru Max Verstappen, care se apropie și mai mult în clasament de piloții McLaren. Cu doar 5 curse rămase până la final, olandezul de la Red Bull este acum la 40 de puncte în spatele liderului clasamentului, Oscar Piastri.STRATEGIE...
12:10
Două BMW M4 CS Edition VR46 livrate în România: producție limitată la 92 de exemplare # Automarket.ro
Când spui MotoGP te gândești la Valentino Rossi. Pilotul italian are în palmares nouă titluri mondiale (nu toate la clasa mare) și 115 victorii de Grand Prix, fiind considerat unul dintre cei mai mari piloți moto din istorie.Il Dottore a renunțat la cariera pe două roți, dar nu a putut sta prea mult departe de circuit având în vedere că acum este pilot oficial BMW Motorsport.La începutul acestui an, pentru a marca cei 46 de ani împliniți...
12:00
Deși au trecut 38 de ani de la debutul lui Ferrari F40, modelul exotic continuă să fie o sursă de inspirație și în zilele noastre. Acest model, ultimul aprobat personal de către fondatorul Enzo Ferrari, tocmai a fost reinterpretat sub forma unui exemplar unicat, creat la cerere de către un client al mărcii italiene.Cel mai nou exemplar unicat Ferrari se numește SC40 și este o creație semnată de divizia de mașini unicate Ferrari Special Projects. Deși la prima vedere...
10:30
Porsche confirmă noul său CEO: Michael Leiters îl va înlocui pe Oliver Blume din 1 ianuarie # Automarket.ro
Marca germană de mașini de performanță va avea un CEO nou odată cu începutul noului an. Noul CEO al celor de la Porsche va fi Michael Leiters, fost CEO la McLaren și fost director tehnic la Ferrari. Nu este pentru prima dată când Leiters este asociat cu Porsche. Înainte de a lucra la rivalii italieni și britanici, Leiters a lucrat la Porsche timp de 13 ani și a fost responsabil pentru lansarea unor modele importante ca Macan și Cayenne. Michael Leiters îi va...
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
11:20
Ziua de sâmbătă a Marelui Premiu al Statelor Unite a început cu o cursă de sprint care a produs consecințe importante în lupta pentru titlul mondial la piloți. Max Verstappen a câștigat cursa mică și a mai redus diferența în campionat dintre el și piloții McLaren într-o zi în care ambii piloți ai echipei britanice s-au acroșat.La startul cursei de sprint, Max Verstappen a avut o lansare bună din prima poziție. Lando Norris, plecat de pe...
18 octombrie 2025
11:50
Sebastien Loeb câștigă Raliul Marocului 2025. Nasser Al-Attiyah ratează titlul mondial # Automarket.ro
După 5 zile de competiție acerbă și după o nouă victorie de probă specială, Sebastien Loeb a ieșit învingător în Raliul Marocului, ultima etapă a sezonului 2025 a Campionatului Mondial de Rally-Raid. Aceasta este a treia victorie pentru Dacia Sandriders în W2RC și a doua victorie pentru Loeb în acest campionat, prima sa victorie fiind bifată în Raliul Andaluziei din 2022. Totodată, aceasta este a doua victorie consecutivă pentru Dacia...
10:20
Formula 1 revine pe continentul nord-american pentru Marele Premiu al Statelor Unite, desfășurat pe Circuit of the Americas din statul Texas. Această etapă include și o cursă de sprint, ceea ce înseamnă un format cu doar o singură sesiune de antrenamente libere și o sesiune separată de calificări pentru cursa de sprint.La finalul calificărilor pentru cursa mică de sâmbătă, Max Verstappen a fost cel mai rapid pilot. Campionul mondial a obținut pole position cu un...
17 octombrie 2025
17:30
Producătorul auto chinez BYD va efectua cea mai mare rechemare din istoria sa. Cei de la BYD sunt nevoiți să recheme peste 115.000 de vehicule din seriile Tang și Yuan Pro, produse între 2015 și 2022, din cauza defectelor de proiectare și a riscurilor de siguranță legate de baterii, a anunțat vineri autoritatea chineză de reglementare a pieței.Potrivit comunicatului, BYD a depus un plan la Administrația de Stat pentru Reglementarea Pieței (SAMR) pentru rechemarea a 44.535...
