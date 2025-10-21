Viorica Bălteanu: FRITZ ȘI CEL DE PE COMOARĂ
ActiveNews.ro, 21 octombrie 2025 13:50
Da, poate titlul pare intrigant și mă grăbesc a-l face deslușit cititorilor. Cel de pe comoară e unul din termenii care alcătuiesc sinonimia foarte bogată a vocabulei... Necuratul. Sinonimele cu pricina au fost lovite timp de multe secole..
Intervenția lui Mihai Tîrnoveanu la Universitatea de Vară ”Izvoru Mureșului” – Ediția a XXII-a # ActiveNews.ro
În cadrul Universității de Vară „Izvoru Mureșului” – ediția a XXII-a, desfășurată la Senatul României, în perioada 15-19 octombrie, Mihai Țîrnoveanu a susținut o intervenție importantă în cadrul conferinței dedicate situației românilor....
Călin Georgescu, de la Judecătorie la Poliție. Sute de susținători alături. Mesaj tranșant: Legatura dintre Tezaurul Dacic și Rahova? Un stat falimentar - "Ați pierdut lupta cu istoria. Punct."
Călin Georgescu s-a prezentat, marți dimineață, în fața instanței de la Judecătoria Sectorului 1, unde magistrații urmează să se pronunțe dacă vor menține măsura controlului judiciar.
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy, închis marți dimineață la închisoarea La Santé din Paris, a depus imediat o cerere de eliberare, a declarat presei unul dintre avocații săi, Christophe Ingrain.
Doliu în sportul mondial, după ce marele maestru de șah Daniel Naroditsky a murit la doar 29 de ani.
Călin Georgescu și Cezar Avrămuță au împărțit astăzi aceeași clădire a "dreptății". Stegarul Dac, "târât în lanțuri, în timp ce adevăratele nedreptăți ale sistemului rămân nepedepsite"
Astăzi, liderul suveranist Călin Georgescu și activistul civic Cezar Avrămuță s-au aflat în aceeași clădire, în timp ce Stegarul Dac atrăgea atenția asupra abuzurilor din sistemul judiciar. În fața instanței, oamenii scandau: „Justiție, nu...
Asistentă medicală din Gorj, condamnată la 7 ani de închisoare pentru "vaccinare la chiuvetă", în timp ce în SUA astfel de cazuri sunt iertate
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au pus în aplicare, vineri, un mandat de executare a pedepsei închisorii pe numele unei femei de 57 de ani, din comuna Ionești, pentru luare de mită în formă continuată și fals informatic în formă continuată.
Suporterii români, lăudați de presa conservatoare americană pentru mesajul lor în sprijinul creștinilor nigerieni
Suporterii români de fotbal au afișat un banner „Apărați creștinii nigerieni” la un meci de calificare pentru Cupa Mondială. Gestul de solidaritate vine pe fondul persecuțiilor brutale la care au fost supuși catolicii și alți creștini din...
Asistentă medicală din Gorj, condamnată la șapte ani de închisoare pentru "vaccinare la chiuvetă" în perioada pandemiei
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au pus în aplicare, vineri, un mandat de executare a pedepsei închisorii pe numele unei femei de 57 de ani, din comuna Ionești, pentru luare de mită în formă continuată și fals informatic în formă continuată.
Ion Cristoiu: Mai ceva decât Ceaușescu: CCR decide pentru noi! Planul de țară al lui Nicușor Dan: să ajutăm într-una Ucraina!
Jurnalul meu video | 20 octombrie 2025: Mai ceva decât Ceaușescu: CCR decide pentru noi! Planul de țară a lui Nicușor Dan: să ajutăm într-una Ucraina!
Prof. Valentin Stan, la Marius Tucă Show: "Zelenski nu a înțeles nici acum că nu mai poate să se întâlnească cu Putin. Războiul s-a terminat"
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cele mai recente declarații ale lui Donald Trump.
