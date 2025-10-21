Un campion britanic a ajuns la sapă de lemn. Cum a pierdut o avere de 15 milioane de euro
Fanatik, 21 octombrie 2025 16:50
Un cunoscut campion olimpic a pierdut tot ce a strâns. Sportivul de 45 de ani a dezvăluit ce a făcut, cu toate că avea în conturi 15 milioane de euro.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 10 minute
17:20
Mitică Dragomir dezvăluie secretul lui Elvir Koljic. Cum a reușit, de fapt, atacantul Rapidului să respingă mingea cu călcâiul de pe linia porții # Fanatik
Mitică Dragomir a oferit o explicație pentru intervenția miraculoasă a lui Elvir Koljic din meciul Dinamo - Rapid: „Înseamnă că face asta”
Acum 30 minute
17:10
Câți proprietari și-au primit deja despăgubirile după tragedia din Rahova. ”Cel puțin șapte apartamente sunt daună totală” # Fanatik
Cine va primi despăgubiri după explozia din Rahova și cât de rapid se mișcă autoritățile și companiile de asigurări?
Acum o oră
16:50
Un cunoscut campion olimpic a pierdut tot ce a strâns. Sportivul de 45 de ani a dezvăluit ce a făcut, cu toate că avea în conturi 15 milioane de euro.
16:30
Takuto Oshima le-a făcut lecțiile armenilor înainte de Universitatea Craiova – Noah. Ce detalii interesante despre club și istorie a menționat fostul mijlocaș din Bănie # Fanatik
Takuto Oshima a „dat din casă“ și le-a povestit armenilor ce înseamnă Universitatea Craiova și care este istoria sa. Ce informații interesante le-a oferit fostul jucător al Științei.
Acum 2 ore
16:00
Românii iau cu asalt Bosnia pentru meciul decisiv al naționalei! Biletele s-au epuizat imediat # Fanatik
FRF a dezvăluit că toate biletele puse la dispoziție fanilor români pentru meciul cu Bosnia de la Zenica s-au epuizat. În cât timp s-au vândut toate tichetele.
15:40
Variantă șoc la CFR Cluj! Ardelenii se gândesc din nou la Dan Petrescu, după plecarea lui Mandorlini # Fanatik
Oficialii lui CFR Cluj ar fi tentați să apeleze din nou la serviciile lui Dan Petrescu! „Bursucul” l-ar putea înlocui astfel pe Mandorlini
15:30
Rezultate Champions League, etapa 3. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet. Barcelona joacă prima # Fanatik
Rezultate Champions League, etapa 3. Scoruri finale la toate meciurile, clasament live actualizat și program complet al următoarei etape
Acum 4 ore
15:20
Fostul internațional român a dat lovitura! A devenit acționar majoritar al unei companii cu o cifră de afaceri de peste 3,3 milioane de euro # Fanatik
Un cunoscut fost internațional român a bifat un mare succes în afaceri. Fotbalistul de 44 de ani este acționar majoritar ai unei firme importante din România.
15:10
Șapte ani fără „Minunea Blondă”! „Maximii“ Universității Craiova, plini de emoții la mormântul marelui Ilie Balaci: „Făcea parte din viața noastră!“ # Fanatik
Marți, 21 octombrie, s-au împlinit 7 ani de la moartea marelui Ilie Balaci. Sorin Cârțu și Emil Săndoi și-au ascuns lacrimile și l-au elogiat pe fostul „optar”.
14:50
Dezvăluiri despre scandalul de la finalul derby-ului Dinamo – Rapid! Cine a dat muzica la maximum ca galeria giuleşteană să nu se audă la final # Fanatik
Stefan Știucă a făcut dezvăluiri incendiare despre ceea ce s-a întâmplat la finalul derby-ului Dinamo - Rapid 0-2. Ultimul fluier al lui Marian Barbu a generat un scandal imens între cele două galerii
14:40
CS Rapid, lider detașat lista „rușinii” din sport publicată de ANAF! Ce echipe mai apar cu datorii uriașe # Fanatik
ANAF a anunțat că vrea să recupereze datoriile importante pe care mai multe instituții publice le au față de bugetul de stat. Pe așa numită listă a rușinii sunt și câteva cluburi sportive, cu CS Rapid lider detașat.