17:20
Din 2021, Bugatti este o marcă deținută de către Rimac, producătorul croat de mașini exotice, cunoscut pentru modelul Nevera. La momentul tranzacției, marca Bugatti era deținută aproape în întregime de către Grupul Volkswagen, în timp ce o parte mai mică era deținută de Grupul Hyundai și de un grup mai mic de investitori.Atunci când Rimac a preluat Bugatti, constructorul croat a ajuns să dețină 37% din marca franceză. Porsche deținea 24%, iar Hyundai...
16:50
Mașinile hibride cu încărcare la priză emit de 4 ori mai mult CO2 decât datele oficiale raportate de producători, potrivit unui nou studiu realizat de instituția europeană Transport and Environment. Pentru acest studiu au fost colectate datele de la Agenția Europeană de Mediu de la utilizarea în regim real a 127.000 de mașini hibride PHEV înmatriculate în Europa, în 2023.Studiul arată că mașinile cu acest tip de propulsor emit în medie 135...
16:20
VIDEO: Mașină de familie vs mașini sport! Haval H6 PHEV vs Audi S5, Subaru WRX STi, Nissan Z ... # Automarket.ro
Mașină de familie vs mașini sport! Haval H6 PHEV vs Audi S5, Subaru WRX STi, Nissan Z Nismo și Tesla Model Y Cei de la canalul de YouTube Car Expert au vrut să afle dacă un vehicul de familie (Haval H6 PHEV) se poate lua la trântă cu anumite mașini sport. De asta au realizat o liniuță unde modelul chinezesc se ia la întrecere cu modele precum Audi S5, Subaru WRX drag race, liniuta, tesla, haval, haval h6, audi, audi s5, audi s5 phev, subaru, subaru wrx, subaru wrx sti, nissan z, nissan z nismo...
15:40
În 2018, numele Cupra a fost transformat dintr-un nume de versiune de performanță pentru modelele Seat într-o marcă de sine stătătoare. După 7 ani de existență ca marcă separată, Cupra a atins acum borna de un milion de mașini produse.Exemplarul cu numărul 1 milion este Formentor, cel mai popular model al mărcii, produs în Spania la uzina din Martorell. Pentru a marca această reușită, marca spaniolă le oferă angajaților săi drept recompensă șansa de a...
15:10
După 10 ani sub conducerea lui Oliver Blume, Porsche va avea în curând un CEO nou. Pe fondul crizei în care se află marca germană au apărut informații că Porsche este în negocieri cu un înlocuitor pentru Blume.Acel înlocuitor ar putea fi Michael Leiters, fost CEO McLaren. Potrivit informațiilor apărute în presa germană, se pare că Oliver Blume va pleca de la conducerea mărcii la începutul anului viitor pentru a se concentra asupra...
14:00
Mai devreme în acest an, Volkswagen a confirmat retragerea din producție a lui Touareg. Primul SUV premium al mărcii de la Wolfsburg va fi retras din producție în 2026, la 24 de ani de la debutul primei generații. De atunci și până în prezent, Volkswagen Touareg a fost vândut în peste 1.2 milioane de exemplare la nivel mondial.Cu puțin timp rămas înainte de retragerea lui Touareg din producție, Volkswagen a pregătit o ediție specială de...
13:30
Porsche va avea un CEO nou: marca germană negociază cu fostul șef McLaren pentru preluarea ... # Automarket.ro
După 10 ani sub conducerea lui Oliver Blume, Porsche va avea în curând un CEO nou. Pe fondul crizei în care se află marca germană au apărut informații că Porsche este în negocieri cu un înlocuitor pentru Blume.Acel înlocuitor ar putea fi Michael Leiters, fost CEO McLaren. Potrivit informațiilor apărute în presa germană, se pare că Oliver Blume va pleca de la conducerea mărcii la începutul anului viitor pentru a se concentra asupra...