Călin Georgescu, mesaj tranșant la Judecătoria Sectorului 1 pentru "deținătorii de putere ilegală": "Ați pierdut lupta cu istoria. Punct" – VIDEO
Este o zi crucială pentru liderul suveraniștilor! Astăzi, Călin Georgescu se prezintă în fața instanței de la Judecătoria Sectorului 1, unde magistrații vor decide dacă se menține controlul judiciar.
Ion Cristoiu: Mai ceva decât Ceaușescu: CCR decide pentru noi! Planul de țară a lui Nicușor Dan: să ajutăm într-una Ucraina!
Jurnalul meu video | 20 octombrie 2025: Mai ceva decât Ceaușescu: CCR decide pentru noi! Planul de țară a lui Nicușor Dan: să ajutăm într-una Ucraina!
Demolări la Casa Albă! Trump își face sală de bal de 250 de milioane de dolari - VIDEO
La Washington a început demolarea unei părți a aripii estice a Casei Albe, pentru a construi o sală de bal la ordinul președintelui Trump. Anterior, președintele a promis că nu va modifica planificarea existentă a clădirii.
Călin Georgescu, din nou în fața magistraților de la Judecătoria Sectorului 1 - LIVE VIDEO
Este o zi crucială pentru liderul suveraniștilor! Astăzi, Călin Georgescu se prezintă în fața instanței de la Judecătoria Sectorului 1, unde magistrații vor decide dacă se menține controlul judiciar.
„Știința le-a promis oamenilor putere. Dar, așa cumse întâmplă adesea când oamenii se lasă seduși de promisiuni de putere, prețulcare trebuie plătit – și înainte, și pe parcurs, prețul propriu-zis care seplătește – este servitutea și neputința…”
21 octombrie: Sfinții Ardeleni care au plătit cu viața pentru refuzul a trece la catolicism. Sfinții Oprea, Visarion și Sofronie către greco-catolici: Vai de capul vostru, ați VÂNDUT sufletele voastre!
Proclamarea solemnă a canonizării lor a avut loc în Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia, la 21 octombrie 1955. Ultimii doi din ceata mărturisitorilor ardeleni, preoții Moise Măcinic și Ioan din Galeș, au fost canonizați de către Sfântul Sinod în anul 1993, alături de alți sfinți bineplăcuți de Dumnezeu.
Dumitru Oniga: "Condei mi-a fost un ac, un băț, un cui./ Cu asemenea scule câte nu poți să spui?!/ Am scris pe săpun, pe geam, pe-un colț dosit de perete/ Ori pe alte ciudate suprafețe" (+20 octombrie 2016)
Poetul Dumitru Oniga, fost deținut politic în timpul regimului comunist, unul dintre mărturisitorii discreți ai credinței creștin-ortodoxe (un poet care a ucenicit pe lângă Nichifor Crainic și Radu Gyr), a trecut la Domnul în noaptea de 20 spre 21 octombrie 2016
Părintele-multpătimitor Valerian Grecu a oferit la 96 de ani, alături de IPS Teodosie, mărturii vii despre jertfele din Închisorile bolșevice, sfinții și martirii lor - Ilie Lăcătușu, Justin Pârvu, Ioan Iovan, Constantin Oprișan - VIDEO IMPRESIONANT
Părintele Valerian Grecu, un foc viu de românism și ortodoxie, a adus mărturii unice despre minunile trăite în temnițe alături de sfinții și martirii neamului românesc și a Bisericii Ortodoxe Române Ilie Lăcătușu, Justin Pârvu, Ioan Iovan și Constantin Oprișan sau maica Mihaela Iordache.