14:30
Cheia ofertelor de nerefuzat e la un Don ca tine. Până de Halloween, poți deschide cu ea 12 bonusuri, alături de 3 turnee cu premii consistente pe Don.ro. Norocul bântuie zilnic surprizele din camera promoțiilor. […]
14:20
Răzvan Ioan Boanchiș, o altă perspectivă după evenimentele de pe Arena Națională: „Cuvinte urâte la Dinamo – Rapid. Când anunță că vor bombarda o țară, dictatorii se exprimă frumos” # Fanatik
Răzvan Ioan Boanchiș scrie pentru FANATIK după evenimentele care au generat polemici în spațiul public, petrecute la meciul Dinamo - Rapid 0-2
14:10
Antrenorul de la Bologna, internat în spital chiar înaintea meciului cu FCSB din Europa League! # Fanatik
Antrenorul celor de la Bologna, Vincenzo Italiano, nu va putea face deplasarea alături de echipă pentru meciul contra celor de la FCSB, ce va avea loc joi, la București.
14:10
Cum te lasă CFR Călători pe peron chiar dacă ai bilet cumpărat. Au fost anulate peste 50 de trenuri. Modalitatea prin care îți poți recupera banii # Fanatik
Ce se întâmplă cu pasagerii care și-au cumpărat biletele pentru trenurile CFR anulate? Află soluțiile oferite și rutele afectate de sistarea a peste 50 de trenuri InterRegio și Regio.
13:40
Mircea Geoană, în centrul dialogului strategic la Aspen–GMF Bucharest Forum 2025. Eveniment diplomatic de elită în capitala României # Fanatik
Între 22 și 24 octombrie, București găzduiește un eveniment diplomatic de elită, sub egida celei de-a 14-a ediții a Aspen–GMF Bucharest Forum 2025.
13:40
Viciere de rezultat la Petrolul – CFR Cluj 1-0?! Acuzaţii grave din partea lui Cristi Balaj: “Refuz să cred că s-a întâmplat asta!” # Fanatik
Meciul Petrolul - CFR Cluj 1-0 s-a lăsat cu mari semne de întrebare la adresa arbitrajului. Ce a invocat Cristi Balaj în urma golului care a decis partida de la Ploiești.
13:30
Şumi vede Rapidul în lupta la titlu din SuperLiga: “S-au aliniat planetele în acest sezon!” # Fanatik
Marius Șumudică nu se dezice de Rapid. Fostul antrenor al giuleștenilor a spus ce se întâmplă cu echipa în prezent și care sunt șansele acesteia la titlu.
Acum 6 ore
13:10
Câte bilete s-au vândut pentru FCSB – Bologna! Fanii au taxat înfrângerea şoc cu Metaloglobus # Fanatik
Interes scăzut din partea fanlor pentru FCSB - Bologna, din etapa a 3-a a fazei principale UEFA Europa League. Campioana a vândut un număr mic de bilete după rușinosul eșec cu Metaloglobus
13:00
Sportiva celebră care a fost acuzată că și-a bătut iubitul. Bărbatul s-a fotografiat plin de vânătăi și spune că a fost abuzat # Fanatik
O celebră sportivă a fost acuzată că și-a bătut iubitul. Bărbatul a prezentat și o serie de dovezi în acest sens și spune despre fosta sa parteneră că l-ar fi abuzat.
12:50
Ioan Ovidiu Sabău, extrem de supărat după ce a plecat de la U Cluj: „Nu am fost respectat” # Fanatik
Ovidiu Sabău și-a vărsat frustrarea după ce și-a încheiat socotelile cu U Cluj. Ce l-a deranjat, de fapt, pe tehnicianul român și de ce a plecat de la echipă.
12:30
Gigi Mustață a dezvăluit tot ce s-a întâmplat între galerie și Denis Alibec: „Vii tu să ne spui că ai jucat 7 minute? Ne-a înjurat de morți!”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Mustață, dezvăluire șoc în direct! Ce a făcut Denis Alibec la finalul meciului Metaloglobus - FCSB 2-1
12:20
Pe cine dă vina Victor Pițurcă pentru războiul FCSB – CSA Steaua: „Nu avea voie să treacă” # Fanatik
Victor Pițurcă, o nouă reacție în războiul FCSB - CSA Steaua. Pe cine a aruncat vina pentru polemica din fotbalul românesc dintre cele două tabere.
12:00
Marius Şumudică, război total cu Mandorlini: „I-a omorât pe Biliboc, pe Korenica, pe toţi! Jocul CFR-ului m-a dezgustat” # Fanatik
Marius Șumudică a pus tunurile pe Andrea Mandorlini, după ce italianul a suferit un nou eșec cu CFR Cluj. Vicecampioana a pierdut și la Petrolul, scor 0-1, în urma unui joc modest
11:50
Adrian Porumboiu a anunţat cine e arbitrul român al momentului: “Orice mi-aţi spune de Kovacs, este cel mai bun”. Reacţie şoc despre Vassaras # Fanatik
Fostul patron din SuperLiga, la FC Vaslui, Adrian Porumboiu, a vorbit deschis despre părerea lui cu privire la situația în care este arbitrajul din România.