11:30
Constructorul italian de mașini de performanță își va mări considerabil gama de modele până la finalul acestui deceniu. Benedetto Vigna, CEO-ul Ferrari, a confirmat noul plan al mărcii de a lansa 20 de modele noi între 2026 și 2030.Unul dintre modelele care vor fi lansate în această perioadă va fi noul Ferrari Elettrica, primul model electric de serie din istoria mărcii. Lansarea acestui model va avea loc în primăvara anului viitor. De asemenea, sunt...
10:40
Raliul Marocului 2025: Sebastien Loeb rămâne lider, Nasser Al-Attiyah, aproape de podium # Automarket.ro
A 4-a și penultima probă specială a Raliului Marocului s-a desfășurat pe o secțiune cronometrată lungă de 284 kilometri. La finalul probei, Nani Roma a avut cel mai bun timp la volanul lui Ford Raptor T1+. Următorul cel mai rapid pilot pe probă a fost Sebastien Loeb. Francezul de la Dacia Sandriders, împreună cu navigatorul său Edouard Boulanger, a încheiat penultima probă a raliului cu un timp mai lent cu doar 44 de secunde comparativ cu spaniolul de la Ford.Cu acest...
16 octombrie 2025
18:40
Zeekr, marca premium a constructorului chinez Geely, s-a lansat oficial pe piața din România cu 3 modele. În cadrul evenimentului de lansare, am făcut și noi cunoștință cu aceste modele, dintre care avem două SUV-uri și un shooting brake. Importatorul anunță că va livra primele modele până la finalul acestui an.Cel mai accesibil model din gama producătorului chinez se numește X, un SUV compact care are un preț de pornire de 38.990 de euro cu TVA. Poți alege...
17:00
Constructorul japonez se pregătește să lanseze un model de performanță la finalul acestui an. Numele noului model este necunoscut, iar Toyota nu a dezvăluit nicio imagine cu viitorul model, însă un singur lucru este cert. Data lansării noului model de performanță japonez a fost confirmată pentru 4 decembrie.Din primele informații, cunoaștem că noul model de performanță va avea un motor V8. Este posibil ca noul model să aibă un motor V8 sub capotă, care să...
16:00
Organismul european de siguranță rutieră Euro NCAP a finalizat o nouă serie de teste de siguranță cu 18 mașini noi. Dintre acestea, 15 vehicule au obținut 5 stele, o mașină a luat 4 stele, iar alte două modele au fost notate doar cu 3 stele. Printre mașinile testate se numără modele noi de la Mazda, Volkswagen, BMW, DS, Audi, Cupra, MG, Skoda și alte mărci chineze.MAZDA 6E – 5 STELENoua Mazda 6e, versiunea pur electrică a lui Mazda 6, a obținut 5 stele la testele...
14:50
Americanii de la Waymo vor lansa oficial serviciul lor de ride-sharing cu taxiuri autonome în Europa, începând din 2026. Compania deținută de către Google va lansa primele operațiuni europene în Marea Britanie, mai exact în Londra.Pentru început, flota Waymo din Londra va fi alcătuită dintr-un singur model, Jaguar I-Pace. Mașinile companiei vor fi dotate cu sisteme de conducere autonomă dezvoltate de Waymo, iar întreținerea și reparația...
13:50
Până astăzi, numele Century era folosit de către Toyota ca un nume de model pentru cea mai luxoasă mașină a sa. Toyota Century a fost lansată pentru prima dată în 1967 și se află în prezent în cea de-a treia generație. Pentru o perioadă, Toyota Century a fost primul și singurul model de serie al mărcii care a avut sub capotă un motor V12.Acum, Toyota a anunțat oficial că transformă numele de model Century într-o marcă de sine stătătoare....