La fel cu propaganda cu imigrația și cu tolerarea păcatelor împotriva firii, propaganda donării nu organe nu se face în restul lumii cu atâta asiduitate cât în zonele creștine unde se mizează pe o falsă înțelegere a ideii de milă și a ideii de jertfă de sine, sau în zonele atee, unde omul e considerat fără valoare și fără veșnicie, sau în zonele needucate sau
Bunicul meu murise cu o zi înainte și l-am rugat să-mi ofere o idee despre procesul de organizare a înmormântării. Înainte de a răspunde la această întrebare, mi-a vorbit exact așa cum ar face-o un prieten apropiat:
„Voi vota cu Klaus Johannis în cea mai bună dintre lumile care ne-au rămas...Johannis a devenit refugiul nostru în fața primejdiei, fuga noastră democratică în munți”. (Gabriel Liiceanu, 2014 – Contributors)
Încep cu o premiza pesimista care ii va dezamagi pe unii cititori. Un conflict care dureaza de 80 de ani si care are radacini in mii de ani de istorie nu poate fi stins printr-o ceremonie in mare parte fortata de imprejurari. Conflictul poate fi doar oprit temporar.
MÂINI CRIMINALE! Șocant: Administratoarea blocului din Rahova care a sărit în aer dezvăluie complicii la crimă - VIDEO
Paraschiva Popa, administrator bloc Rahova: Un miros puternic, nu puteai să stai acolo. Deci nu puteai să stai de miros. Între timp, el a rămâs în subsol și eu am fost chemată că a venit băiatul de la Distrigaz, cu un detector de gaze. A intrat în bloc și piuia când a intrat în subsol. Nici nu a intrat, n-a putut să intre în subsol.
20 octombrie 1960. 65 de ani de la moartea Episcopului Martir Nicolae Popovici al Oradiei: Cu astfel de vlădici, comuniștii nu vor reuși să distrugă Biserica
Pe 20 octombrie se împlinesc 64 de ani de la trecerea la cele veșnice a Episcopului Martir, Nicolae Popovici al Oradiei. S-a născut la Biertan, în județul Sibiu, acolo unde a urmat și clasele primare, după cum spune istoricul Adrian Nicolae Petcu.
Nu vă lăsați înșelați de aparențe: Trump nu este nici nebun, nici idiot. Iar în spatele său sunt oamenii care profită la maxim de pe urma războiului.
Judecător Mădălina Afrăsinie: Cum DEMISIA este un act de onoare, nu mă astept la un asemenea gest din partea tovarășului Ilie&co! Bolojan nu dă doi bani pe lege, pe democrație!
Să nu ceri CSM avizul, desi LEGEA te obligă, demonstrează, dacă mai era nevoie, faptul că guvernul tovarășului Ilie nu dă doi bani pe lege, pe democrație!
Rușii au vrut să-l arunce în aer pe Lucian Mîndruță! PLUS: Psihopații cu potențial criminal care se bucură de suferința Flaviei Groșan
Din postarea de mai jos a ziaristei Anca Andrei Vintilă se poate înțelege că Lucian Mîndruță crede că rușii au vrut să-l arunce în aer pribtr-o imaginară fisură a unei țevi de gaz. Noroc că și-au adus aminte că a fost țucălarul agentului KGB Silviu Brucan și așa a reușit să scape cu viață, probabil...
GUVERN AUR-PSD? Bolojan trebuie să-și dea demisia! Curtea Constituțională a respins Legea Guvernului Bolojan de modificare a pensiilor magistraților - E NECONSTITUȚIONALĂ! Încalcă 37 de decizii obligatorii ale CCR
Curtea Constituțională a respins Legea Guvernului Bolojan de modificare a pensiilor magistraților
Bolojan trebuie să-și dea demisia! Curtea Constituțională a respins Legea Guvernului Bolojan de modificare a pensiilor magistraților - ACTUALIZARE: E NECONSTITUȚIONALĂ! Încalcă 37 de decizii obligatorii ale CCR
Curtea Constituțională a respins Legea Guvernului Bolojan de modificare a pensiilor magistraților
Av. Adrian Toni Neacșu: Decizia Curții Constituționale e una politică, nu juridică. Guverul Bolojan a dat dovadă de un amatorism vecin cu neglijența în serviciu
Decizia Curții Constituționale e una politică, nu juridică. Lipsa unui aviz actualizat al CSM putea fi acoperită, așa cum a fost acoperită în multe alte hotărâri anterioare. Puteau să închidă ochii, de data aceasta nu au vrut.
