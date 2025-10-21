Vrei să devii mai responsabil, dar eşti prins în rutină şi nu reuşeşti? Pleacă măcar un semestru cu Erasmus în altă ţară sau, de ce nu, pe un alt continent
Ziarul Financiar, 21 octombrie 2025 15:30
Vrei să devii mai responsabil, dar eşti prins în rutină şi nu reuşeşti? Pleacă măcar un semestru cu Erasmus în altă ţară sau, de ce nu, pe un alt continent
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 30 minute
15:30
15:30
Acum o oră
15:15
Acum 2 ore
14:45
14:45
14:30
14:30
14:15
14:15
Acum 4 ore
14:00
14:00
14:00
Reacţia CSM după ce Curtea Constituţioanlă a declarat neconstituţională legea pensiilor speciale # Ziarul Financiar
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a reacţionat marţi după decizia CCR prin care s-a constatat că legea pensiilor de serviciu este neconstituţională.
13:30
13:15
12:45
12:45
12:30
12:30
12:15
12:15
Acum 6 ore
12:00
12:00
11:45
11:30
11:30
11:30
11:30
11:15
11:15
11:15
Alina Creţu, director executiv, Forumul Agricultorilor şi Procesatorilor Profesionişti din România: Pentru a face procesare, e nevoie de educaţie, de profesii noi. Multe compani mari din agribusiness au ajuns în ultimii ani în România şi ele au venit nu doar cu capital, ci şi cu cunoaştere # Ziarul Financiar
11:15
10:30
10:30
Acum 8 ore
09:45
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti. Andrei Manea, director executiv, RPIA: Sunt şanse să avem la finalul anului 2030, circa 10 GW de solare, parcuri mari şi prosumatori, şi aproape 90.000 de joburi în industrie. Dar provocări mai sunt # Ziarul Financiar
Zecile de mii de parcuri solare cu ATR (aviz tehnic de racordare) reprezintă o provocare pentru operatorii de reţele care trebuie cumva să le găsească loc tuturor în contextul în care conectarea la reţea se face acum pe principiul primul sosit, primul servit.
09:45
09:30
09:30
08:45
Cum vede BNR mersul economiei şi ce avertismente are? Economia a crescut în T3/2025 susţinută de investiţii, dar nu şi de consumul privat. Şi influenţa exportului net s-a ameliorat. Măsurile fiscale pot afecta consumul, costurile şi profiturile firmelor, dar şi activitatea investiţională. Creditarea încetineşte. Inflaţia scade mai mult din 2026 # Ziarul Financiar
În trimestrul al treilea (T3) din acest an s-a înregistrat o creştere a dinamicii anuale a PIB, susţinută probabil de investiţii, dar nu şi de consumul privat, după cum sugerează indicatorii cu frecvenţă ridicată, reiese din minuta BNR publicată ieri, aferentă şedinţei de politică monetară a Consiliului de administraţie al băncii centrale din 8 octombrie 2025.
08:15
ZF IT Generation. Investor Watch Rain Tamm, general partener la fondul estonian Siena Secondary Fund: Căutăm să investim în companii româneşti cu venituri de peste 10 mil. euro, în faza de creştere accelerată. Sperăm să închidem prima tranzacţie din regiune anul acesta # Ziarul Financiar
Siena Secondary Fund, un fond de investiţii de nişă din Estonia, specializat în achiziţionarea de pachete de acţiuni de la primii investitori şi angajaţi ai celor mai de succes companii de tehnologie din Europa Centrală şi de Est, analizează activ oportunităţi de investiţii în România şi speră să încheie prima tranzacţie în regiune până la finalul acestui an. Fondul are o ţintă de 50 de milioane de euro şi este susţinut de investitori instituţionali precum BERD se concentrează pe companii mature, cu venituri de peste 10 milioane de euro şi creştere rapidă.
Acum 12 ore
07:45
Bursă. Transgaz, din nou cap de afiş la Bursă: acţiunile companiei de stat cresc luni cu peste 4% # Ziarul Financiar
Acţiunile operatorului sistemului naţional de transport gaze naturale Transgaz (simbol bursier TGN) se apreciau cu 4,4% cu o oră şi jumătate până la finele şedinţei de tranzacţionare de luni, la un nou maxim de 62,1 lei per unitate, după ce crescuseră cu 6% la debutul sesiunii.