12:50
VIDEO: Liniuță de peste 4.000 de cai putere! Duel între Lamborghini Huracan, Nissan GT-R, ... # Automarket.ro
Liniuță de peste 4.000 de cai putere! Duel între Lamborghini Huracan, Nissan GT-R, Porsche 911 Turbo S și BMW M3 Cei de la Officially Gassed au realizat o liniuță cu peste 4.000 de cai putere. Duelul a fost purtat între 4 modele modificate: un Lamborghini Huracan cu 1.000 CP, un Nissan GT-R cu 1.000 CP, un Porsche 911 Turbo S cu 1.060 CP și un BMW M3 Competition cu drag race, liniuta, bmw, bmw m3, lamborghini, huracan, huracan drag race, nissan, nissan gt-r, porsche, porsche 911, 911 turbo s, po...
11:40
Subaru nu a uitat de modelele de performanță: va prezenta două concepte STI noi la Tokyo # Automarket.ro
A trecut multă vreme de când Subaru a lansat un model creat de divizia de performanță STI. Constructorul japonez s-a concentrat mai mult pe lansarea unor SUV-uri și crossovere noi în ultima perioadă, însă urmează să facem cunoștință în curând cu două concepte de performanță noi.Pentru asta, Subaru a dezvăluit mai multe imagini oficiale sugestive cu două concepte STI ascunse în umbră. Cele două concepte sunt botezate Performance-B și...
10:40
A treia probă specială a Raliului Marocului, ultima etapă din sezonul 2025 a Campionatului Mondial de Rally-Raid, a fost câștigată pentru prima dată de un pilot din afara echipei Dacia Sandriders. Mai exact, câștigătorul celei de-a 3-a probe a raliului a fost Henk Lategan, pilot de uzină Toyota și unul din rivalii lui Nasser Al-Attiyah în lupta pentru titlul mondial. Pilotul sud-african a încheiat proba în fața coechipierului său american, Seth...
15 octombrie 2025
17:00
Mercedes a anunțat oficial piloții săi de Formula 1 pentru sezonul 2026. Echipa germană va fi neschimbată față de actualul sezon, deoarece George Russell și Kimi Antonelli tocmai au fost confirmați pentru sezonul următor, după o lungă perioadă de negocieri.George Russell, care este pilot Mercedes încă din 2022, va mai sta cel puțin încă un sezon la echipa germană. Anul 2026 va fi al 5-lea sezon al britanicului la această echipă, cu care a obținut toate...
16:30
Honda CR-V, cel mai vândut SUV al mărcii japoneze pe piața europeană, împlinește 30 de ani de existență. Modelul de teren a fost lansat pentru prima dată în 1995 și a primit de atunci nu mai puțin de 6 generații diferite. Cea mai recentă generație a fost lansată în 2022 și este prima care primește o versiune pe bază de pile de combustie și care poate fi încărcată la priză.PRIMA GENERAȚIE (1995 – 2001) În urmă cu 30 de ani,...
14:40
Constructorul chinez de mașini electrice a lansat oficial SUV-ul compact B10 pe piața europeană. Noul model electric este plasat în gamă sub C10 și are un preț de pornire mai mic de 30.000 euro pe piața europeană.La baza noului Leapmotor B10 este platforma LEAP 3.5, fiind primul model al mărcii bazat pe această arhitectură. Caroseria este caracterizată de un design foarte fluid, lipsit de suprafețe ascuțite și care este asemănător cu aspectul fratelui său mai mare,...
14:20
Constructorul italian a dezvăluit noul Tonale facelift în cadrul unui eveniment organizat în orașul italian Pisa. Noul model actualizat primește un design nou al părții frontale, mai multe dotări noi în habitaclu, dar și o motorizare mai puternică și care este acum conformă cu norma de poluare Euro 6-bis.PARTE FRONTALĂ REDESENATĂ Noua Afla Romeo Tonale facelift primește un design nou al părții frontale. Noutățile constau într-o grilă nouă, o...
12:30
Noul Jeep Grand Wagoneer facelift: primul model al mărcii disponibil cu range extender # Automarket.ro
Constructorul american de mașini de teren a dezvăluit o versiune actualizată pentru cel mai mare model al său, Grand Wagoneer. Noul facelift al SUV-ului de dimensiuni mari aduce un design ușor revizuit, dotări noi în habitaclu și motorizări mai puternice. Cea mai mare noutate este reprezentată de o versiune cu range extender, montat pentru prima dată pe un model de serie Jeep.GAMĂ SIMPLIFICATĂÎnainte de a vorbi despre noul propulsor al lui Grand Wagoneer...