Bolojan trebuie să-și dea demisia! Curtea Constituțională a respins Legea Guvernului Bolojan de modificare a pensiilor magistraților - ACTUALIZARE
Curtea Constituțională a respins Legea Guvernului Bolojan de modificare a pensiilor magistraților
20 octombrie: Sfântul Mare Mucenic Artemie cu moaște la Mănăstirea Căldărușani și Sf. Gherasim din Kefalonia. FOTO/VIDEO
În ziua de 20 octombrie, Biserica face pomenirea: Sfântului Mare Mucenic Artemie; Cuvioasei Matrona din Hios; Cuviosului Gherasim cel Nou; Sfinților Mucenici Zevina, Gherman, Nichifor și Antonin; Sfântului Mucenic Andronic.
Astfel, consilier pe probleme interne l-a desemnat pe fostul deputat si premier liberal Ludovic Orban, alintat Sica, al carui tata a fost, in anii 50, ofiter in Securitatea raionului Stalin, denumirea Brasovului in perioada bolsevica.
Teatrul românesc pierde doi artiști de excepție: Iulian Bălțătescu și Doina Migleczi, moartă de cancer doar la câteva zile după soțul ei, Andrei Migleczi
Lumea teatrului românesc este mai săracă în aceste zile, după ce doi artiști de excepție și-au găsit odihna veșnică: Iulian Bălțătescu și Doina Migleczi, personalități marcante în scena românească, fiecare cu o contribuție remarcabilă la dezvoltarea artei teatrale.
Protocol DA-AUR: Republica Moldova și România împreună la Parlament - Basarabenii unioniști se prezintă la București alături de George Simion. VIDEO
Alianța pentru Unirea Românilor a organizat azi o conferință de presă cu prilejul semnării protocolului de colaborare dintre AUR și Partidul Democrația Acasă din Republica Moldova. - VIDEO mai sus - George Simion, liderul AUR, și Vasile Costiuc, liderul DA de la Chișinău, un făcut împreună un pas mare pentru consolidarea legăturilor între
În fiecare toamnă, de parcă ar fi o liturghie absurdă a imposturii, ni se servește aceeași farsă obositoare: Mircea Cărtărescu este pe lista scurtă pentru Premiul Nobel!
Teatrul românesc pierde doi artiști de excepție: Iulian Bălțătescu și Doina Migleczi, moartă de cancer la câteva zile după soțul ei, Andrei Migleczi
Lumea teatrului românesc este mai săracă în aceste zile, după ce doi artiști de excepție și-au găsit odihna veșnică: Iulian Bălțătescu și Doina Migleczi, personalități marcante în scena românească, fiecare cu o contribuție remarcabilă la dezvoltarea artei teatrale.
Protocol DA-AUR: Republica Moldova și România împreună la Parlament - Basarabenii unioniști se prezintă la București alături de George Simion - VIDEO
Alianța pentru Unirea Românilor a organizat azi o conferință de presă cu prilejul semnării protocolului de colaborare dintre AUR și Partidul Democrația Acasă din Republica Moldova. - VIDEO mai sus - George Simion, liderul AUR, și Vasile Costiuc, liderul DA de la Chișinău, un făcut împreună un pas mare pentru consolidarea legăturilor între
Fostul jucător de NFL Doug Martin, star al echipei Tampa Bay Buccaneers, a decedat la vârsta de 36 de ani, au anunțat familia sa duminică.
Teatrul românesc pierde doi artiști de excepție: Iulian Bălțătescu și Doina Migleczi
Lumea teatrului românesc este mai săracă în aceste zile, după ce doi artiști de excepție și-au găsit odihna veșnică: Iulian Bălțătescu și Doina Migleczi, personalități marcante în scena românească, fiecare cu o contribuție remarcabilă la dezvoltarea artei teatrale.