11:40
Declarația lui Valeriu Iftime, liderul din SuperLiga, e deja virală. Știe cine va lua titlul: nu e nici Botoșani, nici FCSB! # Fanatik
Patronul liderului la zi din SuperLiga, Valeriu Iftime, a dezvăluit ce echipă crede că are cele mai mari șanse la titlu și a avut o predicție surprinzătoare.
11:40
Aryna Sabalenka și Paula Badosa au stârnit imaginația fanilor! Cum s-au fotografiat cele două sportive # Fanatik
Aryna Sabalenka și Paula Badosa s-au fotografiat împreună, iar imaginile cu cele două sportive au devenit virale pe internet. Cum s-au afișat acestea?
Acum 8 ore
11:20
Jurgen Klopp a refuzat-o pe Manchester United! Dezvăluiri venite chiar din partea antrenorului. Care a fost motivul din spatele deciziei # Fanatik
Jurgen Klopp a spus pas ofertei venite de la Manchester United! De ce a refuzat antrenorul neamț să preia una dintre cele mai mari echipe de club din lume
11:00
Cauzele dezastrului de la CFR Cluj: “Are mercenari chinezeşti! Pe Mandorlini îl preocupă mai mult ce spune Şumudică” # Fanatik
Continuă criza la CFR Cluj după etapa a 13-a din SuperLiga. Vezi pe Fanatik.ro care sunt cauzele pentru care fosta campioană a României a ajuns în situația actuală.
10:50
Campionul mondial o vede pe Inter, echipa lui Cristi Chivu, favorită la titlu în Serie A! „Un echilibru remarcabil” # Fanatik
Cuvinte de laudă pentru Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, venite din partea unui fost câștigător al Campionatului Mondial. „Forță și calitate”
10:40
Nu s-a putut bucura de victoria echipei sale. Fotbalistul care a plecat în trombă la vestiare după Petrolul – CFR Cluj 1-0 # Fanatik
Ploieștenii au obținut o victorie mare, reușind să învingă echipa din Gruia, chiar dacă unicul gol al meciului a fost precedat de o poziție clară de ofsaid
10:20
Luis Enrique nu a mai rezistat. „L-ați ucis pe Gigio Donnarumma”. Antrenorul de la PSG, criză de nervi la conferința de presă # Fanatik
Momente tensionate la conferința de presă. Antrenorul celor de la PSG, Luis Enrique, atac la adresa jurnaliștilor francezi. Tehnicianul spaniol a vorbit, din nou, despre plecarea lui Donnarumma.
10:10
„Retrogradează!” Profeția șocantă a lui Mitică Dragomir despre formația din Cluj! Ce spune de venirea lui Iuliu Mureșan la CFR # Fanatik
Mitică Dragomir a comentat revenirea lui Iuliu Mureșan în rolul de președinte al lui CFR Cluj, iar fostul președinte al Ligii Profesioniste a oferit o profeție șocantă.
09:50
Marius Șumudică la FCSB? Liderul din SuperLiga are scenariul pregătit: „Mai întâi trebuie dat afară Gigi Becali” # Fanatik
Liderul din SuperLiga le-a făcut planurile celor de la FCSB. Cine ar fi cei mai potriviți antrenori pentru campioana României? Marius Șumudică este în „pole-position”
09:40
Liviu Dragnea, lovitură financiară de un milion de euro. Fostul șef al PSD, prins în filiera Florian Coldea-prietenii din energie # Fanatik
Liviu Dragnea ar fi încasat aproape un milion de euro pentru drepturile de creanță la o societate care a apelat la serviciile de ”consultanță” ale lui Florian Coldea.
Acum 12 ore
09:20
Tragedie în fotbalul britanic! Fiul unei legende a murit la 21 de ani într-un accident teribil cu un tractor # Fanatik
Fotbalul britanic a primit o veste cumplită. Fiul unui fost internațional s-a stins din viață la doar 21 de ani, în urma unui accident cu un tractor agricol.