11:40
A doua probă specială a Raliului Marocului 2025 s-a încheiat cu a doua victorie consecutivă pentru Dacia Sandriders. De această dată, câștigătorul probei a fost Nasser Al-Attiyah, care se află în lupta pentru titlul mondial la piloți în campionatul W2RC. Qatarezul și navigatorul său, Fabian Lurquin, au încheiat proba de 306 kilometri cu un avans de 1 minut și 30 de secunde față de Nani Roma, pilot de uzină Ford. Inițial, timpul lui Al-Attiyah a...
10:30
Constructorul sud-coreean vrea să producă și mai multe mașini electrice în Europa. Mai exact, noul său plan de mărire a producției vizează uzina de la Zilina, din Slovacia, acolo unde Kia a început să producă modelul electric EV4 în luna august. Concret, Kia își dorește ca producția de mașini electrice la această uzină să fie de 3 ori mai mare până în 2027.Pentru asta, marca sud-coreeană va investi peste 100 milioane euro. De anul viitor...
14 octombrie 2025
19:20
În urmă cu doar câteva ore, Mercedes-Benz a publicat imagini teaser cu un viitor concept electric. Inițial, se credea că este vorba despre o viitoare versiune electrică a Clasei S sau a Clasei E, însă constructorul german ne-a surprins cu un nou concept care anunță un nou limbaj de design pentru marcă.Noul concept se numește Vision Iconic și este un coupe electric creat în stilul unuia dintre cele mai cunoscute curente de design din istoria contemporană....
18:50
Producătorul a subliniat impactul pe care diminuarea sprijinului guvernamental federal pentru mașinile electrice îl are asupra constructorilor auto americani.Potrivit unui raport, 1.2 miliarde de dolari din această sumă reprezintă ajustări contabile fără impact direct în numerar rezultate din revizuirea capacităților de producție a mașinilor electrice. Restul costurilor sunt legate de anularea contractelor și de încheierea unor acorduri comerciale asociate...
16:40
VIDEO: Liniuță între cele mai rapide mașini de serie! Koenigsegg Regera vs Bugatti Chiron SS # Automarket.ro
Liniuță între cele mai rapide mașini de serie! Koenigsegg Regera vs Bugatti Chiron SS Cei de la Hamilton Collection au realizat o liniuță cu două dintre cele mai puternice și rapide mașini de serie la ora actuală. Este vorba despre două hypercaruri, anume Koenigsegg Regera și Bugatti Chiron SS. Aflați în video care model a câștigat. drag race, liniuta, bugatti, koenigsegg, bugatti drag race, bugatti liniuta, koenigsegg drag race, regera drag race, chiron drag race...
16:30
Ediție specială pentru Maserati Grecale, creat în colaborare cu un producător de vinuri # Automarket.ro
Constructorul italian a dezvăluit o nouă ediție specială pentru Grecale. SUV-ul de performanță al mărcii italiene primește acum noua ediție Tributo Il Bruciato, creată pentru a aduce un omagiu unui nume de vin specific regiunii italiane Bolghieri.Ediția specială este rezultatul unei colaborări între Maserati și producătorul italian de vinuri Marchesi Antinori, care a creat vinul Il Bruciato în 2002. Pentru noua ediție specială, mașina este vopsită în...
15:30
Constructorul japonez se pregătește să dezvăluie un nou concept din seria de concepte Vision. Despre acest concept, Mazda spune că va oferi un prim indiciu despre viitorul limbaj de design al mărcii.Până la momentul prezentării oficiale, Mazda a publicat prima imagine sugestivă cu noul concept. Numele său este necunoscut pentru moment, însă imaginea oficială relevă o mașină care va avea 4 uși și cu un plafon foarte curbat, asemănător unui coupe. De altfel, din...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.