Dan Diaconescu iar a spart baierele media cu profesorul Constantin Barbu, la una din ultimele sale emisiuni, înainte de a fi interzis de tot la Canal 33. 6 ORE DE ADEVĂRURI DESPRE ROMÂNIA: Elitele Politice și Culturale - Prostituate și Plagiatori
Nu ezitați să stați jos și, de preferabil nu pe un scaun, ca să nu cădeți cu el, și să urmăriți pe îndelete noua emisiune cu profesorul Constantin Barbu, una dintre ultimele emisiuni TV ale celui mai mare realizator de talk-show din România post-decembristă, un oltean, desigur, la rivalitate, colegială, bineînțeles, cu bunul său prieten caracalean
Lumea teatrului românesc este mai săracă în aceste zile, după ce doi artiști de excepție și-au găsit odihna veșnică: Iulian Bălțătescu și Doina Migleczi, personalități marcante în scena românească, fiecare cu o contribuție remarcabilă la dezvoltarea artei teatrale.
Explozia din Rahova: apel umanitar pentru familia Stanciu și eleva aflată la Terapie Intensivă
Explozia care a zguduit un bloc din cartierul Rahova, București, a curmat patru vieți: Mirela Stanciu, însărcinată în șapte luni, împreună cu fetița ei nenăscută, o avocată cu peste 25 de ani de experiență și o femeie de 65 de ani.
Valerian Stan: Societate dezbinată și stat eșuat: ce e de făcut? Pentru reconciliere națională e nevoie ca cineva să se situeze în mod neutru deasupra partidelor și a disputelor dintre ele în scopul stabilității statului
Am citit zilele trecute o declarație a liderului opoziției conservatoare care îndemna stăruitor la reconciliere națională, și trebuie să spun că am fost de acord cu ea. El dădea asigurări că el și partidul său sunt dispuși la "sacrificii” pentru aceasta, și am apreciat și lucrul acesta. Întrebarea este, însă: Cine este apt astăzi să aducă această reconciliere?
Ion Cristoiu: De ce vrea America pace? Pentru că și-a atins scopul: să-i rupă pe ucrainieni de ruși. Campania pentru București va fi la fel ca cea pentru prezidențiale: pericolul suveranist
Jurnalul meu video | 19 octombrie 2025: De ce vrea America pace? Pentru că și-a atins scopul: să-i rupă pe ucrainieni de ruși. Campania pentru București va fi la fel ca cea pentru prezidențiale: pericolul suveranist.
Armata israeliană anunță că va relua implementarea armistițiului în Gaza. Trump: Armistițiul e încă în vigoare
Armata israeliană a anunțat duminică seara că va înceta atacurile în Fâșia Gaza, în conformitate cu armistițiul, după ce a efectuat zeci de lovituri mortale care, potrivit acesteia, au vizat ținte Hamas, acuzate de atacuri împotriva...
Președintele Poloniei a semnat: părinții polonezi cu 2 copii și 33.000 euro venit anual, 0 impozit pe venit
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a semnat legea care elimină impozitul pe venit pentru părinții care cresc cel puțin doi copii. Măsura are ca scop sprijinirea familiilor, creșterea veniturilor gospodăriilor și stimularea economiei.
Lovitură pentru Bolojan – CCR ar urma să admită sesizarea ÎCCJ privind pensiile magistraților. Își va da demisia premierul?
Curtea Constituțională este așteptată luni, 20 octombrie 2025, să se pronunțe asupra sesizării depuse de Înalta Curte de Casație și Justiție privind noua lege a pensiilor magistraților.
Secret Service a descoperit un stand de vânătoare suspect în apropierea aeroportului Palm Beach, înainte de sosirea lui Donald Trump
Serviciul Secret al Statelor Unite a anunțat descoperirea unui stand de vânătoare suspect amplasat în apropierea Aeroportului Internațional Palm Beach, într-o zonă cu vedere directă către locul în care președintele Donald Trump coboară din aeronava prezidențială.