07:30
Bursă. Campanie ZF. Cum îmi aleg fondul mutual: cu doar 15-20 de lei pot deveni acţionar de la Transgaz, Petrom, Banca Transilvania, la Nvidia, Tesla, Amazon, şi să cumpăr din datoria SUA, Germania, Austria # Ziarul Financiar
Să investeşti într-un fond mutual este astăzi la fel de simplu ca deschiderea unui cont bancar. Poţi merge la ghişeul unei bănci precum Banca Transilvania, BCR sau BRD şi să spui „bună ziua, am 20 de lei şi vreau să investesc într-un fond de acţiuni“, sau poţi face acelaşi lucru direct din aplicaţia ta bancară.
07:15
Bursă. Banca Transilvania şi Petrom pregătesc dividende speciale de 2 miliarde de lei înainte de noile taxe din 2026. Va fi suficient pentru un posibil val de vânzări? # Ziarul Financiar
Banca Transilvania şi OMV Petrom, două dintre cele mai lichide companii listate la Bursa de Valori Bucureşti, se pregătesc să distribuie investitorilor dividende speciale de aproape 2 miliarde de lei în total, înainte de sfârşitul anului.
Acum 24 ore
00:15
Bursă. Oferta Cris-Tim: subscriere de 197% pe tranşa investitorilor de retail după două zile # Ziarul Financiar
Tranşa destinată investitorilor de retail în oferta de listare a producătorului de mezeluri Cris-Tim (CFH), prin care au alocate 4 milioane de acţiuni, a fost subscrisă în proporţie de 197% în a doua zi de la debut, potrivit datelor agregate de Ziarul Financiar.
00:15
Povestea lui Alin Dobre: De la primii dovlecei în 2017 la 10 hectare cultivate cu ardei, castraveţi, vinete, ceapă şi verdeţuri în 2025 în Călugăreni, toate certificate ecologic # Ziarul Financiar
Drumul legumelor ecologice - din pământ până la raft şi apoi în farfuria românilor - începe în sere şi solarii, unde sunt crescute fără tratamente chimice, iar dăunătorii sunt controlaţi prin metode biologice.
00:15
Dr. Mihail Pautov: Să nu ne lăsăm păcăliţi de mitul că „bio e mult mai scump“. Mâncatul sănătos trebuie să fie inteligent, iar prevenţia e întotdeauna mai ieftină decât tratamentul # Ziarul Financiar
Alegerea alimentelor ecologice nu ţine doar de etichetă. Contează prospeţimea, diversitatea şi faptul că putem urmări de unde vin. În sezonul estival, e de preferat să consumăm fructe şi legume locale, care sunt culese la maturitate, iar astfel sunt bogate nutrienţi şi ajung mai repede pe masă.
00:15
România a preluat modelul francez de asociere: Carrefour extinde Grădina Noastră cu încă două cooperative în această toamnă, după ce a ajuns la 14, care reunesc peste 390 de producători locali # Ziarul Financiar
Cooperativele agricole s-au înmulţit în România în ultimii ani, dar rămânem departe de nivelul Europei de Vest, unde mici cooperative înfiinţate de generaţii au evoluat până la crearea unor bănci cu expunere în toată Europa, care gestionează active uriaşe.
00:15
Piaţa de produse proaspete e pe val în sezonul estival. Românii se uită la etichetă, iar originea şi soiul românesc vând vara: cartofii noi urcă cu 70% în sezon, ceapa roşie cu 40%, ardeii se menţin în top datorită tradiţiei de a face zacuscă, iar roşiile cu moţ şi inimă de bou sunt tot mai des puse în coş # Ziarul Financiar
Vara, mai mult ca oricând, consumatorii români se uită atent la etichetă, iar originea românească a produsului şi soiul său fac diferenţa la raft. În condiţiile de răcoare, spaţiu şi varietate oferite de supermarketuri, unde cei mai mulţi români îşi fac astăzi piaţa, produsele proaspete locale se vând tot mai bine.
00:15
Până de curând, vorbeam despre bunul gust mai mult la figurat decât la propriu şi îl asociam cu estetica, pentru că aveam în minte ideea că, în business, fie că vorbim despre antreprenoriat, fie că vorbim despre corporaţii, aspectul exterior cântăreşte cel mai greu.
00:15
ZF 15 minute cu un antreprenor. Piaţa imobiliară s-a dezmorţit? „Din luna mai, lucrurile au evoluat pozitiv pe toate liniile, cel mai mult vedem progres pe zona comercială“ # Ziarul Financiar
După un început de an dificil, când dezvoltatorii au pus în aşteptare proiectele de investiţii, piaţa imobiliară a început să dea semne de dezmorţire, iar asta începând cu luna mai. Proiectele au fost reluate pe toate segmentele din domeniul de real-estate, însă cea mai mare efervescenţă e vizibilă în zona comercială, spune Andrei Lefter, fondatorul DRS-Architects, un birou de arhitectură din Bucureşti.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.