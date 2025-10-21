Ministra Mediului, Diana Buzoianu, avertizează politicienii: „Schimbările climatice nu aşteaptă după cei care scriu amendamente”

11:20

Guvernul se împrumută masiv pentru a acoperi cheltuielile, anunță marți Digi24, în contextul în care deficitul bugetar pentru primele nouă luni a ajuns la 103 miliarde lei, adică la 5,4% din PIB, comparativ cu 96,2 miliarde lei (5,44% din PIB), cât era în primele nouă luni ale anului trecut. În termeni nominali deficitul este mai mare cu circa 7 miliarde de lei. „Avem o problemă uriașă cu deficitul, bugetul pe anul în curs fiind unul complet nerealist, construit pe un deficit bugetar de 7%, care, de fapt, era mult mai mare dacă s-ar fi proiectat toate lucrurile care trebuiau bugetate”, avertizează economistul Ionuț Dumtru, consilierul premierului Ilie Bolojan.