09:10
Charalambous, demisia de onoare de la FCSB? Adi Mutu: “Eu mi-am dat-o după ce m-a bătut o echipă mică” # Fanatik
Ar fi trebuit să îşi dea Elias Charalambous demisia de la FCSB?! Adrian Mutu lasă de înţeles că antrenorul ar fi trebuit să renunţe la post după eşecul cu Metaloglobus.
08:50
A murit omul care l-a ridicat sus pe Maradona! Explicația unei imagini care a intrat în istorie # Fanatik
La Campionatul Mondial din 1986, singurul câștigat de Argentina cu Maradona în echipă, fostul mare fotbalist sud-american, a oferit o imagine de legendă
08:40
Haos în Italia! Ultrașii au atacat cu pietre autocarul care transporta suporterii echipei rivale și au ucis o persoană # Fanatik
O tragedie zguduie lumea sportului! O persoană a fost ucisă cu brutalitate de suporterii echipei rivale. Reacții acide după atacul sângeros din Italia.
08:20
Gigi Becali a vrut să dea lovitura în fereastra de transferuri. Ce a spus despre jucătorul pe care l-a dorit, de fapt, și a ajuns la rivala Universitatea Craiova.
08:10
Fără apă caldă în Liga Campionilor! Vedete de sute de milioane de euro trimise la hotel să facă duș, după ce s-au antrenat în ploaie # Fanatik
Situație neașteptată înaintea unui meci din grupa unică a Ligii Campionilor, programat azi, care a creat tensiune și o reclamație la UEFA , forul care organizează competiția
08:00
Tot ce trebuie să știi despre biletele pentru Bosnia & Herțegovina – România. Când se pun în vânzare, cât costă și câte tichete sunt rezervate suporterilor români # Fanatik
Meciul crucial al României din Bosnia & Herțegovina se apropie cu pași repezi! Află cât costă și când se pun în vânzare biletele pentru cel mai important meci al „tricolorilor” din acest an
07:40
Mutare interesantă pentru o echipă din România. A adus un fundaș central direct din Italia. Fotbalistul și-a început cariera la FCSB. Despre cine este vorba.
07:10
Adrian Mititelu, aproape de un nou tun financiar după transferul lui Blănuță: 2.5 milioane de euro pentru Bauza # Fanatik
Adrian Mititelu are șanse mari să obțină o sumă importantă de pe urma unui transfer în viitorul apropiat! Ultimele detalii despre situația lui Juan Bauza
05:50
Gigi Becali, dezvăluire șoc: ”Au vrut s-o pună pe Cristela Georgescu să candideze la președinție!”. Tiradă fără precedent la adresa lui George Simion # Fanatik
Patronul FCSB, Gigi Becali, a făcut o dezvăluire neașteptată în cadrul emisiunii Fanatik SuperLiga. Afaceristul susține că soția lui Călin Georgescu a fost la un pas să candideze la președinție.
Acum 24 ore
01:50
Înfrângerea cu Petrolul Ploiești, 0-1, i-a fost fatală lui Andrea Mandorlini. Al treilea mandat al italianului la CFR Cluj se va încheia
00:30
Dezastru pentru Florinel Coman în Liga Campionilor Asiei. Ce s-a întâmplat cu jucătorul român la umilința suferită de Al-Gharafa # Fanatik
Lui Florinel Coman nu îi merge deloc bine la Al-Gharafa. Formația internaționalului român a suferit o înfrângere drastică în faza grupelor din Liga Campionilor Asiei.
00:10
Cum a afectat căderea serverelor Amazon un meci din Anglia! Sistemul VAR nu a putut fi folosit # Fanatik
Serverele Amazon au căzut pe parcursul zilei de luni, iar acest lucru a afectat direct un meci de Premier League. Ce funcție a sistemul VAR nu a putut fi folosită.
00:00
Cum l-a caracterizat antrenorul lui Raul Florucz pe Cristi Chivu înainte de meciul contra lui Inter din Champions League: „E un tehnician bun, dar…” # Fanatik
David Hubert, tehnicianul care a preluat-o recent pe Royale Union Saint-Gilloise, a prefațat meciul cu Inter din Champions League. Ce a declarat antrenorul lui Raul Florucz despre Cristi Chivu.
20 octombrie 2025
23:30
Andrea Mandorlini, atac furibund la adresa jucătorilor după Petrolul – CFR Cluj 1-0. Cum a răspuns când a fost întrebat de demisie # Fanatik
Andrea Mandorlini nu a mai rezistat după înfrângerea din meciul Petrolul - CFR Cluj 1-0. Tehnicianul italian și-a atacat virulent jucătorii după o nouă prestație dezastruoasă.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.